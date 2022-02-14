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У Бундестазі виступили за постачання Україні бронетехніки середньої тяжкості для евакуації поранених

У Бундестазі виступили за постачання Україні бронетехніки середньої тяжкості для евакуації поранених

У Німеччині підтримують постачання Україні бронетехніки для евакуації поранених, яку привезли з Афганістану, але проти важкого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі Deutschlandfunk сказала член парламентської групи Бундестагу з оборони, представник Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

"Важка зброя, я категорично проти. Йдеться про те, щоб підтримати Україну, наприклад, поставивши їй бронетехніку середньої тяжкості", – цитує її слова Нandelsblatt.

За словами політика, Німеччина має можливість надати транспортні засоби для евакуації поранених – їх привезли з Афганістану, вони готові до використання.

Штрак-Циммерманн наголосила, що вона проти постачання Україні важкого озброєння, оскільки "було б зовсім неправильно озброюватися зараз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою": посол Мельник закликав Німеччину дати зброю Україні

На думку політика, наївно вважати, що війна в Україні – "десь посеред Європи" – не торкнеться Німеччини. Вона додала, що німці також помічають наслідки санкцій проти Росії, але "життя у мирі та свободі не може вважатися чимось само собою зрозумілим".

Німеччина (7326) зброя (7438) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+11
Любая действенная помощь это гут. Оперативное спасение раненых так же важно как и уничтожение пуйловцев.
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14.02.2022 12:57
+11
********. Лопаты еще нам поставьте, чтоб было чем трупы закапывать.
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14.02.2022 12:58
+10
А продаж товарів подвійного призначення расєйськім смердючим свиням-ето другоє...Лицемірні покидьки...
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14.02.2022 12:57
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Нічьоссі! Видать Меркель в лісі здохла.
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14.02.2022 12:57 Відповісти
А продаж товарів подвійного призначення расєйськім смердючим свиням-ето другоє...Лицемірні покидьки...
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14.02.2022 12:57 Відповісти
на 366 миллионов евро в 2020 году....
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14.02.2022 13:05 Відповісти
продаж товарів подвійного призначення
есть возможность предоставить транспортные средства Источник:
"Дай" и "Продай", вроде корни одинаковые, а смысл слов разный.
Кацапам на много проще. "За деньги любой дурак сможет, а вот даром....."
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14.02.2022 13:35 Відповісти
Любая действенная помощь это гут. Оперативное спасение раненых так же важно как и уничтожение пуйловцев.
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14.02.2022 12:57 Відповісти
ну йди цілуй німецку погань у сраку...
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14.02.2022 16:03 Відповісти
давайте еще гаубиц для обстрела листовками с планом эвакуации.

и пво для защиты гуманитарных вертолетов от агресивных чаек.
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14.02.2022 12:58 Відповісти
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14.02.2022 13:13 Відповісти
********. Лопаты еще нам поставьте, чтоб было чем трупы закапывать.
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14.02.2022 12:58 Відповісти
Беремо все, навіть лопати.
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14.02.2022 13:00 Відповісти
так никто ничего и не дает, там речь о "возможность поставки" т.е. - продажа, никто бесплатно ничего не дает.
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14.02.2022 15:10 Відповісти
Ми люди не бідні, купимо. Ось тільки ВОЛІ нам за гроші ніхто не продасть.
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14.02.2022 15:13 Відповісти
так нафиг нам тот металоллом за деньги? у нас своей брони валом на заводах, в разы лучше этого б\у-шного металоллома! бери и покупай, было бы желание.
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14.02.2022 15:43 Відповісти
вони нам нічого не винні. вони будапештський меморандум не підписували і ядерну зброю в нас не віднімали.
тому "дареному коню в зуби не дивляться". просто дякуємо і все!
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14.02.2022 13:02 Відповісти
Лично они не подписывали. Но давили тогда всей Европой на Украину. Так что даже маленькие европейские страны виноваты в сегодняшней ситуации вокруг Украины.
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14.02.2022 13:13 Відповісти
Вот давай сейчас заявим что Украина вовзвращает свой ядерный потенциал. И увидишь кто первый завоет что етого низзя допустить. К тому же мы тоже нинакого не нападали, Почему тогда наши военные сейчас участвуют в *миротворческих миссиях* по всему миру?
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14.02.2022 13:15 Відповісти
Эти твари обоссанные заблокировали Украине вступление в НАТО.
Эти твари вонючие специально подтолкнули путлера на войну с Украиной - задумка у них была с Моксвой посадить европу на газовую иглу...

Так что іноді краще жувати...
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14.02.2022 16:06 Відповісти
не винні?????? 10 млн украинцев во ВМВ кто убил?? пушкин???
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14.02.2022 23:46 Відповісти
Тоесть вооружаться для защиты своей страны не правильно? А почему тогда ваши миротворцы вооружены до зубов в чужих странах?
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14.02.2022 12:59 Відповісти
і протидронових рушниць на вагу, мля!
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14.02.2022 12:59 Відповісти
Це майже знущання. Но нічого, настане той час коли бумеранг повернеться до німців.
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14.02.2022 13:00 Відповісти
Чому знущання? Одна заява Германії "Північні потоки закриваємо сьогодні!" - замінить всі можливі й неможливі постачання зброї. Це обвал рубля до 100 або більше !!! Це - повернення столиці московії в Улан-Уде. Там буде центр торгівлі, а не у Європі.
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14.02.2022 13:56 Відповісти
Гітл учився в стална. То чим відрізняється один фашизм від іншого .
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14.02.2022 13:00 Відповісти
фюррер ****** жидов. почему?
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14.02.2022 13:33 Відповісти
Думаю в прессе почаще должны звучать слова что Европа отказывается поставлять Украине оружие и ПВО для защиты украинских АЕС от росийских террористов.
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14.02.2022 13:01 Відповісти
на фоне Чернобыля
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14.02.2022 15:12 Відповісти
Підходить мент до дівчини, і каже...... Там за кущем седить збоченець, він зараз на тебе нападе і згвалтує та побє... То ти потім, до мене прийди я тобі зеленку і бінти дам... Ось позиція Німеччини
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14.02.2022 13:02 Відповісти
евродно
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14.02.2022 13:03 Відповісти
Ну спасибо вам немчура за катафалки из под жопы моджахедов. Смотрите чтобы вам не аукнулось
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14.02.2022 13:03 Відповісти
за что спасибо? мы их ещё и купить должны будем
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14.02.2022 15:12 Відповісти
Говорили шо "прибалты" заторможенные...
Видать тогда немцев ещё небыло...
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14.02.2022 13:03 Відповісти
...и еще один госпиталь мобильный...
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14.02.2022 13:03 Відповісти
Саме зараз не на часі. Когда нибудь потом. Может быть.
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14.02.2022 13:07 Відповісти
У німців якась нездорова тенденція -то госпіталь,то евакуація поранених.А зробити щось,щоб не знадобився госпіталь і поранених не було не пробували?Газпромівські терпили
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14.02.2022 13:10 Відповісти
Штрак-Циммерманн наголосила, що вона проти постачання Україні важкого озброєння, оскільки "було б зовсім неправильно озброюватися зараз". Джерело:
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14.02.2022 13:19 Відповісти
Там стадо инфантильных идиотов в Германии? Сейчас не время- когда убьют- тогда приходить??
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14.02.2022 13:34 Відповісти
вот уже .....оружия не дадим ...а вот катафалки для доставки погибших людей в морги обеспечим...выходит такую они помощ предлагают...(( видать подстраховывают себя немци на случай глобальной войны не дай то бог как говорится....,чтобы потом сказать...а мы то что, ничего не давали стрелкового.... мы свои .мы же дружба фрэндшип...((
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14.02.2022 13:23 Відповісти
да ..это помните при совке была песенка: дружба фрэндшип....дружба фрэндшип..всегда мы вместе!всегда мы рядом! ГДР И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! пели такое...было...((
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14.02.2022 13:38 Відповісти
Я с вами немного (совсем слегка) не соглашусь. Если чуваки предоставят бронеавтомобили - это будет очень и очень классно. Война - это не только сидение в окопе. Надо перевозить кучи грузов и людей тоже возить туда-сюда. И лучше это делать не на древних буханках.
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14.02.2022 13:42 Відповісти
да я то согласен и не против и спасибо им и всем.... но я же о другом а не с афгана остатки техники которые им не нужны берите! нам то всё нужно и не до красоты и дизайна техники..не для парада же...я про оружие. вот что нужно для того чтобы на этих так сказать катафалках некого было возить...((
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14.02.2022 14:19 Відповісти
Немчура или троллит или реально неадекватная? Да нет. На кукане у кацапни. Позорище.
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14.02.2022 13:31 Відповісти
Это просто откат Украине на случай отведением войск ******.
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14.02.2022 13:34 Відповісти
Ця Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн хоче з Порошенком в заявах позмагатися?
Це ж наскільки зубожіле в них там в Німеції політичне життя!
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14.02.2022 13:37 Відповісти
Придёт ещё виемя разобраться с этой нечистью швабской.
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14.02.2022 13:37 Відповісти
И действительно, ну какая логика вооружать того, на кого собираются напасть, когда можно подогнать драндулеты для эвакуации раненных. Только правда непонятно, откуда эти раненные возьмутся после моря всяких "дипломатических решений", озабоченностей и будапештских меморандумов?..
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14.02.2022 13:38 Відповісти
Дайте нормальное оружие, что бы было меньше раненых!
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14.02.2022 13:38 Відповісти
Та давайте вже гроби, фріци кляті
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14.02.2022 13:38 Відповісти
На війні все треба. Навіть залізні хрести. У страха очі великі. Тоді москалі завиють - "НАТО бойові ордени своїм воякам роздають. В Україні. Тож Україна давно в НАТО, доки ми навчання проводили!"
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14.02.2022 13:51 Відповісти
"С паршивой овцы хоть шерсти клок" (С)
Так уж и быть. Давайте свою среднюю бронетехнику. И про госпиталь не забудьте.
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14.02.2022 13:40 Відповісти
Противовоздушное и противоракетное вооружение. В дополнение к противотанковому, а также арт системы, системы обнаружения, боеприпасы. А каски и санитарные носилки конечно нужны но второстепенны.
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14.02.2022 13:40 Відповісти
Давайте все. Для евакуації, лікування, каски, броніки, оптику, все .... що готові надати. На війні все треба.
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14.02.2022 13:43 Відповісти
Ми не проти ,але тоді передайте тоді нам свої Леопарди і намалюйте на них червоні хрести ,ну а ми москалям скажемо ,що це для перевезення поранених.
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14.02.2022 14:05 Відповісти
Кто виноват и что делать ... недалекая история..
176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт для них,от 1514 до 2156 боезарядов стратегического оружия,2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов иот 30 до 43 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.
Было в Украине в 1992 - 1993 году."Всего в украинском тактическом и стратегическом оружии было 67-85 тонн оружейного плутония и 80-102 тонны высокообогащенного урана.
Общей стоимостью 41,4-52,5 миллиардов. долларов!

весь бюджет Украины в 92-93 годах составлял 7-9 миллиардов долларов", -
Леонид Кучма https://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/10/25/4509844/ вспомнил , как президент Франции Миттеран накануне подписания Будапештского меморандума по-отечески предостерег его:
"Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".!!
Так и случилось через 28 лет .
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14.02.2022 14:12 Відповісти
С экипажами?
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14.02.2022 14:30 Відповісти
Было бы неплохо в помощь прислать медицинский батальон Бундесвера.Воевать не будете.Будете только заниматься лечением и эвакуацией.Можете даже работать в тылу
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14.02.2022 14:33 Відповісти
Нехай для початку ті 5000 касок відправлять..
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14.02.2022 14:37 Відповісти
Обещанного три года ждут. Еще не время
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14.02.2022 23:26 Відповісти
Спасибо и на этом…. Это тоже нужно. Жаль это только Хутин не остановит ..
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14.02.2022 14:37 Відповісти
скоты
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14.02.2022 23:49 Відповісти
 
 