Стефанчук про заяву Пристайка: У Раді не ведуться консультації щодо змін до Конституції в частині членства України в НАТО

Станом на зараз у Верховній Раді не ведуться консультації щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявив на брифінгу в понеділок спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Скажу більше, це суверенне право кожної країни – вирішувати напрямок свого розвитку. Це моя позиція, яку завжди озвучую зі своїми колегами. Ніхто немає права вказувати на "червоні лінії" щодо прийняття тих чи інших рішень суверенною державою", - зазначив він.

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Спікер наголосив, що вже була спростована Міністерством закордонних справ заява посла України у Великій Британії Вадима Пристайка щодо нібито відмови України від членства в НАТО.

"А якщо потрібна моя інформація, то Верховна Рада і я, як її голова, діємо у повній відповідності до Конституції України. Там чітко передбачено стратегічний курс України до ЄС і НАТО. Я це розумію, я цим живу і докладу усіх зусиль, щоб це сталося", - Стефанчук.

Відповідаючи на запитання, чи має бути відкликаний посол Пристайко, голова Верховної Ради заявив: "Пристайко є доволі фаховим кадровим дипломатом. … Мені видається, що це не була позиція такого фахового дипломата, а, можливо, якась дискомунікація, яка відбулася. На скільки я знаю позицію Пристайка, він залишається відданим прихильником інтеграції України до НАТО. А щодо кадрових рішень, це виключно компетенція президента України. Думаю, він прийматиме рішення, але не на підставі якихось порад і підказок, а на підставі детально вивчених обставин справи".

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.