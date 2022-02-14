Кабмін має затвердити членів конкурсної комісії з обрання директора НАБУ, - "слуга народу" Радіна

Голова комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна ("Слуга народу") просить уряд надати членів у конкурсну комісію щодо обрання директора НАБУ.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала у понеділок на Погоджувальній Раді.

Нардеп нагадала, що цього тижня закінчуються терміни формування цієї комісії.

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Радіна наголосила, що Кабмін має прозвітувати з цього питання у Верховній Раді в п’ятницю на Годині запитань до уряду.