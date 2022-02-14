Стефанчук про розгляд у Держдумі РФ "визнання "ЛДНР": Рада готує постанову щодо територіальної цілісності України

Можливе голосування у Держдумі РФ про "визнання "ЛДНР" - це не перше і не останнє рішення Росії, яке викличе нерозуміння в усього світу.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у понеділок на брифінгу спікер ВР Руслан Стефанчук.

"Що стосується парламенту України, я знаю що готується відповідна постанова у парламенті України, яка ще раз підкреслить належність територій так званих "ЛНР" і "ДНР" до територіальної цілісності України. Ця постанова готується і я думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована. Мою особисту позицію ви знаєте – все, що визнано ООН, - це є територія України", - зазначив він.

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Стефанчук зазначив, що сьогодні на Погоджувальній Раді обговорювали питання, що парламент з президентом та урядом напрацьовуватимуть власну державницьку позицію щодо мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.