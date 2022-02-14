На закупівлю смартфонів для "Єбабусі" виділяються мільярди, а на армію "Слуга народу" збирає з громадян пожертви, - Бутусов

"Слуга народу" є владою і має всі важелі, щоб негайно збільшити фінансування тероборони без оголошення про збір допомоги від громадян.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Партія "Слуга народу" оголосила про організацію збору коштів та волонтерської допомоги для системи ТрО. А коли почне забезпечувати Тероборону влада, яку складають самі "слуги народу"?" - поцікавився журналіст

"Ми сьогодні фактично перетворюємо наші обласні організації та місцеві осередки на штаби сприяння територіальній обороні та національному спротиву", – процитував він голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

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"У дорученні передбачається створення штабів для координації діяльності фракцій партії в місцевих радах, організація збору коштів і волонтерської допомоги для системи ТрО, місцеві депутати мають перевірити факт виділення і стан приміщень для ТрО, провести позачергові засідання сесій для вирішення потреб ТрО", - додав Бутусов.

"Я б не радив Слугам народу оголошувати про збір коштів, бо деяких високопосадовців партії вже затримало НАБУ на зборі коштів з громадян, наслідки будуть непередбачувані", - наголосив він

"Тому хочу нагадати керівництву "слуг народу", що ви є владою - депутатами Верховної Ради, урядом, Офісом Президента, і ви маєте працювати як влада, вам для цього збирати кошти не треба, ви керуєте видатками Державного бюджету. Тобто у вас є всі важелі, щоб негайно збільшити фінансування ТрО. Наприклад, хочу підказати, ви замість ТрО проголосували за збільшене фінансування власної пропаганди з кишені платників податків. На телеканал "Дом", який забезпечує "слугам" "теплу ванну", виділено набагато більше, ніж на ТрО - тільки за один місяць у грудні 2021-го офіційні видатки склали 533 мільйони гривень. На закупівлю смартфонів для "Єбабусі" виділяються багато мільярдів гривень платників податків, а на армію партія влади збирає з громадян пожертви - з тих самих бабусь", - пояснив Бутусов.

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"Треба нарешті ухвалити рішення про закупівлі снарядів 152 мм, 120-мм мінометних мін, треба закупити нарешті велику кількість пікапів, щоб надати мобільність армії та ТрО. Треба зв'язок та сучасні системи управління вогнем та військами, значна кількість безпілотників, тепловізійні приціли та системи розвідки. Треба нарешті купити пальне, бо ви, "слуги народу", провалили план закупівель в 2021-му, і поставили у війська менше 50% пального. Без цих критично важливих речей наша обороноздатність значно знижується. Тому почніть робити роботу у владі, за яку ви взяли на себе відповідальність та отримуєте вже від платників податків заробітну плату. І не починайте, а припиняйте збирати кошти з громадян, бо якось ви вже сильно цим захопились", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив, що навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон. У "Слузі народу" порахували, що ця ініціатива буде коштувати Держбюджету $1,1 млрд.