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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війна у серці Європи - це найстрашніше для всіх нас. Утримати РФ за столом переговорів намагаються по всіх каналах, - Бербок

Війна у серці Європи - це найстрашніше для всіх нас. Утримати РФ за столом переговорів намагаються по всіх каналах, - Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що через напруженість навколо України Європа опинилася в "украй небезпечній ситуації". Проте поки що "немає жодних ознак того, що збройний конфлікт - це вже вирішене питання".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це вона заявила у вечірньому ефірі програми Tagesthemen німецького громадсько-правового каналу ARD.

За її словами, на переговорах з Росією йдеться про те, "як нам разом забезпечити безпеку". Необхідно говорити і про те, які кроки можна зробити в галузі роззброєння, і про більшу прозорість з обох боків, наголосила Бербок.

"Військові конфлікти у серці Європи – це найстрашніше для всіх нас", - зазначила міністр.

Захід готовий до продовження переговорного процесу будь-якої миті, і по всіх каналах йдуть спроби "утримати Росію за столом переговорів", але якщо конфлікту уникнути все ж таки не вдасться, Москву очікують жорсткі економічні санкції, запевнила глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок: Припинення постачання енергоносіїв із РФ в Україну - це гірше, ніж танкова атака

Анналена Бербок зазначила, що напад на Україну мав би "надзвичайно серйозні наслідки для Росії".

14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розпочинає візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, після чого 15 лютого у Москві проведе переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Німеччина (7326) росія (64958) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+9
Самое страшное не сама война. А то что Московские Террористы терроризируют сейчас весь мир а все закрывают на ето глаза. Можно было удавить кремлевского Фюрера еще когда он напал на Молдову и Грузию. Но Европа почему то решила не вмешиваться и дать рузкому медведю-шатуну поесть человечины в надежде что тот наестся досыта и уйдет в свою тайгу.
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14.02.2022 13:19
+6
Хочешь мира, готовься к войне. Обезумевшего от безнаказанности агрессора можно остановить только силой. Пытаться договориться с обдолбанной боярой кацапской свиньей это проявлять слабость, что ещё больше раззадоривает кацапского хряка.
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14.02.2022 13:19
+6
Не работает. Жирные кнуры срали на ваши санкции. Вы выкормили сатану в центре Европы, а теперь беспомощно блеете.
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14.02.2022 13:24
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"держите меня семеро" (ху@ло).
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14.02.2022 13:18 Відповісти
Анналена, оригинально . Так Анка или Ленка?
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14.02.2022 13:18 Відповісти
Анкалєнка
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14.02.2022 13:30 Відповісти
Рашизм = фашизм
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14.02.2022 13:19 Відповісти
Как и ранее перед гитлером Европа обделась, так и сейчас перед недофюрером. Трусливый духман Европы остался.
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14.02.2022 13:24 Відповісти
да уж... европа с нато как то облажалась..... особенно немци.... сами же и дали спуск за все эти годы с рашкой играли в любовь морковь.... то с чистого листа всё начинали, то вечная блин перезагрузка отношений . сами себя в угол и загнали...а рашка все эти годы в тихаря клипала оружие, подлодки и корабли и ракеты что пирожки....и вот они готовы и выстрелили угрозами всему миру.... а теперь забеспокоились.... вот посмотрите если всё уладится дай то бог как говорится .. то начнут с рашкой снова перезагрузку обьявлять...встречи и начинать всё отношения с чистого листа....они же наивные доверчивые идиоты....((
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14.02.2022 13:35 Відповісти
Але НАЙБІЛЬШЕ, що вони зроблять.., це висловлять чергову та давно заяложену "занепокоєність", можливо навіть " СЕРЙОЗНУ занепокоєність"... Європейські цінності згнили! в країнах саме старої Європи!

Слід визнати, що багатство робить бездушними не лише їх власників, а й багаті країни.... Богатство розбещує настільки, що втрачаються навіть людські цінності (Для довідки - всі українські кровососи-олігархи вже змилися з території України в важкий для неї час...)

Найбагатші країни Європи: ні німеччина, ні Італія, ні Іспанія, ні Португалія, ні Італія, ні Австрія до сьогоднішнього дня не надали жодної допомоги Україні військового характеру... Німеччина "зажала" і не надала навіть обіцяні та розрекламовані тих 5000 касок...

Як НЕ НАДАЛА нічого й бідна Угорщина... Але тут причина зовсім інша - Угорщина була в тісному союзі з гітлєром, коли робили кривавий наступ на Україну в складі наступу на Схід -"Drang nfch Osten"...
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14.02.2022 13:54 Відповісти
Хочешь мира, готовься к войне. Обезумевшего от безнаказанности агрессора можно остановить только силой. Пытаться договориться с обдолбанной боярой кацапской свиньей это проявлять слабость, что ещё больше раззадоривает кацапского хряка.
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14.02.2022 13:19 Відповісти
Самое страшное не сама война. А то что Московские Террористы терроризируют сейчас весь мир а все закрывают на ето глаза. Можно было удавить кремлевского Фюрера еще когда он напал на Молдову и Грузию. Но Европа почему то решила не вмешиваться и дать рузкому медведю-шатуну поесть человечины в надежде что тот наестся досыта и уйдет в свою тайгу.
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14.02.2022 13:19 Відповісти
На Молдову ***** не нападал если что
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14.02.2022 13:21 Відповісти
Да вы что там уже не ********** войск? Куда же они делись?
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14.02.2022 13:23 Відповісти
Незалежність Придністро́вської Молда́вської Радя́нської Соціалісти́чної Респу́бліки (ПМРСР, назву було змінено 5 листопада 1991) було проголошено 25 серпня 1991 року

В то время ***** еще чемоданы Собчаку таскал
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14.02.2022 13:25 Відповісти
То что он тоскал чемоданы тогда, как это отменяет оккупацию сейчас?
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14.02.2022 13:29 Відповісти
Я просто поправил вышепишущего, что конкретно по МПРовским впопучленцам он лично не отдавал приказы. Да и не возвращать же обратно?
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14.02.2022 13:31 Відповісти
Да и вообще у нас в городе Севаштополе была морская база парашников, если забыли, так что мы не лучше и не хуже молдаван были с ихними МПРовцами... до вторжения
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14.02.2022 13:35 Відповісти
Вы хоть поняли что смололи? Оккупация части территории суверенной страны это по вашему то же самое что договор между суверенными странами о военной базе? И на бис то что таскал чемоданы, не отдавал какие то приказы каким образам отменяет оккупацию? Ну а ваше кацапское "Да и не возвращать же обратно?" в чем проблема вернуть украденное? Совсем у вас у всех мозги отсутствуют?
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14.02.2022 13:40 Відповісти
Перечитайте ветку, человек конкретно пишет, что пуйло напало на Молдову. Но это же не правда) Не отдавал он приказа тогда. А вы тут перевернули все с верх на голову.
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14.02.2022 13:45 Відповісти
Слушайте вы уже тут такого наворотили что вообще в голове не укладывается. Оккупация части страны ни как не связывается с нападением на страну в ваших понятиях?
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14.02.2022 13:55 Відповісти
База в крысму была как раз ползучей оккупацией, что как раз и привело к печальным результатам. Скидку на газ, за военную базу там, а еще воду на шарик им подавали, мышебратьям в воинские части. Я не могу понять что вы от меня хотите. Что бы ябъяснил почему путин стал ****** или что? Я просто написал, что он не нападал на Молдову, а вы на меня тут набросились. Или может он все-таки нападал, тогда в 1991м?
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14.02.2022 14:01 Відповісти
То что вы там какие то рассуждения приводите ни как не отменяет официальных документов. К оккупации привел отказ от яо, постарайтесь подтянуть учебу хотя бы на школьном уровне, нарушен принцип хочешь мира готовься к войне. Да он напал на Молдову или вернемся к началу оккупация приднестровья куда то делась?
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14.02.2022 14:10 Відповісти
Мужик конкретно написал, что ***** напал на Молдову (в 1991 году), а учебу должен я подтягивать? Серьёзно? Ладно, закончим этот разговор ни о чем
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14.02.2022 14:18 Відповісти
Ну брехать это ваше всё? "***** напал на Молдову (в 1991 году)" конкретно какой мужик написал сможешь скинуть это конкретное место?
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14.02.2022 15:30 Відповісти
Самый первый пост в ветке:

Вальтер-Вальтер

"Можно было удавить кремлевского Фюрера еще когда он напал на Молдову и Грузию."
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14.02.2022 16:11 Відповісти
Ну так вы же писали что: "Мужик конкретно написал, что ***** напал на Молдову (в 1991 году)" А теперь пишите что мужик писал:"Можно было удавить кремлевского Фюрера еще когда он напал на Молдову и Грузию." Любите припиз.... чисто из спортивного интереса или по работе?
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14.02.2022 18:02 Відповісти
ага. приднестровье само отделилось и изниоткуда там появился росийский гарнизон
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14.02.2022 13:26 Відповісти
Ну значит Ельцин напал на Молдову. Я просто хотел вам поправить!
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14.02.2022 13:27 Відповісти
Что-то демократия стала такой трусливой, что за себя постаять не может, а просит, умоляет переговоры с гопником - не будет по моему, то в морду или финку.
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14.02.2022 13:19 Відповісти
Ага) утримуйте. Адольфа он одні теж "утримували"...
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14.02.2022 13:20 Відповісти
Не работает. Жирные кнуры срали на ваши санкции. Вы выкормили сатану в центре Европы, а теперь беспомощно блеете.
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14.02.2022 13:24 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27984844.html Ще раз, іншими словами, про те що відбувається просто зараз



Зараз йде повноцінна "інформаційна війна". Це кофлікт, коли обідві сторони демонструють повну готовність "йти до кінця", намагаючись змусити іншу сторону злякатися та відступити. Усі сигнали, що подаються, націлені саме на те, щоб передати цей меседж "ми готові до бою, ми не збираємось відступати, ми сильніші за вас".

І тут є кілька рівнів цього конфлікту.

По перше: головна ціль цієї інформаційної війни с боку Заходу - навіть не Росія, а Кітай. Захід захищає Україну не тому що йому так сильно цікава саме Україна. А тому, що в цей час та ситуації Україна виявилась "маркером" готовності Заходу до консолідації проти диктатури. Маркером, на який дивиться Китай та який визначить майбутній розвиток подій на глобальному рівні.

По друге: ця війна вийшла на рівень, коли вже не можна "грати непереконливо", тобто щоб переконати Росію що Захід готовий до силового протистояння, Захід (і ми) повинен на повному серйозі бути до нього готовим. З вивозом дипломатів, з рекомендаціями громадянам виїхати та таке інше.

По третє: ми є стороною конфлікту ціїє війни, яка має генерувати свою частину інформаційного потока "ми готові, ми впевнені у власній армії, ми не збираємось простити миру за будь яку ціну". Ми НЕ повинні приймати на себе ті повідомлення, що Захід генерує для Росії. Бігати колами у паніці та передавати один одному хто ще вивіз дипломатів з Києва - зайве абсолютно.

Тому для нас план дій все той же:

Зберігаємо спокій.
Транслюємо спокій іншим.
Допомагаємо армії.

https://www.facebook.com/100008643936752/posts/2799169530381151/ Денис Теребій
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14.02.2022 13:42 Відповісти
Не потрібно було європейцям кормить баблом *****
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14.02.2022 14:19 Відповісти
Німецькі свині обісрані...
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14.02.2022 16:01 Відповісти
 
 