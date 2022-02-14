ОАСК розгляне позов Януковича про "незаконність" його усунення з посади президента в день ймовірного вторгнення РФ, - Шабунін

Окружний адмінсуд Києва 16 лютого розгляне позов президента-утікача Віктора Януковича про позбавлення його повноважень Верховною Радою.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"16-го лютого ОАСК розгляне позов Януковича про "незаконність" його усунення з посади президента. Так, саме в день ймовірного вторгнення РФ (за повідомленням ЗМІ). Нагадаю, що за всі рішення цього, пробачте, лайна під назвою "суд" персональну відповідальність несе Володимир Зеленський. І, знаєте, цілком ймовірно, що суд позов Януковича таки задовольнить", - йдеться в повідомленні.

Шабунін нагадав, що ОАСК відкрив провадження всупереч процесуальним строкам: за законом - максимум півроку, а пройшло вже 8 років, також ОАСК відкрив провадження всупереч юрисдикції: за загальним правилом позови до Верховної Ради підсудні Верховному Суду.

"Якщо, не приведи Боже, улюблений суд Зеленського таки відновить Януковича на посаді, то збиратися, друзі, треба буде не під ОАСКом, а на Банковій. І дії, і мотивація Вовка (і його зграї) очевидні: вони розуміють, що восени оновлена ВРП їх звільнить, а значить, НАБУ/САП/ВАКС їх точно посадять. Тож до того часу їм треба: 1) згенерувати максимально кешу, 2) гарантувати собі безпеку. П.2 реалізувати можливо лише з рускіми, адже будь-де НАБУ вже з осені їх дістане", - підсумував голова ЦПК.

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