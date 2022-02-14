Глава Міноборони Білорусі Хренін запевнив у відсутності ризиків і загроз для України з території РБ, - Резніков
Міністри оборони України та Білорусі обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Резніков поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль - 2022", підкресливши їх оборонний характер.
"З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань "Заметіль – 2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість - 2022", - йдеться в повідомленні.
Міністри також домовились про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфері в дусі добросусідства.
"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці", - наголосив Резніков.
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потім дивлюся на фото цього мудака.... )))) сміюсь.
14.02.2022
Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся «болевые точки», а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе.
Во время разговора Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины.
Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия.
В заключении телефонного разговора Виктор Хренин подчеркнул, что Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко неоднократно заявлял: «Важная задача - не потерять братский народ Украины. Все поправимо - экономика, товарооборот, дипломатические отношения. Духовная связь наших народов не должна дать трещину. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами».
Министры обсудили проведение мероприятий подготовки Вооруженных Сил. И выразили уверенность, что данные мероприятия не несут угроз безопасности братским странам.
Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия.
Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе.
Лука уже не субъект политики. Все решения за БССР теперь принимаются в Кремле.
Идет мужик и видит на лавочке сидит чел, а рядом с ним огромная собака.
- Извините, ваша собака не кусается?
- Нет.
Мужик спокойно проходит мимо и в это время собака хватает его за ногу
- ***** мужик, ты же сказал, что твоя собака не кусается!
- А кто тебе сказал, что это моя собака?
А то так не считается...
Или очко заиграло?
с кем поведешься от того и наберешься - а рашка разве хорошему своих вассалов может научить??
только как брехать в глаза и плевать на договоренности...
"З метою зміцнення довіри", міністр оборони України Резніков запросив аташе з питань оборони Білорусі на наші навчання "Заметіль 2022".
Он ***лся наш Резников? Или может будем верить всему что конченый таракан несет или мзсная лошадь Мордора?
И при этом близко не подходить к вопросам обороны.
С таксистами киевскими за стратегию поговорить можно)))