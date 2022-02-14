Офіційна відмова України від вступу до НАТО була б кроком на шляху до значної відповіді на російські занепокоєння, - Пєсков

У Кремлі вважають, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б формулюванню значної відповіді на російські занепокоєння.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив у понеділок журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО - це був би, безумовно, крок, який би істотно сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння", - заявив Пєсков.

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Стосовно обговорюваної в пресі заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про можливість відмови від членства в НАТО України, Пєсков сказав, що в цьому випадку в Москві звернули увагу на те, що з Києва попросили посла роз'яснити його думку, тому "навряд це (заяву посла - ред.) можна сприймати як якийсь факт, що відбувся, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва".

"Ми знаємо, що зовсім інші цілі позначені у Конституції країни (України)", - сказав Пєсков.

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Як повідомлялося, раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.