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Новини
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Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі в Європі податки на видобуток газу

Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі в Європі податки на видобуток газу

Кабінет Міністрів подав до парламенту проєкт закону про підвищення податку на видобуток природного газу (ренти) у 4 рази до рекордних серед усіх країн Європи 59-74%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №7038-1 від 11 лютого.

Урядовий проєкт передбачає ще більше підвищення податків, ніж проєкт депутата "Слуги народу" Данила Гетманцева.

Також Кабмін хоче збільшити податки вже з 1 березня.

Максимальна ставка передбачена на рівні 74% для свердловин завглибшки менше 5 км і 59% для свердловин завглибшки понад 5 км. Нині ставки ренти становлять 29-14%. Нові рекордні податки планується запровадити за поточних цін на газ - понад 1 тис. доларів.

Прохєкт закону передбачає, що чим вища ціна на газ в Україні - тим вище ставка податку.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

В Асоціації газовидобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

Автор: 

газ (10410) податки (3812)


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Топ коментарі
+26
адский ад, вместо того чтобы делать газ доступным, они делают его дорогим
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14.02.2022 16:38
+23
дыбилы бл..
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14.02.2022 16:37
+17
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14.02.2022 16:39
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дыбилы бл..
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14.02.2022 16:37 Відповісти
До снижения тарифов рукой подать...😁
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14.02.2022 16:43 Відповісти
адский ад, вместо того чтобы делать газ доступным, они делают его дорогим
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14.02.2022 16:38 Відповісти
мені задається це цензор навмисно нагнітає. Зараз таке пропонувати, в світлі того що вже завтра можем взагалі залишитись без палива, - це злочин.
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14.02.2022 16:39 Відповісти
Ты до сих пор думаешь, что зеленые не способны на преступления против народа?
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14.02.2022 17:50 Відповісти
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14.02.2022 16:39 Відповісти
а можно перестать постить вот это ипало? у меня денег на новый монитор нету...
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14.02.2022 17:34 Відповісти
Ну а що, енергетику втопили, вугілля втопили, тепер треба ж газ втопити, аби остаточно зіграти на руку агресора!!! Зе барани державні зрадники!!!
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14.02.2022 16:40 Відповісти
епетруси не должны терять миллиарды?
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14.02.2022 17:34 Відповісти
Це вже відкритий саботаж,куди СБУ дивиться?
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14.02.2022 16:41 Відповісти
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14.02.2022 16:47 Відповісти
Оце дiло
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14.02.2022 16:44 Відповісти
Нормас, ща попрут инвестиции косяком...😀
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14.02.2022 16:47 Відповісти
Україна не Казахстан, і не Біларусь. Якщо народ підніметься, всім вам піпець буде.
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14.02.2022 16:45 Відповісти
"Порошенко, когда ты уже наешься?"©
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14.02.2022 16:46 Відповісти
эта такой барыга каторый на армию сваи деньги перечислял и ПВО вакруг Киева вазабнавил,падлец...
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14.02.2022 18:39 Відповісти
В нас кирівництво це рюський мір какая разніца,роблять все можливи би ми були залежні від московитів
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14.02.2022 16:47 Відповісти
Женіть того дурника Гетьманцева, бо діб'є країну. Головне на ігорний бізнес знизити...
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14.02.2022 16:52 Відповісти
ви неуважно ознайомились з текстом - це проект Кабмііну
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14.02.2022 17:43 Відповісти
Коли ворюги за копійчану ренту качають наш з вами газ,ще з нас качають скажені бабки за нього - барани бекають: - Нас грабують!!!
Коли пропонують підняти ренту,барани бекають: - Дебіли!!!
Ви вже,****,визначтесь...
Чим далі,тем більше підтверджень,що барани вони і є барани.І немає значення зелені вони, чи шоколадні,чи зажопінські,чи ще якісь.
Можливо я щось неправильно пам'ятаю(зараз спробував перевірити і не знайшов),але в Норвегії рента - 72%.
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14.02.2022 16:54 Відповісти
Эта рента уже в мае будет в ваших платежках за коммуналку и ваших чеках в магазинах.
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14.02.2022 17:31 Відповісти
Ржунимагу! Хужынибудит!😂😂😂
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14.02.2022 17:13 Відповісти
Ну і правильно.
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14.02.2022 17:20 Відповісти
А шо такое, на ******* не хватає?
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14.02.2022 17:30 Відповісти
не хватает и заберут у епетрусь, и правильно сделают
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14.02.2022 17:33 Відповісти
Для дурачка не нужен ножь. Блажен, кто верует. Следующей зимой зельнявые будут рассказывать, что газа совсем йок, надо у дедушки пу закупиться. Как с электроэнергией вышло в этом сезоне.
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14.02.2022 17:36 Відповісти
Что надо делать чтоб корова меньше жрала и давала больше молока? Менше кормить и больше Доить!!! гетьманцев Враг-Упырь Украины.
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14.02.2022 17:31 Відповісти
ну ******* отбить же надо...
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14.02.2022 17:31 Відповісти
заработают миллиарды не за год, а за два, ничего страшного
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14.02.2022 17:32 Відповісти
а для чого іще потрібен кабмін?
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14.02.2022 17:33 Відповісти
В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов Источник:

Значить будет государство добывать ,а не эта аферисты (с)
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14.02.2022 17:34 Відповісти
Опять у пенсов заберут миллиарды, чтобы за бюджетные деньги добывать газ?! Тебе напомнить чем закончилась история с атомной энергетикой, которая у нас полностью государственная?
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14.02.2022 18:51 Відповісти
ничего страшного, если петрусей потрусят
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14.02.2022 17:35 Відповісти
ASSOCIATION ASSOCIATION OF GAS PRODUCERS OF UKRAINE

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 13.02.2022)

АСОЦІАЦІЯ АСОЦІАЦІЯ ГАЗОВИДОБУВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Перелік засновників юридичної особи


https://youcontrol.com.ua/search/?q=33100376 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ"

Код ЄДРПОУ засновника: 33100376

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7 "А"

https://youcontrol.com.ua/search/?q=32110734 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АЛДЕА УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника: 32110734

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, будинок 10 А, офіс 116

https://youcontrol.com.ua/search/?q=37719067 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК НАФТОГАЗ"

Код ЄДРПОУ засновника: 37719067

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, вул.Хохлових Сім'ї, будинок 8, літера 20д

https://youcontrol.com.ua/search/?q=30732144 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"

Код ЄДРПОУ засновника: 30732144

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, будинок 10-А, 5 ПОВЕРХ, офіс 518

https://youcontrol.com.ua/search/?q=30694895 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУБ-ГАЗ"

Код ЄДРПОУ засновника: 30694895

Адреса засновника: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 179-Б, офіс 604

https://youcontrol.com.ua/search/?q=31037994 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРІ"

Код ЄДРПОУ засновника: 31037994

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, будинок 10-А, 5-Й ПОВЕРХ, офіс 519

https://youcontrol.com.ua/search/?q=36050166 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ "

Код ЄДРПОУ засновника: 36050166

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 74

https://youcontrol.com.ua/search/?q=31747429 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 31747429

Адреса засновника: Україна, 37212, Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 162

https://youcontrol.com.ua/search/?q=38103460 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"

Код ЄДРПОУ засновника: 38103460

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 58, блок Б, 5 поверх, приміщення 96

https://youcontrol.com.ua/search/?q=32426289 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ"

Код ЄДРПОУ засновника: 32426289

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7 "А"

https://youcontrol.com.ua/search/?q=25635581 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУТОК"

Код ЄДРПОУ засновника: 25635581

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 7

https://youcontrol.com.ua/search/?q=20041662 СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника: 20041662

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 124А, квартира 77
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14.02.2022 17:41 Відповісти
хороший ход..., главное, своевременный..., а это точно наш уряд?
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14.02.2022 17:44 Відповісти
Зедегенераты!
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14.02.2022 17:59 Відповісти
Хмм...
А вот если бы ввели налог "На идиотизм дерьмопутатов", это бы покрыло все расходы на оборону, ещё бы и на психиатрию осталось...
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14.02.2022 18:10 Відповісти
Все правильно. Своя добыча встанет колом. Покупать в Европе будет дорого. Так что к следующей осени мы снова подсядем на прямые закупки в России. В обмен на... хз что, гидрант и Ко сторгуются.
Это такой вот шажочек к возврату страны под влияние соседа. Еще дождемся завтрашнего заседания ОАСК по делу Яныка. Там же тоже может все интересно развернуться. Как бы не оказалось, что наш Вова просто согревал кресло в качестве временщика.
Короче, господа, наш комик уже однозначно перечеркнул все, что правдами и неправдами делалось с 2014 до его выборов.
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15.02.2022 09:03 Відповісти
 
 