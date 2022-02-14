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Двоє етнічних греків загинули у Гранітному від рук українських військових, - МЗС Греції

Двоє етнічних греків загинули у Гранітному від рук українських військових, - МЗС Греції

МЗС Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині - за словами міністерства, вбивство скоїли українські військові.

Заяву у зв’язку з інцидентом, який стався вночі 13 лютого, міністерство оприлюднила в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Європейська правда".

"Висловлюємо найглибший жаль у зв’язку з раптовою смертю двох експатріантів та серйозних поранень ще двох у селі Гранітне, що розташоване поблизу лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у заяві.

Далі стверджується, що за наявними доказами "виконавцями подвійного вбивства є троє військовослужбовців української армії, які з незначної причини зв’язалися з вищевказаними експатріантами".

Міністр закордонних справ Нікос Дендіас планує провести телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, "щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні".

Напередодні поліція Донеччини заявила, що затримала двох чоловіків через стрілянину у Гранітному. Стрілянина сталася 13 лютого близько 00:45 ночі на території кафе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донеччині: дві людини загинули, ще двох поранено

До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та "швидка".

Правоохоронці затримали двох чоловіків, поліцейські вилучили речові докази, зокрема зброю. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів, про замах на умисне вбивство та про хуліганство.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Греція (599) смерть (6742) Донецька область (8347)


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Топ коментарі
+154
Загиблих етнічних українців згадати ніхто не хоче?
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14.02.2022 14:12
+97
Кацапською провокацією тхне
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14.02.2022 14:14
+56
Греків багацько воювало на стороні дирляндії. Не виключено, що якесь ватне гівно, почало качати "права" а в наших не витримали нерви в цей складний час
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14.02.2022 14:25
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Нет в приазовьи никаких греков.Это они сами себя так называют.По факту они греко-татары.При этом вся культура ,как впрочим и кухня,у них татарская.Но главное не в этом.Главное,что эти люди даже в жизни,в большенстве своем,очень мерзкии.Жадные,подленькии,хитрые.И та ки да,Украину эти твари люто ненавидят и любят парашку.
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14.02.2022 16:29 Відповісти
А какого х уя они там делали эти *** нные греки , за сепаров бегали ! , туда им и дорога ****** сам !
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14.02.2022 16:33 Відповісти
Навряд чи їх убили за національність. Тим більше вони і греками то себе не вважають. Вата. Місцева дурнуВАТА.
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14.02.2022 16:34 Відповісти
***** шастать
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14.02.2022 16:37 Відповісти
Сто процентов что погибшии сами провоцировали и оскорбляли военных которых они люто ненавидят.Если раньше они побаивались и потому помалкивали,то с приходом зеленых в открытую озвучивают свою любовь к порашки и ненавесть к Украине.С каждым днем эта ватная мразь ведет себя все наглее.И никого,ни СБУ ни МВД,это не интересует.
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14.02.2022 16:39 Відповісти
зараз немає в Україні греків, поляків чи гагаузів чи навіть українців. А є ті хто з Україною а хто з ****** і сепарами.
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14.02.2022 16:53 Відповісти
ВСУшников необходимо отметить наградами за меткую стрельбу!
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14.02.2022 17:55 Відповісти
Геноцид, млять...
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14.02.2022 21:23 Відповісти
Понять, простить и отпустить,
По мнению многих, убийцы -герои? Или все таки провести следствие?
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15.02.2022 00:42 Відповісти
Произошла стрельба между полицейскими и военными а кто здесь греков оскорбляет, если кто смелый давайте свои координаты я за греков отвечу
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15.02.2022 11:42 Відповісти
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