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Стефанчук про нараду щодо безпекової ситуації з Даніловим: Нардепи повинні мати допуск до держтаємниці

Стефанчук про нараду щодо безпекової ситуації з Даніловим: Нардепи повинні мати допуск до держтаємниці

Закрита нарада за участю керівництва Верховної Ради, представників депутатських фракцій і груп під головуванням Секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова відбудеться в приміщенні РНБО.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на брифінгу у Верховній Раді повідомив спікер Руслан Стефанчук.

"Вона проходитиме у відповідному приміщенні, яке має забезпечення щодо вимог поширення інформації, що складає державну таємницю", - зауважив він.

Стефанчук наголосив, що на нараді мають бути присутні по одному представнику від фракції чи групи.

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"Тому що дехто вже шлють по 5-6. Такого не може бути. Це принцип паритетності", - зазначив спікер і додав, що ще одна вимога до присутніх - доступ до держтаємниці.

Він також розказав, що коли скликали засідання голів фракцій в суботу, де учасники почали вимагати більше інформації, виявилося, що мало хто з депутатів мають допуск до держтаємниці.

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"Тому була внесена пропозиція: після того, як вони оформлять відповідні дозвільні документи, зможуть отримати ту інформацію, яка складає державну таємницю. Верховна Рада і вчора, і сьогодні створила всі умови, щоб ті, хто бажає, отримали відповідні допуски і доступи до державної таємниці. Чесно кажучи, після Погоджувальної Ради ще не маю інформацію, хто з них звернувся", - пояснив Стефанчук.

Автор: 

ВР (14943) держтаємниця (41) Данілов Олексій (1259) РНБО (2278) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+34
Які нардепи? Ківа, наприклад?))
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14.02.2022 15:16
+16
якщо там буде Єрмак, то можна і на дворі зібратись - утаємниченість буде ніяка
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14.02.2022 15:17
+13
опзж у повному складі.
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14.02.2022 15:18
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Які нардепи? Ківа, наприклад?))
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14.02.2022 15:16 Відповісти
опзж у повному складі.
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14.02.2022 15:18 Відповісти
Слуга народу у повному складі.
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14.02.2022 15:21 Відповісти
Всі члени фракції ОПЖД повинні отримати посиленийи доступ. Ну и і слуга Шевченко.
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14.02.2022 15:20 Відповісти
Депутати типу "ківі" давно мають допуск до держтаємниць України від... путіна !
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14.02.2022 15:23 Відповісти
Или "Желудь".
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14.02.2022 16:02 Відповісти
ага, щаз, хватит на ОПе кротовни во главе с верховным
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14.02.2022 15:16 Відповісти
якщо там буде Єрмак, то можна і на дворі зібратись - утаємниченість буде ніяка
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14.02.2022 15:17 Відповісти
Но не всі!
Давайте ще Ківу допустим до держ. таємниці.
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14.02.2022 15:17 Відповісти
ківа вже має допуск, данілов мав на увазі Порошенка & Ko...
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14.02.2022 15:21 Відповісти
Депути повинні знати що робиться.А не тільки команда Зе.
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14.02.2022 15:29 Відповісти
І до розвідки всіх допускайте.
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14.02.2022 15:20 Відповісти
усі цивільні особи, у т.ч. і вр повинні бути відсторонені з усіх посад, пов'язаних х забезпеченням обороноздатності. Який ще там допуск і голосування в смартфоні...
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14.02.2022 15:21 Відповісти
Правильньій ход , во-первьіх , не будет базара . Во-вторьіх , легко определить источник утечки секретной информации. И не попиаришься ! 😜
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14.02.2022 15:22 Відповісти
ОПаЗаЖопу? Ви ще Х...ло додайте до списку!
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14.02.2022 15:24 Відповісти
Можете смело перестать пользоваться этим термином - "ДержТАЭМНИЦЯ"...
Можете называть это "ДержНОВОСТИ"...
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14.02.2022 15:28 Відповісти
Ні , депутати повинні знати , як збирається захищатись влада від можливого вторгнення і завадити зраді України.
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14.02.2022 15:32 Відповісти
Ну тоді слід визначитись, або готуємося захищатися, або слухаємо бред стефанчуків.
Там де починається війна немає місця демократіям, нажаль.
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14.02.2022 15:56 Відповісти
Это хто?
кива, бойко, шуфрич и мураеф?
О даааа, это те ещё "захистуны"....
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14.02.2022 15:57 Відповісти
Та та державна таємниця при такій влавді як шило в мішку, навіть секретарі і завгоспи допуск мають.
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14.02.2022 15:33 Відповісти
кто то верит в тайны на сегодня .да ещё от дипутатов...? смешно...ну очень смешно...))как там поговрка есть...что знает один, то знают все...как то так что то...
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14.02.2022 15:34 Відповісти
А ви секретарку блаЗЄнського, дружину ґоґіяшвілі, замість депутатів запросіть...
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14.02.2022 15:34 Відповісти
Яка таємниця, коли є Королевська, Рабіновіч та ОПСЖ ?
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14.02.2022 15:36 Відповісти
Оцих Зелених Йолопів назбирав отой телепень,що має псевдонів "разумков",а зараз грається в опазіціанєра.
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14.02.2022 15:36 Відповісти
Ага, особливо таким як кива, габіновіч, мертвечук, мугаєв та іншій 3,14здоті з опєзєжє
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14.02.2022 15:36 Відповісти
Щас! Кива и Новиков - носители гостайны? Разве что для передачи дезы за поребрик.
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14.02.2022 15:36 Відповісти
Всі депутати??? Сьогодні депутат - завтра склав повноваження(читай вигнали!), і ШО? Рот зашити чи як?
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14.02.2022 15:53 Відповісти
Чтобы потом депутаты ею торговали? Хороший "бизнес" предлагает.
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14.02.2022 15:55 Відповісти
Ыыыы... будут петь на РНБО "вставай страна огромная"?
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14.02.2022 15:59 Відповісти
Бойке - расскажите тайну, он сохранит!
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14.02.2022 16:00 Відповісти
Бойко может и сохранит, он хоть упоротый,но за единую Украину. А вот товарищ Кива ,тот прямо из верховной рады будет звонить в кремль и докладывать.
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14.02.2022 16:03 Відповісти
Если нардепов допустят к гостайне,то уборщица в кремле будет ее знать быстрее,чем многие наши министры.
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14.02.2022 16:01 Відповісти
Так уже)у нас помощник депутата госдуры был зам министра МВД ,его жена,с квартала,сидит на всех секретных заседаниях и все они живут с главой ГУР
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14.02.2022 16:12 Відповісти
Каналов и источников поставки разведданных не бывает.
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14.02.2022 16:14 Відповісти
много
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14.02.2022 16:14 Відповісти
Нееет,пусть тогда все знают !ну советник депутата госдуры знает же и весь 95й квартал тоже знает...
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14.02.2022 16:09 Відповісти
Тепер хана держтаємниці...
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14.02.2022 16:11 Відповісти
Давайте оформляйте быстренько. При оформлении допуска как раз психиатра надо пройти.
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14.02.2022 16:14 Відповісти
А нардепи-опзжопери мають доступ до держтаємниці?? Тоді в нас фактично НЕМАЄ державної таємниці! Бо ці гниди одразу ж зіллють своїм кремлядським курваторам усе що почують на тій "закритій" нараді!🤬
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14.02.2022 16:15 Відповісти
Какая тайна?! Сидит серкетутка Зеленского на Всех ТАЙНАХ , которую имеет засланный ФСБ козачок Гоблинидзе!!!
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14.02.2022 16:16 Відповісти
Кремлівську зозулю юлю не забудьте запросити
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14.02.2022 16:17 Відповісти
Может ещё и Рабиновичу дать?
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14.02.2022 16:25 Відповісти
Свиня не догоняє мізки заплили...Депутат ВР повинен мати дозвіл до державної таємниці от якого чину інша справа.
А чи має доступ до держтаємниці бухгалтер 95 кварталу Літвінова чи її чоловік. і як контррозвідка на це відреагувала.
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14.02.2022 16:46 Відповісти
Уточнення - Левченко а не Літвінова.
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14.02.2022 16:52 Відповісти
З такими стефанчуками Україну зіллють ворогу швидше чим вагнерівців чи Ізоляцію….
але ж і рило нажерло воно он яке … просто сором …
Парламентсько-президентська Україна ….
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14.02.2022 17:17 Відповісти
Т.е некто Стефанчук хочет, чтобы дембицыл Кива или Шевченко пес Лукобульбос, имел официальный допуск к гостайне??? Вы там все дембицылы.???
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14.02.2022 17:36 Відповісти
 
 