Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час погоджувальної ради з метою розробки та ухвалення оперативних рішень для захисту країни закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.
"Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави", – нагадав Порошенко.
"Це – Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер", – пояснив Порошенко.
Він також закликав поставити у порядок денний зміни до Державного бюджету і виділити на потреби армії та територіальної оборони 50 млрд грн.
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Попали ми з тим недоумком.
Не то, что у некоторых.
Хотя, чего не наговоришь ради пиара.
Я так розумію, в Україні залишаються 2 олігархи.
"Олігарх" Порошенко, який за останні 3 роки щомісячно "вивозив" своє майно камазами і разів 15 "кудись втікав".
Коломойський, який насрав буквально всюди і йому тепер нікуди не можна...