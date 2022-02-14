У Бундестазі виступили за постачання Україні бронетехніки середньої тяжкості для евакуації поранених
У Німеччині підтримують постачання Україні бронетехніки для евакуації поранених, яку привезли з Афганістану, але проти важкого озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі Deutschlandfunk сказала член парламентської групи Бундестагу з оборони, представник Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.
"Важка зброя, я категорично проти. Йдеться про те, щоб підтримати Україну, наприклад, поставивши їй бронетехніку середньої тяжкості", – цитує її слова Нandelsblatt.
За словами політика, Німеччина має можливість надати транспортні засоби для евакуації поранених – їх привезли з Афганістану, вони готові до використання.
Штрак-Циммерманн наголосила, що вона проти постачання Україні важкого озброєння, оскільки "було б зовсім неправильно озброюватися зараз".
На думку політика, наївно вважати, що війна в Україні – "десь посеред Європи" – не торкнеться Німеччини. Вона додала, що німці також помічають наслідки санкцій проти Росії, але "життя у мирі та свободі не може вважатися чимось само собою зрозумілим".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
есть возможность предоставить транспортные средства Источник:
"Дай" и "Продай", вроде корни одинаковые, а смысл слов разный.
Кацапам на много проще. "За деньги любой дурак сможет, а вот даром....."
и пво для защиты гуманитарных вертолетов от агресивных чаек.
тому "дареному коню в зуби не дивляться". просто дякуємо і все!
Эти твари вонючие специально подтолкнули путлера на войну с Украиной - задумка у них была с Моксвой посадить европу на газовую иглу...
Так что іноді краще жувати...
Видать тогда немцев ещё небыло...
Це ж наскільки зубожіле в них там в Німеції політичне життя!
Так уж и быть. Давайте свою среднюю бронетехнику. И про госпиталь не забудьте.
176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт для них,от 1514 до 2156 боезарядов стратегического оружия,2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов иот 30 до 43 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.
Было в Украине в 1992 - 1993 году."Всего в украинском тактическом и стратегическом оружии было 67-85 тонн оружейного плутония и 80-102 тонны высокообогащенного урана.
Общей стоимостью 41,4-52,5 миллиардов. долларов!
весь бюджет Украины в 92-93 годах составлял 7-9 миллиардов долларов", -
Леонид Кучма https://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/10/25/4509844/ вспомнил , как президент Франции Миттеран накануне подписания Будапештского меморандума по-отечески предостерег его:
"Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".!!
Так и случилось через 28 лет .