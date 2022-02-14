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Новини Олімпіада-2022
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МОК скасував нагородження фігуристів через допінг-скандал із російською спортсменкою Валієвою

МОК скасував нагородження фігуристів через допінг-скандал із російською спортсменкою Валієвою

Церемонія нагородження медалістів командного турніру у фігурному катанні на Олімпійських іграх у Пекіні не відбудеться через допінг-скандал із російською спортсменкою Камілою Валієвою.

Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт МОК.

"В інтересах справедливості по відношенню до всіх спортсменів було б недоцільно проводити церемонію нагородження у командному заліку з фігурного катання під час Олімпійських ігор у Пекіні, оскільки в ньому братиме участь спортсмен, який, з одного боку, має позитивний результат допінг-проби А, але чиє порушення антидопінгових правил з іншого боку ще не встановлено", - йдеться у повідомленні.

В МОК зазначили, якщо Валієва фінішує у трійці найкращих спортсменок у жіночому одиночному катанні, то і в цьому змаганні не буде "ні квіткової церемонії, ні церемонії нагородження".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський фігурист провалив тест на допінг на Олімпіаді-2022, - ЗМІ

У Міжнародному олімпійському комітеті також наголосили, що за погодженням з відповідними спортсменами та НОК, організують "гідну церемонію нагородження, як тільки справа Валієвої буде завершена".

Як відомо,15-річна російська спортсменка Каміла Валієва, що стала чемпіонкою в командному турнірі, попалася на вживанні заборонених препаратів. У допінг-пробі Валієвої був виявлений триметазидин.

Пресслужба Міжнародного агентства тестування (ITA) виступила з офіційною заявою про ситуацію, підтвердивши наявність позитивної допінг-проби у російської спортсменки. Тепер справа Валієвої буде розглядатися в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін вдав, що спить у момент виходу української збірної на відкритті Олімпіади-2022. ФОТО

Якщо провина Валієвої або тренерського штабу ОКР буде доведена, то їх можуть позбавити "золота", яке вони завоювали в командних змаганнях. В даний час церемонію нагородження поставили на паузу.

Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні-2022 росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн і прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна олімпійського комітету Росії.

Олімпіада (687) росія (64969) допінг-контроль (242)


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Топ коментарі
+32
Аферистам и мошенникам не место на Олимпиаде!
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14.02.2022 14:55
+11
Воно змалку на брехню вже заточене.
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14.02.2022 15:06
+10
Кацапська свиня завжди гімно знайде.
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14.02.2022 14:58
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Аферистам и мошенникам не место на Олимпиаде!
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14.02.2022 14:55 Відповісти
Так, як і не місто спортсменам трансгендерам!
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14.02.2022 15:09 Відповісти
Кацапська свиня завжди гімно знайде.
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14.02.2022 14:58 Відповісти
Мала то красива і непогана фігуристка, але допінг це не справедливо до інших спортсменів.
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14.02.2022 14:58 Відповісти
Воно змалку на брехню вже заточене.
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14.02.2022 15:06 Відповісти
Та вона там нічого не вирішує, що їй дали і те п'є, просто на Росії така система.
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14.02.2022 15:11 Відповісти
Стрельнула проба, которую она сдавала ещё аж в декабре. Там реально мутная история. Поэтому девочку не отстранили даже от соревнований. А то что она мегаталантлива так это все признают.
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14.02.2022 15:40 Відповісти
Там запрещенный аналог мельдония. Который позволяет выдерживать большие нагрузки и быстрее восстанавливаться. Та хоть в ноябре. Допинг и есть допинг, это воровство результатов у чистых спортсменов. Вот и весь талант.Ее спасло пока, что ей 15 лет и там особые правила для защиты несовершеннолетних. Чисто процедурные моменты.
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14.02.2022 16:10 Відповісти
Не. Там МОК наехал на ВАДу, типа схрена ли вы допустили спортсменку к играм, а теперь выёживаетесь с декабрьской пробой, которую обязаны изучить в течение 20 дней? ВАДа признаётся, что лоханулись. Поэтому всё спустили всё на тормозах пока.
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14.02.2022 16:32 Відповісти
Там просто деньги крутятся немалые от рекламы, и такие мутняки МОКу серьёзно мешают зарабатывать
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14.02.2022 16:38 Відповісти
Дівчині 15 років і її в такому віці вже шпигують хімією.
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14.02.2022 15:00 Відповісти
Це як старі рецедивісти замість себе на кражі відправляють малолітніх. Сподіваються на співчуття суду та м"яке покарання для малолітніх.
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14.02.2022 16:24 Відповісти
Кароче, походу "Олимпийские" игры уже можно смело свести к выступлению сборных адвокатов...
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14.02.2022 15:03 Відповісти
ХЛО404
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14.02.2022 15:04 Відповісти
Уверен, что эта мокшанская соска и не догадывалась, что тренер по заданию комитета спорта подмешивал ей в харчи допинг.
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14.02.2022 15:04 Відповісти
Вы - сочувствующий?
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14.02.2022 15:07 Відповісти
Нисколько, потому что кацапы - это свинособаки
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14.02.2022 15:16 Відповісти
Ой та все там прекрасно всё знают. ТОже мне секрет.
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14.02.2022 15:36 Відповісти
Олімпіськині мєльдоністи.
Мастєра спірта по фігурному шатанію.
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14.02.2022 15:06 Відповісти
Половинчатое решение.МОК просто ждет бабла от рашки,чтобы потом отмазать зашквареную рашосвинью.
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14.02.2022 15:08 Відповісти
Зараз на першому плані в світі агресія Росії проти України, а олімпійські ігри відійшли на другий план.
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14.02.2022 15:16 Відповісти
за что Xí Jìnpíng очень "благодарен" рф вообще и х#йлу отдельно. поросята сами себе яму вырыли.
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14.02.2022 15:23 Відповісти
та нехай їм в москві дадуть ті золоті побрякушки таке колись вже там робили)
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14.02.2022 15:21 Відповісти
Нет. Золотые побрякушки им дадут в Пекине, но торжественной церемонии не будет. В раздевалку занесут медаль.
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14.02.2022 15:48 Відповісти
Зачем вообще приглашать на Олимпиады этих мельдониевых свиней?
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14.02.2022 15:24 Відповісти
Коли Московія приймає участь у олімпіаді, її слід називати Мочєпіада.
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14.02.2022 15:24 Відповісти
сортивные соревнования в 21-м веке свелись к спорам и доказательствам неиспользования допинга, а не к спортивным достижениям. пора закрывать эту олимпийскую лавочку.
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14.02.2022 15:29 Відповісти
У кацапов же фунционирует целый отряд под предводительством некоего узбека авторитета Тайванчика, который занимаетмя шантажом и подкупом на крупных соревнованиях. На то он и Тайванчик чтоб с китайцами договориться.
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14.02.2022 15:35 Відповісти
Але вони хоча би ,,оскандалились,, але ми заганьбились на оліміаді на весь світ,інваліди виступили би краще а параолімпійці і виступлять та повернуться із нагородами.
Через корупцію і у спорті ось і маємо такі результати.
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14.02.2022 15:37 Відповісти
Проиграли то проиграли. Главное не победа, а участие. И может оно и к лучшему. Меньше с кацапами на камеру лизаться будут.
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14.02.2022 15:58 Відповісти
Дел не в проиграше а в том что есть в стране гораздо лучшие и перспективнее спортсмены но на них никто не обращает внимания так как у них нет ни мирового имени ни спонсоров ни папиков готовых отвалить круглые сумы для участия их протеже на олимпиаде.Это только у наших параолимпийцев никого нету вот поетому и выигрывают медали.
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14.02.2022 16:47 Відповісти
На самом деле спорт оказался единственным действенным оружием против Путина. Чтобы реально наносить вред. WADA стал лучшим вложением ЦРУ и Ми-6.
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14.02.2022 15:50 Відповісти
Ее допустили потому что допинг проба перед олимпиадой была отрицательной. А эта была сделана ещё в декабре 2021
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14.02.2022 16:02 Відповісти
WADA полностью и дотошно проверяет только призеров, а тех, кто просто получил лицензию - выборочно.
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14.02.2022 16:33 Відповісти
То есть чемпионат России, не интересует WADA на столько, что им даже не интересны допинг пробы спортсменки занявшей там второе место??? При том что призёры этого чемпионата вполне могут бороться за все три медали в женских соревнованиях???
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14.02.2022 22:12 Відповісти
Соревнованиями внутри России занимается РУСАДА. А там у них скандал на скандале.
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14.02.2022 23:06 Відповісти
В этом случае, действия WADA, стали столь откровенной подставою, что против Валиевой не решился выступить даже американский арбитр GAS (решение принималось по итогу совещания трёх арбитров. При том выносилось оно единогласно). Если допускать в спорте ТАКИЕ махинации, тут уже каждому станет очевидно на кого работает WADA.
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14.02.2022 22:22 Відповісти
Мабуть розповідала, що наканунє імєла сєкс с партньором який вживає стімулятори?
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14.02.2022 15:41 Відповісти
З ******? Він більше на хлопчиків заглядається...
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14.02.2022 16:26 Відповісти
Та ***** вже й на хлопчиків не дуже... Він вже в землю більше поглядує... Але на останок падло хоче ще хоче в войнушку погратись...
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14.02.2022 16:32 Відповісти
Тем не менее у мельдонистов уже 18 медалей. Уступают только Норвегии с 21 медалью.
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14.02.2022 15:42 Відповісти
вся эта допинговая возня,это хрень. спортсмен может съесть совершенно безобидный фрукт или овощ,который вырастили с помощью химии и привет,поймали на допинге.
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14.02.2022 15:51 Відповісти
Капец. Вот кацапы всех подосрали. Представьте, вы готовились, тренировались, выиграли соревнование (или как минимум в призах), но вместо торжественного награждения (а это капец какое радостное мероприятие для выигравших) получаешь хер только потому, что с тобой в заезде победил кацап, а говоря "кацап" мы подразумеваем "допинг" и наоборот.
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14.02.2022 15:56 Відповісти
та шо нихєра ніпоняла? та й х@й на неї
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14.02.2022 16:25 Відповісти
Вот и писяй после этого честно, собственной мочой.
Русафобы проклятые ....
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14.02.2022 20:30 Відповісти
 
 