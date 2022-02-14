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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Агресія РФ проти України спричинить серйозні політичні та економічні наслідки для Росії, - Шольц

Агресія РФ проти України спричинить серйозні політичні та економічні наслідки для Росії, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що агресія Росії проти України спричинить серйозні наслідки для РФ.

Про це Шольц заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Подальша військова агресія проти України спричинить серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Росії. На цьому я наголошу і завтра у Москві. Дякую українському урядові за його розважливу та стриману реакцію на дуже складну і загрозливу ситуацію", - сказав Шольц.

За словами канцлера, Німеччина готова до діалогу з Росією щодо питань европейської безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Німеччина мають деякі розбіжності щодо "Північного потоку - 2", - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7327) росія (64969) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+8
мене не влаштовує серйозні наслідки, мені і всім у світі необхідні непоправимі і катастрофічні наслідки орді коли вона на нас нападе.
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14.02.2022 16:23
+5
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14.02.2022 16:36
+2
все "успехи" кацапской салдатни - это война с чеченскими стариками, вооруженными ружьями, война против крошечной Грузии, которой было полтора бука и бомбёжно 100500 штабов игил в составе коалиции и при поддержке правительственных войск!! это все "успехи" кацапской салдатни за весь кровавый период "независимости" московии!
кацапы НИКОГДА не воевали против РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ!!
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14.02.2022 16:24
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мене не влаштовує серйозні наслідки, мені і всім у світі необхідні непоправимі і катастрофічні наслідки орді коли вона на нас нападе.
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14.02.2022 16:23 Відповісти
Це все дипломатичне слоовоблуддя. Дойчі всіляко підтримують територіальну цілісність України (продаючи турбіни в окупований Крим), стурбовані глибокою занепокоєністю з приводу підготовки рашки до війни (в цей час потираючи масні від кацапський газових контрактів руки).
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14.02.2022 19:21 Відповісти
все "успехи" кацапской салдатни - это война с чеченскими стариками, вооруженными ружьями, война против крошечной Грузии, которой было полтора бука и бомбёжно 100500 штабов игил в составе коалиции и при поддержке правительственных войск!! это все "успехи" кацапской салдатни за весь кровавый период "независимости" московии!
кацапы НИКОГДА не воевали против РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ!!
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14.02.2022 16:24 Відповісти
а казахстан ? - орки там бойню гражданских устроили типа сафари..
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14.02.2022 16:30 Відповісти
так правительственные войска ничему не препятствовали, а местные мусора участвовали
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14.02.2022 16:31 Відповісти
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14.02.2022 16:36 Відповісти
ну нащет "серьезные" - хз
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14.02.2022 16:42 Відповісти
ОПЗ()()опа почти всем составом полетели стаями в ЕС от страха перед возможным наступлением Чумного Барака , за который они рвут ()()пы.
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14.02.2022 16:42 Відповісти
Оці евро гермафродити мабуть не разу в житті не билися навкулачки. Вони не розуміють як вирішуються конфлікти, коли на тебе хтося наїзжає, або погрожує. Якісь малахольні "діти сонця", мать їх... Думаю, їх чекає важка доля - агресія і поневолення.
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14.02.2022 16:45 Відповісти
Серйозні наслідки ? для РиФи ? збоку руденьких німчиків ? 375млн є. експорту в РФ прод. подвійного вик. у 21р, а для України на 17млн ? Мабудь німчик серйозними вважає щось на кшталт стурбованності, але вже сексуальної в якості партнера( пасивного) по відношенню до РФ.. ну вата на менше не погоджується...
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14.02.2022 17:02 Відповісти
""Подальша військова агресія проти України спричинить серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Росії." Вот он сам верит в эти слова? Он сам в это не верит и Россия в это не верит. Россия сейчас немного неприятно удивлена, что Украина еще трепыхается. Такая досада для них.
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14.02.2022 17:02 Відповісти
Зруйнувати порядок на континенті і відбутися "серйозними" наслідками. Це чудово.
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14.02.2022 17:05 Відповісти
Шольц: СВИФТ не отключаем, СП2 не отключаем, оружие поставлять не будем.

Спасибо. Шрёдер поработал на 3 поколения политиков вперёд.
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14.02.2022 17:50 Відповісти
Берлинский "ступор" и политика двойного назначения
https://www.youtube.com/watch?v=6RrDXHaNYHE
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14.02.2022 18:20 Відповісти
 
 