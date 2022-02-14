Понад 30 нардепів були у відрядженнях за кордоном минулого тижня: більшість вже мала повернутися в Україну, - Стефанчук
Станом на зараз у спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука немає точної інформації, скільки народних депутатів знаходяться у відрядженнях за кордоном.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у понеділок на брифінгу у Верховній Раді.
"Станом на кінець минулого тижня, здається, близько 30 з чимось депутатів були за кордоном. Але, думаю, за вихідні переважна більшість з них мала повернутися в Україну", - зауважив Стефанчук.
Спікер розповів, що коли минулого року прийшов не посаду, ввів правило щодо відряджень депутатів за кордон: "Правило одне дня всіх: у пленарний тиждень я відряджень не підписую. Тому що робота депутата в пленарний тиждень знаходитися в залі засідань - голосувати за необхідні рішення. Але це не стосується питань, які становлять велику необхідність у здійсненні міжпарламентської діяльності. Враховуючи це, я ввів у розпорядження про відрядження пункт: якщо буде рекомендація комітету з міжнародних справ про те, що це є визначальний захід, можу зробити виняток з цього правила".
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Тогда скажите им что новинский и вся проросийская шобла вчера улетела в Европу..
если сразу не поймут, можно добить их словами: "в Европу, к геям и лИсбианкам", а не в расею, к мышебратьям"
Не улетает "мочитель" Коломойский, ему бежать некуда, кроме РФ.
Порошенко сегодня пытался изловить оставшихся на "погоджувальну раду", но слуги поразлазились по Бениным схронам.
Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье - борта Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Сам Ахметов покинул страну еще 30 января, в тот же день вылетел и бизнесмен Виктор Пинчук.
Также сегодня из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля - Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.
Всего за сегодня из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
Остаются с Украиной Армия, Гетьман и Вера в победу.
Сомнительный момент. Перед выборами все патриоты и герои, а как суть до дела ..... КРЫСЫ!!!
Пам'ятка:
У випадку якщо вторгнення все ж відбудеться, головною задачею тих, хто буде в тилу, коли армія братиме на себе удар - є ліквідація п'ятої колони