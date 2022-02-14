УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13080 відвідувачів онлайн
Новини
1 968 32

Рада планує звернутися до міжнародних організацій, урядів та парламентів світу у зв'язку з ескалацією біля кордонів України, - Стефанчук

Рада планує звернутися до міжнародних організацій, урядів та парламентів світу у зв'язку з ескалацією біля кордонів України, - Стефанчук

Найближчим часом буде зареєстрований Проєкт постанови про звернення Верховної Ради до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів світу у зв’язку у зв'язку з ескалацією Росії та безпекової ситуації навколо України.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав спікер Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що депутати мають розглянути постанову якнайшвидше.

За словами спікера, Верховна Рада працює в постійному штатному режимі.

"За необхідності - в режимі 24 на 7, щоб забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент", - додав він.

Стефанчук звернувся до керівників фракцій та груп з проханням забезпечити присутність народних депутатів на робочих місцях.

Голова ВРУ також закликав усіх зберігати спокій та не піддаватися паніці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук підтримав пропозицію перевести Раду на роботу в безперервному режимі

ВР (14943) Європарламент (1041) НАТО (6424) ООН (3342) ПАРЄ (846) постанова (96) Стефанчук Руслан (752)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Усіх зрадників у ВР треба розстріляти, а потім продовжувати сесію.
показати весь коментар
14.02.2022 11:49
+5
що шановні почали розуміти що корито можуть забрати...
показати весь коментар
14.02.2022 11:50
+5
Дрістайко треба відкликати із Лондона.
показати весь коментар
14.02.2022 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усіх зрадників у ВР треба розстріляти, а потім продовжувати сесію.
показати весь коментар
14.02.2022 11:49 Відповісти
Сначала проголосовать за отмену смертной казни
показати весь коментар
14.02.2022 11:52 Відповісти
Так кворуму не буде.
показати весь коментар
14.02.2022 12:01 Відповісти
Так його і зараз нема. Драпанули хто куди, от і продавлюють дистанційне голосування. Сидиш собі десь на віллі в Італії і про мудрий нароід "піклуєшся".
показати весь коментар
14.02.2022 12:19 Відповісти
Так треба приїхати "прогаласувати", а тогди вже можна йз вілли . А так порушення регламенту, канздідуції.
показати весь коментар
14.02.2022 12:41 Відповісти
Якнайшвидше - это как? Вчера, позавчера? Из онлайн откуда-то из Маврикии, но завтра?
показати весь коментар
14.02.2022 11:49 Відповісти
що шановні почали розуміти що корито можуть забрати...
показати весь коментар
14.02.2022 11:50 Відповісти
Дрістайко треба відкликати із Лондона.
показати весь коментар
14.02.2022 11:50 Відповісти
Частина обісравшихся дупататів-поцрєотів які вже втекли працюватимуть на удальонкє...
показати весь коментар
14.02.2022 11:50 Відповісти
Весь світ підіймається на повалення фашизму в Росії .
Слава Україні 💪😎🇺🇦
показати весь коментар
14.02.2022 11:51 Відповісти
Весь світ піднімається, а блазень спускається все нижче и нижче
показати весь коментар
14.02.2022 12:17 Відповісти
"
планує" бл@...
показати весь коментар
14.02.2022 11:51 Відповісти
То есть шашлыки отменяются?
показати весь коментар
14.02.2022 11:53 Відповісти
А...Влада прокидається нарешті .
показати весь коментар
14.02.2022 11:54 Відповісти
Як тільки затвердять ,,ОНЛАЙН-ГОЛОСУВАНЯ,, Верховна зрада одразу і збереться з Лондона, Кіпру, Мальдівських островів на голосування онлайн
показати весь коментар
14.02.2022 11:54 Відповісти
Треба нагадати усім про Будапештський меморандум та те що Україна відмовилась від атомної зброї.

Зробити флешмоб на десятки тисяч відеороликів від простих українців. Що закликатимуть громадян інших країн ніколи не вестись на слова худоби - що говорить їм відмовитись від атомної зброї, бо відмова від зброї буде початком їх кінця і швидким перетворення в рабів під окупацією. Закликати ніколи не вірити росії, бо росіяни завжди брешуть, не вірити сша, бо вони трусливі голуби і чуть що виведуть навіть своїх громадян лиш би не прийшлось не те що виконувати зобов'язання, а навіть відповідати за своїх громадян, та не вірити решті, а озброюватись і накопичувати чим побільше атомної зброї.
показати весь коментар
14.02.2022 11:54 Відповісти
Атомное оружие не интересно. Лучше биологическое или бактериологическое сваять на коленке какой нибудь каранавирис типа спиду передающегося воздушно капельным путем. Или расспылить над москвой споры сибирской язвы с беспиолотника где нибудь над стадионом. Короче дешевле есть методы чем ЯО
показати весь коментар
14.02.2022 11:58 Відповісти
Згідний. Насправді навіть не треба нічого ваяти. Є багато могильників та іншого... Але така зброя на відмінно від атомної не страшна бо не зрозуміла стаду.
показати весь коментар
14.02.2022 19:02 Відповісти
Тепер можна тільки перформансами тішитись. Просрали 30 р тому, а треба було того хитросракого разом з рижим повішати на майдані.
показати весь коментар
14.02.2022 12:04 Відповісти
Ну навіщо ж так поспішати. Плануйте .ляді.
показати весь коментар
14.02.2022 11:56 Відповісти
Так ***** поффі..ті
показати весь коментар
14.02.2022 11:57 Відповісти
Соберитесь для начала дезертиры. Междунродное посмешище, потому никто и не помогает потому что знали что вы разбежитесь, а им разгребать.
показати весь коментар
14.02.2022 11:58 Відповісти
А що,в нас ескалація!? Про шашлики чув,про ескалацію ні!
показати весь коментар
14.02.2022 11:59 Відповісти
погоджуйте з бойко все, або камеру увімкніть для участі ху@лостану
показати весь коментар
14.02.2022 11:59 Відповісти
Стефанчук-тобі ошийника "зелені" вдягли "с бубенцами" чи без?!
показати весь коментар
14.02.2022 12:00 Відповісти
А шо сталося, "наче все спокійно по плану"? Тіко значна частина тіпа "іліти" звалила закордон
показати весь коментар
14.02.2022 12:08 Відповісти
Рада планує ....
-------------------------------
Завтра война, а они только планують.
показати весь коментар
14.02.2022 12:10 Відповісти
Если завтра война...

На земле в небесах и на море

Наш напев и могуч и суров:

Если завтра война,

Если завтра в поход,

БУДЬ СЕГОДНЯ К ПОХОДУ ГОТОВ!
показати весь коментар
14.02.2022 12:24 Відповісти
Чергове "занепокоєння" Де реальні кроки для зміцнення обороноздатності??? Чортові євреї .
показати весь коментар
14.02.2022 12:25 Відповісти
Мы войны не хотим, но себя защитим-

Оборону крепим мы недаром.

И на вражьей земле мы врага разгромим



МАЛОЙ КРОВЬЮ, могучим ударом!
показати весь коментар
14.02.2022 12:25 Відповісти
 
 