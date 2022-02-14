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Резніков провів телефонну розмову з главою Міноборони Білорусі Хреніним: Бачу позитивний сигнал та перший крок до співпраці

Резніков провів телефонну розмову з главою Міноборони Білорусі Хреніним: Бачу позитивний сигнал та перший крок до співпраці

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Про це глава Міноборони повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулася телефонна розмова з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Мета діалогу - зняти стрес і не допустити ескалації відносин. Ми обговорили актуальні питання та визначили алгоритм подальшої взаємодії. Бачу в цьому позитивний сигнал та перший крок до співпраці", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Україна в ОБСЄ представить своє бачення загроз військових навчань у Білорусі, - МЗС. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7925) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+31
бессмысленный разговор - он напрямую подчиняется генштабу рсфср
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14.02.2022 14:42
+26
"Співпраці"? Ну-ну..
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14.02.2022 14:42
+12
Ага, типа какой-то там "глава минабароны" Беларуси там шо-то решает...
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14.02.2022 14:46
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"Співпраці"? Ну-ну..
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14.02.2022 14:42 Відповісти
Думаю кацапи промацують шляхи відповзання через підданих бульбофюрера.
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14.02.2022 14:51 Відповісти
Бєлоруси будуть першими наступати. Резніков має підготувати наші дороги для танків, щоб не було як в Ростовькій області.
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14.02.2022 15:59 Відповісти
бессмысленный разговор - он напрямую подчиняется генштабу рсфср
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14.02.2022 14:42 Відповісти
Резніков ?
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14.02.2022 15:59 Відповісти
Позитивний сигнал: відмова від НАТО та Західного напрямку! Поздоровляю 73% бидла! Але ж "Тільки не Порошенко"
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14.02.2022 14:42 Відповісти
Правільной дарогой ідьотє таваріщі 73відсоткові...((
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14.02.2022 14:46 Відповісти
Какая ***** видмова вид нато, паникер ты дебильный?
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14.02.2022 16:38 Відповісти
73% бидло, новий сезон слуги дивишся?! І там все добре?! Тупі овочі
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14.02.2022 16:41 Відповісти
Ты давай по фактам, курс на НАТО в Конституции прописан. А зеленые шавки могут много чего говорить.
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14.02.2022 17:43 Відповісти
Співпраця?!!!))) дристайкін метеоризм був не випадковим...
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14.02.2022 14:44 Відповісти
Бєєєєєєє Хренін сказав шо хуже не будет бєєєєєє, голосовал па пріколу не за зеленского а проті парашенка бєєєєєєє, бєєєєєє НАТО не надо бєєєєєє.
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14.02.2022 14:44 Відповісти
Там не о чем говорить, потому что их мнение не будет учтено. Если россияне начнут наступление с территории Беларуси, то беларусская армия что - будет воевать с ними, чтобы остановить? Ну передадут ноту протеста.
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14.02.2022 14:45 Відповісти
якого протесту, бульбофюрер вже показав, що готовий на все
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14.02.2022 14:46 Відповісти
Яка нота пратєста?))) споживай помірно...
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14.02.2022 14:48 Відповісти
типу він там шось рішає))
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14.02.2022 14:45 Відповісти
Розмовляли державною мовою Російської Федерації?
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14.02.2022 14:45 Відповісти
два мудака побалакали по телефону.

Пояснюю. Від них нічого не залежить.
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14.02.2022 14:46 Відповісти
Залежить стан доріг під час наступу.
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14.02.2022 16:02 Відповісти
Пакт еще не подписали?
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14.02.2022 14:46 Відповісти
Ага, типа какой-то там "глава минабароны" Беларуси там шо-то решает...
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14.02.2022 14:46 Відповісти
Невже Білорусь самостійна в прийняті рішень ? говорили ні про що.
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14.02.2022 14:46 Відповісти
Протріть Ваші окуляри,Пане Рєзніков !Думайте !
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14.02.2022 14:46 Відповісти
ЇМ думати заборонено, бо порохоботами стануть...
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14.02.2022 14:48 Відповісти
Він не думає а виконує наказ!
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14.02.2022 16:03 Відповісти
https://ibb.co/9TGF3fq
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14.02.2022 14:48 Відповісти
Мы все ближе к развязке этой пьесы... Пристайко , Резников!
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14.02.2022 14:49 Відповісти
это трагифарс... Нынешнее дурачья, в силу Даннинга-Клюгера, думает, что оно умнее януковичей =)
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14.02.2022 14:54 Відповісти
поговорил с марионеткой марионетки. сомневаюсь что этого Хренова уполномочили передать, мол, мы еще пару дней побыкуем и будем сворачиваться, а вы ну прост сделайте вид шо оченьочень испугались
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14.02.2022 14:50 Відповісти
І за ради цього жалюгідного непорозуміння ми маємо об'єднуватися...?)))
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14.02.2022 14:53 Відповісти
Цього бажає Зеля. Він буде просити допомоги НКТАД.
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14.02.2022 15:55 Відповісти
http://prntscr.com/26vlnp8
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14.02.2022 14:54 Відповісти
Згідно п. 4 Меморандуму 5.12.1994р про гарантії безпеки Україні США, В. Британія та РФ згідно зобов'язань заключного акту НБСЄ домагаються негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання Україні допомоги, якщо та їх потребує. Питання, чому наші представники при ООН не вимагають цього? Що вони там роблять? Вони туристи?
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14.02.2022 14:54 Відповісти
У них оклади мізерні тому підробляють в макдональдзі)))
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14.02.2022 15:00 Відповісти
Якби не зарубали виробництво, то по Прип'яті на Київському морю могли патрулювати бронекатери "Гюрза". Знову заглядання в очі Х-ла через організм Хреніна
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14.02.2022 15:05 Відповісти
Это второй "великий успіх" после телефонного разговора зели с бацькой по вагнеровцам...
Опыт показывает: можно верить каждому слову каждой из сторон.
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14.02.2022 15:12 Відповісти
нашли союзничков, мама дорогая...., неужели в Украине стали верить на слово прокацапским хвойдам...., хотя от зеленых всего можно ожидать...
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14.02.2022 15:14 Відповісти
Муж моей сестры служит в армии Беларуси. Военнослужащие Беларуси, точнее военнослужащие БССР, находятся в полях и ждут команды на переход государственной границы Украины и на начало боевых действий против Украины. Задачи поставлены.
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14.02.2022 15:16 Відповісти
да как то пох.. что у них там поставленно.... на перегной так на перегной... а наша задача отправить все ихнее войско оккупантов грузом 200. Тут все и подохнут они. Сами приперлись на чужую землю, то и получат.
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14.02.2022 16:04 Відповісти
не нужно их отправлять. Они там станут героями. А так пропал как в омуте и все. Возвращать нужно калек. Без рук, без ног. Что бы обузой для семьи и для государства стали.
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14.02.2022 18:22 Відповісти
хорошее дело не назовут ни Хрениным, ни Лениным
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14.02.2022 15:21 Відповісти
Никогда ,никогда не верьте русским!!! Пока что они за одно!! Послушайте Джохара Дудаева и Бориса Немцова!!! А поговорить можно, чего не поговорить!!
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14.02.2022 15:22 Відповісти
А что вообще уже решают белорусы.Мокшане хотят обрюхатят а хотят и бросят.А вы свой выбор ЗАКОННО сделали при референдуме а все действия сейчас противозаконны по вашему же выбору.Да и никаких решений принимать не в состоянии,вы кацапы.
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14.02.2022 15:28 Відповісти
знали Лукашенка?
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14.02.2022 15:47 Відповісти
Надо укреплять меры взаимного доверия.
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14.02.2022 15:51 Відповісти
Яка ще співпраця с Белоруссієй ?
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14.02.2022 15:52 Відповісти
Я спитав у ясеня, я спитав у Хреніна... Карти таро? Гадання на кавовій гущі? Навіщо робити з себе посміховисько?
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14.02.2022 16:32 Відповісти
В очах нічого не побачив?
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14.02.2022 17:00 Відповісти
Вже наміністрував Армією.Кажуть був непоганим адвокатом.Опустився до чего изволіте перед клоуном наркоманом.Стид і ганьба.
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06.05.2022 01:45 Відповісти
цікаво...
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06.05.2022 10:29 Відповісти
 
 