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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Останні десять днів спостерігається різке прискорення нарощування російських сил, - радник Байдена Салліван

Останні десять днів спостерігається різке прискорення нарощування російських сил, - радник Байдена Салліван

У Білому домі сподіваються на дипломатичний шлях до ослаблення напруженості між Росією та Україною.

Радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван сказав у інтерв'ю CBS, що за останні десять днів США спостерігають "різке прискорення нарощування російських сил і розташування цих сил таким чином, що вони можуть розпочати військові дії, по суті, у будь-який час", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, США вважають, що "Росія може обрати дипломатичний шлях".

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Автор: 

росія (64958) США (22568) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+32
Пообщался с нашими воинами на нуле.
- Береза! У нас столько всего вкусненького!!! И NLAW, и Javelin, и даже то, о чем в прессе не пишут.
- А количество? Достаточное? Много получили?
- Много? Нет, не много, а до х@я!

Нормально утро началось. И настрой наших воинов мне нравится.

Борислав Береза
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14.02.2022 13:03
+17
Я - не садист. Но ваша мысль многим импонирует.
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14.02.2022 13:05
+16
Чем больше хло свезет кацапов и чем плотнее они будут стоять, тем быстрее удастся решить кацапскую проблему.
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14.02.2022 13:03
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а де був СліваІван минулого літа, коли кількість москалів на українських кордонах БУЛА В ДВА РАЗИ БІЛЬША?????
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14.02.2022 15:27 Відповісти
Країні потрібне повернення миру, а те, що Тимошенко пропонує новий формат мирних переговорів - цілком нормальний варіант для нас зараз
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15.02.2022 14:30 Відповісти
От от, варто тільки перечитати ті домовленості і стає все зрозуміло! І як би там хто не відносився до неї, але Тимошенко зараз говроть правильні речі
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15.02.2022 16:53 Відповісти
Треба вже якось діяти, подякувати сивочолому за той мінський договор...і переходити на Будапештський формат, щоб зберегти єдність України
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15.02.2022 17:27 Відповісти
Лише дипломатія в форматі Будапештського меморандуму!!!!
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15.02.2022 17:31 Відповісти
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