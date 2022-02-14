Війна у серці Європи - це найстрашніше для всіх нас. Утримати РФ за столом переговорів намагаються по всіх каналах, - Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що через напруженість навколо України Європа опинилася в "украй небезпечній ситуації". Проте поки що "немає жодних ознак того, що збройний конфлікт - це вже вирішене питання".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це вона заявила у вечірньому ефірі програми Tagesthemen німецького громадсько-правового каналу ARD.

За її словами, на переговорах з Росією йдеться про те, "як нам разом забезпечити безпеку". Необхідно говорити і про те, які кроки можна зробити в галузі роззброєння, і про більшу прозорість з обох боків, наголосила Бербок.

"Військові конфлікти у серці Європи – це найстрашніше для всіх нас", - зазначила міністр.

Захід готовий до продовження переговорного процесу будь-якої миті, і по всіх каналах йдуть спроби "утримати Росію за столом переговорів", але якщо конфлікту уникнути все ж таки не вдасться, Москву очікують жорсткі економічні санкції, запевнила глава МЗС.

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Анналена Бербок зазначила, що напад на Україну мав би "надзвичайно серйозні наслідки для Росії".

14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розпочинає візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, після чого 15 лютого у Москві проведе переговори з російським лідером Володимиром Путіним.