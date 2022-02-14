Останні десять днів спостерігається різке прискорення нарощування російських сил, - радник Байдена Салліван
У Білому домі сподіваються на дипломатичний шлях до ослаблення напруженості між Росією та Україною.
Радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван сказав у інтерв'ю CBS, що за останні десять днів США спостерігають "різке прискорення нарощування російських сил і розташування цих сил таким чином, що вони можуть розпочати військові дії, по суті, у будь-який час", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, США вважають, що "Росія може обрати дипломатичний шлях".
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- Береза! У нас столько всего вкусненького!!! И NLAW, и Javelin, и даже то, о чем в прессе не пишут.
- А количество? Достаточное? Много получили?
- Много? Нет, не много, а до х@я!
Нормально утро началось. И настрой наших воинов мне нравится.
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