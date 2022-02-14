У Бундестазі виступили за постачання Україні бронетехніки середньої тяжкості для евакуації поранених

У Німеччині підтримують постачання Україні бронетехніки для евакуації поранених, яку привезли з Афганістану, але проти важкого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі Deutschlandfunk сказала член парламентської групи Бундестагу з оборони, представник Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

"Важка зброя, я категорично проти. Йдеться про те, щоб підтримати Україну, наприклад, поставивши їй бронетехніку середньої тяжкості", – цитує її слова Нandelsblatt.

За словами політика, Німеччина має можливість надати транспортні засоби для евакуації поранених – їх привезли з Афганістану, вони готові до використання.

Штрак-Циммерманн наголосила, що вона проти постачання Україні важкого озброєння, оскільки "було б зовсім неправильно озброюватися зараз".

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На думку політика, наївно вважати, що війна в Україні – "десь посеред Європи" – не торкнеться Німеччини. Вона додала, що німці також помічають наслідки санкцій проти Росії, але "життя у мирі та свободі не може вважатися чимось само собою зрозумілим".