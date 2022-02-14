Робоча група щодо змін регламенту пропонує запровадити в Раді "гібридне голосування", - Стефанчук

Робоча група з напрацювань змін до регламенту розробила пропозицію про онлайн-голосування у Верховній Раді.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у понеділок на брифінгу спікер ВР Руслан Стефанчук.

"Я знаю, що робочою групою була напрацьована пропозиція так званого гібридного голосування, коли голосують в залі, а онлайн долучаються не ті депутати, які, як інколи говориться знаходяться за межами (країни. – Ред.), а депутати, які мають чіткий і зрозумілий тест ПЛР, що у них є хвороба. Тобто вони долучаються через онлайн-голосування і підчас прийняття рішення в залі голосують шляхом підняття відповідної картки зеленого, червоного чи жовтого кольору. Після цього загальний результат голосування додається", - розповів він.

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За словами Стефанчука, депутати, які не мають позитивний тест на COVID-19 повинні бути присутніми в сесійній залі: "Ті, у кого немає COVID-19, хто у відпустці і т.д. в такий режим заходити не можуть".

Голова Верховної Ради сподівається, що народні депутати підтримають таку пропозицію робочої групи.