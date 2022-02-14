Держприкордонслужба про закриття в'їзду для чоловіків-громадян РФ: "Прикордонники чітко керуються нормами законодавства"

Прикордонники чітко керуються нормами законодавства, що регламентує перетин державного кордону

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи повідомлення про те, що Україна 10 лютого тимчасово закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян РФ призовного віку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прикордонники чітко керуються нормами законодавства, що регламентує перетин державного кордону. Щодня десятки іноземців із різних причин отримують відмову у в'їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через обмеження. Звісно, серед іноземців є і громадяни РФ, які, прямуючи до нашої країни, мають дотримуватися умов в'їзду", - сказав Демченко.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Україна закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків–громадян РФ призовного віку. Обмеження введено неофіційно, на невизначений термін.