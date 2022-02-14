Понад 30 нардепів були у відрядженнях за кордоном минулого тижня: більшість вже мала повернутися в Україну, - Стефанчук

Станом на зараз у спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука немає точної інформації, скільки народних депутатів знаходяться у відрядженнях за кордоном.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у понеділок на брифінгу у Верховній Раді.

"Станом на кінець минулого тижня, здається, близько 30 з чимось депутатів були за кордоном. Але, думаю, за вихідні переважна більшість з них мала повернутися в Україну", - зауважив Стефанчук.

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Спікер розповів, що коли минулого року прийшов не посаду, ввів правило щодо відряджень депутатів за кордон: "Правило одне дня всіх: у пленарний тиждень я відряджень не підписую. Тому що робота депутата в пленарний тиждень знаходитися в залі засідань - голосувати за необхідні рішення. Але це не стосується питань, які становлять велику необхідність у здійсненні міжпарламентської діяльності. Враховуючи це, я ввів у розпорядження про відрядження пункт: якщо буде рекомендація комітету з міжнародних справ про те, що це є визначальний захід, можу зробити виняток з цього правила".