Збирали розвіддані та перекидали зброю з РФ на Донбас: викрито схему за участі громадянина України та співробітників ФСБ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України та двом громадянам РФ – співробітникам ФСБ РФ заочно повідомлено про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з 2014 по 2018 роки громадянин України – так званий помічник-консультант депутата Народної ради "ДНР" активно співпрацював з двома співробітниками ФСБ РФ, які перебували на посадах "помічника" і "радника" голови псевдореспубліки Олександра Захарченка. Він збирав інформацію розвідувального й військового характеру, а також залучав місцеве населення до лав НЗФ РФ.

На початку 2015 року підозрюваний познайомився із залегендованим співробітником Управління ФСБ РФ, який діяв під прикриттям зі зміненими анкетними даними та, окрім посади "помічника голови ДНР", був "завідувачем сектору енергозбереження та підвищення енергоефективності Міністерства промисловості та енергетики Ростовської області РФ". Громадянин РФ виступав куратором в енергетичній та вугільно-промисловій сфері й здійснював контроль і налагодження зв’язків. Крім того, забезпечував інтеграцію цих галузей господарства й промисловості тимчасово окупованої території Донеччини в економічний простір РФ.

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У цей же період його брат - співробітник Прикордонної служби ФСБ РФ по Ростовській області також співпрацював з підозрюваним громадянином України і був "позаштатним радником" Олександра Захарченка. Він виконував функції куратора у сфері постачання озброєння та військової техніки. Громадянин Російської Федерації організовував відправлення з території РФ на тимчасово окуповану територію Донецької області військового обладнання, техніки, вогнепальної зброї, бойових припасів, засобів ведення розвідки та іншого озброєння для НЗФ терористичної організації "ДНР".

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.