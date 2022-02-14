На закупівлю смартфонів для "Єбабусі" виділяються мільярди, а на армію "Слуга народу" збирає з громадян пожертви, - Бутусов
"Слуга народу" є владою і має всі важелі, щоб негайно збільшити фінансування тероборони без оголошення про збір допомоги від громадян.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Партія "Слуга народу" оголосила про організацію збору коштів та волонтерської допомоги для системи ТрО. А коли почне забезпечувати Тероборону влада, яку складають самі "слуги народу"?" - поцікавився журналіст
"Ми сьогодні фактично перетворюємо наші обласні організації та місцеві осередки на штаби сприяння територіальній обороні та національному спротиву", – процитував він голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
"У дорученні передбачається створення штабів для координації діяльності фракцій партії в місцевих радах, організація збору коштів і волонтерської допомоги для системи ТрО, місцеві депутати мають перевірити факт виділення і стан приміщень для ТрО, провести позачергові засідання сесій для вирішення потреб ТрО", - додав Бутусов.
"Я б не радив Слугам народу оголошувати про збір коштів, бо деяких високопосадовців партії вже затримало НАБУ на зборі коштів з громадян, наслідки будуть непередбачувані", - наголосив він
"Тому хочу нагадати керівництву "слуг народу", що ви є владою - депутатами Верховної Ради, урядом, Офісом Президента, і ви маєте працювати як влада, вам для цього збирати кошти не треба, ви керуєте видатками Державного бюджету. Тобто у вас є всі важелі, щоб негайно збільшити фінансування ТрО. Наприклад, хочу підказати, ви замість ТрО проголосували за збільшене фінансування власної пропаганди з кишені платників податків. На телеканал "Дом", який забезпечує "слугам" "теплу ванну", виділено набагато більше, ніж на ТрО - тільки за один місяць у грудні 2021-го офіційні видатки склали 533 мільйони гривень. На закупівлю смартфонів для "Єбабусі" виділяються багато мільярдів гривень платників податків, а на армію партія влади збирає з громадян пожертви - з тих самих бабусь", - пояснив Бутусов.
"Треба нарешті ухвалити рішення про закупівлі снарядів 152 мм, 120-мм мінометних мін, треба закупити нарешті велику кількість пікапів, щоб надати мобільність армії та ТрО. Треба зв'язок та сучасні системи управління вогнем та військами, значна кількість безпілотників, тепловізійні приціли та системи розвідки. Треба нарешті купити пальне, бо ви, "слуги народу", провалили план закупівель в 2021-му, і поставили у війська менше 50% пального. Без цих критично важливих речей наша обороноздатність значно знижується. Тому почніть робити роботу у владі, за яку ви взяли на себе відповідальність та отримуєте вже від платників податків заробітну плату. І не починайте, а припиняйте збирати кошти з громадян, бо якось ви вже сильно цим захопились", - резюмував журналіст.
Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив, що навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон. У "Слузі народу" порахували, що ця ініціатива буде коштувати Держбюджету $1,1 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. по годам расписали сколько материально-технического обеспечения было передано и в каком году закуплено (а то я помню как минимум пару случаев, когда техника была готова к передаче осенью 2019, но передача была отодвинута, без всяких причин на 2020)
2. По годам расписали объем получено иностранной помощи. А то согласитесь как то нехорошо записывать Javelin, NLAV и т.п. в заслуги Зеленского.
И вот поверьте, тогда картина будет не такая красочная
-- Нет, не выгодно. Я теперь волонтёр, собираю пожертвования на ... *******.
На расєє.
15.11.2011 рік.
Бабафонами по депутату.
Следственный отдел Колпинского района проводит проверку по заявлениям пенсионеров, получивших подарки к Дню народного единства. Пятеро из более чем двух сотен пожилых людей, получивших так называемые «бабафоны», посчитали, что таким образом их пытается подкупить депутат петербургского ЗакСа Александр Салаев.
Депутат, как объявили на празднике, оплатил подарки. В ситуации разбиралась «Фонтанка».
https://www.fontanka.ru/2011/11/14/094?recordId=2011%2F11%2F14%2F094®ionId=478
Тепер ще по є-бабусях будуть крос давати.
Що вони там у владі собі думають!
Якщо думають наостанок розікрасти кошти - то глибоко помиляються.
В них не буде змоги їх витратити.
Покидьків що зрадили країну неприймуть в жодній із країн де їх можна нормально витрати.
А в Мордорі їх моментально обдеруть місцеві бандити.
Для ЗЕ возможность мухлежа с Е-голосованием - единственный шанс сохранить власть.
А на ВСУ ЗЕ насрать. Более того, ВСУ ЗЕ мешает и является для него угрозой.
При реальной военной угрозе генерировать подобные адеи может сущкство исключительно упоротое. Существо которое зацикленно на своей персональной адее фикс. Все остальное для подобного существа вторично. Тем более, что существо запредельно инфантильное и считает что одни должны то, другие то, третьи то. А существо должно думать о главном - о власти.
Хочешь реально сделать хорошо бабушкам? Защити страну, подними экономику, повысь уровень жизни и пенсии. Сделай хорошо на постоянной основе, а не одноразово. Тем более, что адекватные люди понимают, что весь этот популизм лежит через кошмаринье бизнеса, через надуманные штрафы и кредиты.
У війську відсутні важливі речі, а волонтери їх закуповують!!
А тут на 9 році війни у голову вялічнішому торкнуло про телефони…
14 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81.html#respond Комментарии: 0
Партия Слуга народа объявила об организации сбора средств и волонтерской помощи для системы ТРО. А когда станет обеспечивать Тероборону власть, которую составляют сами Слуги народа?
Такой риторический вопрос https://www.facebook.com/butusov.yuriy задал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
«Ми сьогодні фактично перетворюємо наші обласні організації та місцеві осередки на штаби сприяння територіальній обороні та національному спротиву», - заявила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.
У дорученні передбачається створення штабів для координації діяльності фракцій партії в місцевих радах, організація збору коштів і волонтерської допомоги для системи ТрО, місцеві депутати мають перевірити факт виділення і стан приміщень для ТрО, провести позачергові засідання сесій для вирішення потреб ТрО»:
https://sluga-narodu.com/olena-shuliak-sluha-narodu-spryiatyme-formuvanniu-syl-teroborony-v-rehionakh/?fbclid=IwAR13HZsIxN3ihvrYRt3XYXhfw-sRCoq8jtyXwSCqIRBhl05Gs4boddl6tmI https://sluga-narodu.com/olena-shuliak-sluha-narodu…/
Я б не радив Слугам народу оголошувати про збір коштів, бо деяких високопосадовців партії вже затримало НАБУ на зборі коштів з громадян, наслідки будуть непередбачувані.
Тому хочу нагадати керівництву Слуг народу, що ви є владою - депутатами Верховної Ради, урядом, офісом президента, і ви маєте працювати як влада, вам для цього збирати кошти не треба, ви керуєте видатками державного бюджету. Тобто у вас є всі важелі, щоб негайно збільшити фінансування ТРО.
Наприклад, хочу підказати, ви замість ТРО проголосували за збільшене фінансування власної пропаганди з кишені платників податків. На телеканал Дом, який забезпечує Слугам «теплу ванну», виділено набагато більше, ніж на ТРО - тільки за один місяць у грудні 2021-го офіційні видатки склали 533 мільйони гривень:
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Дорогой в обслуживании: как через телеканал «Дом» отмывают бюджетные деньги
На закупівлю смартфонів для «*******» виділяються багато міль'ярдів гривень платників податків, а на армію партія влади збирає з громадян пожертви - з тих самих бабусь.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D1%83.html Зеленскому разложили на цифрах, как будет выглядеть в жизни идея обеспечить смартфонами людей 60+
Треба нарешті ухвалити рішення про закупівлі снарядів 152 мм, 120 мм мінометних мін, треба закупити нарешті велику кількість пікапів, щоб надати мобільність армії та ТРО.
Треба звязок та ******* системи управління вогнем та військами, значна кількість безпілотників, тепловізійні приціли та системи розвідки.
Треба нарешті купити пальне, бо ви, Слуги народу, провалили план закупівель в 2021-му, і поставили у війська менше 50% пального. Без цих критично важливих речей наша обороноздатність значно знижується.
Тому почніть робити роботу у владі, за яку ви взяли на себе відповідальність та отримуєте вже від платників податків заробітну плату.
І не починайте, а припиняйте збирати кошти з громадян, бо якось ви вже сильно цим захопились.
***
Нардеп Гео Лерос так https://www.facebook.com/leros.geo прокомментировал несколько минут назад эту инициативу от позорной Зе-власти:
«У зв'язку з оголошенням партії «Слуга Народу» організації збору коштів та волонтерської допомоги для системи сил територіальної оборони (ТрО) у всіх регіонах України, прошу на час загрози вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасово перенаправити неврахований фонд заробітної плати депутатів президентської фракції «Слуга народу» (зарплата у конвертах), а також «відкатів» з програми «Велике будівництво» на потреби ТрО та армії України».
я думаю они посчитали шансы на второй срок (не за решеткой), и поняли, что без пенсионеров не справятся. это куда важнее )