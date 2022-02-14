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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми готові запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для економіки РФ, - G7

Ми готові запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для економіки РФ, - G7

Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України".

Про це йдеться в їхній спільній заяві, поширеній у понеділок, 14 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готові разом запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для російської економіки", - йдеться в заяві міністрів фінансів G7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова агресія проти України призведе до жорстких санкцій, - Шольц

Глави фінансових відомств країн G7 зазначили, що "будь-яка подальша воєнна агресія з боку Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою і потужною відповіддю".

За їхньою заявою, країни "Групи семи" продовжують ретельно стежити за ситуацією і готові "скоординовано" надати подальшу економічну та фінансову підтримку Україні.

Також читайте: США та ЄС завершують роботу над великим пакетом санкцій проти Росії, однак поки без SWIFT, - Reuters

G-7 G7 (1032) росія (64958) санкції (11773)


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Топ коментарі
+13
Це добре. Але Дрістайко треба відкликати із Лондона.
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14.02.2022 12:02
+8
G7-респект...
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14.02.2022 12:03
+7
Гитлера тоже предупреждали-предупреждали, предупреждали-предупреждали, а потом пять лет думали: Какого хера мы это гавно не прибили совковой лопатой сразу?
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14.02.2022 12:09
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Це добре. Але Дрістайко треба відкликати із Лондона.
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14.02.2022 12:02 Відповісти
Для цього потрібно спочатку відкликати зелену шмарклю.
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14.02.2022 12:06 Відповісти
перелік санкцій в студію...
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14.02.2022 12:02 Відповісти
У ***** спроси
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Смотрите курс гривны, санкции уже работают.
За 40 минут курс гривны в понедельник на межбанке рухнул на 65 копеек и вышел на 28,68 грн/$.

Стартовал межбанк со скачка курса доллара на 27 копеек - с пятничного 28,03 до 28,30 грн/$. На этом уровне произошла первая сделка на площадке Bloomberg - были проданы первые $30 млн. Причем случилось это в 8:55 - очень рано для нашего валютного рынка, который обычно раскачивается с 9:20-9:30.

Казначеи считают, что главным валютным продавцом сейчас выступает НБУ.

По разным оценкам, на 9:30 Нацбанк мог продать более $100 млн.

• 8:55 - 28,30 грн/$;
• 8:59 - 28,45 грн/$;
• 9:07 - 28,5 грн/$;
• 9:09 - 28,4725 грн/$;
• 9:14 - 28,572 грн/$;
• 9:16 - 28,69 грн/$;
• 9:17 - 28,75 грн/$;
• 9:25 - 28,6302 грн/$;
• 9:35 - 28,6805 грн/$. Только это позволило замедлить обвал курса гривны, который двигался в таком темпе:
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14.02.2022 12:39 Відповісти
G7-респект...
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14.02.2022 12:03 Відповісти
Україна готова до капітуляції і посол у ВБ це озвучив. Але чого можна було очікувати від клована-говнокомандувача? 73% в 2019 році голосували саме за це!!
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14.02.2022 12:04 Відповісти
73% уже давно отвернулись от бубочки , но не знают . что им нужно и кто им нужен.
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14.02.2022 12:08 Відповісти
Пожрать, поспать и "Скоты" в телевизоре каждый день, вот что им нужно.
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14.02.2022 12:15 Відповісти
Ніколи !!!!
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14.02.2022 12:13 Відповісти
Nick Valentin...Українці чинитимуть ОПІР !
І це головне !
влада міняється-Україна назавжди !
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14.02.2022 12:17 Відповісти
ТИ ДОВБОЙОБ?
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14.02.2022 13:03 Відповісти
Как-то спокойнее сразу стало.
Умеют же люди снимать панический синдром.
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14.02.2022 12:05 Відповісти
У вас на рязанщине паника? Правильно ссытесь
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14.02.2022 12:23 Відповісти
А може вже запровадити? А далі готувати чергові, які наприклад вщент зруйнують економіку російської п"дорасії?
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14.02.2022 12:07 Відповісти
Гитлера тоже предупреждали-предупреждали, предупреждали-предупреждали, а потом пять лет думали: Какого хера мы это гавно не прибили совковой лопатой сразу?
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14.02.2022 12:09 Відповісти
Да УЖЕ надо применять санкции , а не в жопу орать !
Конкретики нет, только пугают …
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14.02.2022 12:10 Відповісти
Іноді погрози, особливо коли без конкретики, діют сільніше, ніж сами санкції.

Типова тактика розумного, опитного слідчого, коли він допрошує розумного підозрюваного - розмовляти натяками, тоді розумний сам починає додумивати, що слідчий знає багато і його проще розколоти. Це мені розповіли, щоб у разі чого робив вигляд що повний дурень, так слідчому складніше )))
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14.02.2022 15:08 Відповісти
Друзья, узбагойтесь, Бацька заявил, шо ми(с хутей) найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси (з Бiлорусi) Збройні сили Російської Федерації. Муйлуша сдрейфил.
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14.02.2022 12:12 Відповісти
Путін всєх перєіхрал
Рубль обвалився!
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14.02.2022 12:16 Відповісти
В каком месте он обвалился?? Обвалился это если деревянный будет стоить 5 копійок!!! О, это будет обвал, когда они за хлебом будут ходить с пачкой деревянных, и то я сомневаюсь что до козломордых дойдет что произошло.. Они слишком недалекие чтобы это осознать.. Им скажут - а шо вы хотели?? ВОЙНА!!!
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14.02.2022 12:24 Відповісти
Це тільки споживачів бояришника вдарить по кишенях а не тих хто тримае в мокшандії свої кошти та і то у валюті на кишенькові витрати в сесь статок на закордонних рахунках.
Але не турбуйтесь,мокшанська влада знизить ціну на алкоголь і мокшани будуть щасливі та ще і цілувати їм дупи.
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14.02.2022 12:27 Відповісти
і отут в ***** ділема:
чи соснути тунця, чи нюхнути тунця?
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14.02.2022 12:23 Відповісти
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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14.02.2022 12:26 Відповісти
Петушок мордовский, иди отсюда, бояры здесь нет
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14.02.2022 12:28 Відповісти
А что он не так написал, с чем ты не согласен?
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14.02.2022 12:35 Відповісти
Я согласен только с одним фактом, шо твоё пукин *****! А пропаганду свою засуньте себе сами знаете куда
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14.02.2022 13:09 Відповісти
А шо ж вы 8 лет сопли жевали!? Сам барыга вас просил, да шо там просил- слезно молил ввести действенные санкции. Вспомните- это было на Мальдивах! Хотя не, барыга на Мальдивах не был, то какой то инкогнито (дал же Бог фамилию) там пузо грел во время войны в Украине...
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14.02.2022 12:30 Відповісти
І шо, Курили повернуться додому?...
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14.02.2022 12:42 Відповісти
Херня какая-то, а то, что на дамбасе творится 8 лет и в Крыму, это не повод ввести жестокие санкции? или толерастия мешает и шкурный интерес (в большей степени)?
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14.02.2022 16:04 Відповісти
 
 