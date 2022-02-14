Шольц про постачання зброї Україні: Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться – повідомимо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд ФРН опрацьовує питання постачання озброєння Україні.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте про ставлення Німеччини в питанні поставок зброї. Ви знаєте, що ми і так найбільший фінансовий донор для України. Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться – ми вам повідомимо", - заявив Шольц.

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