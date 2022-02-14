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Шольц про постачання зброї Україні: Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться – повідомимо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд ФРН опрацьовує питання постачання озброєння Україні.
Про це він сказав на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте про ставлення Німеччини в питанні поставок зброї. Ви знаєте, що ми і так найбільший фінансовий донор для України. Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться – ми вам повідомимо", - заявив Шольц.
Топ коментарі
+1 Дід Трохим
показати весь коментар14.02.2022 16:52
+1 Vladimir T #345501
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+1 rejestrowyj bazil
показати весь коментар14.02.2022 17:14
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Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
А как на счет "продукции двойного назначения" или технологий, оборудования, лицензий для производства современного вооружения? Почему этот вопрос НИКОГДА не звучит в информационном поле?
Серьёзно? Мы постоянно запрашивали, а нам отказывали? Что-то не припоминаю подобных сообщений.
По его словам, некоторые олигархи из России "имеют огромные владения в Берлине". "В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", - предложил Ламбсдорф.
В качестве других штрафных мер он упомянул ограничение свободы перемещения и замораживание счетов. "Нам следует более политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций", - отметил депутат бундестага. https://p.dw.com/p/46y6I
https://mil.in.ua/uk/news/za-2020-rik-nimechchyna-prodala-rosiyi-tovariv-podvijnogo-pryznachennya-na-366-mln-yevro/