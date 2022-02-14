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Заради "економічного паспорта" владі доведеться влізти в борги і скоротити соціальні видатки, – експерт

Заради

Запровадження "економічного паспорту українця" призведе до розбалансування державних фінансів, зростання боргів та дефіциту коштів на соціальні видатки.


Про це заявила заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

Експерт зазначила: за попередніми розрахунками, на реалізацію програми президента "Економічний паспорт українця" вже після 2030 року потрібно буде понад 100 млрд грн, які будуть вилучені з держбюджету.

"Звідки ці 100 мільярдів брати? Є два варіанти. Перший – це знижувати видатки на оборону, охорону здоров’я, освіту і т.д. Другий варіант – це збільшувати державний борг, тобто, брати дефіцитне фінансування. Оскільки суми дійсно дуже і дуже великі, це може бути непомітно перші роки, але це стане помітно дуже швидко", – розповіла Репко у ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, таке значне збільшення державного боргу або ж недофінансування інших видатків розбалансує державні фінанси, що матиме негативні наслідки для економіки країни та призведе до дефіциту бюджетних коштів на соціальні видатки.

"Якщо у 2030 році буде 100 мільярдів гривень в поточних цінах інвестовано в цей фонд із бюджету, то бюджетний дефіцит збільшиться до 4-5%. Це означає, що державі доведеться дуже багато позичати на зовнішніх ринках. Ці запозичення дуже дорогі. Для того, щоб обслуговувати ці запозичення, державі потрібно буде відволікати кошти з освіти, медицини, доріг і т.д. і спрямовувати їх на проценти за боргами. Тобто, в тих українців, хто потребує соціальних послуг, виплат з допомоги малозабезпеченим, людям з інвалідністю, дітям тощо, в них цих коштів не буде. Бо їх доведеться віддавати як відсотки", – пояснила Репко.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що ініціатива президента "економічний паспорт" може залишити бюджет без грошей на соціальні виплати, наголосивши, що подібні програми фінансуються за рахунок профіциту бюджету, а в Україні він дефіцитний.

Водночас народний депутат з фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк вважає, що завдяки "економічному паспорту українця" президент розраховує отримати політичні дивіденди в короткостроковій перспективі, адже програма є нереалістичною та фінансово ризикованою.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло. 

Автор: 

борг (2138) економічний паспорт (17)


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Топ коментарі
+2
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14.02.2022 13:15
+1
а ще плюс 40 млрд, на смартфони для бабусь, плюс на 1млрд, дерев, плюс на космодром, та супутники, плюс на літаки для державної авіакомпанії, плюс ще кошти на додаткових 100 тис. контрактників, і де на це брати гроші пане Зеленський?
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14.02.2022 12:45
+1
Посол України в ВБ вже заявив про капітуляцію, а при капітуляції видатки на оборону не потрібні!
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14.02.2022 12:54
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а ще плюс 40 млрд, на смартфони для бабусь, плюс на 1млрд, дерев, плюс на космодром, та супутники, плюс на літаки для державної авіакомпанії, плюс ще кошти на додаткових 100 тис. контрактників, і де на це брати гроші пане Зеленський?
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14.02.2022 12:45 Відповісти
"Перший - це знижувати видатки на оборону..." Ви ще не зрозуміли - що це єдиний варіант... будь-які популістські ніштяки, аби ані копійчини додаткової на оборону країни...
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14.02.2022 12:48 Відповісти
Посол України в ВБ вже заявив про капітуляцію, а при капітуляції видатки на оборону не потрібні!
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14.02.2022 12:54 Відповісти
да не будет ничего, очередная чепуха барана зелёного, оно пыжится думает что его еще выберут, но у же и все овцы которые за него были давно в дерьме по уши, есть еще конечно совсем отбитые, но их все меньше
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14.02.2022 12:54 Відповісти
Заберут у учителей из их 4000 долларов зарплаты тысячу и отдадут другим. Ну нормально, ничего страшного...😂😂😂
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14.02.2022 13:15 Відповісти
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14.02.2022 13:15 Відповісти
Блеф...популизм...Распил бабла своими фирмами.
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14.02.2022 13:18 Відповісти
Дуже невчасні проекти нам на голову. Замість тих паспортів та смартфонів зараз потрібні НЕПТУНи та набої. ХЗ чим займаються
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14.02.2022 13:26 Відповісти
так! Я не поняв! А як же эбафон? А як же ковідні тисячі? А як же мільярд дерев та інші обіцянки нашого найвеличнішого Володимира Олександровича?
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14.02.2022 13:30 Відповісти
Эта зелёная плесень завтра сгинет,а они ещё какие-то планы строят...
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14.02.2022 13:31 Відповісти
Поднимут налоги и цены на коммуналку.
Или кто то надеялся, что заберут из сверхприбылей от добычи ископаемых?
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14.02.2022 13:40 Відповісти
где зеленая плесень харчеваться будет? квртиры в Лондоне и в крыму нужно оплачивать, офшоры пополнять и тп. велике крадівництво это старая схема, необходимо скруджу еще, еще, еще много денег. когда зелень нажрется? никогда. "спасибо" 73 % зебилам, за то что пенсам на жизнь не хватает, за полномасштабную войну, за тарифы жкх, за просранные 3 года, а не реформы.
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14.02.2022 13:47 Відповісти
Где харчеваться будет!? я вас умоляю! Уже сейчас, после великого крадивництва, ему можно в Монте-Кристо играть, без атрибутов и декараций! С таким баблом... Думаю, его Скумбрия, та ,что по 8 - его харчами как-нить ... обеспечит...
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14.02.2022 13:51 Відповісти
Никто еще не понял, что страной правит НЕ дурачек, а воплне себе засланый КАЗАЧЕК (ну, может...манеха не с тем профилем лица)
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14.02.2022 13:48 Відповісти
 
 