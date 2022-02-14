Останні десять днів спостерігається різке прискорення нарощування російських сил, - радник Байдена Салліван

У Білому домі сподіваються на дипломатичний шлях до ослаблення напруженості між Росією та Україною.

Радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван сказав у інтерв'ю CBS, що за останні десять днів США спостерігають "різке прискорення нарощування російських сил і розташування цих сил таким чином, що вони можуть розпочати військові дії, по суті, у будь-який час", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, США вважають, що "Росія може обрати дипломатичний шлях".

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