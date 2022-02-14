Напад на Україну – це напад на демократію, - спікерка Палати представників США Пелосі
Американські законодавці обох партій також попереджають, що російське вторгнення в Україну зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.
Спікер Палати представників демократка Ненсі Пелосі закликала в інтерв’ю ABC "сподіватися, що дипломатія спрацює". Вона зазначила, що імовірний "напад на Україну – це напад на демократію", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то зруйнує американо-російські відносини на десятиліття, - зазначив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю ABC. - І кожен президент у найближчому майбутньому буде обмежений з усіх боків, коли справа доходитиме до відносин з Росією. Тому сподіваюся, що Путін це розуміє".
Він зазначив, що Конгрес може "зробити більше" в умовах загострення ситуації, зокрема ухвалити законопроєкт про санкції, переговори щодо якого ведуться вже близько трьох тижнів.
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Один вопрос - почему Грузии в 2008 не предоставили Джавелины!? Украина и то поступила достойно и предоставила Буки, а где были США?!
Зброю до Сакартвело було поставлено попри бойкот з боку тогочасного українського політикуму виключно через рішення президента Ющенко. А більшість українців засуджували "провокації" з боку Саакашвілі.
У лидера ЛДПР диагностировали воспалительные процессы в головном мозге" - пишет "лента.сру"
П.С.
Пусть кацапы, пока не поздно, проверят мозг своего царя, а то вместо рая попадут в ад !
1. Україну терміново приймають в НАТО, буквально терміново, на саміті в Мадриді в липні цього року;
2. На території Україну розміщується американська військова база під Харковом, і в Одесі;
3. Україна на законодавчому рівні, можливо референдум, або якесь рішення Верховної Ради - відмовляється від ОРДЛО, та визнає їх незалежними державами, а також визнають це країни ООН;
4. Всі Українці, які все ще мешкають на території ОРДЛО, являються громадянами України, мають Український паспорт, та хочуть жити в Україні, можуть вільно переїхати та отримати допомогу від України;
5. Україна вводить суворий візовий режим з Росією, та її сателітами, такими як Білорусь;
6. В Україні приймаються закон "Про негромадянство", за основу можно взяти приклад Латвії. Негромадяни, не мають право обиратись до влади, та не мають права голосу;
7. Европейский Союз, розпочинає процедуру прийняття України в ЕС;
8. США, ЕС, та їх союзники вводять санкції "з пекла", проти Росії прямо зараз.
В результаті виконання цих пунктів:
1.Україна забезпечить собі, майже 100% гарантію безпеки. 99.999%, що Росія ніколи не нападе на країну під зонтиком НАТО;
2. ОРДЛО, та всі сепаратисти отримають свою незалежність, то будуть жити так, як вони хочуть з тим з ким вони хочуть Нормальні, адекватні Українці в ОРДЛО Є. Але їх там залишилось, дуже-дуже мало. Маємо визнати це;
3. Україна економічно, політично, військово, ментально буде відірвана від Росії назавжди;
4. Колективний захід виграє, демократія переможе, у центрі Європи не буде війни;
5. За 5-7 років, за фінансової підтримки ЕС, та можливо США/Британії, як гарантів Будапешского меморандуму, Україна фінансово вийде на рівень сьогодніщньої Польші;
6. За 1-2 роки санкції проти РФ, зруйнують її економіку, почнеться розпад, в результаті якого повернуться окуповані території: Крим, Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія;
7. В результаті розпаду Росії, або як мінімум падіння рівня життя в рази, дасть можливість звільнити інші диктаторські країни, такі як Білорусь, тому що, Росії буде не до них. Як було не до країн Балтії в кінці 90-х років.