Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі в Європі податки на видобуток газу
Кабінет Міністрів подав до парламенту проєкт закону про підвищення податку на видобуток природного газу (ренти) у 4 рази до рекордних серед усіх країн Європи 59-74%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №7038-1 від 11 лютого.
Урядовий проєкт передбачає ще більше підвищення податків, ніж проєкт депутата "Слуги народу" Данила Гетманцева.
Також Кабмін хоче збільшити податки вже з 1 березня.
Максимальна ставка передбачена на рівні 74% для свердловин завглибшки менше 5 км і 59% для свердловин завглибшки понад 5 км. Нині ставки ренти становлять 29-14%. Нові рекордні податки планується запровадити за поточних цін на газ - понад 1 тис. доларів.
Прохєкт закону передбачає, що чим вища ціна на газ в Україні - тим вище ставка податку.
Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.
В Асоціації газовидобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.
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Коли пропонують підняти ренту,барани бекають: - Дебіли!!!
Ви вже,****,визначтесь...
Чим далі,тем більше підтверджень,що барани вони і є барани.І немає значення зелені вони, чи шоколадні,чи зажопінські,чи ще якісь.
Можливо я щось неправильно пам'ятаю(зараз спробував перевірити і не знайшов),але в Норвегії рента - 72%.
Значить будет государство добывать ,а не эта аферисты (с)
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 13.02.2022)
АСОЦІАЦІЯ АСОЦІАЦІЯ ГАЗОВИДОБУВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Перелік засновників юридичної особи
https://youcontrol.com.ua/search/?q=33100376 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ"
Код ЄДРПОУ засновника: 33100376
Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7 "А"
https://youcontrol.com.ua/search/?q=32110734 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АЛДЕА УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ засновника: 32110734
Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, будинок 10 А, офіс 116
https://youcontrol.com.ua/search/?q=37719067 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК НАФТОГАЗ"
Код ЄДРПОУ засновника: 37719067
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, вул.Хохлових Сім'ї, будинок 8, літера 20д
https://youcontrol.com.ua/search/?q=30732144 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"
Код ЄДРПОУ засновника: 30732144
Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, будинок 10-А, 5 ПОВЕРХ, офіс 518
https://youcontrol.com.ua/search/?q=30694895 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУБ-ГАЗ"
Код ЄДРПОУ засновника: 30694895
Адреса засновника: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 179-Б, офіс 604
https://youcontrol.com.ua/search/?q=31037994 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРІ"
Код ЄДРПОУ засновника: 31037994
Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, будинок 10-А, 5-Й ПОВЕРХ, офіс 519
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36050166 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ "
Код ЄДРПОУ засновника: 36050166
Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 74
https://youcontrol.com.ua/search/?q=31747429 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ"
Код ЄДРПОУ засновника: 31747429
Адреса засновника: Україна, 37212, Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=38103460 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"
Код ЄДРПОУ засновника: 38103460
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 58, блок Б, 5 поверх, приміщення 96
https://youcontrol.com.ua/search/?q=32426289 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ"
Код ЄДРПОУ засновника: 32426289
Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7 "А"
https://youcontrol.com.ua/search/?q=25635581 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУТОК"
Код ЄДРПОУ засновника: 25635581
Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 7
https://youcontrol.com.ua/search/?q=20041662 СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"
Код ЄДРПОУ засновника: 20041662
Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 124А, квартира 77
А вот если бы ввели налог "На идиотизм дерьмопутатов", это бы покрыло все расходы на оборону, ещё бы и на психиатрию осталось...
Это такой вот шажочек к возврату страны под влияние соседа. Еще дождемся завтрашнего заседания ОАСК по делу Яныка. Там же тоже может все интересно развернуться. Как бы не оказалось, что наш Вова просто согревал кресло в качестве временщика.
Короче, господа, наш комик уже однозначно перечеркнул все, что правдами и неправдами делалось с 2014 до его выборов.