Стефанчук про розгляд у Держдумі РФ "визнання "ЛДНР": Рада готує постанову щодо територіальної цілісності України
Можливе голосування у Держдумі РФ про "визнання "ЛДНР" - це не перше і не останнє рішення Росії, яке викличе нерозуміння в усього світу.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у понеділок на брифінгу спікер ВР Руслан Стефанчук.
"Що стосується парламенту України, я знаю що готується відповідна постанова у парламенті України, яка ще раз підкреслить належність територій так званих "ЛНР" і "ДНР" до територіальної цілісності України. Ця постанова готується і я думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована. Мою особисту позицію ви знаєте – все, що визнано ООН, - це є територія України", - зазначив він.
Стефанчук зазначив, що сьогодні на Погоджувальній Раді обговорювали питання, що парламент з президентом та урядом напрацьовуватимуть власну державницьку позицію щодо мінських домовленостей.
Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.
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та ну что за дятлы, не "ЛНР" і "ДНР" а ОРДЛО должен говорить чиновник, ты ж сам уже таким образом признаешь эти квазиобразования, прав был жванецкий 95% населения тупые
Я - дебил и я не знаю как на это реагировать, что делать и что говорить.
ДБЛБЛД.