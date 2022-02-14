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Стефанчук про заяву Пристайка: У Раді не ведуться консультації щодо змін до Конституції в частині членства України в НАТО

Стефанчук про заяву Пристайка: У Раді не ведуться консультації щодо змін до Конституції в частині членства України в НАТО

Станом на зараз у Верховній Раді не ведуться консультації щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявив на брифінгу в понеділок спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Скажу більше, це суверенне право кожної країни – вирішувати напрямок свого розвитку. Це моя позиція, яку завжди озвучую зі своїми колегами. Ніхто немає права вказувати на "червоні лінії" щодо прийняття тих чи інших рішень суверенною державою", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить відмова від НАТО - це позиція Зеленського, - Порошенко. ВIДЕО

Спікер наголосив, що вже була спростована Міністерством закордонних справ заява посла України у Великій Британії Вадима Пристайка щодо нібито відмови України від членства в НАТО.

"А якщо потрібна моя інформація, то Верховна Рада і я, як її голова, діємо у повній відповідності до Конституції України. Там чітко передбачено стратегічний курс України до ЄС і НАТО. Я це розумію, я цим живу і докладу усіх зусиль, щоб це сталося", - Стефанчук.

Відповідаючи на запитання, чи має бути відкликаний посол Пристайко, голова Верховної Ради заявив: "Пристайко є доволі фаховим кадровим дипломатом. … Мені видається, що це не була позиція такого фахового дипломата, а, можливо, якась дискомунікація, яка відбулася. На скільки я знаю позицію Пристайка, він залишається відданим прихильником інтеграції України до НАТО. А щодо кадрових рішень, це виключно компетенція президента України. Думаю, він прийматиме рішення, але не на підставі якихось порад і підказок, а на підставі детально вивчених обставин справи".

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

Автор: 

ВР (14943) членство в НАТО (1715) Пристайко Вадим (498) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+10
увольняйте пристайку, имбицилы!
вы сейчас выглядите как обосравшиеся домохозяйки! - теперь ***** будет абсолютно уверено, что вас можно додавить тягая свой савецкий металлолом туда-сюда
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14.02.2022 13:40
+6
"Пристайко є доволі фаховим кадровим дипломатом. … Мені видається, що це не була позиція такого фахового дипломата, а, можливо, якась дискомунікація, яка відбулася

слыш, пудж

у фахового спеца язык не повернется такое ляпнуть. это зрада.
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14.02.2022 13:36
+4
Тіко негайна заміна дристай-ка на Дещицю.
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14.02.2022 13:42
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"Пристайко є доволі фаховим кадровим дипломатом. … Мені видається, що це не була позиція такого фахового дипломата, а, можливо, якась дискомунікація, яка відбулася

слыш, пудж

у фахового спеца язык не повернется такое ляпнуть. это зрада.
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14.02.2022 13:36 Відповісти
Такі питання будуть вирішуватися лише на МАЙДАНІ, А жити навіть зрадникам України хоцется...
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14.02.2022 13:38 Відповісти
Це є частиною плану кацапів, нажаль. сцикля починає блеяти через цих пристайок про невступ до нато, що суперечить Конституції. Майдан. Кацапи потирають руки і нападають коли всередині країни Ж_ОПА
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14.02.2022 13:41 Відповісти
Майдан якщо й буде то десь півгодини, - поки не переловлять дерьмаків.
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14.02.2022 13:56 Відповісти
Как раз в этом я с Хряком согласен. Это действительно не было позицией дипломата такого уровня. Он может озвучить только то, что ему нашептали из ОП. Понятно, что сейчас из него сделают крайнего, но его слова нужно понимать так, что у Бубы готовы идти на уступки *****. А теперь ***** хлопает в ладоши. Самое печальное для нас, что это заявление никак нельзя отыграть назад. Хоть оправдывайся, хоть не оправдывайся. Теперь за это будут цепляться и Запад и паРаша.
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14.02.2022 14:06 Відповісти
І станом на НІКОЛИ !!!!
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14.02.2022 13:36 Відповісти
НЕ будуть вестися !
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14.02.2022 13:37 Відповісти
Бо Українці зразу винесуть ту Раду !
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14.02.2022 13:39 Відповісти
О_О!!! Поїхали! Зе так зассяв, що почав зміну курсу країни. Які ж 73% бовдури. Просто ідіоти, що спустили стільки життів заради "Тільки не Порошенко!!"
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14.02.2022 13:37 Відповісти
І це все що ти бажав сказати? А завтра скажеш що ведуться?
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14.02.2022 13:37 Відповісти
сцикля у руля. це частина плану кацапів. клоун каже як зек - разворот страни - майдан - розбрат - кацапи заходят. ЦЕ Ж ОЧЕВИДНО
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14.02.2022 13:39 Відповісти
тут бы президента как в Великобритании Борька, такие как пристайки работали бы кондукторами, а не озвучивали стратегический курс страны
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14.02.2022 13:38 Відповісти
Я навіть здогадуюсь де ведуться,та звідки вийшло...
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14.02.2022 13:39 Відповісти
в зеленых ТГ уже пошел опрос

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14.02.2022 13:40 Відповісти
а шо за канал
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14.02.2022 13:43 Відповісти
Спасибо, шо успокоили...
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14.02.2022 13:40 Відповісти
увольняйте пристайку, имбицилы!
вы сейчас выглядите как обосравшиеся домохозяйки! - теперь ***** будет абсолютно уверено, что вас можно додавить тягая свой савецкий металлолом туда-сюда
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14.02.2022 13:40 Відповісти
Пока не ведутся, но все к этому идет
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14.02.2022 13:41 Відповісти
У нас все погоджується з президентом.Пристайко погодивши з президентом сказав що в НАТО нам не треба,а Стефанчук погодивши з президентом сказав що Пристайко гівнюк...
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14.02.2022 13:42 Відповісти
Тіко негайна заміна дристай-ка на Дещицю.
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14.02.2022 13:42 Відповісти
Дещиця красава, співав разом з фанами.
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14.02.2022 13:50 Відповісти
3 речами на виxід 3елені бо біда 3 вами
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14.02.2022 13:44 Відповісти
Такі побіжать тільки но коли побачуть палатки перед вікнами. московити чекають. їм вигідна така слабка влада. Не було ще такого гівна в Україні під назвою влада.
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14.02.2022 13:48 Відповісти
Якщо і ведуться консультації втихаря, так хрен ви зберете 300 голосів для змін в Конституцію.
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14.02.2022 13:44 Відповісти
не хвилюйся, кацапи коли зайдуть до ради знайдуть тобі 300 голосів.
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14.02.2022 13:49 Відповісти
Хто їх туди пустить?
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14.02.2022 13:51 Відповісти
мрійник ..
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14.02.2022 13:55 Відповісти
на самом деле нужно гнать не Пристайко, а Зеленского, ведь это его протеже ляпает языком, а он в ответе за тех кого назначил.
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14.02.2022 13:50 Відповісти
Тільки спробуйте, клоуни смердючі!
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14.02.2022 13:50 Відповісти
Питання зараз не про Раду ,а питання в тому ,чому того мужика досі не відкликали і не звільнили з МЗС? Інше пусті балачки.
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14.02.2022 13:55 Відповісти
Знаєте ,є люди -"говорящіє голови", вони не думають ,вони озвучують непопулярні рішення,те що у влади на умі ,то у дипломатів на язику.Дипломати ведуть політику своєї влади,можливо Зе і ко таким чином дивляться на реакцію українців.Але я впевнена, що кремлівським консервам дано вказівку зупинити Україну на шляху до ЕС, вступ в НАТО лише зачіпка,те - "не зміните напрямок- буде війна"
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14.02.2022 13:56 Відповісти
У цього фахового межніродника ніби батько служив фахово КДБ і так виховав свого сина, чи ні? І дипломат просто так не заявляє свою позицію від імені держави. Це позиція Гундоса, який вже давно обкакався і може здати країну. Але я думаю, що сметуни, які його вибрали, свою справу знають? І не мложе сьогодні "зелень" навязувати свою думку суспільству, бо їх підтримка 73% давно закінчилася і вони сьогодні пасуть нижніх. Тільки відставка Пристайко покаже, що Зеленський не піддався на позрози і шантаж ворога.
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14.02.2022 13:57 Відповісти
Значить, ведуться поки шо в ОПі
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14.02.2022 13:58 Відповісти
Гарненько.
Перше доміно впало - заява Пристайки, - далі починається "так-ні-можливо".
Далі експерти.
Далі "референдум" в Дії.
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14.02.2022 14:01 Відповісти
Пристайко не от себя, а от бубочки высказался.
Но если бы был настоящим патриотом, то послал бы бубочку подальше и ушёл в отставку. Был бы героем.
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14.02.2022 14:09 Відповісти
Ага, я так і повірила, що це власні думки Пристайка. І Ніхто ні сном ні духом, ні Зеленський, ні Стефанчук навіть думки такої не допускають. Не брешіть, ми ж не дурні. Знову випробовуєте суспільство? Я думаю, не вийде.
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14.02.2022 14:09 Відповісти
Этот Пристайко И Зеленский оказываютс Ещё те гавнюки!!!За нашими спинами уже решают быть или не быть Украине в НАТО!..!А кто вам ******** дал такое право нарушать конституцию Украины!!Проведите тогда Референдум в Украине по этому вопросу!! А то этот недоделанный клоун -жидяра Зеленский наруковод..страной ... и сам смоется в свой долбанный ИЗраиль или пойдёт на поклон к *****!!!..!! Зеленский Чувствует что ему скоро прийдёт ******, вот и бесится!! Подкупает будущих избирателей : то одной тысячей (Выдавая их за свои , хотя деньги на дал МВФна борьбу с ковидом), то смартфонами, для пенсионеров, то призрачными сертификатами для детей, и т д. Этому клоуну ничего не стоит сдать интересы Украины!..
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14.02.2022 14:16 Відповісти
Ну навіть якщо Шевченко та Бужанський поблаблашать з Жопою (там половина вже втікла з України) . Що це змінить ?!
В "Слухах ЗЕнелоха" вже нема 226 депутатів . А за такою "перспективкою" розбіжиться йще половина депутатів ... та сама яка з Вінитчини , з Франківщини, з Київщини , з Черкасчини -- тобто усі правобережники .

Серед ЗЕнелохів вже давно така думка , чи є життя після 2023 року й з таким сумом наврядчи вони навіть у ночному жасі не наважаться щось міняти з НАТО в Конституції .
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14.02.2022 14:17 Відповісти
 
 