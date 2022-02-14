"Президент Зеленський запевнив мене, що надасть проєкти законів щодо особливого статусу і щодо місцевих виборів", - канцлер ФРН Шольц. ВIДЕО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна надасть законопроєкт про особливий статус Донбасу. За його словами, в цьому його запевнив президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент (Зеленський. - Ред.) мене запевнив у тому, що Україна надасть проєкти законів щодо особливого статусу і щодо місцевих виборів для дискусії", - сказав Шольц.

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