МОК скасував нагородження фігуристів через допінг-скандал із російською спортсменкою Валієвою

Церемонія нагородження медалістів командного турніру у фігурному катанні на Олімпійських іграх у Пекіні не відбудеться через допінг-скандал із російською спортсменкою Камілою Валієвою.

Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт МОК.

"В інтересах справедливості по відношенню до всіх спортсменів було б недоцільно проводити церемонію нагородження у командному заліку з фігурного катання під час Олімпійських ігор у Пекіні, оскільки в ньому братиме участь спортсмен, який, з одного боку, має позитивний результат допінг-проби А, але чиє порушення антидопінгових правил з іншого боку ще не встановлено", - йдеться у повідомленні.

В МОК зазначили, якщо Валієва фінішує у трійці найкращих спортсменок у жіночому одиночному катанні, то і в цьому змаганні не буде "ні квіткової церемонії, ні церемонії нагородження".

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У Міжнародному олімпійському комітеті також наголосили, що за погодженням з відповідними спортсменами та НОК, організують "гідну церемонію нагородження, як тільки справа Валієвої буде завершена".

Як відомо,15-річна російська спортсменка Каміла Валієва, що стала чемпіонкою в командному турнірі, попалася на вживанні заборонених препаратів. У допінг-пробі Валієвої був виявлений триметазидин.

Пресслужба Міжнародного агентства тестування (ITA) виступила з офіційною заявою про ситуацію, підтвердивши наявність позитивної допінг-проби у російської спортсменки. Тепер справа Валієвої буде розглядатися в Спортивному арбітражному суді (CAS).

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Якщо провина Валієвої або тренерського штабу ОКР буде доведена, то їх можуть позбавити "золота", яке вони завоювали в командних змаганнях. В даний час церемонію нагородження поставили на паузу.

Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні-2022 росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн і прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна олімпійського комітету Росії.