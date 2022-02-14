Глава Міноборони Білорусі Хренін запевнив у відсутності ризиків і загроз для України з території РБ, - Резніков

Міністри оборони України та Білорусі обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Резніков поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль - 2022", підкресливши їх оборонний характер.

"З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань "Заметіль – 2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість - 2022", - йдеться в повідомленні.

Міністри також домовились про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфері в дусі добросусідства.

"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці", - наголосив Резніков.

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