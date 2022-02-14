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Офіційна відмова України від вступу до НАТО була б кроком на шляху до значної відповіді на російські занепокоєння, - Пєсков

Офіційна відмова України від вступу до НАТО була б кроком на шляху до значної відповіді на російські занепокоєння, - Пєсков

У Кремлі вважають, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б формулюванню значної відповіді на російські занепокоєння.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив у понеділок журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО - це був би, безумовно, крок, який би істотно сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння", - заявив Пєсков.

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Стосовно обговорюваної в пресі заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про можливість відмови від членства в НАТО України, Пєсков сказав, що в цьому випадку в Москві звернули увагу на те, що з Києва попросили посла роз'яснити його думку, тому "навряд це (заяву посла - ред.) можна сприймати як якийсь факт, що відбувся, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва".

"Ми знаємо, що зовсім інші цілі позначені у Конституції країни (України)", - сказав Пєсков.

Також читайте: Пристайко пояснив свою заяву: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях"

Як повідомлялося, раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

НАТО (6424) Пєсков Дмитро (1609) росія (64958)


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Топ коментарі
+105
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14.02.2022 12:37
+80
А вот и вторая часть марлезонского балета....
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14.02.2022 12:38
+67
вооот, а тут зеленский через пристайко ЗАРАНЕЕ озвучив цей варіант.. по домовленності з піськовим
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14.02.2022 12:38
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Таракана усатого 🪳так и хочется в угол загнать и прихлопнуть 🦶🪳👤
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14.02.2022 23:04 Відповісти
зачем она живёт, кацапская свинья?

ведь нету толку на земле от них …

украсть, бухнуть , убить - их радость бытия…

и затащить в своё дерьмо- других.
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14.02.2022 23:34 Відповісти
Так у Будапештському меморандумі 1994 року, т.з. р.ф. дала гарантії територіальної цілостності України та недоторканності її кордонів. А що трапилось з Кримом та частиною Донбасу у 2014 році?
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15.02.2022 00:21 Відповісти
Опять приставка с очередным зашкваром вылез. Его постоянно используют, чтобы проверить реакцию украинцев. Но тут два варианта: или зеленский пробивает реакцию общества на, практически, уступки шантажисту, либо ***** решил все таки отползти, сохранив, как то своё уродливое лицо, через своего засланного казачка жида в Лондоне .
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15.02.2022 05:41 Відповісти
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