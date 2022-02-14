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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Думаю, що Монастирський міг знати про ДТП з Трухіним через 7-10 хвилин, - патрульний Петрик

Думаю, що Монастирський міг знати про ДТП з Трухіним через 7-10 хвилин, - патрульний Петрик

Патрульний поліцейський Сергій Петрик, який є свідком у справі нардепа Олександра Трухіна щодо ДТП й хабаря, вважає, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський дуже швидко дізнався про інцидент на дорозі за участю нардепа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Сергій Петрик в інтерв'ю "Українській правді".

"Наскільки швидко надійшла інформація до пана Монастирського? Думаю, хвилин за 7-10. Я думаю, що там уже набрали, сказали, що така ситуація.

Приїжджаючи на місце, я обговорюю цю інформацію зі своїм командиром батальйону. Командир батальйону передає її командиру управління і командиру полку. Окремо, паралельно, ця інформація іде через оперативного по місту, по Дарницькому управлінню, бо це мій район. І всі ці починають передавати цю інформацію своїм керівникам.

Я не думаю, що охоплення цією інформацією було таким, що про неї знали 5 чоловік. Про неї знала практично вся поліція, усі керівники.

Усе, що залежало від мене, я робив, а те, як вона дійшла до вищих органів – це вже…", - розповів він.

Під час інтерв'ю Петрик також зізнався, що його телефон не змовкав від дзвінків.

"Наскільки в мене обривався телефон, скільки мені потрібно було робити доповідей, скільки було нюансів... Особа не остання в Україні, а я тут один – мені з усім треба розібратися: щоб ніхто не пішов, нікуди не дівся, тим допомогли, туди приїхали, тому розповісти, тому доповісти. І щоб ті могли нормально регулювати дорогу в подальшому….

У мене все було в настільки шоковому стані, телефон настільки розривався, що я навіть повертатися до того моменту не хочу", - розповів поліцейський.

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Що ж до відео з боді-камери, Петрик підтвердив, що відео під кінець зміни патрульні "зливають" у базу – і працівники поліції до нього надалі не мають доступу.

Є окремі відділи, які займаються цим, – і за наказом №1026, який є в поліції, надалі воно переходить під керівництво відповідної особи.

І лише ця особа має право на замовлення листом передавати чи пересилати його під особистий підпис або з відміткою в журналі, наголосив Петрик.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджував, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін не звертався до нього по допомогу після скандальної ДТП, а також що сам не бачив відео з боді-камер поліцейських.

ДТП (4465) цензура (363) Монастирський Денис (392) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+10
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14.02.2022 13:44
+7
Конечно он знал !
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14.02.2022 13:42
+4
Не міг а саме знав-та включів сліпого,глухого та німого...
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14.02.2022 13:49
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Конечно он знал !
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14.02.2022 13:42 Відповісти
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14.02.2022 13:44 Відповісти
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14.02.2022 15:09 Відповісти
Не міг а саме знав-та включів сліпого,глухого та німого...
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14.02.2022 13:49 Відповісти
Однозначно знал
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14.02.2022 13:49 Відповісти
ти тільки подумав, а йому вже позвонили
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14.02.2022 13:52 Відповісти
Безумовно. Але відповів Трухіну просто. "Викручуйся сам!"
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14.02.2022 14:06 Відповісти
Неужели)все видят,как Трухин "сам" выкручивается,а зескоту хоть сцы в глаза -он привыкший
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14.02.2022 14:13 Відповісти
навряд ли он так сказал...
думаю наоборот, он сказал - не сцы, порешаем... шо в первый раз шо ли?
и сразу начали пропадать записи камер дорожных, на которых могло засветиться совсем не рыловкрасном... от прямо записи 8 или 9 очень нужных камер...куда-то как-то пропали... более того, не один Петрик был с включенной нагрудной камерой... где те "шедевры"... а там могло быть тоже не мало интересного... и один труха не смог бы так оперативно все "решать" в ментовском ведомстве
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14.02.2022 14:19 Відповісти
А Петрик говорит что был один и все у него разрывалось. Вот и прозевал свой шанс.
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14.02.2022 14:26 Відповісти
навскидку - на этих фото минимум 4 копчиков...(в белом были без камер у "канареек" они должны быть...другое дело включены ли?))))
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14.02.2022 14:32 Відповісти
А Петрик говорит( дословно),-"был один.."Никому в этой жизни верить нельзя.
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14.02.2022 14:38 Відповісти
скорее - был один, т.е. один-единственный, который взял на себя ответственность за действия других - так надо воспринимать его слова...
ему можно верить...ибо остальных ему тоже приходилось контролировать...
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14.02.2022 14:44 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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14.02.2022 14:13 Відповісти
Монастырский...КВН "Три толстяка" там же где и Колыван спикер....В Армии не служило.....
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14.02.2022 14:15 Відповісти
Патрульный- занимайся своим делом!!! Ты и так молодец!! Не дай себя использовать!
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14.02.2022 14:18 Відповісти
А теперь вспомните другой случай, когда полицейские задержали другого "Слугу урода" Брагара. Их наказали за якобы выключенные нагрудные камеры, хотя сами они утверждали, что съемка производилась. После случая с Трухой что-то мне кажется, что полицейские не врали...
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14.02.2022 14:55 Відповісти
ДБР могло б легко встановити коло тих осіб, які дзвонили Петрику, надіславши моб. операторам запит на білінг дзвінків на його телефон. Ми могли б дізнатися багато цікавого. ЗЕлені про це знають...
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14.02.2022 15:20 Відповісти
 
 