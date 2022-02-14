"Суспільне" просить ДПСУ перевірити надану командою Alina Pash довідку про перетин кордону з окупованим Кримом
У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
"Суспільне" не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.
Нагадаємо, раніше активіст і відеоблогер Сергій Стерненко повідомив, що Alina Pash, яка посіла перше місце у Нацвідборі Євробачення-2022, підробила довідку від прикордонників щодо перетину кордону до окупованого Криму у серпні 2015 року зі сторони України.
За його сорвами, 13 лютого представники Alina Pash опублікували документ від прикордонної служби, оскільки правилами Євробачення забороняється участь виконавців, які незаконно відвідували окупований Крим: "З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта".
За інформацією блогера, 11 серпня 2015 року Alina Pash покинула територію України авіарейсом "Київ-Москва", а назад повернулась рейсом "Домодєдово (Москва)-Київ" 14 серпня. Тоді як в Криму співачка перебувала 12 серпня.
Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила в окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України.
Водночас Суспільний мовник повідомив, що не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash правил відбору.
Суспільне проаналізувало ряд звинувачень: публічних та тих, що надійшли у зверненнях громадян. Інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів та документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Мовник керується виключно законом України та презумпцією невинуватості, поки не доведено протилежне.
Відповідно до Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022, учасник відбору гарантує, що не виступав в РФ та на окупованих територіях після 15.03.2014 — не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після Нацвідбору до дати фіналу Євробачення-2022 включно.
Ті артисти, які не відповідають Правилам національного відбору, не могли бути прийняті до участі у відборі.
Раніше Суспільне вже зверталося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, оскільки ці дані є конфіденційними. Команда учасниці надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Нацвідборі.
Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Суспільний мовник отримав від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України.
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https://myrotvorets.center/criminal/pash-alina-ivanovna/
А співає неначе щіра українка, курва!
https://tabloid.pravda.com.ua/scandal/6208b4cd3ea5a/
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед" ,
https://focus.ua/static/storage/thumbs/740x/c/83/14cc491d-e05e44a2c63868cd758475f6e3db483c.png виступ в Горлівці для терористів
є вiдeо вeдучiй у шляпцi дe Паш сама розказує як вона сдала у Москвi у лiтак в Крим i що вони там в Криму на вeсiллi були.
Мені не змінити минуле, але Я хочу вплинути на майбутнє. Мені хочеться сказати всьому світу про Нас, про те, що Ми чимало століть є фронтиром, муром і вартовими Європи і Світу. Що Ми однією рукою сіємо, будуємо і ростимо покоління, а іншою боронимо.
Маємо честь і взагалі абсолютно все, аби й надалі бути незалежною, вільною, прогресивною, зі своєю думкою, культурою, традиціями та смаком УКРАЇНОЮ!
Все те, що бушує зараз довкола Національного Відбору відкоментую так: Ви мені не вороги, так само як і Я Вам. В такий час Нам потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму.
На всі питання які турбували моїх земляків щодо виступів і подорожей у країну агресора Я вже відповіла у багатьох інтерв'ю. Не вірте жовтій пресі, яка розповсюджує про мене недостовірну інформацію.
Я ПРО УКРАЇНУ, Я ЗА УКРАЇНУ, Я ЧАСТИНА УКРАЇНИ".
https://www.instagram.com/p/CZ6itxWsKcv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d80e29dd-cb8c-4e41-965a-f49ecab94b22
Українці ще лишились, чи одна жи2 з малоросами?
https://youtu.be/sgeD84Dlpxo?t=94
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZUk9qHi5ZPKCrUGSeLEk6bSqgA4-mlg36PWxsjD_cRO3CBYowbyleqVfhaQOSOQeEt1H6ESZTwwMSBS8LTgr_HX8BCC-M7LyLRmSYeK-Aa3L9xLgtGfWN-7KRcvAu2kig0&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
Національний відбір на Євробачення-2022 і розверзлися небеса, і тони лайна полилися вниз. Ображені виконавці записують відоси про фальсифікацію, інші про засилля фолк-музики і "що тепер - ми всі маємо фолк записувати?".
Національний відбір і всі 3 перших місця - етнік. Тотальна перемога українського традиційного над всіма іншими стилями.
І ось це ключове. Українська пісня нарешті підняла голову після десятків років принижень. Після введення квот розірвала нафіг всю цю недолугу російську поп-культуру, яка в нас чомусь вважалася якісною і непереможною. А от тепер ще виконавці з англомовними піснями пролетіли, як фанера, на фоні українського етніка. Це дуже добре.
А ще - дівчата знову порвали хлопців. ГоА, Джамала, Аліна Паш - по вокалу зе бест. Я вокал люблю і вважаю його найважливішою частиною пісні, тому попри симпатії в сторону Вельбоя і попри серйозні недоліки пісні-переможця, все ж згодний з вибором суддів. Думаю, Аліна Паш зробила потужніший виступ і "Тіні забутих предків" має всі шанси на перемогу на Євробаченні. Однозначна заявка на успіх.
Мені більше за всіх сподобався пацанчик з села. Сила Села це бімба. В цьому є стержень. Є самобутність і посил цьому світу. Нажаль, сама пісня не найпотужніша, і вокал не найсильніший, але хлопцю всього 21 рік, бажаю йому наступного року просто написати в цій стилістиці щось крутіше і потужніше, і впевнений: він порве усіх.
Взагалі, багатьом таким, як він, не треба слухати всіх цих лохів, які прикидаються столічнимі режисерами, які йому в виступ напхають "дорослих фішок" і цим вб'ють Силу Села. Коли в людині є зірка, нікого слухати не треба, бо вони не зірки. Данилко ні на кого не рівнявся, а пер зі своїм закосом під колхоз і реально всіх порвав на Євробаченні. Бажаю того самого і Вельбою. Він правильний, приємний пацан зі стержнем, який не соромиться свого села і несе його слухачам. Це достойне лише поваги.
Калуш. Мені пісня сподобалася і тема про маму гарна, але по вокалу сильніша Аліна Паш. Крім того від виступу віддавало провінційністю, який намагалися подати за фішку, але я не повірив. Потім, автор влаштував за лаштунками скандал, і я підтвердився в своїх висновках.
Але провінційністю віддавало від всіх учасників. Окрім хлопця з села, ха-ха. Він як раз виглядав самобутньо, чітко і з посилом. А от всі інші таки відгонили провінцією, включно з переможницею, яка в свій виступ напхала всього на світі. Тут тобі і політичний підтекст, і відомий заголовок, і репчик, і кукурікання, і вставки англійською. Це проблема невпевненості в своєму багажі. Та її виступ, не дивлячись на кон'юнктурність, класний. В ньому є власне обличчя, і що важливо, мощА.
Так що нехай переможе. В букмекерів вона вже злетіла на друге місце.
Взагалі, передивився іноземців, і все вище легко можна сказати про виступи майже всіх країн Евросоюзу, які в більшості взагалі не мають свого стилю і вже давно залетіли на орбіту до американського стилю. От ті виконавці в нас, яких судді відсіяли, це вся та параша, що пролетить на 10-30 місцях цього року.
А так непогані Іспанія, Італія, Хорватія.
Іспанія прикольна. Око радує. Але це Дженіфер Лопес попагранде. Як на мене, вчорашній день.
Італія і Ізраїль їдуть з блакитним коханням. Такое... Але італійці пісню мають дорослішу і зрілу. Зрілішу, я б сказав, за весь цей конкурс. У італійців школа крута, вони завжди класні.
Багато переглядів у Чехії. We Are Domi - Lights Off. Годна, англомовна попса. Безлика, тому на конкурсі не виграє, але слухати - норм.
Мені дуже сподобалася Естонія, Stefan - 'Hope'. Але я просто люблю ковбойсько-кантрі стилістику. У виконавця при цьому потужне виконання, в пісні є енергія.
Все інше або провінційщина, або аж занадто пісенний конкурс Великобританії - не відрізнити англомовні пісні одна від одної.
Євробачення це культурна подія. А культурна міжнародна подія це політична подія. Це те зараз, а ще боксери, що нас представляє світу.
І там зараз тенденція на національний колорит.
Коли Європа явно перебуває під впливом американської і англомовної культури, що багатьох в Європі напружує, і пісні різних країн схожі одна на одну, Україна тут явно зі своїм обличчям. При чому, коли Україна робить ставку саме на національний багаж, це обличчя виглядає дуже достойно. При чому достойно навіть на фоні найкращої англомовної музики. Коли ж всілякі Куйки їздили з англомовними піснями, то виглядали вони непогано, принижувати не буду, але середнячок серед середнячків це заява про себе світу так собі.
Школі нашої пісні - 400 років. Цей фундамент довів власну силу на практиці. Навіть статистично: 4 українські пісні на колориті зайняли на Євробаченні або вищі, або близькі до найкращих місця. А от англомовна попса українських виконавців - погубилися десь там після 7-10 місць. На цей багаж просто треба нанизувати теми і стилі, і рвати конкурентів, які не мають виразного власного стилю.
А вестися на туфту, що це "сільське" або "плаксиве" не треба. Це розповідають наші конкуренти і вороги, бо на нашому фоні їхнє тринци-бринци просто убожество.
Негри в Америці не парились, що в них джаз і реп це музика рабів. А латиноамириканські країни не паряться, що сальса і бачата це "танець простолюдинів". Всі вони з цим йшли в світ і цим його завоювали.
Просто для ілюстрації, як якийсь іноземець в інтернеті з трьома переглядами плаче, слухаючи переможницю нашого відбору: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fuy7eWnpuhBk%3Ft%3D265%26fbclid%3DIwAR2vLU3w4oBZR-jq5O9L9c748Yilo2QHJiCp_J62BVrCZ_w6iJsd_SB27j8&h=AT1Yug7fNLsB2MtPIRn7F3ppVIWLqB78T3UrEGtO80n3NoyYKfFrjjJbRnv2OvXRRYh_ZXRl2V0B-LB97gPUobw1DZGX4FrTOdHwftbvKfbNEnfG4gKN955-ALxwPaZG-aDu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GuUsfqusQrCsCI67MP5BDhJX3CNsQ20ZJJE7c32XpROmGjkVqCOWxSpA_cdijq2_6UGW3RL85O6GZq1IbZHNhEjcST3_rEadZMzhbUkk4jBrQEeXTPtW31-lShvcpnY_xpWxWgXK-wI2AEkw https://youtu.be/uy7eWnpuhBk?t=265
Або ще один: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FACzxTbEnOAA%3Ft%3D132%26fbclid%3DIwAR0Soud7s1ogp_ju8-XoYCmadpzHlDmnbfJWpBY8ZWZQt4Zj7aDbx0L2N_8&h=AT08dcP4UkHNWI6hMK_mczyuOpRcKm5U5TYLw4MczVbTlM6mNCL5eQP-v5LDpFGMRaXuC2_Typ_CIWMF4hweNJnUErYr5X7uTmrTrrI0d6LO1N4x2MYwgTM4dRoJj--2UAaw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GuUsfqusQrCsCI67MP5BDhJX3CNsQ20ZJJE7c32XpROmGjkVqCOWxSpA_cdijq2_6UGW3RL85O6GZq1IbZHNhEjcST3_rEadZMzhbUkk4jBrQEeXTPtW31-lShvcpnY_xpWxWgXK-wI2AEkw https://youtu.be/ACzxTbEnOAA?t=132
Це наша сила. Маємо нести її в світ.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2834535760176824