Мінінфраструктури має оперативно надати Раді інформацію щодо блокування українських портів у Чорному та Азовському морях, - Корнієнко
Верховна Рада очікує від Міністерства інфраструктури розширену інформацію щодо блокування українських портів у Чорному та Азовському морях.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
За його словами міністерство має докладно проінформувати, що саме там відбувається.
"Чи є вже карта нових шляхів доступу до портів? Чи зможуть наші перевізники вантажів користуватися цим? Чи не буде дефіциту тих чи інших товарів? Чи зможуть якісно працювати експортери, виконуючи свої зобов’язання перед міжнародними партнерами? Думаю Міністерство інфраструктури має надати нам цю відповідь оперативно", - зазначив перший віцеспікер.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття обширних районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.
У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".
У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.
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Тут Олег Шарп повідомив про інформаційний витік (думаю, що умисний - зараз США постійно працюють у такому стилі) про обставини телефонного дзвінка Байдена Зеленському. Американські журналісти діляться інформацією із своїх джерел, що розмова більше виглядала, як начитка лекції чи навіть відчитування шкодливого школяра. Зеленський за понад годину не промовив і п'яти речень. Правда, чи ні - перевірити буде складно, але коли йдуть умисні витоки, то це ж для чогось робиться. Тим більше, що Байден зараз по серйозному злий на це дегенеративне МЗЧ. А в офіційному прес-релізі все традиційно, як і має бути. Тільки для чергового завіренні в підтримці, гарантуванні, нагадуванні про ціну для РФії терміновий дзвінок не роблять. Зеленського попередили, що Байден його викликає, за яких дві години до сеансу.
Така термінова розмова могла відбутися у трьох випадках: коли все дуже погано й вторгнення невідворотнє в найближчі години (максимум: день-два); коли ситуацію остаточно залагодили, пуйло відступає, але для збереження його обличчя мають відбутися якісь скоординовані дії чи заяви, на які вже погодився Байден і тепер треба змусити МЗЧ не гратися в самодіяльність; коли треба терміново вправити декому мізки, щоб не лазило п'яне по Україні та не верзло всіляку шкідливу дурню.
Уже проскакують припущення (знову: умисний злив, чи видаємо бажане за дійсне?), що Путін оцінив ціну питання й готовий відступити, але наостанок має добре нахамити й пограти на нервах. А може й зробити якийсь агресивний крок, за який не буде нових санкцій. Моє припущення, що може відбутися імітація підготовки якогось "українського теракту" в Донецьку, що її оперативно викриють "браві чекісти, після чого Раша підніме сморід до небес, а тоді офіційно введе (легалізує) свої війська в ОРДЛО, таким чином формально окупувавши вже й так давно окуповані за фактом території. Про цю перспективу вже пару разів писав і говорив. Як не дивно, такий варіант не лише розрядить нинішню ситуацію, але й принесе нам певну політичну користь - принаймні, МЗЧ не зможе ще довго лізти до пуйла з бажання заглянути в його свинячі вічка та про щось "домовлятися посередині". Є й негативи. Але це вже окрема тема...
Почалось!
Корнієнко каже про дистанційну "роботу" ВРУ, як про довершений факт.
Ніц, запроданці, під час війни і епідемій ви або працюватиме згідно Конституції у сесійній залі, або йдіть геть, а народ обере нову Верховну Раду, без зелених зрадників.
Дистанційна Рада - не легітимна