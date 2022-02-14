УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12135 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
994 7

Естонія не планує евакуйовувати посольство у Києві та не відкликатиме своїх військових інструкторів

Естонія не планує евакуйовувати посольство у Києві та не відкликатиме своїх військових інструкторів

Естонія не планує евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликає військових інструкторів з України на тлі побоювань щодо нової збройної агресії Росії.

Як повідомляє естонський портал ERR, про це заявили члени уряду після екстреного засідання у понеділок, скликаного у зв’язку з ситуацією довкола України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За оцінкою уряду, безпрецедентна кількість російських військ довкола українських кордонів створює дуже високі ризики воєнної ескалації, і хоча прямої загрози для Естонії немає - варто підготуватись до можливих побічних наслідків у сфері кібербезпеки, внутрішньої безпеки, енергетики та економіки, а також готуватися до можливого потоку біженців.

"Естонія підтримає Україну й народ України та продовжить надавати допомогу, навіть якщо російська агресія переросте у війну", - наголосила прем’єрка Кая Каллас.

Міністерка закордонних справ Ева-Марія Лійметс зазначила, що Естонія, попри напружену ситуацію, не буде евакуювати з Києва своє посольство, але закликала естонців враховувати ризики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Естонії Каллас про зброю для України: Від Німеччини досі немає відповіді щодо гаубиць

Міністр оборони Калле Лаанет зазначив, що Естонія продовжить підтримувати Україну і не буде відкликати з України своїх військових інструкторів, які навчають українських військових.

Він повідомив також, що має підтвердження від Британії про готовність перекинути до Естонії додаткових військових.

вторгнення (380) евакуація (2305) Естонія (1601) Каллас Кая (251) Лійметс Ева-Марія (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справжнім Естонським браттям-респект...
показати весь коментар
14.02.2022 14:00 Відповісти
Невже крім Польщі є ще країни в Європі , які не мародерять на біржових індексах , не сіють паніку та для яких брехня і підступ не є цінністю ? Аж не віриться . Браво Естонія !
показати весь коментар
14.02.2022 14:04 Відповісти
Эстонская неторопливость.
показати весь коментар
14.02.2022 14:05 Відповісти
я тоже подумал . Но все равно приятно
показати весь коментар
14.02.2022 14:32 Відповісти
Сердечнє дякую
показати весь коментар
14.02.2022 14:28 Відповісти
Це заслуговує на повагу однозначно, стояти пліч ополчились з нами в лиху годин! Дякуємо нашим братам естонцям!
показати весь коментар
14.02.2022 14:29 Відповісти
Ибо не сцыкуны!
показати весь коментар
14.02.2022 16:24 Відповісти
 
 