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Зеленський: Очікуємо на домовленості про проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом

Зеленський: Очікуємо на домовленості про проведення саміту лідерів

Українська сторона очікує на досягнення домовленостей про проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) найближчим часом.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 14 лютого за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили останні кроки у рамках мирного врегулювання… Очікуємо, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитися про саміт лідерів "нормандської четвірки"", - сказав Зеленський.

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бубочка созрела. Готов ли тот, кто будет бубочку драть?
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14.02.2022 16:22 Відповісти
Зєля, ти не своєму місці. Йди геть! За тобою і так вже тюрма плаче.
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14.02.2022 16:24 Відповісти
На горе сирень растет, того глядишь обломится
- Путин Бубочку #бет, хочет познакомиться

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14.02.2022 16:31 Відповісти
Наша четвірка - це Нептун, Сапсан, Вільха та Верба. Вже повинно нарешті дійти!!!
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14.02.2022 16:41 Відповісти
Дристайко, посол у Великій Британії, сьогодні розповів що, і як буде робити шмаркля.
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14.02.2022 18:48 Відповісти
 
 