Робоча група щодо змін регламенту пропонує запровадити в Раді "гібридне голосування", - Стефанчук
Робоча група з напрацювань змін до регламенту розробила пропозицію про онлайн-голосування у Верховній Раді.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у понеділок на брифінгу спікер ВР Руслан Стефанчук.
"Я знаю, що робочою групою була напрацьована пропозиція так званого гібридного голосування, коли голосують в залі, а онлайн долучаються не ті депутати, які, як інколи говориться знаходяться за межами (країни. – Ред.), а депутати, які мають чіткий і зрозумілий тест ПЛР, що у них є хвороба. Тобто вони долучаються через онлайн-голосування і підчас прийняття рішення в залі голосують шляхом підняття відповідної картки зеленого, червоного чи жовтого кольору. Після цього загальний результат голосування додається", - розповів він.
За словами Стефанчука, депутати, які не мають позитивний тест на COVID-19 повинні бути присутніми в сесійній залі: "Ті, у кого немає COVID-19, хто у відпустці і т.д. в такий режим заходити не можуть".
Голова Верховної Ради сподівається, що народні депутати підтримають таку пропозицію робочої групи.
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А в команді Єрмака - що ЗЕ, виконуючи його волю, розпочав активний пошук житла в Ростові, або ізраїлі...
відпочиває по 250+ днів за 2.5 роки: замість нього - гібрідний єрмак, портнов, татаров та інше шобло
зеленський - гібрідний презЕдент
Стаття 84.
Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
В Німеччині так і називається "Довідка про непрацездатність". І доки вона діє - працювати не можна. Бо ще вчудить щось.
Не хочет працювати, нахрін з Ради, сциклива, пліснява мразота.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
А в команді Єрмака - що ЗЕ, виконуючи його волю, розпочав активний пошук житла в Ростові, або ізраїлі...
Большой привет и роспуск ВР.