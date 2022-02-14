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Зеленський закликав представників бізнесу та політиків, які виїхали з України, повернутись упродовж 24 годин

Зеленський закликав представників бізнесу та політиків, які виїхали з України, повернутись упродовж 24 годин

Президент Володимир Зеленський закликав представників бізнесу, ЗМІ та олігархів повернутись до України.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з канцлером ФРН Шольцем, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б зосередився на нашому менеджменті. На людях, які знаходяться за кордоном. Депутати деяких партій. Мені здається, що це серйозний виклик. Ми повинні надавати їм сигнал від Верховної Ради, від спікера. Я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб впродовж 24 годин вони повернулись в державу. Вважаю, що вони повинні повернутись", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, це ж стосується і представників ЗМІ.

"Не можна говорити, що ми патріоти, а потім перевозити свої офіси у Львів, чи у Варшаву, чи у Чехію, чи у США, тому що є така команда. Я вважаю, що це нечесно. Тоді ви патріоти іншої держави", - додав президент.

Також Зеленський заявив, що олігархи теж мають повернутись до України.

Також читайте: Зеленський про заяву Пристайка щодо членства в НАТО: Ми повинні рухатися шляхом, який вибрали. А куди цей шлях доведе - подивимося

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) евакуація (2305)


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Топ коментарі
+19
володья, начни с семьи своей. и с семей однопартийцев. и с семей бизнес-партнеров. я лично соскучился за шефиром. чего то его подозрительно давно нет в телеящике. куда пропал? не случилось ли чего нехорошего с "советником"?
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14.02.2022 16:46
+12
Гдето я уже слышал про даю 24 годыны
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14.02.2022 16:45
+11
Расскажи это пачке штопаных Гордонов, которые увсем выводко улители на филижанку кавы до Ведня
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14.02.2022 16:46
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это он угрожает?
А ха ха ха ха
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14.02.2022 16:45 Відповісти
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14.02.2022 17:37 Відповісти
О, старого рига Тарасика витягли з нафталіну...Ганну герман давай ще зацитуй.
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14.02.2022 18:07 Відповісти
Ничего страшного. В борьбе с Порошенко не стеснялись использовать кацапские фейки. Жри-те.
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14.02.2022 18:50 Відповісти
Глупый выпад. Может у вас все-таки есть чем думать? Некоторые, будучи в стане вражеском, принесли пользы государству больше, чем кричащие на всех углах патриоты. Герман данное утверждение не касается. У этой особы были свои цели и планы.
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14.02.2022 18:56 Відповісти
Яку користь Тарасик приніс Україні? Допомагав фальсифікувати вибори на користь овоща у 2004 році?
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14.02.2022 19:01 Відповісти
Гдето я уже слышал про даю 24 годыны
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14.02.2022 16:45 Відповісти
Уже летят
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14.02.2022 16:45 Відповісти
Полный список фамилий в студию! Народ должен знать своих хероев!😁
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14.02.2022 16:46 Відповісти
да практические все одиозные публичные и не публичные личности!
остались только Порох и бородатая бабушка, но последняя из-за того, что на неё есть американский ордер
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14.02.2022 16:48 Відповісти
Бородатая бабушка могла свалить в Израиль, но нет! Значит патриот 😁(шутка)
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14.02.2022 16:58 Відповісти
В Израиль ей нельзя. Дальше рейс в США светит
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14.02.2022 17:35 Відповісти
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю. Джерело:

НАЙБАГАТШІ ЛЮДИ КРАЇНИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ЧАРТЕРНІ РЕЙСИ ДО ЄВРОПИ

Українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Як пише https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/13/7323857/ "Українська правда" , протягом доби з України вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

За даними видання, з України вже вилетіли борти Ріната Ахметова та Бориса Колесникова.

За даними видання, Ахметов залишив країну ще 30 січня рейсом до Цюріха. Того ж дня виїхав із України бізнесмен Віктор Пінчук.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), мільйонер Ігор Абрамович. За даними "Української правди", цей літак має вивезти із Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

Бізнесмен та депутат Вадим Новинський вилетів з України 10 лютого рейсом Київ - Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський

У неділю, 13 лютого, як стверджує видання, з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, а напередодні країну залишили Вадим Столар та Василь Хмельницький.
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14.02.2022 18:03 Відповісти
"Звалили" з України.. дай Бог - назавше...
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14.02.2022 18:08 Відповісти
Расскажи это пачке штопаных Гордонов, которые увсем выводко улители на филижанку кавы до Ведня
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14.02.2022 16:46 Відповісти
А Гондон относится к политикам или бизнесменам? Как по мне, скорее, к политическим отбросам, к быдлоэлите
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14.02.2022 16:46 Відповісти
жидомалорос
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14.02.2022 17:33 Відповісти
володья, начни с семьи своей. и с семей однопартийцев. и с семей бизнес-партнеров. я лично соскучился за шефиром. чего то его подозрительно давно нет в телеящике. куда пропал? не случилось ли чего нехорошего с "советником"?
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14.02.2022 16:46 Відповісти
Пошел по программе защиты свидетелей наверно, этот Шериф
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14.02.2022 16:49 Відповісти
ща... не для того папка мошну растила...
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14.02.2022 16:47 Відповісти
Також Зеленський заявив, що олігархи теж мають повернутись до України.

Это типа Еврейская Солидарность, что бы бабушке Бене так скучно было?
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14.02.2022 16:48 Відповісти
щас
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14.02.2022 16:48 Відповісти
А ти сам, паскудо, родичів до Іспанії відправив! А сам тут командуєш іншим?
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Где доказательства ,
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14.02.2022 18:09 Відповісти
И с какого перепугу? Вава совсем плох...
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Было бы неплохо подать пример.
Озвучить фамилии депутатов из сн, которых сейчас нет в Украине. И, заодно показать свою семью. В Украине.
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14.02.2022 16:50 Відповісти
Ну вот возмущается он, хочет, чтоб вернулись. А ты какое-то обращение к народу записал перед этим? Сопли жует, а потом обижается, что с таким идиотом никто дел иметь не хочет.
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14.02.2022 16:51 Відповісти
Тю, дык это ж его обещание - забороть олигархов. Они сами уехали, а он страдает. Страдалец.
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14.02.2022 16:51 Відповісти
А если не вернутся. то что будет?
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14.02.2022 16:51 Відповісти
Нуууу... На нет, и суда нет.
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14.02.2022 18:19 Відповісти
Токо после ленки с детями.
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14.02.2022 16:52 Відповісти
Ту цілком погоджуюся. Закрити канали тих олігархів, що втікли. Хай не ллють нам свого лайна. І Гордона з Комаровським поверніть))
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14.02.2022 16:55 Відповісти
Напугал ежа голой задницей! К ночи все вернутся.)
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14.02.2022 16:56 Відповісти
ото брато, не есть штука з дубильтувки забичь крука, ото бардзо штука свежа голой дупой забичь ежа!
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14.02.2022 18:26 Відповісти
"олігархи теж мають повернутися в Україну"

А що, боротися з олігархами дистанційно не цікаво?
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14.02.2022 16:59 Відповісти
30 років розкрадали країну, з їх вини ми досі барахтаємось в лайні, а тепер чкурнули.
Поки їх не перевішаємо на майдані, нічого не зміниться.
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14.02.2022 17:04 Відповісти
А що вас зупиняє?
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14.02.2022 17:26 Відповісти
кримінальний кодекс
який не діятиме в разі військового стану)
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14.02.2022 17:28 Відповісти
Спасибо сказал бы, что часть дерьма быстро ******** с Украины...
Мог бы и дать задание МИДу: анулировать их украинское гражданство, что бы они не могли вернуться назад и вредить госудаоству дальше....
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14.02.2022 17:45 Відповісти
Там одни слуги и опзжопа...нах!!!
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14.02.2022 17:50 Відповісти
З України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу, ********** в шоці)
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14.02.2022 17:56 Відповісти
А Скумбрия, по 8, с мальками... тоже подгребет с Италии?
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14.02.2022 17:59 Відповісти
особенно ждем ярославского
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14.02.2022 17:59 Відповісти
У нашего типа "президента" риторика как кацапами писана. Но в любом случае Дерьмаку это не поможет.
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14.02.2022 18:02 Відповісти
Все рухаеться до дестабілізації і фактичної федералізації України. Мери і громадяни міст Західної України не визнають псевдо вибори в ОРДЛО і в жодному разі не будуть пускати їх і їхніх представників до себе в міста, проведення виборів в ОРДЛО в Раду або виборів президента зробить що Раду, що Президента частково нелегітимним, що спровокує процеси фактичної децентралізації і відцентрування в Україні.
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14.02.2022 18:03 Відповісти
Как там на швабре, не тесно? Или бутылка сподручнее, шо говорят на макеевке?
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14.02.2022 18:18 Відповісти
Дурик, ты на шашлыки к себе позови их - сразу все примчатся !
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14.02.2022 18:07 Відповісти
Поц,ты только депутатам указывать можешь ...и да,где видосик в кругу всей твоей семейки?
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14.02.2022 18:09 Відповісти
Я извиняюсь конечно, но наши "политики", которые до сих пор не в стране или уже свалили показали истинную крыссиную сущность и просто должны перестать быть политиками, раз и навсегда. А по нашим ну очень супер-элитным бизнесменам, которые вместо финансирования ТРО и другой экстренной помощи ВСУ взяли свои пожитки,семейки и свалили из страны в такой непростой момент, надо наверное ставить вопрос: как дальше они могут продолжать зарабатывать на украинцах и могут ли теперь вобще это делать?...
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14.02.2022 18:09 Відповісти
Вава может со своего окружения начнёшь… А то призывает он… ты этого приставку посла из Британии сначала призови… призывник он, мля!!! Гандонов сцыкливых кругом понабирал а теперь маланские разборы. Ты тем кто остался ещё героев Украины поприсваивай - первому каломыйскому ему же бежать некуда везде Штатам выдадут
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14.02.2022 18:12 Відповісти
Представители бизнеса не государственные люди.. их номер третий. Кто где. Это дело их совести, не более того. А вот гос чиновники, служащие, депутаты ( всех уровней), военнослужащие, работники силовых структур, работники критической инфраструктуры, медики , транспортники все должны находиться на местах. И конечно же депутатов это касается в первую очередь, их автоматически нужно лишать мандата в случае чего. Хватит панькаться. Не то время. А откровенную " пятую колонну кремля" ( ее руководящий состав) следует арестовать, пророссийские партии ОПЗЖ, Наши, партию Шария объявить вне закона.
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14.02.2022 18:14 Відповісти
надо объявить всеобщую мобилизацию. потом депутатов ,олигархов и иже сними , объявить дезертирами , судить , отобрать майно в счет армии дуже слушна нагода .
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14.02.2022 18:23 Відповісти
сначала с ними борется, потом просит...
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14.02.2022 19:07 Відповісти
ХА ХА ХА ХУ ХУ ХУ НИ ХУ ХУ Я ХУ Я ХУ Ю!!!СЛЫ КЛОУН КОГДА САМ СВАЛИШ?!
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14.02.2022 19:52 Відповісти
У сыкуна Ахметки отобрать весь бизнес и национализировать
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14.02.2022 20:11 Відповісти
 
 