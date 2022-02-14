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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Напад на Україну – це напад на демократію, - спікерка Палати представників США Пелосі

Напад на Україну – це напад на демократію, - спікерка Палати представників США Пелосі

Американські законодавці обох партій також попереджають, що російське вторгнення в Україну зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.

Спікер Палати представників демократка Ненсі Пелосі закликала в інтерв’ю ABC "сподіватися, що дипломатія спрацює". Вона зазначила, що імовірний "напад на Україну – це напад на демократію", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то зруйнує американо-російські відносини на десятиліття, - зазначив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю ABC. - І кожен президент у найближчому майбутньому буде обмежений з усіх боків, коли справа доходитиме до відносин з Росією. Тому сподіваюся, що Путін це розуміє".

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Він зазначив, що Конгрес може "зробити більше" в умовах загострення ситуації, зокрема ухвалити законопроєкт про санкції, переговори щодо якого ведуться вже близько трьох тижнів.

Автор: 

росія (64958) США (22568) Сенат США (597) Пелосі Ненсі (68) Ліндсі Грем (69)


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Топ коментарі
+11
Абсолютно верно. Именно в данный момент решается, кто сильнее: диктатура, бесчеловечность, ложь или демократия, правда, свобода, верховенство права.
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14.02.2022 12:47
+6
Нет. Надежда только на решимость украинцев. США и Великобритания это помощь, а не панацея. Толку от оружия ноль, если нет тех, кто готов это оружие применять. 14 год показал, что украинцы готовы голыми руками кацапов рвать, причем довольно успешно. Решимость у вас есть, а теперь будет и современное оружие.
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14.02.2022 12:56
+4
Реально одна надежда на США и Лондон. Наши обрыганы со своими отпрысками уже все свалили со страны.
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14.02.2022 12:50
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14.02.2022 12:46 Відповісти
Абсолютно верно. Именно в данный момент решается, кто сильнее: диктатура, бесчеловечность, ложь или демократия, правда, свобода, верховенство права.
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14.02.2022 12:47 Відповісти
Притомним сенаторам США-респект...
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14.02.2022 12:48 Відповісти
Штати, давіть гопоту московську!
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14.02.2022 12:48 Відповісти
Пелоси, ты бы так истерила уже в 2014, то может уже бы давно спокойно жили подсчитывая дань с ордынцев.
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14.02.2022 12:48 Відповісти
До чого тут істерика? Україна є недосконалою, але демократією. І це є чи не найбільшим досягненням, що обумовлює усі інші. І, водночас, Україна є форплстом демократії на східному фланзі. Пелосі перш за все визнає Україну такою, що належить до кругу "своїх". І визнає загрозу нападу на "своїх". Що вам ще треба?
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14.02.2022 13:23 Відповісти
потому что ни на что больше, кроме истерики, крайние сигналы из Штатов не претендуют. Они до сих пор говорят "если вторжение начнется" не понимая что оно уже произошло 8 лет назад.
Один вопрос - почему Грузии в 2008 не предоставили Джавелины!? Украина и то поступила достойно и предоставила Буки, а где были США?!
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14.02.2022 13:28 Відповісти
Це, мабуть, ви та сама людина, що постачає в Україну літаки зі зброю, веде перемовини з ******, замість головного зебла, в якого наразі головна проблема - зашквар з людьми Татарова.
Зброю до Сакартвело було поставлено попри бойкот з боку тогочасного українського політикуму виключно через рішення президента Ющенко. А більшість українців засуджували "провокації" з боку Саакашвілі.
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14.02.2022 14:11 Відповісти
Пора вже ******* - хватить їх попереджать
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14.02.2022 12:49 Відповісти
Реально одна надежда на США и Лондон. Наши обрыганы со своими отпрысками уже все свалили со страны.
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14.02.2022 12:50 Відповісти
Нет. Надежда только на решимость украинцев. США и Великобритания это помощь, а не панацея. Толку от оружия ноль, если нет тех, кто готов это оружие применять. 14 год показал, что украинцы готовы голыми руками кацапов рвать, причем довольно успешно. Решимость у вас есть, а теперь будет и современное оружие.
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14.02.2022 12:56 Відповісти
Говоріть говорите багато але... ***** пофік санкціі і говорільня
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14.02.2022 12:51 Відповісти
А "миротворец" Обама ничего не хочет об этой сегодняшней ситуации сказать?...Хотелось бы послушать спустя 8 лет...
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14.02.2022 12:55 Відповісти
15-16 нападу точно не буде. Пуйло захоче виставити Байдена пустодзвоном 100%, він таке любить - здаватись непередбачуваним.
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14.02.2022 12:55 Відповісти
"Стало известно о «серьезном воспалении» головного мозга у Жириновского
У лидера ЛДПР диагностировали воспалительные процессы в головном мозге" - пишет "лента.сру"
П.С.
Пусть кацапы, пока не поздно, проверят мозг своего царя, а то вместо рая попадут в ад !
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14.02.2022 12:56 Відповісти
В нього завжди було те воспалєніє, просто не перевіряли.
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14.02.2022 13:03 Відповісти
8 лет назад это нападение на вашу демократию случилось. За 8 лет борьбы за демократию, доборолись до того, что голожопые гопники вам уже ультиматумы ставят и грозят 3 мировой в центре Европы. Если бы вы подняли жопы в 14 году, и наводнили Украину оружием, когда у нас отжимали Крым, то сейчас бы такого кризиса не было. А если бы в 2008 вы адекватно отреагировали на Грузию и приложили ее смертельными санкциями, то сейчас бы были развалины паРаши, а не 3 мировая на пороге.
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14.02.2022 12:56 Відповісти
Пошёл наху
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14.02.2022 13:01 Відповісти
Спнкцвї мають бути такими що зруйнують росію... Я за санкції на знищення росіян...
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14.02.2022 13:04 Відповісти
Є компромісний, не дуже популярний, але реальний варіант урегулювання проблеми. Потрібне тільки політичне рішення: України, США, ЕС, НАТО. І виглядає так:
1. Україну терміново приймають в НАТО, буквально терміново, на саміті в Мадриді в липні цього року;
2. На території Україну розміщується американська військова база під Харковом, і в Одесі;
3. Україна на законодавчому рівні, можливо референдум, або якесь рішення Верховної Ради - відмовляється від ОРДЛО, та визнає їх незалежними державами, а також визнають це країни ООН;
4. Всі Українці, які все ще мешкають на території ОРДЛО, являються громадянами України, мають Український паспорт, та хочуть жити в Україні, можуть вільно переїхати та отримати допомогу від України;
5. Україна вводить суворий візовий режим з Росією, та її сателітами, такими як Білорусь;
6. В Україні приймаються закон "Про негромадянство", за основу можно взяти приклад Латвії. Негромадяни, не мають право обиратись до влади, та не мають права голосу;
7. Европейский Союз, розпочинає процедуру прийняття України в ЕС;
8. США, ЕС, та їх союзники вводять санкції "з пекла", проти Росії прямо зараз.
В результаті виконання цих пунктів:
1.Україна забезпечить собі, майже 100% гарантію безпеки. 99.999%, що Росія ніколи не нападе на країну під зонтиком НАТО;
2. ОРДЛО, та всі сепаратисти отримають свою незалежність, то будуть жити так, як вони хочуть з тим з ким вони хочуть Нормальні, адекватні Українці в ОРДЛО Є. Але їх там залишилось, дуже-дуже мало. Маємо визнати це;
3. Україна економічно, політично, військово, ментально буде відірвана від Росії назавжди;
4. Колективний захід виграє, демократія переможе, у центрі Європи не буде війни;
5. За 5-7 років, за фінансової підтримки ЕС, та можливо США/Британії, як гарантів Будапешского меморандуму, Україна фінансово вийде на рівень сьогодніщньої Польші;
6. За 1-2 роки санкції проти РФ, зруйнують її економіку, почнеться розпад, в результаті якого повернуться окуповані території: Крим, Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія;
7. В результаті розпаду Росії, або як мінімум падіння рівня життя в рази, дасть можливість звільнити інші диктаторські країни, такі як Білорусь, тому що, Росії буде не до них. Як було не до країн Балтії в кінці 90-х років.
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14.02.2022 13:16 Відповісти
 
 