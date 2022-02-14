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Робоча група щодо змін регламенту пропонує запровадити в Раді "гібридне голосування", - Стефанчук

Робоча група щодо змін регламенту пропонує запровадити в Раді

Робоча група з напрацювань змін до регламенту розробила пропозицію про онлайн-голосування у Верховній Раді.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у понеділок на брифінгу спікер ВР Руслан Стефанчук.

"Я знаю, що робочою групою була напрацьована пропозиція так званого гібридного голосування, коли голосують в залі, а онлайн долучаються не ті депутати, які, як інколи говориться знаходяться за межами (країни. – Ред.), а депутати, які мають чіткий і зрозумілий тест ПЛР, що у них є хвороба. Тобто вони долучаються через онлайн-голосування і підчас прийняття рішення в залі голосують шляхом підняття відповідної картки зеленого, червоного чи жовтого кольору. Після цього загальний результат голосування додається", - розповів він.

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За словами Стефанчука, депутати, які не мають позитивний тест на COVID-19 повинні бути присутніми в сесійній залі: "Ті, у кого немає COVID-19, хто у відпустці і т.д. в такий режим заходити не можуть".

Голова Верховної Ради сподівається, що народні депутати підтримають таку пропозицію робочої групи.

Автор: 

ВР (14943) голосування (485) регламент (115) Стефанчук Руслан (752) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Долю України будуть вирішувати щурі в режимі онлайн, що знаходяться закордоном. Складають мандат і досвідос. Хто там далі по списку. Чи вже Конституція пох?

Стаття 84.
Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
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14.02.2022 15:01
+16
І ще нарахувати їм гібридну зарплату.
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14.02.2022 14:58
+13
тест покупается легко
думаешь ты самый умный?
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14.02.2022 14:55
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тест покупается легко
думаешь ты самый умный?
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14.02.2022 14:55 Відповісти
у пуджа взагалі з інтелектом не дуже
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14.02.2022 14:56 Відповісти
читаєш мої думки !
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14.02.2022 15:04 Відповісти
І ще нарахувати їм гібридну зарплату.
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14.02.2022 14:58 Відповісти
Звісно, платити роботягам в купонокарбованцях.
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14.02.2022 14:59 Відповісти
Нараховувати бонуси на єРахунок для придбання квитків на метро.
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14.02.2022 15:03 Відповісти
У Києві - у відповідь на погрози Орди про захват Києва путінськими росіянами ... пройшла інформація, що прості кияни розпочинають замовляти столики в ресторанах Донецька та Луганська в зв'язку зі святкуванням остаточної перемоги над ординським агресором і чергового об'єднання (злуки) України !

А в команді Єрмака - що ЗЕ, виконуючи його волю, розпочав активний пошук житла в Ростові, або ізраїлі...
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14.02.2022 15:16 Відповісти
Отличное решение. Если напряжённость не снимется, или не дай бог война, то любой депутат сможет легко проголосовать лёжа на пляже где нибудь на Багамских островах, а холопы пусть тут воюют!😁
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14.02.2022 14:58 Відповісти
саме так зараз "працюэ" зелох офшорний..
відпочиває по 250+ днів за 2.5 роки: замість нього - гібрідний єрмак, портнов, татаров та інше шобло

зеленський - гібрідний презЕдент
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14.02.2022 15:03 Відповісти
"Країна у смартафоні", главное шо не Порошенко, хужэнибудит😁
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14.02.2022 15:26 Відповісти
Робоча група сосен імені зеленського це пропонує?
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14.02.2022 14:59 Відповісти
Коли ви, бл*ді, почнете вже працювати?
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14.02.2022 14:59 Відповісти
Тіко після ранкової переклички в сесійній залі
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14.02.2022 15:00 Відповісти
Долю України будуть вирішувати щурі в режимі онлайн, що знаходяться закордоном. Складають мандат і досвідос. Хто там далі по списку. Чи вже Конституція пох?

Стаття 84.
Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
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14.02.2022 15:01 Відповісти
По відсутнім розслідування тск
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14.02.2022 15:01 Відповісти
Или работайте или мандат на стол и нах...
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14.02.2022 15:04 Відповісти
А то вы из Швейцарий наголосуете.
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14.02.2022 15:05 Відповісти
Законом Украины не предусмотрено никаких "гибридных" голосований, только в стенах Верховной рады.
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14.02.2022 15:04 Відповісти
Для этого скота будет не просто ветку подобрать которая его тушу выдержит...
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14.02.2022 15:04 Відповісти
Зачем ветку портить? В Киеве хватает нормальных фонарных столбов, да есть же автокраны в конце-то концов.
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14.02.2022 15:16 Відповісти
Мені здається, що коли людина на лікарняному, то вона не має права працювати.
В Німеччині так і називається "Довідка про непрацездатність". І доки вона діє - працювати не можна. Бо ще вчудить щось.
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14.02.2022 15:04 Відповісти
то есть вы ********* полным составом по заграницам и оттуда проголосуете капитуляционные законы?
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14.02.2022 15:05 Відповісти
Стефанчук,не лізь в регламент.Ніяких онлайн голосувань.Розпоясались вже далі нікуди.Чи ви забули,що сидите в ВР тимчасово,і це робота,а не ваші хотілки.Не подобається-валіть нахрін
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14.02.2022 15:06 Відповісти
гибридный парламент дезертиров может убираться на х#@. и назад в Украину никого из них не пускать, с конфискацией.
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14.02.2022 15:06 Відповісти
ху@лостан перекрили для опозажоперов жеж)
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14.02.2022 15:11 Відповісти
я чего-то не знаю - как перекрыли, объясни. у этих упырей паспорта рф при въезде в рф, и паспорта Украины при въезде к нам.
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14.02.2022 15:16 Відповісти
Тоді те що наголосують слуги кловуна не буде мати законної сили. Голосування проводять в Раді кожним депутатом особисто фізично.
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14.02.2022 15:06 Відповісти
аха...теперь депутит ВР.сдриснувший со страха за бугор "на всякий случай" и поэтому отсутствующий в ВР на момент голосования будет автоматически признанный как " мающий чіткий і зрозумілий тест ПЛР, що у них є хвороба. Тобто вони долучаються через онлайн-голосування 2 ? )))
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14.02.2022 15:08 Відповісти
це порушення Конституції ,що дивуватися зелені слуги вже кожного дня її поплюжать.
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14.02.2022 15:08 Відповісти
Краще вимагайте від США та Британії(це їх обов'язок згідно Меморандуму) негайно домогтися з боку Ради Безпеки ООН надати допомогу Україні.
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14.02.2022 15:08 Відповісти
забудьте,ООН-неспроможна організація,в РБ сидить посланець ***** та сизеньпеня які все заблокують.
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14.02.2022 15:14 Відповісти
Уявляю, 2014 і депутати голосують з-за кордону, бо бояться обстрілів. Отоб смороду було.
Не хочет працювати, нахрін з Ради, сциклива, пліснява мразота.
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14.02.2022 15:08 Відповісти
Зэльонки здриснули, їх зібрати не можуть! Подивіться на залу, це ж ганьба!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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14.02.2022 15:08 Відповісти
та то переважно єтнічєскіє грєкі)
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14.02.2022 15:14 Відповісти
категорично проти цієї херні
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14.02.2022 15:14 Відповісти
У Києві - у відповідь на погрози Орди про захват Києва путінськими росіянами ... пройшла інформація, що прості кияни розпочинають замовляти столики в ресторанах Донецька та Луганська в зв'язку зі святкуванням остаточної перемоги над ординським агресором і чергового об'єднання (злуки) України !

А в команді Єрмака - що ЗЕ, виконуючи його волю, розпочав активний пошук житла в Ростові, або ізраїлі...
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14.02.2022 15:15 Відповісти
В данное время это самая главная проблема в стране, как привлечь народных "избранцев" к работе. Позор!
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14.02.2022 15:16 Відповісти
Якщо б таке сталося в Данії, що під час війни депутати парламента втекли з країни, то наступного ж дня данський народ зайшов би в будівлю Folketinget і оголосив би народний парламент замість зрадників і втікачів.
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14.02.2022 15:23 Відповісти
Коливан пропонує порушити закони й конституцію,бо не може зібрати до купи монозграю. Жирна.Тупа.Свиня.
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14.02.2022 15:24 Відповісти
У сраку!! Нехай дорогенькі повертаються із за кордону і працюють!
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14.02.2022 15:29 Відповісти
За що тобі таке, Україно? За що ці блаЗЄнські-стефанчуки? За що це плебейське плем'я засіло на найвищих посадах?
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14.02.2022 15:42 Відповісти
Если депутатов СН нет в Украине, значит монобольшиства в ВР у ЗЕ больше нет.

Большой привет и роспуск ВР.
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14.02.2022 15:44 Відповісти
зеленые человечки принесли ещё одну гибридную хрень - "гибридное голосование"
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14.02.2022 17:18 Відповісти
Обнагліли !!! Трутні. Не хочете , не можете працювати , складайте мандат. Вас всіх , зелених гнид ніхто не тримає. Якщо порушуєте Конституцію , вигнати всіх. На порозі війна , вони кинули Українців і збираються голосувати і керувати країною онлайн . Не можете , не хочете працювати , звільняйте місця, на.. з фіри.
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14.02.2022 17:37 Відповісти
Гібридний парламент, краще це скликання не охарактеризувати👍
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14.02.2022 23:53 Відповісти
 
 