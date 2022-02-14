Зеленський: Очікуємо на домовленості про проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом
Українська сторона очікує на досягнення домовленостей про проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) найближчим часом.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 14 лютого за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обговорили останні кроки у рамках мирного врегулювання… Очікуємо, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитися про саміт лідерів "нормандської четвірки"", - сказав Зеленський.
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