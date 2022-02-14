УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10691 відвідувач онлайн
Новини
10 826 78

Зеленський про заяву Пристайка щодо членства в НАТО: Ми повинні рухатися шляхом, який вибрали. А куди цей шлях доведе - подивимося. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вступити до НАТО, проте ряд країн натякають на пов'язані з цим ризики.

Про це Зеленського сказав на брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується заяви нашого посла, відповідь Кулеби була офіційною і предметною. Чи правильно ми всі його зрозуміли чи неправильно? У тому, що він сказав, слід звернути увагу на деякі деталі. Сьогодні деякі лідери трохи натякають Україні, що можна не ризикувати і не піднімати постійно питання про членство в НАТО, тому що ці ризики пов'язані з реакцією РФ... Мені здається, що ніхто цього вже не приховує і ми повинні бути відвертими, це рішення залежить від нас", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить відмова від НАТО - це позиція Зеленського, - Порошенко. ВIДЕО

При цьому Зеленський додав, що Україна повинна йти тим шляхом, який вона вибрала.

"Залишається питання про шлях, скільки Україна повинна йти цим шляхом, хто буде підтримувати нас на цьому шляху. А може дійсно питання відкритих дверей для нас така мрія і ніхто не знає коли ми там будемо. Тому я вважаю, що ми повинні рухатися тим шляхом, який ми вибрали. Головне, щоб наша армія була потужною, а куди цей шлях доведе - подивимося", - додав президент.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) членство в НАТО (1715) Пристайко Вадим (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+68
Підорасіна зелена! ЗВІЛЬНИСЬ САМ АБО ЦЬОГО УЙОБКА ПРИБЕРАЙ!
показати весь коментар
14.02.2022 16:32
+54
косноязычный дебил
показати весь коментар
14.02.2022 16:33
+47
На горе сирень растет, того глядишь обломится
- Путин Бубочку #бет, хочет познакомиться

Джерело:

президент Украины - кремлевская консерва. это однозначно
показати весь коментар
14.02.2022 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На горе сирень растет, того глядишь обломится
- Путин Бубочку #бет, хочет познакомиться

Джерело:

президент Украины - кремлевская консерва. это однозначно
показати весь коментар
14.02.2022 16:32 Відповісти
Підорасіна зелена! ЗВІЛЬНИСЬ САМ АБО ЦЬОГО УЙОБКА ПРИБЕРАЙ!
показати весь коментар
14.02.2022 16:32 Відповісти
коментар відмічено як спам
показати весь коментар
14.02.2022 16:34 Відповісти
Пане Подолячка хїбіться на *** звідси. Ваше місце біля параши
показати весь коментар
14.02.2022 16:35 Відповісти
косноязычный дебил
показати весь коментар
14.02.2022 16:33 Відповісти
згоден . фраза "куди шлях доведе" має сенс негативний.
Доречніше було б сказати "куди цей шлях виведе".
Кожного разу, коли читаю його промови, дивуюсь - як взагалі він міг в шоубізі працювати?
показати весь коментар
14.02.2022 16:38 Відповісти
думаешь, он сам себе сценарии писал?
показати весь коментар
14.02.2022 16:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lqsorsqYceI
показати весь коментар
14.02.2022 17:16 Відповісти
Да! Да! Но нет!
показати весь коментар
14.02.2022 16:33 Відповісти
или как говорят в Одессе: "чтоб да так нет"!
показати весь коментар
14.02.2022 17:12 Відповісти
ну вот собственно и ответ .. зЕбло ведет Украину к гражданской войне ,к расколу и следовательно вторжению паРаши.

потому что свернуть с пути в НАТО зЕбле не дадут патриоты ..
показати весь коментар
14.02.2022 16:33 Відповісти
Да что он не так сказал сейчас? Может быть, как обычно они делают, бросают пробный камень и смотрят, как на это прореагирует общество. Не получилось, говорят что их неправильно поняли. Но он видит, что не прошло и говорит, что сейчас это уже полностью решение Украины, а страны Европы (и мы уже знаем какие) давят на Зеленского И наверное прямо ему сказали "да заткнитесь вы с этим НАТО, мы вас туда не возьмем, мы просто об этом не можем сказать вслух. Откажитесь сами, Россия нам нужна, а вы нет". Ну что-то типа этого. А Зеленский отвечает, что " а у нас мечта такая, стать членом НАТО. Вы против, потому что боитесь, но мы будем двигаться этим путем, а дальше посмотрим, куда этот путь приведет. К какой гражданской войне он ведет?
показати весь коментар
14.02.2022 17:18 Відповісти
Да, я помню - "я, в своей галаве, вайну закончил"
показати весь коментар
14.02.2022 18:37 Відповісти
"Мені здається, що ніхто цього вже не приховує і ми повинні бути відвертими, це рішення залежить від нас" - це ЗРАДНИК. В КОНСТИТУЦІЇ ЦЕ ПРОПИСАНО. В 2019 РОЦІ 73% ОБРАЛИ РАСІЙСЬКОГО ХОЛУЯ!!! ВИ ДНО!!
показати весь коментар
14.02.2022 16:34 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))) Тихо путін нападе
показати весь коментар
14.02.2022 16:35 Відповісти
Тваринко козломорда, ти в слові ***** зробила пять помилок.
показати весь коментар
14.02.2022 16:38 Відповісти
Лаптеногое, ты бы со швабры встало уже
показати весь коментар
14.02.2022 16:56 Відповісти
ЩО-О!!! Воно про армію згадало!? В асфальт скільки закатано?
показати весь коментар
14.02.2022 16:34 Відповісти
2,5 роки демонструвати слабкість, щоб Хутін не напав!? З якої планети нам прислали це чудо!
показати весь коментар
14.02.2022 17:19 Відповісти
Ну так не зливай країну, дов%%%оп! Які смартфони, коли вже сьогодні-завтра масштабна війна, де гроші на армію?? Де Нептуни, де серпневі вагнерівці, де все? Балабол, який розвалює армію та тримає кротів паРаші
показати весь коментар
14.02.2022 16:34 Відповісти
так він сам кріт
показати весь коментар
14.02.2022 16:35 Відповісти
мразина ЗеЛеная с рейтингом 0! что-то вякает
показати весь коментар
14.02.2022 16:34 Відповісти
)))))))))))))))))
показати весь коментар
14.02.2022 16:35 Відповісти
Что петушок, понравилось сзади?
показати весь коментар
14.02.2022 16:57 Відповісти
Плядь,його брєд неможливо читати.
Тим ,хто його слухає,повний писець.
Генератор випадкових слів.
показати весь коментар
14.02.2022 16:34 Відповісти
Мамма Рімма сказала шо НАТО на НЕ НАДО!!!
показати весь коментар
14.02.2022 16:35 Відповісти
От. Майже зізнався, що сам надзуськав пристайка сказати британцям про невступ у НАТО.
показати весь коментар
14.02.2022 16:35 Відповісти
СМИ сообщают, что зеленая мразь согласилась на особый статус ОРДЛО, об этом заявил Шольц.
показати весь коментар
14.02.2022 16:36 Відповісти
какие сми?
показати весь коментар
14.02.2022 16:39 Відповісти
На Прямом только что говорили.
показати весь коментар
14.02.2022 16:52 Відповісти
а деньги у армии сп#зд#л на "велiкє крадiвництво". короче: є-банат.
показати весь коментар
14.02.2022 16:36 Відповісти
А что скажут "сметуны"?
показати весь коментар
14.02.2022 16:38 Відповісти
А что разве пошло что-то не так? Вот,
показати весь коментар
14.02.2022 16:40 Відповісти
Пханя до носу усякої дурні розуму не тільки не додає,а ще й руйнує останні залишки,звісно якщо він колись був...
показати весь коментар
14.02.2022 16:38 Відповісти
Пє-рє-є-єдо-оз! Ми ждьом пєрєдоз! А колись президент Буш мало не вдавився сушеним бубликом.
показати весь коментар
14.02.2022 16:38 Відповісти
Верховний ідіот дав зрозуміти, що сподівання на ВСУ і громадян, все інше(президент,МЗС,КМУ) - сором з огидою і йому в такій компанії зручно і затишно....
показати весь коментар
14.02.2022 16:40 Відповісти
короче Зеля слило Украину.

войны не будет
показати весь коментар
14.02.2022 16:42 Відповісти
Хтось вірить що це засрайко сказав щось від себе?
показати весь коментар
14.02.2022 16:44 Відповісти
Наколенник этот посмешище, а не президент. Ну я знал, что так будет. Зато по приколу. Все погнал за мясом, на шашлычки...
показати весь коментар
14.02.2022 16:44 Відповісти
Знову обдовбався
показати весь коментар
14.02.2022 16:45 Відповісти
Также Шольц заявил, во время переговоров Зеленский заверил, что Украина разработает документы относительно особого статуса на Донбассе и проведения там выборов
показати весь коментар
14.02.2022 16:45 Відповісти
Цьому зеленому ушльопку і фермою керувати хороший господар би не довірив, а воно зараз веде хер зна куди Державу😠
показати весь коментар
14.02.2022 16:45 Відповісти
- Куда идем мы с Пятачком, большой большой секрет
И не расскажем мы о нем, и нет, и нет...
- и да?
-И нет.
показати весь коментар
14.02.2022 16:46 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 16:48 Відповісти
Цей дебіл хоч розуміє, що говорить . Чистий словесний понос.
показати весь коментар
14.02.2022 16:53 Відповісти
То, что зеленский фсбшная шестерка известно как минимум лет 15. И убрать его не проблема. Но, что делать с 73% безмозглых дебилов, которые за него голосовали?
показати весь коментар
14.02.2022 16:54 Відповісти
Гнида! Підтвердив, що це він Пристайко "зарядив" на зраду...
показати весь коментар
14.02.2022 16:54 Відповісти
Коломойский не желает в НАТО. Израиль тоже не в НАТО
показати весь коментар
14.02.2022 16:55 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 16:55 Відповісти
Истерика ))
показати весь коментар
14.02.2022 17:14 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 18:03 Відповісти
идиот...
показати весь коментар
14.02.2022 16:56 Відповісти
Подивися, падлюка, у конституцію
показати весь коментар
14.02.2022 16:58 Відповісти
"Я готовий нести будь-яку відповідальність, але я не несУ відповідальність за те, що триває слідство, і, що люди є ймовірними вбивцями"
(с) Найвеличніший про "справу Шеремета"
показати весь коментар
14.02.2022 16:59 Відповісти
"Оптимистичное" заявление гаранта....дно какое-то...
показати весь коментар
14.02.2022 16:59 Відповісти
Вот это през- патриотище ...чтоб вы,зесрань,повыздыхали
показати весь коментар
14.02.2022 16:59 Відповісти
Капец... хуже зелёного зашквара может быть только реакция плесени на этот зашквар... где вы откопали этого "скомороха"?
показати весь коментар
14.02.2022 17:13 Відповісти
ну вот, оно делает всё что ему приказывают из кремля, оно предатель, его судить надо
показати весь коментар
14.02.2022 17:14 Відповісти
Ниочемный парень высказался,/слава тебе Господи/ не о том,что беня приказал. И на том спасибо.
показати весь коментар
14.02.2022 17:19 Відповісти
куда идём мы с д'Ермаком-большой-большой секрет...
показати весь коментар
14.02.2022 17:20 Відповісти
лайно довбане, назнач прокурора сап. Саботажнік хйв
показати весь коментар
14.02.2022 17:25 Відповісти
Ну короче этот скривленный конь сам не знает на какую косую борозду ехать. Вот вам и вагнергейт и его перевороты и бла бла бла.
Чтобы увидеть путь.....ребе Зеня и!!.....и!!.....показать его остальным!!...надо подойти к театру "Современник" на проспекте Гагарина и стать лицом к ?...статуе и точь в точь повторить ее движения.
Напоминаю....статуя эта....ДАНКО!!!
Ты готов...... вырвать ..собственное сердце, чтобы указать нам....ВСЕМ!!....дорогу??? Да или нет?
показати весь коментар
14.02.2022 17:28 Відповісти
Заява Пристайко -- 100% вброс зелёной падали.
показати весь коментар
14.02.2022 17:29 Відповісти
Он дилетант. Поэтому он не знает, что делать, чтобы достичь цели.
Отсюда и эти шараханья из стороны в сторону.
Профан ищет выход методом тыка. А вдруг получится?
Проблема осложняется тем, что дураку невозможно доказать, что он дурак
показати весь коментар
14.02.2022 17:34 Відповісти
Іспанський сором. Як тільки Зе відкриває рота, відразу напружуєшся... То він багато разів ставив претензію Западу "чому Україна досі не в НАТО?!" А сьогодні:"Може дійсно питання відкритих дверей для нас така мрія..." Він пообіцяв канцлеру Німеччини, що "Україна надасть проекти законів щодо особливого статусу і щодо місцевих виборів для дискусії ". Надасть кому? Відповідь, як на мене, очеивдна. "Синок" таки "просирает страну"...
показати весь коментар
14.02.2022 17:35 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 18:57 Відповісти
Короче Пристайко закинул по заданию Бубочки тезис о внеблоковости, чтобы проверить реакцию украинского общества и западных партнеров, и похоже результат его не порадовал, пришлось давать заднюю.
показати весь коментар
14.02.2022 17:41 Відповісти
Какие предложения он может дать по,, Особому статусу Донбаса,,?????Даже 73% граждан не поймут если Пушилка будет в Раде блокировать все законы , советуясь с Рашей. Особенно классно на выборах будут смотреться билборды политических партий Украины в предвыборной агитации на улицах Донецка и Луганска ( Правый сектор , свобода) , как будет использовать время на всех каналах Лугандонии Ярош. Какие выборы? Какой статус???Это тупик , лет на 50. Ещё очень смешно со смартфонами вместо патронов , следующим этапом - выделение презервативов на 10 млрд долларов пенсионерам , вместо еды военнослужащим. Могучие , дальновидные, полезные и логичные решения принимает Зеломойский.
показати весь коментар
14.02.2022 17:54 Відповісти
"Боооже, яке кончане" (С)
показати весь коментар
14.02.2022 18:03 Відповісти
Зізнання в ДЕРЖАВНІЙ ЗРАДІ прозвучало.Оце вОно вже стоїть на колінах і починає пхинькати:тільки не по морді...
показати весь коментар
14.02.2022 19:04 Відповісти
7ас як дурнів вже який рік розводять західні бонзи, а ми як справжні інфантіли досі стоїмо під дверима та ниємо «прийміть». У Заходу від страху перед москвою давно дрижать піджилки. Нам потрібно давно було міцніти армію, знищити корупцію та вигнати неадекватів та п'яту колону . Проводити активну мовну політику по знищенню мовного впливу сусіда та виховувати дітей в патріотичному дусі. І буде у нас все в гаразд.
показати весь коментар
14.02.2022 19:19 Відповісти
Щоб від нас відєб*вся східний сусід ,нам слід вступити в НАТО.Інших варіантів просто нема .Ми 30 років були позаблокові і до чого це призвело всі бачать .А для того ,щоб нас туди взяли ,треба робити реформи і армії у тому числі .Але при ЗЕ це не можливо в апріорі.
показати весь коментар
14.02.2022 19:49 Відповісти
тебе кадырка приказал что делать, беги исполняй, а то парашка обидится
показати весь коментар
14.02.2022 19:20 Відповісти
ВОВА - ТИ ДОВБОДЯТЕЛ??????
показати весь коментар
14.02.2022 20:02 Відповісти
Зе-чмо та дристайка брешуть!

дристайко, гнида...ось що воно сказало дослiвно...

https://youtu.be/XpKSEEHHac4
показати весь коментар
14.02.2022 20:38 Відповісти
 
 