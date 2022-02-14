Ми готові запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для економіки РФ, - G7
Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України".
Про це йдеться в їхній спільній заяві, поширеній у понеділок, 14 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми готові разом запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для російської економіки", - йдеться в заяві міністрів фінансів G7.
Глави фінансових відомств країн G7 зазначили, що "будь-яка подальша воєнна агресія з боку Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою і потужною відповіддю".
За їхньою заявою, країни "Групи семи" продовжують ретельно стежити за ситуацією і готові "скоординовано" надати подальшу економічну та фінансову підтримку Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За 40 минут курс гривны в понедельник на межбанке рухнул на 65 копеек и вышел на 28,68 грн/$.
Стартовал межбанк со скачка курса доллара на 27 копеек - с пятничного 28,03 до 28,30 грн/$. На этом уровне произошла первая сделка на площадке Bloomberg - были проданы первые $30 млн. Причем случилось это в 8:55 - очень рано для нашего валютного рынка, который обычно раскачивается с 9:20-9:30.
Казначеи считают, что главным валютным продавцом сейчас выступает НБУ.
По разным оценкам, на 9:30 Нацбанк мог продать более $100 млн.
• 8:55 - 28,30 грн/$;
• 8:59 - 28,45 грн/$;
• 9:07 - 28,5 грн/$;
• 9:09 - 28,4725 грн/$;
• 9:14 - 28,572 грн/$;
• 9:16 - 28,69 грн/$;
• 9:17 - 28,75 грн/$;
• 9:25 - 28,6302 грн/$;
• 9:35 - 28,6805 грн/$. Только это позволило замедлить обвал курса гривны, который двигался в таком темпе:
І це головне !
влада міняється-Україна назавжди !
Умеют же люди снимать панический синдром.
Конкретики нет, только пугают …
Типова тактика розумного, опитного слідчого, коли він допрошує розумного підозрюваного - розмовляти натяками, тоді розумний сам починає додумивати, що слідчий знає багато і його проще розколоти. Це мені розповіли, щоб у разі чого робив вигляд що повний дурень, так слідчому складніше )))
Рубль обвалився!
Але не турбуйтесь,мокшанська влада знизить ціну на алкоголь і мокшани будуть щасливі та ще і цілувати їм дупи.
чи соснути тунця, чи нюхнути тунця?
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...