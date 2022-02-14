Стефанчук про нараду щодо безпекової ситуації з Даніловим: Нардепи повинні мати допуск до держтаємниці
Закрита нарада за участю керівництва Верховної Ради, представників депутатських фракцій і груп під головуванням Секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова відбудеться в приміщенні РНБО.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на брифінгу у Верховній Раді повідомив спікер Руслан Стефанчук.
"Вона проходитиме у відповідному приміщенні, яке має забезпечення щодо вимог поширення інформації, що складає державну таємницю", - зауважив він.
Стефанчук наголосив, що на нараді мають бути присутні по одному представнику від фракції чи групи.
"Тому що дехто вже шлють по 5-6. Такого не може бути. Це принцип паритетності", - зазначив спікер і додав, що ще одна вимога до присутніх - доступ до держтаємниці.
Він також розказав, що коли скликали засідання голів фракцій в суботу, де учасники почали вимагати більше інформації, виявилося, що мало хто з депутатів мають допуск до держтаємниці.
"Тому була внесена пропозиція: після того, як вони оформлять відповідні дозвільні документи, зможуть отримати ту інформацію, яка складає державну таємницю. Верховна Рада і вчора, і сьогодні створила всі умови, щоб ті, хто бажає, отримали відповідні допуски і доступи до державної таємниці. Чесно кажучи, після Погоджувальної Ради ще не маю інформацію, хто з них звернувся", - пояснив Стефанчук.
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Давайте ще Ківу допустим до держ. таємниці.
Можете называть это "ДержНОВОСТИ"...
Там де починається війна немає місця демократіям, нажаль.
кива, бойко, шуфрич и мураеф?
О даааа, это те ещё "захистуны"....
А чи має доступ до держтаємниці бухгалтер 95 кварталу Літвінова чи її чоловік. і як контррозвідка на це відреагувала.
але ж і рило нажерло воно он яке … просто сором …
Парламентсько-президентська Україна ….