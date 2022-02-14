До мене не надходили жодні підписні листи про проведення позачергового засідання Ради щодо Трухіна, - Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук після виходу журналістського розслідування щодо "слуги народу" Олександра Трухіна отримав три-чотири ініціативи про зібрання підписів за проведення позачергового засідання парламенту.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на брифінгу в понеділок.

"Я фактично в той же день усім видав підписні листи. Станом на зараз до мене не повернулися жодні підписні листи. Треба зібрати 150 підписів. Але ніхто не подав мені вимогу про скликання відповідного позачергового засідання", - розповів Стефанчук.

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Спікер пообіцяв, що як тільки отримає належним чином оформленні підписні листи, зможе впродовж трьох днів зібрати таке позачергове засідання.

Він запевнив, що не змінив свою думку про ситуацію з Трухіним: "Будь-хто, хто в країні скоює кримінальний злочин і вина кого доведена в суді, після вступу рішення в законну силу, повинен нести юридичну відповідальність. … Тут немає значення ні прізвище, ні регалії чи щось інше".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.