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Столичні аеропорти працюють у штатному режимі, всі рейси відбуваються за розкладом

Столичні аеропорти працюють у штатному режимі, всі рейси відбуваються за розкладом

Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "УП" повідомили у пресслужбах аеропортів "Бориспіль" та "Київ" у коментарі "Українській правді"

Так, у "Борисполі" повідомили, що аеропорт працює у штатному режимі, усі рейси відбуваються. Лише компанія KLM скасувала свої рейси з 13 по 17 лютого.

Згідно з сайтом компанії, усі рейси відбуваються за розкладом, скасований лише рейс Qatar Airways Company у Доху. Причина невідома.

У "Києві" також наголосили, що працюють у штатному режимі, а також відслідковують усю інформацію з авіакомпаній 24/7. Якщо буде якась інформація про скасування або перенесення від самих компаній – одразу повідомлять. Станом на зараз немає скасованих рейсів.

За інформацією з сайту аеропорту в Жулянах - усі рейси також відбуваються за розкладом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР погодив перерозподіл бюджету задля надання 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів

Нагадаємо, міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Крім того, "Украерорух" попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.

Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Пізно увечері 13 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.

аеропорт (1850) Бориспіль (1144) Жуляни (188) Київ (19423) авіасполучення (3065)


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Бурхливі оплески !!!! 16 лярдів розпиляли менш як за добу. Безпека польотів, треба розуміти ...
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14.02.2022 12:35 Відповісти
Слугам нужно покинуть страну...не раскачивание лодку нищеброды!
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14.02.2022 12:44 Відповісти
Та тільки флайрадар онлайн показує що 90% літаків прямує на виліт із України.
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14.02.2022 12:47 Відповісти
В залежності від часу доби літаки в більшості або прилітають, або відлітають. Це пов'язано з розкладом рейсів, а не з політикою. Наприклад зараз я бачу 8 літаків на виліт і 9 - на захід в Україну. Ваша теорія не спрацювала.
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14.02.2022 13:01 Відповісти
Але більшість із 9-ти літаків це внутрішні перевезення.
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14.02.2022 13:06 Відповісти
Неправда. У всіх латинські назви рейсів. Відкривайте прямо зараз і читайте.
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14.02.2022 13:36 Відповісти
А Ви зверніть увагу на те що більшість літаків тільки пролітають над західною частиною України а більшість вилітає із України.
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14.02.2022 13:51 Відповісти
 
 