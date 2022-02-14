Щоденно понад 100 добровольців хочуть вступити до лав тероборони Києва, - Кличко
Щоденно на гарячу лінію звертаються понад 100 охочих вступити до лав територіальної оборони Києва.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на брифінгу 14 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами створена гаряча лінія КМДА. Такі лінії відкривають і в кожному батальйоні тероборони. Щоденно на них звертаються понад 100 бажаючих вступити до лав територіальної оборони. Ми запропонували Міноборони і відпрацьовуємо механізм, щоби максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста", - сказав Кличко.
Він зазначив, що на сьогодні ця процедура складна і розтягнута в часі. За його словами, доброволець повинен кілька днів збирати довідки та ходити до військкомату.
"Ми ж створюємо "єдине вікно". Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик. Найближчим часом відкриємо такий центр і на лівому березі міста", - сказав Кличко.
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Вообще установка "умрем за Украину!" глупая и тупиковая. Надо побеждать и убивать врагов за Украину.
Без троянського Ішака кіна в них не буде.
А сколько ещё с каждого дома будет стволов торчать, периодически постреливая...
В любому випадку - якщо почнеться якесь двіжло - справа тих хто не на фронті - вичищати вату. Для майбутнього. Бо вони куди більш небезпечні для країни, аніж регулярні війська кацапської *********.
Я, особисто, повівся на толерастів, що заглядали в рота Заходу, в 2014му.
Та й, на той час, навряд чи би наважився на щось вкрай радикальне. Однак, тепер прекрасно розумію, що потрібно було через себе переступити. І винищити, хоча б, серед мого оточення, тих, хто прокацапсько-коллаборантських поглядів,
А зараз, тільки і чекаю, аби почався хаос...
Виявляється, що горлівський мент Крищенко.
Тобто, списки київської тероборони для пацаків у вільному доступі.
Для військовозобов'язаних - в армію.
Але може статися так, що при великій заварусі в армію підмітатимуть усіх, хто тримає зброю і самостійно пересувається.
А так - принеси им кучу справок (психиатра и нарколога проходил летом при перерегистрации оружия - снова неси. Какого?).
Справка о несудимости - а попробуйте ее получить в той Дие! Ни хрена не работает приложение.
Твои бомбоубежища - https://enovosty.com/society/full/1202-kievskie-***************-vremen-xolodnoj-vojny-naxodyatsya-v-uzhasnom-sostoyanii-foto филькина грамота! Их тупо нет !