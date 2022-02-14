МЗС РФ рекомендує громадянам Росії стежити за повідомленнями у зв'язку із ситуацією в Україні

МЗС РФ рекомендує громадянам Росії стежити за повідомленнями міністерства у зв'язку із ситуацією в Україні.

Про це заявив директор Департаменту Ситуаційно-кризового центру МЗС РФ Юрій Горлач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Відповідаючи на запитання, чи планує ДСКЦ публікувати спеціальні попередження для росіян, які збираються в Україну, на тлі високого рівня напруженості, Горлач зазначив, що міністерство "завжди рекомендує у таких ситуаціях, як це було і під час подій у Казахстан, слідкувати за повідомленнями ДСКЦ".

"Звичайно, провокації не виключені, особливо з боку автономних а́кторів в Україні", - наголосив він.

При цьому дипломат зазначив, що рекомендації західних країн до своїх громадян покинути Україну є спекуляціями та штучним нагнітанням напруженості.

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