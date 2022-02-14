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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ситуація складна та небезпечна, але ще є час, щоб Путін відступив, - Джонсон

Ситуація складна та небезпечна, але ще є час, щоб Путін відступив, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що докази досить очевидні, що Росія планує вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час візиту до Шотландії.

Джонсон зазначив, що на українському кордоні зосереджені війська, а також "інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку".

"Це дуже, дуже небезпечна, складна ситуація, але ще є час, щоб президент Путін відступив", - цитує слова Джонсона  ВВС.

Джонсон додав, що його міністр оборони Бен Воллес був "правий, сказавши", що Захід має бути єдиним проти російської агресії.

Відповідаючи на запитання, чи погоджується він із заявами Воллеса про те, що в діях проти Путіна наразі відчувався "подих Мюнхена", Джонсон наполягав, що він "абсолютно правий, сказавши, що дуже важливо, що ми повинні бути сильними, і ми повинні бути рішучими, і ми повинні бути єдиними".

За його словами, особливо важливо проявити єдиний фронт, коли йдеться про економічні санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба "змусити РФ відступити від краю прірви": Джонсон проведе чергові перемовини з союзниками по НАТО

Раніше повідомлялося, що Джонсон відвідає північноєвропейські і балтійські країни цього тижня і готується закликати Росії "відступити від прірви" і піти на деескалацію.

Нагадаємо, британські інструктори, що перебувають в Україні з різними тренувальними місіями, на минулих вихідних мали залишити країну.

Уряд Британії закликав усіх британських громадян негайно покинути Україну, поки залишаються доступні комерційні засоби. Залишилася лише основна команда британських дипломатів, включаючи посла Мелінду Сіммонс.

Велика Британія (5553) путін володимир (23766) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+2
Бешаная собака может отступить только на тот свет...
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14.02.2022 15:05
+1
і Байден скаже: Я попередив третю світову! Я крутий президент

А кацапи, похнюпившись, підуть геть.

Норм сценарій
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14.02.2022 15:23
+1
Яка там 3-тя світова, що не бачите, що всі в нори поховались.
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14.02.2022 15:31
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Бешаная собака может отступить только на тот свет...
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14.02.2022 15:05 Відповісти
"В діях проти Путіна відчувається подих Мюнхена..." Це він про посла Зєлі Пристайка говорив?
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14.02.2022 15:09 Відповісти
Америка сказала, що напад буде 16 лютого, а Росія спеціально відведе війська 16 лютого, щоб так підставити Байдена.
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14.02.2022 15:08 Відповісти
цей час нам на користь. Деморалізація свинособак на кордоні.
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14.02.2022 15:11 Відповісти
і Байден скаже: Я попередив третю світову! Я крутий президент

А кацапи, похнюпившись, підуть геть.

Норм сценарій
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14.02.2022 15:23 Відповісти
Яка там 3-тя світова, що не бачите, що всі в нори поховались.
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14.02.2022 15:31 Відповісти
Скажених на ерефії немає. Треба сподіватись, що позиція України і країн, які нас підтримують буде переконливою і загрозливою для керівництва ерефії. Перспектива втратити все це для путіна більше ніж положити в Україні кантімирівську дивізію.
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14.02.2022 15:10 Відповісти
Згідно заключного акту НБСЄ США, Британія домагаються від Ради Безпеки ООН надання допомоги Україні (п. 4 Меморандуму про гарантії безпеки 5.12.1994).Скільки ще чекати? Що це за великі ігри з нашими життям?
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14.02.2022 15:19 Відповісти
Еще есть у плешивой моли время закрыться в своем бункере и затрелиться
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14.02.2022 15:30 Відповісти
Як повідомляють сьогодні інформагенства РФ -" Москва і Лондон
задоволені планом України відмовитись від членства в НАТО.
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14.02.2022 15:40 Відповісти
Мы все готовимся к войне. Все уже в мире уверены, что вот не сегодня-завтра Путин начнет вторжение. И знаете, вот после всего периода накачки, у меня вопрос, ну очень наивный, а какого фига Россия на нас нападать собралась? Я понимаю, что они хотят уничтожить нас, войска масмедиа держат нас в курсе постоянно. Но Европа и Россия, объясните причину нападения. Пожалуйста, простым, понятным языком. И еще я знаю, что уступать нельзя. Не имеем права.
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14.02.2022 15:52 Відповісти
 
 