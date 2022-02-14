Напад на Україну – це напад на демократію, - спікерка Палати представників США Пелосі

Американські законодавці обох партій також попереджають, що російське вторгнення в Україну зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.

Спікер Палати представників демократка Ненсі Пелосі закликала в інтерв’ю ABC "сподіватися, що дипломатія спрацює". Вона зазначила, що імовірний "напад на Україну – це напад на демократію", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то зруйнує американо-російські відносини на десятиліття, - зазначив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю ABC. - І кожен президент у найближчому майбутньому буде обмежений з усіх боків, коли справа доходитиме до відносин з Росією. Тому сподіваюся, що Путін це розуміє".

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Він зазначив, що Конгрес може "зробити більше" в умовах загострення ситуації, зокрема ухвалити законопроєкт про санкції, переговори щодо якого ведуться вже близько трьох тижнів.