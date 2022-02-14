Зеленський закликав представників бізнесу та політиків, які виїхали з України, повернутись упродовж 24 годин

Президент Володимир Зеленський закликав представників бізнесу, ЗМІ та олігархів повернутись до України.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з канцлером ФРН Шольцем, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б зосередився на нашому менеджменті. На людях, які знаходяться за кордоном. Депутати деяких партій. Мені здається, що це серйозний виклик. Ми повинні надавати їм сигнал від Верховної Ради, від спікера. Я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб впродовж 24 годин вони повернулись в державу. Вважаю, що вони повинні повернутись", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, це ж стосується і представників ЗМІ.

"Не можна говорити, що ми патріоти, а потім перевозити свої офіси у Львів, чи у Варшаву, чи у Чехію, чи у США, тому що є така команда. Я вважаю, що це нечесно. Тоді ви патріоти іншої держави", - додав президент.

Також Зеленський заявив, що олігархи теж мають повернутись до України.

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