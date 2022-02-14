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Новини
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Понад 30 нардепів були у відрядженнях за кордоном минулого тижня: більшість вже мала повернутися в Україну, - Стефанчук

Понад 30 нардепів були у відрядженнях за кордоном минулого тижня: більшість вже мала повернутися в Україну, - Стефанчук

Станом на зараз у спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука немає точної інформації, скільки народних депутатів знаходяться у відрядженнях за кордоном.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у понеділок на брифінгу у Верховній Раді.

"Станом на кінець минулого тижня, здається, близько 30 з чимось депутатів були за кордоном. Але, думаю, за вихідні переважна більшість з них мала повернутися в Україну", - зауважив Стефанчук.

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Спікер розповів, що коли минулого року прийшов не посаду, ввів правило щодо відряджень депутатів за кордон: "Правило одне дня всіх: у пленарний тиждень я відряджень не підписую. Тому що робота депутата в пленарний тиждень знаходитися в залі засідань - голосувати за необхідні рішення. Але це не стосується питань, які становлять велику необхідність у здійсненні міжпарламентської діяльності. Враховуючи це, я ввів у розпорядження про відрядження пункт: якщо буде рекомендація комітету з міжнародних справ про те, що це є визначальний захід, можу зробити виняток з цього правила".

Автор: 

ВР (14943) відрядження (44) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+9
п.с. хотите увидеть высшую степень ок*вания на мордах ваты?

Тогда скажите им что новинский и вся проросийская шобла вчера улетела в Европу..

если сразу не поймут, можно добить их словами: "в Европу, к геям и лИсбианкам", а не в расею, к мышебратьям"
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14.02.2022 14:06
+7
Отака в нас влада під час війни.
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14.02.2022 14:02
+5
Назар Приходько@nazareye·11h

Пам'ятка:

У випадку якщо вторгнення все ж відбудеться, головною задачею тих, хто буде в тилу, коли армія братиме на себе удар - є ліквідація п'ятої колони
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14.02.2022 14:03
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"більшість вже мала повернутися в Україну", - Стефанчук - НО НЕ ПОВЕРНУЛАСЬ?!
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14.02.2022 14:02 Відповісти
п.с. хотите увидеть высшую степень ок*вания на мордах ваты?

Тогда скажите им что новинский и вся проросийская шобла вчера улетела в Европу..

если сразу не поймут, можно добить их словами: "в Европу, к геям и лИсбианкам", а не в расею, к мышебратьям"
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14.02.2022 14:06 Відповісти
Отака в нас влада під час війни.
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14.02.2022 14:02 Відповісти
некогда им.. у них шашлыки в Европах и на Сейшелах.
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14.02.2022 14:07 Відповісти
Разбегаются виновники "торжества" и "мочители" Порошенка. А вы думали они в тероборону пойдут?
Не улетает "мочитель" Коломойский, ему бежать некуда, кроме РФ.
Порошенко сегодня пытался изловить оставшихся на "погоджувальну раду", но слуги поразлазились по Бениным схронам.
Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье - борта Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Сам Ахметов покинул страну еще 30 января, в тот же день вылетел и бизнесмен Виктор Пинчук.
Также сегодня из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля - Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.
Всего за сегодня из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
Остаются с Украиной Армия, Гетьман и Вера в победу.
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14.02.2022 14:47 Відповісти
К этому и подтягивают зебики Е-голосування.
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14.02.2022 14:02 Відповісти
Але, думаю, за вихідні переважна більшість з них мала повернутися в Україну", - зауважив Стефанчук. Джерело:

Сомнительный момент. Перед выборами все патриоты и герои, а как суть до дела ..... КРЫСЫ!!!
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14.02.2022 14:02 Відповісти
Назар Приходько@nazareye·11h

Пам'ятка:

У випадку якщо вторгнення все ж відбудеться, головною задачею тих, хто буде в тилу, коли армія братиме на себе удар - є ліквідація п'ятої колони
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14.02.2022 14:03 Відповісти
Цитата "зелених" щурів "пора валить" в дії. Ось так, 73%, нафік ви їм потрібні. Вони вже заховалися і як не захищали Україну, так і не збираються цього робити.
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14.02.2022 14:04 Відповісти
О, так крім зеленого зрадника ,за кордон і за наші гроші ,їздять відпочивати,ще й прислуга його?👹👹👹.Коли цей непотріб почне працювати нарешті?
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14.02.2022 14:13 Відповісти
Більшість не повернулась а навпаки , вчора тікали чартерами . Тих гівнюкив-депутатів , які в тяжкий час покинули Україну , пропоную лишати громадянства з конфіскацією майна.
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14.02.2022 14:20 Відповісти
убежали частично отсидеться по барам.... дипломатические паспорта же есть...неприкасаемые....сел да и полетел куда глаза глядят... бабло есть..((
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14.02.2022 14:27 Відповісти
Знаємо ми їх "відрядження".Діячі планетарного масштабу,які здебільшого окрім букваря нічого в руках не тримали.Вчора тут на Цензорі хтось викладав фотку Колі Котлети з "відрядження"-на пляжі з голою дівкою.То така "міжпарламенська діяльність"?
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14.02.2022 14:50 Відповісти
Какие командировки,катаются по личным делам по заграницам за госсчет,а мордатая харя за откат подписывает эти покатушки.
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14.02.2022 15:06 Відповісти
Это клуб по интересам или гос.учреждение?В самом забитом колхозе точно знают,где находятся сотрудники!
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14.02.2022 15:17 Відповісти
..работа в "мальдивских комитетах Зеля Ностра" с привезёнными с собой избирателями требует прикольного допинга и особенно крепкого здоровья и выносливости..
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14.02.2022 16:06 Відповісти
 
 