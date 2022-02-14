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Новини
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Греція скорочує штат посольства в Києві, але посилить дипмісію в Маріуполі

Греція скорочує штат посольства в Києві, але посилить дипмісію в Маріуполі

МЗС Греції закликало своїх громадян негайно покинути Україну, заявило про скорочення свого посольства в Києві до мінімуму і посилення персоналу генконсульства у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в МЗС Греції.

Міністерство провело нараду під керівництвом міністра Нікоса Дендіаса за участі міністрів оборони і освіти.

"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує їздити до України і водночас рекомендує громадянам Греції, які перебувають у країні, негайно її покинути", - йдеться в повідомленні.

Громадянам Греції, які ще не виїхали, також рекомендується негайно повідомляти свої контактні дані в посольство Греції в Києві.

"Штат посольства Києва скоротився до необхідного. Водночас буде посилено штат Генерального консульства у Маріуполі", - додали в МЗС.

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Автор: 

Греція (599) посольство (942)


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Топ коментарі
+4
Грекам за Маріуполь-респект...
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14.02.2022 13:15
+3
неочікувано. хоча зрозуміло. Там багато греків. І в разі війни треба їх буде в будь-який спосіб рятувати. Бо греки своїх не кидають.
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14.02.2022 13:16
+3
Ну да, Марік у випадку війни саме небезпечне місце, ну якщо НАТА нападе.
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14.02.2022 13:28
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Грекам за Маріуполь-респект...
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14.02.2022 13:15 Відповісти
Греки как сепаратисты. Работают на раскол.
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14.02.2022 13:24 Відповісти
неочікувано. хоча зрозуміло. Там багато греків. І в разі війни треба їх буде в будь-який спосіб рятувати. Бо греки своїх не кидають.
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14.02.2022 13:16 Відповісти
Мαριγπολьские гρεκι ξа Μοςκοβιю.
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14.02.2022 13:28 Відповісти
Навяд, вони ж не ідіоти, за цей час не виїхали в Грецію або дуже бідні, або багаті, бідні можливо, а багатим нема сенсу віддавати москалям добро.
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14.02.2022 13:32 Відповісти
Берега попутали!
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14.02.2022 13:25 Відповісти
Ну да, Марік у випадку війни саме небезпечне місце, ну якщо НАТА нападе.
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14.02.2022 13:28 Відповісти
Якщо московитська навала попре нас,то Маріуполь перший захоплять,може цього і чекають греки?
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14.02.2022 13:31 Відповісти
З України вже полетіли Ахметов, Колесніков, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - Так давайте подбаємо про те щоб вони ніколи не повернулись в Україну далі грабувати ваше майбутнє
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14.02.2022 13:32 Відповісти
Так ! Зараз Зеля їх позбавить граданства України!
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14.02.2022 13:40 Відповісти
 
 