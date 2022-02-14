УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини
11 318 61

ОАСК розгляне позов Януковича про "незаконність" його усунення з посади президента в день ймовірного вторгнення РФ, - Шабунін

ОАСК розгляне позов Януковича про

Окружний адмінсуд Києва 16 лютого розгляне позов президента-утікача Віктора Януковича про позбавлення його повноважень Верховною Радою.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"16-го лютого ОАСК розгляне позов Януковича про "незаконність" його усунення з посади президента. Так, саме в день ймовірного вторгнення РФ (за повідомленням ЗМІ). Нагадаю, що за всі рішення цього, пробачте, лайна під назвою "суд" персональну відповідальність несе Володимир Зеленський. І, знаєте, цілком ймовірно, що суд позов Януковича таки задовольнить", - йдеться в повідомленні.

Шабунін нагадав, що ОАСК відкрив провадження всупереч процесуальним строкам: за законом - максимум півроку, а пройшло вже 8 років, також ОАСК відкрив провадження всупереч юрисдикції: за загальним правилом позови до Верховної Ради підсудні Верховному Суду.

"Якщо, не приведи Боже, улюблений суд Зеленського таки відновить Януковича на посаді, то збиратися, друзі, треба буде не під ОАСКом, а на Банковій. І дії, і мотивація Вовка (і його зграї) очевидні: вони розуміють, що восени оновлена ВРП їх звільнить, а значить, НАБУ/САП/ВАКС їх точно посадять. Тож до того часу їм треба: 1) згенерувати максимально кешу, 2) гарантувати собі безпеку. П.2 реалізувати можливо лише з рускіми, адже будь-де НАБУ вже з осені їх дістане", - підсумував голова ЦПК.

Також читайте: ОП готує знесення конкурсу на директора НАБУ: в сьогоднішньому порядку денному засідання Кабміна немає призначення членів комісії, - Шабунін

Автор: 

Янукович Віктор (10778) Шабунін Віталій (534) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Давайте вже й перевірку законності Декларації про незалежність, чого вже там, повії у мантіях.
показати весь коментар
14.02.2022 15:25
+12
Щас заявят что нужно оправдать Януковоща чтобынебылавайны
показати весь коментар
14.02.2022 15:24
+11
Двовладдя. І Янукович звертається до Путіна ввести війська для відновлення його на посаді. Скоріше за все ,відеозвернення вже записане.
Писав це роки 2 тому.
показати весь коментар
14.02.2022 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щас заявят что нужно оправдать Януковоща чтобынебылавайны
показати весь коментар
14.02.2022 15:24 Відповісти
Идти на уступки и унижаться лишь бы не было войны это менталитет совкового быдла!!!
показати весь коментар
14.02.2022 15:32 Відповісти
Хотят овоща на царство? А оно до Киева доедет?
показати весь коментар
14.02.2022 16:33 Відповісти
СОВПАДЕНИЕ - НЕ ДУМАЮ 😈
показати весь коментар
14.02.2022 15:50 Відповісти
так пойди на дырку и подумай
показати весь коментар
14.02.2022 15:53 Відповісти
Давайте вже й перевірку законності Декларації про незалежність, чого вже там, повії у мантіях.
показати весь коментар
14.02.2022 15:25 Відповісти
Януковощ забудь. Ты б ещё лет через 10 подал бы
показати весь коментар
14.02.2022 15:25 Відповісти
Двовладдя. І Янукович звертається до Путіна ввести війська для відновлення його на посаді. Скоріше за все ,відеозвернення вже записане.
Писав це роки 2 тому.
показати весь коментар
14.02.2022 15:26 Відповісти
Але їм треба було до цього часу прибрати і прикрити Порошенка. Поки не вийшло.
показати весь коментар
14.02.2022 15:27 Відповісти
Так, цілком імовірний сценарій.

Яник може повернутися до Донецька і звідти москальська чума може знову, як і 100 років тому, почати розповзатися по Україні.
показати весь коментар
14.02.2022 15:29 Відповісти
Він засцить. Буде з РОстова і в ОДКБ вступать і підпише СРСР-2. Тому хто хоче війни , законність не потрібна.
показати весь коментар
14.02.2022 15:31 Відповісти
Ага. Сирійський сценарій і "громадянська війна".
показати весь коментар
14.02.2022 15:40 Відповісти
І афганський теж.
показати весь коментар
14.02.2022 15:41 Відповісти
Как просто живется идиотам
показати весь коментар
14.02.2022 15:54 Відповісти
А что ни судья ни прокуроры ни адвокаты не могут заболеть и перенести заседание так как они делают когда нужно сепара и убийцу отпустить?
показати весь коментар
14.02.2022 15:26 Відповісти
Допоки існує вовчий суд ОАСК,в цій краіні буде процвітати корупція ,олігархат і існує загроза державності.
показати весь коментар
14.02.2022 15:27 Відповісти
А яник нічим не гірший за зелень.
показати весь коментар
14.02.2022 15:27 Відповісти
Той хоч профффесор, а цей так... клован.
показати весь коментар
14.02.2022 15:30 Відповісти
И сивого хетьмана
показати весь коментар
14.02.2022 15:54 Відповісти
пішов на ***, виродок
показати весь коментар
14.02.2022 15:55 Відповісти
Петух мордовский
показати весь коментар
14.02.2022 16:35 Відповісти
весь этот окружной суд пора рассадить по камерам!
показати весь коментар
14.02.2022 15:28 Відповісти
а шо таке янукович? якесь насікоме?
показати весь коментар
14.02.2022 15:29 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 15:30 Відповісти
ОАСК закрито, всі полеглі за Батьківщину у першому ешелоні оборони! Героям Слава!
показати весь коментар
14.02.2022 15:32 Відповісти
Та хай вже вертається. Кокнемо його раз-два і забудемо.
показати весь коментар
14.02.2022 15:32 Відповісти
Тобто є доба, щоб успіти розпустити ОАСК
показати весь коментар
14.02.2022 15:33 Відповісти
Всі судді цього суду вже давно в списку ворогів народу України. Введення військового стану призведе до їх фізичного винищення. Все що затвердили "зегенерати" на чолі з "янелохом" буде анульовано.
показати весь коментар
14.02.2022 15:40 Відповісти
Совпадение? Возможно.
показати весь коментар
14.02.2022 15:33 Відповісти
Нарушение подсудности 100%е основание доя отмены такого судебного решения тем же Верховным судом
показати весь коментар
14.02.2022 15:35 Відповісти
Ну ведь была же раньше чудеснейшая традиция - ВЕШАТЬ СУК НА ФОНАРНЫХ СТОЛБАХ...
показати весь коментар
14.02.2022 15:36 Відповісти
Так давай, вперед!
показати весь коментар
14.02.2022 15:55 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 15:36 Відповісти
а этот всё никак не угомонится восьмой год....(( доживал бы старик свой небедный век...сколько там осталось.... на две три затяжки как говорится... хотя он такой живчик..... возможно там по московским пенькам продолжает ещё скакать...
показати весь коментар
14.02.2022 15:36 Відповісти
Его соседи для того и приютили, чтобы в нужный момент достать из рукава. Сам-то Янык, может и не против был бы выйти из этих игр, но кто ж ему даст?
показати весь коментар
15.02.2022 08:52 Відповісти
"Звання чи посаду" у чивокуні ніхто не відбирав, навіть ...
Фсі ''наступники і в ПОПуредники навіть на цьому і не наполягали...
Мріють про пенсію в Ростові??🤔
показати весь коментар
14.02.2022 15:40 Відповісти
ОПЗЖ тікає з України, а Шуфрич хоче щоб ЗСУ "не смикались" у разі атаки РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=LLGC2nz2Pwo
показати весь коментар
14.02.2022 15:43 Відповісти
А я ДУЖЕ ХОЧУ - шоб оте щуфріч гарненько "посмикалось" висячи на гілляці(поряд із іншими опзжоперами) перед тим як здохнути!
показати весь коментар
14.02.2022 16:09 Відповісти
Ой, дурне... так хоч живий, якщо повернеться, метртвий буде...
показати весь коментар
14.02.2022 15:43 Відповісти
а він що так що так вже не жилець - його час теж добігає - його і тримали саме для такої хоча і дитячої але вистави.....двох яєць на нього вистачить щоб зустрівся з Кобзоном та посчав розігрівати смолу для своїх патронів кремлівських...
показати весь коментар
14.02.2022 15:47 Відповісти
Зеля еще год назад обещался РАЗОГНАТЬ этот ОАСК!
Но, видимо, как обычно, кишка тонка, балабольство и вранье.
показати весь коментар
14.02.2022 15:45 Відповісти
а ще призначити керівника САП ще у 2021 році.
показати весь коментар
14.02.2022 16:20 Відповісти
Вчорашня заява Пристайка, завтрашній суд, і завтрашній розгляд визнання ЛДНР Росією.
Ланки однієї спецоперації, мета якої - виправдати війну і зняти відповідальність за неї.
показати весь коментар
14.02.2022 15:45 Відповісти
схоже на провокацію громадського протистояння, примушення людей вийти максимально на вулиці.. питання для чого риторичне.....
показати весь коментар
14.02.2022 15:49 Відповісти
щось мені зовсім неподобається такий збіг в датах. І це в час коли Київ в червоній зоні по ковіду і всі іншу суди призупиняють розгляд справ.
показати весь коментар
14.02.2022 15:47 Відповісти
саме страшне сталося 2019 коли обрали собі слабкого віслюка замість міцного коня.... ото й був переломний момент від якого понеслася бричка до яру.... тепер що робить хто випригує, хто репетує, хто регоче ....а вхопитися ні за шо та звинувачувати теж нема кого - все самі зробили!
показати весь коментар
14.02.2022 15:54 Відповісти
Простійше довести , що Бату-Хан є імператором Східної Римської Імперії ...
показати весь коментар
14.02.2022 15:48 Відповісти
Астанавітє Вітю!
показати весь коментар
14.02.2022 15:57 Відповісти
Судячи з усього зєлєбоба не планує закрити цей гадючник(бо самому ще потрібні послуги тих проститутів у мантіях з оаску), тому певно небайдужим громадянам доведеться самим зачистити цей гнидник(фактично філіал янучарських кривосісів в Україні), бо той вовчий "суд" такого може наприймати "Іменем України" - шо потім не розребеш!😡
показати весь коментар
14.02.2022 16:04 Відповісти
в тому то і трагедія, що і порошенко і зеленський грають дурника, а ми всі потім відгрібаємо.
показати весь коментар
14.02.2022 16:21 Відповісти
Тепер можна спокійно казати - що суди зеленського це ісб-шні відділення, тому палити їх всіх потрібно. Завтра гіркіна заяви ці ското-******** розглядати будуть.
показати весь коментар
14.02.2022 16:15 Відповісти
Никаких "овощей" и витя тут сдохнет и руснявыми удобрим землю! Сколько можно теперь это терпеть!?
показати весь коментар
14.02.2022 16:17 Відповісти
Йанык жалеет, что его не расстреляли за зраду?.. как исключение?
показати весь коментар
14.02.2022 16:19 Відповісти
Вот вам и дестабилизация.Жрите ЗЕпридурки.
показати весь коментар
14.02.2022 16:53 Відповісти
О, у Пуйла так і не народилась краща ідея, ніж повернути "лєгітімного"? А давай, курва, повертайся в Україну! Чекаємо. Зустрінемо як слід.
показати весь коментар
14.02.2022 17:37 Відповісти
Вот можно было бы так на работе. Ушел 7 лет назад без предупреждения, а потом вернулся и сказал, что уволили незаконно)
показати весь коментар
14.02.2022 18:32 Відповісти
скушно витьку третий срок в ростове мотать, развлекается за счет двух камазов...
показати весь коментар
14.02.2022 20:34 Відповісти
Арешт усіх коштів на рахунках, арешт та націоналізація власності усіх активів тих колаборантів, які виїхали з України!
показати весь коментар
14.02.2022 23:27 Відповісти
 
 