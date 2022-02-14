Агресія РФ проти України спричинить серйозні політичні та економічні наслідки для Росії, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що агресія Росії проти України спричинить серйозні наслідки для РФ.
Про це Шольц заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
"Подальша військова агресія проти України спричинить серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Росії. На цьому я наголошу і завтра у Москві. Дякую українському урядові за його розважливу та стриману реакцію на дуже складну і загрозливу ситуацію", - сказав Шольц.
За словами канцлера, Німеччина готова до діалогу з Росією щодо питань европейської безпеки.
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кацапы НИКОГДА не воевали против РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ!!
Спасибо. Шрёдер поработал на 3 поколения политиков вперёд.
https://www.youtube.com/watch?v=6RrDXHaNYHE