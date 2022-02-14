Агресія РФ проти України спричинить серйозні політичні та економічні наслідки для Росії, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що агресія Росії проти України спричинить серйозні наслідки для РФ.

Про це Шольц заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Подальша військова агресія проти України спричинить серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Росії. На цьому я наголошу і завтра у Москві. Дякую українському урядові за його розважливу та стриману реакцію на дуже складну і загрозливу ситуацію", - сказав Шольц.

За словами канцлера, Німеччина готова до діалогу з Росією щодо питань европейської безпеки.

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