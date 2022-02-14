Щоденно понад 100 добровольців хочуть вступити до лав тероборони Києва, - Кличко

Щоденно на гарячу лінію звертаються понад 100 охочих вступити до лав територіальної оборони Києва.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на брифінгу 14 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами створена гаряча лінія КМДА. Такі лінії відкривають і в кожному батальйоні тероборони. Щоденно на них звертаються понад 100 бажаючих вступити до лав територіальної оборони. Ми запропонували Міноборони і відпрацьовуємо механізм, щоби максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що на сьогодні ця процедура складна і розтягнута в часі. За його словами, доброволець повинен кілька днів збирати довідки та ходити до військкомату.

"Ми ж створюємо "єдине вікно". Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик. Найближчим часом відкриємо такий центр і на лівому березі міста", - сказав Кличко.

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