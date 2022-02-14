Рада планує звернутися до міжнародних організацій, урядів та парламентів світу у зв'язку з ескалацією біля кордонів України, - Стефанчук
Найближчим часом буде зареєстрований Проєкт постанови про звернення Верховної Ради до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів світу у зв’язку у зв'язку з ескалацією Росії та безпекової ситуації навколо України.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав спікер Руслан Стефанчук.
Він зазначив, що депутати мають розглянути постанову якнайшвидше.
За словами спікера, Верховна Рада працює в постійному штатному режимі.
"За необхідності - в режимі 24 на 7, щоб забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент", - додав він.
Стефанчук звернувся до керівників фракцій та груп з проханням забезпечити присутність народних депутатів на робочих місцях.
Голова ВРУ також закликав усіх зберігати спокій та не піддаватися паніці.
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планує" бл@...
Зробити флешмоб на десятки тисяч відеороликів від простих українців. Що закликатимуть громадян інших країн ніколи не вестись на слова худоби - що говорить їм відмовитись від атомної зброї, бо відмова від зброї буде початком їх кінця і швидким перетворення в рабів під окупацією. Закликати ніколи не вірити росії, бо росіяни завжди брешуть, не вірити сша, бо вони трусливі голуби і чуть що виведуть навіть своїх громадян лиш би не прийшлось не те що виконувати зобов'язання, а навіть відповідати за своїх громадян, та не вірити решті, а озброюватись і накопичувати чим побільше атомної зброї.
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Завтра война, а они только планують.
На земле в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,
БУДЬ СЕГОДНЯ К ПОХОДУ ГОТОВ!
Оборону крепим мы недаром.
И на вражьей земле мы врага разгромим
МАЛОЙ КРОВЬЮ, могучим ударом!