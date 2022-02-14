Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час погоджувальної ради з метою розробки та ухвалення оперативних рішень для захисту країни закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

"Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави", – нагадав Порошенко.

"Це – Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер", – пояснив Порошенко.

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Він також закликав поставити у порядок денний зміни до Державного бюджету і виділити на потреби армії та територіальної оборони 50 млрд грн.