УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10635 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 245 10

Шольц про постачання зброї Україні: Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться – повідомимо

Шольц про постачання зброї Україні: Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться – повідомимо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд ФРН опрацьовує питання постачання озброєння Україні.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте про ставлення Німеччини в питанні поставок зброї. Ви знаєте, що ми і так найбільший фінансовий донор для України. Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться – ми вам повідомимо", - заявив Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бундестазі виступили за постачання Україні бронетехніки середньої тяжкості для евакуації поранених

Автор: 

Німеччина (7327) зброя (7439) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
показати весь коментар
14.02.2022 16:52
+1
С поставками оружия всё понятно.
А как на счет "продукции двойного назначения" или технологий, оборудования, лицензий для производства современного вооружения? Почему этот вопрос НИКОГДА не звучит в информационном поле?
показати весь коментар
14.02.2022 17:02
+1
Только рашке и египетскому диктатору! Украине - низзя. Немцы рядовые думают что у нас гражданская война- там много лет работало раша тв
показати весь коментар
14.02.2022 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
показати весь коментар
14.02.2022 16:52 Відповісти
С поставками оружия всё понятно.
А как на счет "продукции двойного назначения" или технологий, оборудования, лицензий для производства современного вооружения? Почему этот вопрос НИКОГДА не звучит в информационном поле?
показати весь коментар
14.02.2022 17:02 Відповісти
Только рашке и египетскому диктатору! Украине - низзя. Немцы рядовые думают что у нас гражданская война- там много лет работало раша тв
показати весь коментар
14.02.2022 17:14 Відповісти
"Украине - низзя"
Серьёзно? Мы постоянно запрашивали, а нам отказывали? Что-то не припоминаю подобных сообщений.
показати весь коментар
14.02.2022 17:24 Відповісти
Недвижимость российских олигархов в Германии может быть конфискована в качестве санкций в случае вторжения России в Украину, считает зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff). Он заявил об этом в вечернем эфире телеканала Bild TV в воскресенье, 13 февраля.

По его словам, некоторые олигархи из России "имеют огромные владения в Берлине". "В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", - предложил Ламбсдорф.

В качестве других штрафных мер он упомянул ограничение свободы перемещения и замораживание счетов. "Нам следует более политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций", - отметил депутат бундестага. https://p.dw.com/p/46y6I
показати весь коментар
14.02.2022 17:08 Відповісти
За 2020 рік https://mil.in.ua/uk/tag/nimechchyna/ Німеччина продала Росії товарів подвійного призначення, тобто що можуть використовуватися у військових цілях, на 366 млн євро.
https://mil.in.ua/uk/news/za-2020-rik-nimechchyna-prodala-rosiyi-tovariv-podvijnogo-pryznachennya-na-366-mln-yevro/
показати весь коментар
14.02.2022 17:12 Відповісти
нахй воно взагалі прилітало? Чмирило кончене.
показати весь коментар
14.02.2022 17:23 Відповісти
Прилітало клоуна нагинать!
показати весь коментар
14.02.2022 18:11 Відповісти
"Обіцянка- цяцянка, а дурневі радість". А, взагалі получається так - приїхав (Макрон, Шольц...), кинув зім"яту банкноту у протягнуту руку з шапкою, нагнувся , прошипів "сідєть-сосать!" і поспішив до Москви домовлятися.
показати весь коментар
14.02.2022 18:47 Відповісти
Влада, політики і журналісти повинні мати гідність і не плазувати та не випрошувати ту зброю. Нехай фріци нею подавляться!
показати весь коментар
14.02.2022 19:34 Відповісти
 
 