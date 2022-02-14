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Щоденно понад 100 добровольців хочуть вступити до лав тероборони Києва, - Кличко

Щоденно понад 100 добровольців хочуть вступити до лав тероборони Києва, - Кличко

Щоденно на гарячу лінію звертаються понад 100 охочих вступити до лав територіальної оборони Києва.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на брифінгу 14 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами створена гаряча лінія КМДА. Такі лінії відкривають і в кожному батальйоні тероборони. Щоденно на них звертаються понад 100 бажаючих вступити до лав територіальної оборони. Ми запропонували Міноборони і відпрацьовуємо механізм, щоби максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що на сьогодні ця процедура складна і розтягнута в часі. За його словами, доброволець повинен кілька днів збирати довідки та ходити до військкомату.

"Ми ж створюємо "єдине вікно". Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик. Найближчим часом відкриємо такий центр і на лівому березі міста", - сказав Кличко.

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Київ (19423) Кличко Віталій (3509) тероборона (384)


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Топ коментарі
+10
І це тільки Київ, краще 100, але ідейних, ніж 10 000 за гроші.
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14.02.2022 13:26
+9
Клички обидва вступили до тероборони.
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14.02.2022 13:27
+4
Берлін обороняло 40 тисяч. в КА ~ 400 тисяч втрат.
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14.02.2022 13:26
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а на рекрутинговом пункте будет плакат с кличком который смотрит на тебя с какой стороны бы ты не встал? "А ты вступил в терроборону?"
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14.02.2022 13:22 Відповісти
Клички обидва вступили до тероборони.
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14.02.2022 13:27 Відповісти
Володимир до німецької ?
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14.02.2022 15:29 Відповісти
До португальської... Авжеж.
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14.02.2022 15:32 Відповісти
Володимир в Україні жив лише в девяності Потім жив в Німетчині, де його бізнес, а зараз мабуть взагалі в США.
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14.02.2022 16:40 Відповісти
Володимир Кличко вступив до тероборони Києва. Більше я Вам нічого не можу додати.
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14.02.2022 16:44 Відповісти
Ну, так за год мы может и соберем...аж 36500))
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14.02.2022 13:24 Відповісти
І це тільки Київ, краще 100, але ідейних, ніж 10 000 за гроші.
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14.02.2022 13:26 Відповісти
Берлін обороняло 40 тисяч. в КА ~ 400 тисяч втрат.
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14.02.2022 13:26 Відповісти
Ну про 40 тис певне трохи брехня, про втрати ЧА .. це на совісті "полководців" довбаних.
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14.02.2022 13:29 Відповісти
Вермахгу було 45 тисяч. Плюс приблизно стільки ж фрайкору.
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14.02.2022 13:32 Відповісти
Плюс СС та ваффен СС.
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14.02.2022 13:33 Відповісти
Ф не знаю, включаєте ви до фрайкору гітлерюгенд.
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14.02.2022 13:35 Відповісти
Армії було 45 тисяч. Плюс 40 тисяч ополчення. Тому ждали Венка.
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14.02.2022 13:36 Відповісти
Венк нічого би вже не вирішив, треба було раніше домовлятись з англосаксами, вони завжди зверху.
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14.02.2022 13:39 Відповісти
то інше питання. Факт що в Берліні було військ обмаль але вони нанесли втрати в 25% штурмуючим кількістю 1,5 мільйона.
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14.02.2022 13:47 Відповісти
и где тот Берлин?!! Под Крутами было еще меньше, но нас устраивает только победа а не красивая гибель.
Вообще установка "умрем за Украину!" глупая и тупиковая. Надо побеждать и убивать врагов за Украину.
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14.02.2022 13:36 Відповісти
Ну якби Берлін на місці, і умовний ветеран вермахта не подихає в канаві як Кантарія чи інваліди, яких вивезли на Соловки і згноїли.
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14.02.2022 13:38 Відповісти
ветеран не подыхает потому что пабедитилей нет в Берлине.
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14.02.2022 13:40 Відповісти
звідки висновок про красівую гібель"? Пояснюється що для штурму агломерацій типу Києва, яку оборонятиме хоча б 10 тисяч, кацапам треба нагнати військ тисяч 200.
Без троянського Ішака кіна в них не буде.
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14.02.2022 13:41 Відповісти
пояснюю - высновок на основе всегот устного "украинского сопротивления", фольклор и т.д. "Загынуты в бою" "краще смерть чим рабство". Неверную дает установку.
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14.02.2022 13:47 Відповісти
Так і під Крутами в бою загинули одиниці на відміну від кацапів Втрати сталися після боя через погану логістику
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14.02.2022 15:21 Відповісти
36,5 т в одном только Киеве - это вообще-то *********. И это только терроборона.

А сколько ещё с каждого дома будет стволов торчать, периодически постреливая...
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14.02.2022 16:37 Відповісти
Все це має якийсь сенс, у випадку якщо русня піде строєм на наші позиції. Звісно цього не буде, а буде якась диверсія, підлість з неочікуваного місця.
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14.02.2022 17:47 Відповісти
Навряд че зможуть зайти і ходити строєм тут, однак виключати теж не варто.

В любому випадку - якщо почнеться якесь двіжло - справа тих хто не на фронті - вичищати вату. Для майбутнього. Бо вони куди більш небезпечні для країни, аніж регулярні війська кацапської *********.

Я, особисто, повівся на толерастів, що заглядали в рота Заходу, в 2014му.

Та й, на той час, навряд чи би наважився на щось вкрай радикальне. Однак, тепер прекрасно розумію, що потрібно було через себе переступити. І винищити, хоча б, серед мого оточення, тих, хто прокацапсько-коллаборантських поглядів,

А зараз, тільки і чекаю, аби почався хаос...
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14.02.2022 18:28 Відповісти
"Щоденно понад 100 добровольців хочуть вступити до лав тероборони Києва, - Кличко"- надіюсь всі обрізані,прихожани "Золотой Ґозачьки" , достойні служити в рядах цахалу!
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14.02.2022 13:26 Відповісти
А хто куратор тероборони Києва в КМДА?
Виявляється, що горлівський мент Крищенко.
Тобто, списки київської тероборони для пацаків у вільному доступі.
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14.02.2022 13:30 Відповісти
Ні, треба трохи позолотити ручку.
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14.02.2022 13:36 Відповісти
По любому тероборона нашпигована как фсбэшниками так и сбэушниками. Лучше идти в добробаты.
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14.02.2022 15:24 Відповісти
Для невійськовозобов'язаних - так.
Для військовозобов'язаних - в армію.
Але може статися так, що при великій заварусі в армію підмітатимуть усіх, хто тримає зброю і самостійно пересувається.
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22.02.2022 17:02 Відповісти
"Сто в день" не звучит. Я бы заявлял "более трёх тысяч человек ежемесячно".
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14.02.2022 13:45 Відповісти
Согласен, беоем в пиарщики Теробороны)
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14.02.2022 15:31 Відповісти
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14.02.2022 13:46 Відповісти
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14.02.2022 13:47 Відповісти
Коти це святе, це сім'я.
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14.02.2022 13:59 Відповісти
было бы все не через жопу - было бы проще.

А так - принеси им кучу справок (психиатра и нарколога проходил летом при перерегистрации оружия - снова неси. Какого?).
Справка о несудимости - а попробуйте ее получить в той Дие! Ни хрена не работает приложение.
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14.02.2022 13:59 Відповісти
Треба як в Запорізькій січі. Віруєш? Перехрестись. Прийнятий.
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14.02.2022 14:01 Відповісти
Оце правильно! )))
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14.02.2022 14:10 Відповісти
тел .горячей линии Тер. Обороны. 0800 507028 - кроме музыки никого нет!!! Местный военкомат сказал к нам тер. оборона отношения не имеет!!! Вот и весь разговор!!!
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14.02.2022 14:24 Відповісти
Сралина на них нет, уже 8 из 10 киевских военкомов давпли бы показания что они венгерские шпионы
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14.02.2022 15:29 Відповісти
Тебе, Кличко, не мешало бы хоть одно бомбоубежище в день приводить в порядок!
Твои бомбоубежища - https://enovosty.com/society/full/1202-kievskie-***************-vremen-xolodnoj-vojny-naxodyatsya-v-uzhasnom-sostoyanii-foto филькина грамота! Их тупо нет !
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22.02.2022 17:05 Відповісти
 
 