Мінінфраструктури має оперативно надати Раді інформацію щодо блокування українських портів у Чорному та Азовському морях, - Корнієнко

Верховна Рада очікує від Міністерства інфраструктури розширену інформацію щодо блокування українських портів у Чорному та Азовському морях.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

За його словами міністерство має докладно проінформувати, що саме там відбувається.

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"Чи є вже карта нових шляхів доступу до портів? Чи зможуть наші перевізники вантажів користуватися цим? Чи не буде дефіциту тих чи інших товарів? Чи зможуть якісно працювати експортери, виконуючи свої зобов’язання перед міжнародними партнерами? Думаю Міністерство інфраструктури має надати нам цю відповідь оперативно", - зазначив перший віцеспікер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття обширних районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.