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Стефанчук про розгляд у Держдумі РФ "визнання "ЛДНР": Рада готує постанову щодо територіальної цілісності України

Стефанчук про розгляд у Держдумі РФ

Можливе голосування у Держдумі РФ про "визнання "ЛДНР" - це не перше і не останнє рішення Росії, яке викличе нерозуміння в усього світу.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у понеділок на брифінгу спікер ВР Руслан Стефанчук.

"Що стосується парламенту України, я знаю що готується відповідна постанова у парламенті України, яка ще раз підкреслить належність територій так званих "ЛНР" і "ДНР" до територіальної цілісності України. Ця постанова готується і я думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована. Мою особисту позицію ви знаєте – все, що визнано ООН, - це є територія України", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет Держдуми РФ підтримав два варіанти ухвали про "визнання "ЛДНР", - росЗМІ

Стефанчук зазначив, що сьогодні на Погоджувальній Раді обговорювали питання, що парламент з президентом та урядом напрацьовуватимуть власну державницьку позицію щодо мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Автор: 

ВР (14943) Держдума (734) територіальна цілісність (151) Стефанчук Руслан (752) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+13
РФ офіційно виходить з "Мінська-2"? Браво.
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14.02.2022 15:10
+7
а Рада може і не приготувати нічого , бо зешапіто порозбігалось по закордонах
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14.02.2022 15:14
+7
Бл@дский цирк. Зачем какая-то постанова, если есть ст. 2 Конституции Украины.
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14.02.2022 15:21
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РФ офіційно виходить з "Мінська-2"? Браво.
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14.02.2022 15:10 Відповісти
І який толк від цієї постанови, потрібно розірвати дипломатичні відносини у разі визнання ЛДНР
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14.02.2022 15:12 Відповісти
Рада готує"... ще тільки готує...завтра вже можливо війна..
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14.02.2022 15:13 Відповісти
ну що вибрав мудрий наріт, то і збиратиметься))
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14.02.2022 15:19 Відповісти
Війна вже 8ий рік йде, якщо ви не помітил
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14.02.2022 16:13 Відповісти
а Рада може і не приготувати нічого , бо зешапіто порозбігалось по закордонах
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14.02.2022 15:14 Відповісти
Офиційно це анексія,санкції передбачені чи тільки в разі вторгнення?
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14.02.2022 15:15 Відповісти
належність територій так званих "ЛНР" і "ДНР"

та ну что за дятлы, не "ЛНР" і "ДНР" а ОРДЛО должен говорить чиновник, ты ж сам уже таким образом признаешь эти квазиобразования, прав был жванецкий 95% населения тупые
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14.02.2022 15:15 Відповісти
тут редактору 8 років як горохом о стіну(
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14.02.2022 15:18 Відповісти
50 млрд на армию вместо одной постановы? Ась?
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14.02.2022 15:17 Відповісти
Бл@дский цирк. Зачем какая-то постанова, если есть ст. 2 Конституции Украины.
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14.02.2022 15:21 Відповісти
Що є то є.Вони ту конституцію навіть не читали
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14.02.2022 16:13 Відповісти
Перевожу выссер Стефанчука на человеческий:
Я - дебил и я не знаю как на это реагировать, что делать и что говорить.
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14.02.2022 15:21 Відповісти
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14.02.2022 15:24 Відповісти
Неправда ваша. Бо у них есть своя бояра.
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14.02.2022 15:34 Відповісти
свої у них щи, хоч ### полощі 🤣
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14.02.2022 16:08 Відповісти
Жорсткий візовий режим з рашкою, повний розрив дипломатичних відносин, перерізання всіх залізничних колій туди, перекопування доріг, воєнний режим у прикордонних територіях з відстрілом колаборантів, тюремні строки для тих, хто отримав раша-аусвайс -- нє? Будемо готувати постанову?

ДБЛБЛД.
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14.02.2022 15:25 Відповісти
введення санкції вимагайте?чи чекаєте,шо ЗЄ сторгується з путіним?
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14.02.2022 15:28 Відповісти
Це наслідки "кацапомовлення" і "паспортизації". Для початку Україна мала б внести в "військову доктрину" звільнення окупованих територій і заборонити кацапську мову в суспільному просторі, повністю закрити кордон з ***********, припинити будь яку торгівлю і постачання в ОРДЛО... Є лише два варіанти: 1) Починати звільняти свої території від сепаратистів та терористів не зважаючи на фінансиста тероризму - *********. Кацапи, до речі, зовсім не церемонились з Чечнею і вбили понад 600 000 осіб і оголошували це як "внутрішню справу" і "боротьбу з тероризмом". Але "янелох безяйцевий" на це не здатен. Тому 2) Формально відмовитись від окупованих територій , попередньо заручившись гарантією вступу в НАТО. І раптово для кацапів реалізувати цей план. В результаті кацапи отримають убитий в гівно Донбас і Крим, а ми можливість розвитку і відтак гарантії безпеки. І вже далі поступово розвалювати ********* всіма можливими засобами серед яких чільне місце має займати повна ізоляція придурків за "порєбріком".
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14.02.2022 15:32 Відповісти
Для першого варіанту в нас замало сил , треба буде воювати не з сепаратистами і терористами ,а з регулярною рашистською армією ,а от другий варіант - саме те що потрібно Україні ,просто почекати ,коли великий друг Рашки- Китай не почне її поглинати , насамперед повернувши свої колишні территорії ( ******* Приморський ,Хабаровський край і Амурську область ) які Рашка анексувала в 1860 році , а для цього в Китаю , на відміну від України , сил більше ніж достатньо , бо китайська і рашистська армії -річ незрівнянна .
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14.02.2022 18:04 Відповісти
Перший варіант потребує мужності. Другий терпіння. Терпіння протягом ще скількох років? Знову 300? Чи 100? Скільки? Але ж наслідки цього терпіння будуть створювати націю "тєрпіл". Не воїнів! А семе "тєрпіл". А це втрата поваги в усьому світі. Країна-жертва бо боїться чинити спротив? Хто ж таких поважатиме? У кацапів та прокацеплених ********* ОРДЛО є "материнська країна". І якщо цим зайдам в Україні погано то вони мають повернутися на свою материнську землю де їм буде добре. Але вони цього не роблять! Навпаки, "материнська країна" їх лапами загарбує сусідню країну. Звідси, Україна має розглядати всіх сепаратистів як окупантів та агресорів які представляють чужий етнос який прагне позбавити українців рідної землі. Звідси ми маємо їх вигнати за поребрик усіма доступними засобами. Якщо б це робили послідовно, відкрито і офіційно, а не гралися в навязану кацапам гру "там жє наші люди" то вже сьогодні кордони були б відновлені а кацапи втекли або загинули. Нас влаштовує абсолютно мертва земля на Донбасі більше ніж з живими на ній кацапами. Що стосується Китаю. Китай запросто поглине всю кацапію в якості декількох провінцій. Кацапським правителям не звикати - вони 400 років платили данину за право перетворювати власне населення на рабів. Ну зайдуть ще на одне коло. Воювати з Китаєм вони точно не стануть - нічим і ніким. І що в цьому випадку отримаємо ми? Той самий агресивний ********* тільки посилений Китаєм. Так що чекати того що Китай знищить ********* для нас смерті подібно. Якщо ми зараз не повернемось в Європу ми ризикуємо опинитись в азіатському рабстві. Від самої думки про це стає моторошно... Сподіваюсь в Європі це теж дехто розуміє.
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14.02.2022 18:35 Відповісти
Стефанчук, и шо вы в этот проект особый статус лугандона и амнистию сепарам уже включили? Мне вот очень интересно будет наблюдать, как зельц вместе со слугами каломыйского, будут пытаться наколоть пересичных гоев и попытаются протянуть пропутинские решения по лугандону и нейтральный статус Украины. Вот смотрите земляки - недавняя заява нашего посла в Британии подтверждение курса зельца на примиренчество с рашкой…. Обкакались от страха наши косильщик и пацифисты….
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14.02.2022 15:49 Відповісти
бумага ничего не решит, даже гербовая
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14.02.2022 15:50 Відповісти
Чому не вимагаєте від США та Британії домагатися з боку Ради Безпеки ООН допомоги Україні? Чого чекаєте?
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14.02.2022 15:58 Відповісти
Мнений много и вариантов тоже. Не терявши не найдём. Тем более в тупике мы--- а не все остальные в этой конфигурации мировой. Визовый режим и с бульбашами тоже, посольство убрать, только консульства, выходить во всех городах областных всем и требовать автоматического членства в НАТО, если подобное произойдёт.
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14.02.2022 16:35 Відповісти
В цього Стефанчука не тільки пика, а мізки жиром запливли. Що ще хотіти від недолугого?
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14.02.2022 16:45 Відповісти
А смысл нам каким-то постановлением подтверждать принадлежность Украине территорий ОРДЛО? Какая-то постанова будет иметь какое-то значение в данном вопросе?
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14.02.2022 17:36 Відповісти
Це все Путлєрівські понти ,Госдума ніколи не визнає незалежність Лугандонії ,навпаки Рашка Мінським договорняками буде впихати Лугандонію до України .
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14.02.2022 17:49 Відповісти
Какое постановление, придурки? Это в Конституции прописано.
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15.02.2022 13:39 Відповісти
 
 