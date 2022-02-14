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Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії

Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час погоджувальної ради з метою розробки та ухвалення оперативних рішень для захисту країни закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

"Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави", – нагадав Порошенко.

"Це – Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер", – пояснив Порошенко.

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Він також закликав поставити у порядок денний зміни до Державного бюджету і виділити на потреби армії та територіальної оборони 50 млрд грн.

ТСК (373) Порошенко Петро (15163) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+12
Гроші є тільки на *******.
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14.02.2022 16:16
+10
Он Зеленський на пресс-конференції гундосить про зелену енергетику.
Попали ми з тим недоумком.
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14.02.2022 16:15
+8
Добре ,що Петро Олексійович тримає руку на пульсі подій і дбає за Україну .
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14.02.2022 16:20
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Он Зеленський на пресс-конференції гундосить про зелену енергетику.
Попали ми з тим недоумком.
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14.02.2022 16:15 Відповісти
Гроші є тільки на *******.
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14.02.2022 16:16 Відповісти
ОПЖЗ і слуги навряд чи підтримають цю пропозицію, а баба жЮля останнім часом, мовчить, як риба в воді.
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14.02.2022 16:17 Відповісти
У этой бабы железные ... нервы.
Не то, что у некоторых.
Хотя, чего не наговоришь ради пиара.
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14.02.2022 16:22 Відповісти
вимагайте санкції за намагання путіна анексувати ордло через їх признання.путін хоче анексувати і відповідні області.в соцмережах деякі кацапи намякували про розширення кордонів ордло.
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14.02.2022 16:18 Відповісти
Добре ,що Петро Олексійович тримає руку на пульсі подій і дбає за Україну .
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14.02.2022 16:20 Відповісти
Полностью согласен!
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14.02.2022 16:23 Відповісти
Порошенко прекрасно понимает, что СН никаких совместных "штабов" создавать не будет, т.к. они совершенно не хотят, что бы вся некомпетентность и нихуянеделание власти стали достоянием общественности. Вот и посмотрим на дальнейшие шаги Петра: это просто его личный PR или он раскачает отказ СН ...
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14.02.2022 16:40 Відповісти
Діджизусоталізатор@jaxx_vb

Я так розумію, в Україні залишаються 2 олігархи.
"Олігарх" Порошенко, який за останні 3 роки щомісячно "вивозив" своє майно камазами і разів 15 "кудись втікав".
Коломойський, який насрав буквально всюди і йому тепер нікуди не можна...
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14.02.2022 16:43 Відповісти
Небезпечно це все, працював а можливо і дальше співпрацює з агентом Соколовським, неодноразово приймав його особисто в своєму маєтку..., як відомо, бувших небуває....
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14.02.2022 16:45 Відповісти
"Наскільки я знаю, на переговорах він був представником СБУ і медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ - вже кілька раундів інша людина. А про роль Медведчука як політика і посередника в контактах між президентами - це інша тема, яка не стосується мінських переговорів", - Про це в інтерв'ю https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYmJjLmNvbS91a3JhaW5pYW4vZmVhdHVyZXMtNDY0MzE5NTA= "Бі-бі-сі" сказав Євген Марчук
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Если парашенка не "вимагає", значит он "закликає"... ну шоб не забьіли!
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14.02.2022 17:44 Відповісти
 
 