Резніков провів телефонну розмову з главою Міноборони Білорусі Хреніним: Бачу позитивний сигнал та перший крок до співпраці
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
Про це глава Міноборони повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Відбулася телефонна розмова з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Мета діалогу - зняти стрес і не допустити ескалації відносин. Ми обговорили актуальні питання та визначили алгоритм подальшої взаємодії. Бачу в цьому позитивний сигнал та перший крок до співпраці", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+31 Игорь Васечкин #488879
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Пояснюю. Від них нічого не залежить.
Опыт показывает: можно верить каждому слову каждой из сторон.