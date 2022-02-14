УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11147 відвідувачів онлайн
Новини
4 586 9

Держприкордонслужба про закриття в'їзду для чоловіків-громадян РФ: "Прикордонники чітко керуються нормами законодавства"

Держприкордонслужба про закриття в'їзду для чоловіків-громадян РФ:

Прикордонники чітко керуються нормами законодавства, що регламентує перетин державного кордону

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи повідомлення про те, що Україна 10 лютого тимчасово закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян РФ призовного віку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прикордонники чітко керуються нормами законодавства, що регламентує перетин державного кордону. Щодня десятки іноземців із різних причин отримують відмову у в'їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через обмеження. Звісно, серед іноземців є і громадяни РФ, які, прямуючи до нашої країни, мають дотримуватися умов в'їзду", - сказав Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян РФ призовного віку, - Бутусов

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Україна закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків–громадян РФ призовного віку. Обмеження введено неофіційно, на невизначений термін.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) кордон (4753) росія (64969) Демченко Андрій (342)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно, серед іноземців є і громадяни РФ, які, прямуючи до нашої країни, мають дотримуватися умов в'їзду", - сказав Демченко.

Демченко ще один зрадник.
показати весь коментар
14.02.2022 14:43 Відповісти
Но могут действовать они не прямиком, Шасть в купе, и притвориться мужиком. А сама наложит тола под корсет… Ты проверяй, какого пола твой сосед!!(с)
показати весь коментар
14.02.2022 14:49 Відповісти
от блін у всіх кацапських диверсантів якраз квитки були куплені на завтра...
Наше мудре керівництво знову всіх врятувало.
показати весь коментар
14.02.2022 14:54 Відповісти
Смутило слово "тимчасово" и ... то что решение запоздало на 8-м лет.
показати весь коментар
14.02.2022 15:18 Відповісти
Закрыть границу полностью !Никому ни туда ни сюда .Хватит !
показати весь коментар
14.02.2022 15:30 Відповісти
Интересно, почему никто не собирается закрывать счета украинских стратегических объектов (Киевводоканал, Управляющие компании киевским коммунальным жилищным фондом) в российском Альфа-банке?
показати весь коментар
14.02.2022 15:33 Відповісти
Это надо было делать еще весной 2014 года. Все на кого- то оглядываемся.. За восемь лет можно было и ров с крокодилами построить
показати весь коментар
14.02.2022 16:17 Відповісти
Да есть на раше вполне себе крепенькие пацаны лет 60-70! Они тоже бед натворить могут.
показати весь коментар
14.02.2022 16:33 Відповісти
 
 