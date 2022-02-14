Зеленський закликав представників бізнесу та політиків, які виїхали з України, повернутись упродовж 24 годин
Президент Володимир Зеленський закликав представників бізнесу, ЗМІ та олігархів повернутись до України.
Про це глава держави заявив під час пресконференції з канцлером ФРН Шольцем, інформує Цензор.НЕТ.
"Я б зосередився на нашому менеджменті. На людях, які знаходяться за кордоном. Депутати деяких партій. Мені здається, що це серйозний виклик. Ми повинні надавати їм сигнал від Верховної Ради, від спікера. Я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб впродовж 24 годин вони повернулись в державу. Вважаю, що вони повинні повернутись", - наголосив Зеленський.
За словами Зеленського, це ж стосується і представників ЗМІ.
"Не можна говорити, що ми патріоти, а потім перевозити свої офіси у Львів, чи у Варшаву, чи у Чехію, чи у США, тому що є така команда. Я вважаю, що це нечесно. Тоді ви патріоти іншої держави", - додав президент.
Також Зеленський заявив, що олігархи теж мають повернутись до України.
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А ха ха ха ха
остались только Порох и бородатая бабушка, но последняя из-за того, что на неё есть американский ордер
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю. Джерело:
НАЙБАГАТШІ ЛЮДИ КРАЇНИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ЧАРТЕРНІ РЕЙСИ ДО ЄВРОПИ
Українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Як пише https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/13/7323857/ "Українська правда" , протягом доби з України вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
За даними видання, з України вже вилетіли борти Ріната Ахметова та Бориса Колесникова.
За даними видання, Ахметов залишив країну ще 30 січня рейсом до Цюріха. Того ж дня виїхав із України бізнесмен Віктор Пінчук.
Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), мільйонер Ігор Абрамович. За даними "Української правди", цей літак має вивезти із Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.
Бізнесмен та депутат Вадим Новинський вилетів з України 10 лютого рейсом Київ - Мюнхен.
Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський
У неділю, 13 лютого, як стверджує видання, з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, а напередодні країну залишили Вадим Столар та Василь Хмельницький.
Это типа Еврейская Солидарность, что бы бабушке Бене так скучно было?
Озвучить фамилии депутатов из сн, которых сейчас нет в Украине. И, заодно показать свою семью. В Украине.
А що, боротися з олігархами дистанційно не цікаво?
Поки їх не перевішаємо на майдані, нічого не зміниться.
який не діятиме в разі військового стану)
Мог бы и дать задание МИДу: анулировать их украинское гражданство, что бы они не могли вернуться назад и вредить госудаоству дальше....