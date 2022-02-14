Зеленський про заяву Пристайка щодо членства в НАТО: Ми повинні рухатися шляхом, який вибрали. А куди цей шлях доведе - подивимося. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вступити до НАТО, проте ряд країн натякають на пов'язані з цим ризики.

Про це Зеленського сказав на брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується заяви нашого посла, відповідь Кулеби була офіційною і предметною. Чи правильно ми всі його зрозуміли чи неправильно? У тому, що він сказав, слід звернути увагу на деякі деталі. Сьогодні деякі лідери трохи натякають Україні, що можна не ризикувати і не піднімати постійно питання про членство в НАТО, тому що ці ризики пов'язані з реакцією РФ... Мені здається, що ніхто цього вже не приховує і ми повинні бути відвертими, це рішення залежить від нас", - заявив він.

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При цьому Зеленський додав, що Україна повинна йти тим шляхом, який вона вибрала.

"Залишається питання про шлях, скільки Україна повинна йти цим шляхом, хто буде підтримувати нас на цьому шляху. А може дійсно питання відкритих дверей для нас така мрія і ніхто не знає коли ми там будемо. Тому я вважаю, що ми повинні рухатися тим шляхом, який ми вибрали. Головне, щоб наша армія була потужною, а куди цей шлях доведе - подивимося", - додав президент.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.