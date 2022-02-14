Греція скорочує штат посольства в Києві, але посилить дипмісію в Маріуполі
МЗС Греції закликало своїх громадян негайно покинути Україну, заявило про скорочення свого посольства в Києві до мінімуму і посилення персоналу генконсульства у Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в МЗС Греції.
Міністерство провело нараду під керівництвом міністра Нікоса Дендіаса за участі міністрів оборони і освіти.
"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує їздити до України і водночас рекомендує громадянам Греції, які перебувають у країні, негайно її покинути", - йдеться в повідомленні.
Громадянам Греції, які ще не виїхали, також рекомендується негайно повідомляти свої контактні дані в посольство Греції в Києві.
"Штат посольства Києва скоротився до необхідного. Водночас буде посилено штат Генерального консульства у Маріуполі", - додали в МЗС.
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