Війна у серці Європи - це найстрашніше для всіх нас. Утримати РФ за столом переговорів намагаються по всіх каналах, - Бербок
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що через напруженість навколо України Європа опинилася в "украй небезпечній ситуації". Проте поки що "немає жодних ознак того, що збройний конфлікт - це вже вирішене питання".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це вона заявила у вечірньому ефірі програми Tagesthemen німецького громадсько-правового каналу ARD.
За її словами, на переговорах з Росією йдеться про те, "як нам разом забезпечити безпеку". Необхідно говорити і про те, які кроки можна зробити в галузі роззброєння, і про більшу прозорість з обох боків, наголосила Бербок.
"Військові конфлікти у серці Європи – це найстрашніше для всіх нас", - зазначила міністр.
Захід готовий до продовження переговорного процесу будь-якої миті, і по всіх каналах йдуть спроби "утримати Росію за столом переговорів", але якщо конфлікту уникнути все ж таки не вдасться, Москву очікують жорсткі економічні санкції, запевнила глава МЗС.
Анналена Бербок зазначила, що напад на Україну мав би "надзвичайно серйозні наслідки для Росії".
14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розпочинає візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, після чого 15 лютого у Москві проведе переговори з російським лідером Володимиром Путіним.
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Слід визнати, що багатство робить бездушними не лише їх власників, а й багаті країни.... Богатство розбещує настільки, що втрачаються навіть людські цінності (Для довідки - всі українські кровососи-олігархи вже змилися з території України в важкий для неї час...)
Найбагатші країни Європи: ні німеччина, ні Італія, ні Іспанія, ні Португалія, ні Італія, ні Австрія до сьогоднішнього дня не надали жодної допомоги Україні військового характеру... Німеччина "зажала" і не надала навіть обіцяні та розрекламовані тих 5000 касок...
Як НЕ НАДАЛА нічого й бідна Угорщина... Але тут причина зовсім інша - Угорщина була в тісному союзі з гітлєром, коли робили кривавий наступ на Україну в складі наступу на Схід -"Drang nfch Osten"...
В то время ***** еще чемоданы Собчаку таскал
Вальтер-Вальтер
"Можно было удавить кремлевского Фюрера еще когда он напал на Молдову и Грузию."
Зараз йде повноцінна "інформаційна війна". Це кофлікт, коли обідві сторони демонструють повну готовність "йти до кінця", намагаючись змусити іншу сторону злякатися та відступити. Усі сигнали, що подаються, націлені саме на те, щоб передати цей меседж "ми готові до бою, ми не збираємось відступати, ми сильніші за вас".
І тут є кілька рівнів цього конфлікту.
По перше: головна ціль цієї інформаційної війни с боку Заходу - навіть не Росія, а Кітай. Захід захищає Україну не тому що йому так сильно цікава саме Україна. А тому, що в цей час та ситуації Україна виявилась "маркером" готовності Заходу до консолідації проти диктатури. Маркером, на який дивиться Китай та який визначить майбутній розвиток подій на глобальному рівні.
По друге: ця війна вийшла на рівень, коли вже не можна "грати непереконливо", тобто щоб переконати Росію що Захід готовий до силового протистояння, Захід (і ми) повинен на повному серйозі бути до нього готовим. З вивозом дипломатів, з рекомендаціями громадянам виїхати та таке інше.
По третє: ми є стороною конфлікту ціїє війни, яка має генерувати свою частину інформаційного потока "ми готові, ми впевнені у власній армії, ми не збираємось простити миру за будь яку ціну". Ми НЕ повинні приймати на себе ті повідомлення, що Захід генерує для Росії. Бігати колами у паніці та передавати один одному хто ще вивіз дипломатів з Києва - зайве абсолютно.
Тому для нас план дій все той же:
Зберігаємо спокій.
Транслюємо спокій іншим.
Допомагаємо армії.
https://www.facebook.com/100008643936752/posts/2799169530381151/ Денис Теребій