"Суспільне" просить ДПСУ перевірити надану командою Alina Pash довідку про перетин кордону з окупованим Кримом

У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"Суспільне" не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.

Нагадаємо, раніше активіст і відеоблогер Сергій Стерненко повідомив, що Alina Pash, яка посіла перше місце у Нацвідборі Євробачення-2022, підробила довідку від прикордонників щодо перетину кордону до окупованого Криму у серпні 2015 року зі сторони України.

За його сорвами, 13 лютого представники Alina Pash опублікували документ від прикордонної служби, оскільки правилами Євробачення забороняється участь виконавців, які незаконно відвідували окупований Крим: "З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта".

За інформацією блогера, 11 серпня 2015 року Alina Pash покинула територію України авіарейсом "Київ-Москва", а назад повернулась рейсом "Домодєдово (Москва)-Київ" 14 серпня. Тоді як в Криму співачка перебувала 12 серпня.

Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила в окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України.

Водночас Суспільний мовник повідомив, що не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash правил відбору.

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Суспільне проаналізувало ряд звинувачень: публічних та тих, що надійшли у зверненнях громадян. Інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів та документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Мовник керується виключно законом України та презумпцією невинуватості, поки не доведено протилежне.

Відповідно до Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022, учасник відбору гарантує, що не виступав в РФ та на окупованих територіях після 15.03.2014 — не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після Нацвідбору до дати фіналу Євробачення-2022 включно.

Ті артисти, які не відповідають Правилам національного відбору, не могли бути прийняті до участі у відборі.

Раніше Суспільне вже зверталося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, оскільки ці дані є конфіденційними. Команда учасниці надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Нацвідборі.

Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Суспільний мовник отримав від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України.