Рада планує звернутися до міжнародних організацій, урядів та парламентів світу у зв'язку з ескалацією біля кордонів України, - Стефанчук

Найближчим часом буде зареєстрований Проєкт постанови про звернення Верховної Ради до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів світу у зв’язку у зв'язку з ескалацією Росії та безпекової ситуації навколо України.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав спікер Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що депутати мають розглянути постанову якнайшвидше.

За словами спікера, Верховна Рада працює в постійному штатному режимі.

"За необхідності - в режимі 24 на 7, щоб забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент", - додав він.

Стефанчук звернувся до керівників фракцій та груп з проханням забезпечити присутність народних депутатів на робочих місцях.

Голова ВРУ також закликав усіх зберігати спокій та не піддаватися паніці.

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