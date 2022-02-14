Ми готові запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для економіки РФ, - G7

Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України".

Про це йдеться в їхній спільній заяві, поширеній у понеділок, 14 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готові разом запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для російської економіки", - йдеться в заяві міністрів фінансів G7.

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Глави фінансових відомств країн G7 зазначили, що "будь-яка подальша воєнна агресія з боку Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою і потужною відповіддю".

За їхньою заявою, країни "Групи семи" продовжують ретельно стежити за ситуацією і готові "скоординовано" надати подальшу економічну та фінансову підтримку Україні.

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