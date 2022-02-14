Резніков провів телефонну розмову з главою Міноборони Білорусі Хреніним: Бачу позитивний сигнал та перший крок до співпраці

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Про це глава Міноборони повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулася телефонна розмова з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Мета діалогу - зняти стрес і не допустити ескалації відносин. Ми обговорили актуальні питання та визначили алгоритм подальшої взаємодії. Бачу в цьому позитивний сигнал та перший крок до співпраці", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Україна в ОБСЄ представить своє бачення загроз військових навчань у Білорусі, - МЗС. ВIДЕО