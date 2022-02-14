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Новини
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Зеленський про перенесення посольств у Західну Україну: "Якщо, не дай боже, ескалація відбудеться, то вона буде всюди"

Зеленський про перенесення посольств у Західну Україну:

Президент Володимир Зеленський назвав помилкою те, що деякі посольства переводять свій штат з Києва до Львова.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з канцлером ФРН Шолцем, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика помилка, що деякі посольства переїжджають на Західну Україну. Немає Західної України. Є Україна, вона цільна. Тому, якщо, не дай боже, щось відбудеться, то буде всюди", - наголосив президент.

За його словами, не можна бути від "ескалації чи проблем на відстані 5-6 годин".

"Ми всі одна Україна. Не думаю, що львів'яни це нормально сприйматимуть. Тому що це дуже дивно виглядає, але це їх вибір", - сказав глава держави.

Також читайте: Кадиров закликав Зеленського виконати Мінські угоди, щоб "уникнути незворотних наслідків"

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) евакуація (2307)


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Топ коментарі
+31
Не на Західну Україну, а на захід України, йолопи!
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14.02.2022 17:22
+18
Ну так, немає Західної , Центральної і Східної України... **** ідіотина ....
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14.02.2022 17:23
+18
это нескончаемый гребаный стыд
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14.02.2022 17:25
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Всё это одно большое шоу с обеих сторон, чтобы демонизировать московию и сплотить западную цивилизацию! Приучить западного обывателя к мысли, что Украина - это часть Запада и она нуждается в поддержке!
кацапам не победить Украину в боевом столкновении! кацапы НИКОГДА не воевали против регулярной армии! вся их "мощь" не может справится с сирийскими повстанцами, которых мочит даже их собственная правительственная армия!!
кацапы отсосут
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14.02.2022 17:30 Відповісти
Не на Західну Україну, а на захід України, йолопи!
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14.02.2022 17:22 Відповісти
Йолопи, це м'яко кажучи. "Талпайоби".
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14.02.2022 18:26 Відповісти
Они из тех кто говорят "на Украину" вместо "в Украину"! Не "на", а "в"!!!
В!!! Украину!!!
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14.02.2022 19:53 Відповісти
Боже! Навіщо ти покарав нас пославши до влади таких кретинів???
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14.02.2022 22:00 Відповісти
саме тому зеЛох та інші слуги урода повивозили свої родини з України..
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14.02.2022 17:22 Відповісти
Ну так, немає Західної , Центральної і Східної України... **** ідіотина ....
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14.02.2022 17:23 Відповісти
это он типа угрожает ?
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14.02.2022 17:24 Відповісти
Эскалация будет везде, где ей на дадут отпор
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14.02.2022 17:24 Відповісти
так де Скумбрія, буба?
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14.02.2022 17:24 Відповісти
навіть і не думала про це, нашо він це ляпнув? працює на царя?
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14.02.2022 17:25 Відповісти
Це він гарантує, що ворожа агентура є скрізь. Гарант же ж.
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14.02.2022 17:56 Відповісти
это нескончаемый гребаный стыд
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14.02.2022 17:25 Відповісти
А шо тут коментувати-іспанський сором...
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14.02.2022 17:27 Відповісти
..вальдємар, в твоєм ******** вірус
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14.02.2022 17:28 Відповісти
Тебе забули поспитать. Подякуй, що взагалі не виїхали.
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14.02.2022 17:30 Відповісти
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14.02.2022 17:31 Відповісти
Зрадник! Що скажеш!
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14.02.2022 19:43 Відповісти
У Львові зараз будують житла більше,ніж по цілій Україні.Куди не кинеш оком - всюди новобудови.Причому самі львівяни купляють відсотків тридцять квартир,всі інші куплені іногородніми,киянами в основному.Машин повно,пробки навіть на Кільцевій,від Зимної Води до Стрийської по кільцю їхав сьогодні майже годину.І ніхто,з ким говорив не вірить у напад Путіна.Жартують...Але багато вже справки дістають щоб купити "Калаш",мисливську чи травмат і записались на інструктаж.
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14.02.2022 17:34 Відповісти
тому,шо кільцева має бути 6-ти полосна дорога, по три полоси в обидва боки, мене жуть бере,як на кольцевій від Зимної Води до Яворівської траси обганяють, камікадзе блін..
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14.02.2022 18:31 Відповісти
Ви думаєте в Києві житло купують, здебільшого, кияни?
Звикайте.
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14.02.2022 19:14 Відповісти
Це перезоз чи по фрейду.Сцицерон каже що нагнітає захід,мір май шашликі.А тут
"Якщо, не дай боже, ескалація відбудеться, то вона буде всюди.
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14.02.2022 17:34 Відповісти
Складається враження, що Зеленський шукає як сховатися за спинами міжнародної спільноти. Не вийде. Менше треба було заглядати у вічі х@йлу та хамити союзникам України.
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14.02.2022 17:36 Відповісти
В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
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14.02.2022 17:40 Відповісти
Верховний гівнокомандуючий як би натякнув що він не буде напружуватися щоб зупинити кацапів, і через 5 - 6 годин кацапи будуть у Львові. І не у Львів треба посольства переносити, а в Італію, як він це зробив з Лєнкою
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14.02.2022 17:39 Відповісти
Чувак щойно пообіцяв, що влаштує біду усім
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14.02.2022 17:40 Відповісти
Оце заспокоїв суспільство, так заспокоїв. Краще мовчав би.
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14.02.2022 17:45 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUsWJsJZMpgVFkcjPBV88EQUpM3oY3eAzM_6gCFSVTQtZDLRQEFDEt8y9eJkfg6OZcUIj4a9jONXjD7le0Bj8bceG7TRzbCT3AjIt-F-O_1bnoB7ek7PwWB2lzIE_cQVdc&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp

Пристайко знаю давно - много лет работал. Когда он пошёл в команду к "зелёным", отношения с ним стали натянутыми, но сохранились. Сейчас, когда вылезло это интервью и слова о возможности отказа от курса на НАТО, сразу позвонил в Посольство, чтобы лично от него услышать подтверждение или опровержение этих слов.

С послом меня не соединили - мол, у него важная встреча. Поговорил с первым секретарём по политическим вопросам. Ожидаемо услышал старую песню имени Арахамии - "вырвано из контекста."

А теперь выскажу своё мнение.

Пристайко действительно зачастую коряво формулирует свои мысли, что стало одной из причин его смещения с поста министра.

Мне очень понравилась бурная и бескомпромиссная реакция всех нормальных украинцев на это интервью. В такой реакции я вижу готовность не ограничиваться диванными требованиями в ФБ, а действовать.

Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.

Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.

Сегодняшняя Украина - это не Зеленский и Пристайко. Это весь цивилизованный мир, это Байден, Джонсон, Столтенберг, ЕС, Канада, страны Балтии, Польша и ещё очень много достойных партнёров. Это мы с вами, в конце концов.

Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.

Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні! Та й НАТО також слава!)
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14.02.2022 17:47 Відповісти
А Порошенко сказав, що якщо Пристайка не буде негайно звільнено, то він просто озвучив позицію Зеленського.
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14.02.2022 18:14 Відповісти
Если байден это сегодняшняя Украина , то мне вас очень жаль.Этот дебил ничем от Зеленского не отличается.
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14.02.2022 18:40 Відповісти
Вава в голові зупинила війну, а тепер ескалацією лякає. Йому треба нюхнути, ще щось до травневих шашликів вигадає.
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14.02.2022 17:49 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27987667.html Коротко

З України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу.
* * *
Киев в осаде, все живут в подвалах, нет связи, воды, еды, топлива, электричества. В подвал влетает голубь, на шее записка на пергаменте: "ПриватБанк. Ваш обязательный платеж по использованию кредита в этом месяце составляет...."
* * *
Агов, расіянці, ви ото з нападом не затягуйте, бо нам ще картоплю саджати. Бо якщо хтось з вас потім по саджаному проїде, то вам точно пи..да.
* * *
Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.
* * *
Нравится, не нравится - джавелины справятся.
* * *
В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
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14.02.2022 17:51 Відповісти
Про громадян Афганістану - ета ПЯТЬ! Давно так не ржав!
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14.02.2022 17:59 Відповісти
про картоплю- круче. Лично я -никогда не прощу!
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14.02.2022 22:20 Відповісти
Здорово потролил.
Говорит, что если помогать не будете, то хоть на Говерлу лезте, ***** вас и там достанет.
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14.02.2022 17:57 Відповісти
зечмошник пересмотрел своё желание "догавариться пасредне" и готов продать всю Украину
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14.02.2022 18:00 Відповісти
Не існує ніякої міфічної Західної України? Де ви бачили таку країну, чи адміністративну частину, область, автономію? Журналісти конституцію хоч тримали в руках?
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14.02.2022 18:01 Відповісти
Якщо на Банковій так будуть продовжити "керувати", то Західна Україна може статися.
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14.02.2022 18:19 Відповісти
І виграє від цього тільки Західна Україна.
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14.02.2022 18:33 Відповісти
Таке враження, що зЕленський, як вдихнув, всрався, видихнув, знов обісрався. Ходячий зашквар. Саме це недолуге чмо провокує путіна до нападу, тому що гіршого головнокомандувача ніж оцей пісюаніст-наркоман просто не може бути.
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14.02.2022 18:20 Відповісти
Зебил, есть запад Украины, а не Западная.
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14.02.2022 18:28 Відповісти
По сути правильно говорит,хоть и дебил. Ну что это за беготня,реально? Это всё выглядит,как никчемность минимум. Получается, какие- то таёжные звери опускают цивилизованный мир лишь блефом в контексте бряцания оружием? Ну дык надо тогда кардинально пересматривать вообще существование 6,5 млрд. человек на планете Земля.🤷
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14.02.2022 18:34 Відповісти
Надо говорить твёрдо и ясно как настоящий гарант, а не «не дай Бог и не приведи Господь». Понятно о чем речь
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14.02.2022 18:39 Відповісти
Резать "правду-матку" вообще не в чести у политиков. У приличных политиков. Вы же не думаете ,что клован относится к этой касте? Хоть что-то вразумительное мелет в данный момент-и на том спасибо.
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14.02.2022 18:42 Відповісти
И это заявление Верховного главнокомандующего? Не дай Боже, не приведи Господи и т.д. Ну что это за соплежуйство?Если ты боишься, уйди и уступи место другому более си(ному духом и умом!
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14.02.2022 18:37 Відповісти
Почему этот зеленый эсколатор вывез ленку-скумбрию с личинками в гейропу, а не оставил в Киеве?
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14.02.2022 18:37 Відповісти
Вопрос мягко говоря спорный. В первую очередь и наиболее значительно пострадают восточные районы. Луганская, Донецкая, Харьковская и Запорожская области ( при чем первые две в приоритете) Во вторую юг ( Херсонская) и возможно в какой то мере север. ( Черниговская и то не факт) Так что " везде" это конечно Вова загнул... Этими словами он видимо хочет согласиться с утверждением аналитиков в западных СМИ что на захват Украины у Путина уйдет от 4 до 6 дней. Ну тогда конечно да.. она будет везде. Как для верховного главнокомандующего одной из сильнейших армий Европы !!! ( по неоднократному утверждению его седовласого предшественника) + небывалые поставки летального оружия полученные за последний месяц - полтора такое мнение выглядит странновато.
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14.02.2022 18:40 Відповісти
Судя по всему план куйла по разделению Украины западные дипломаты выполняют досрочно .
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14.02.2022 18:43 Відповісти
Даун
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14.02.2022 18:50 Відповісти
Мені одній здається, що допис "краще б ти мовчав" встановив сьогодні свій черговий рекорд за кількістю повторів? Жабо, може ти уже дійсно замовкнеш? На сьогодні досить сорому. Он у одного хлопця уже нерви не витримали, пішов під твої вікна з рогаткою.
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14.02.2022 18:59 Відповісти
Зеля -людина слова! Все що він пообіцяв в Омані-він влаштує.
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14.02.2022 19:04 Відповісти
Здав Харків....... Тепер здає всю Україну...
Чмо зелене!
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14.02.2022 19:05 Відповісти
Всю Україну воно заїбеться здавати.
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14.02.2022 19:52 Відповісти
на захід країни!!!!
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14.02.2022 19:13 Відповісти
Зеленський сказав все вірно . А що у придуркуватих соєвих сектантів? Ніц нового , постійна і нестримна Зрада ( більше схоже на діарею)... Маємо ,що маємо ...
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14.02.2022 19:36 Відповісти
краще би меньше пез2ів а дав всім по калашу ..ми б порядки навели самі і зустріли біомасу достойно
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14.02.2022 20:20 Відповісти
Владимир Александрович, почему не закончилась война? Вот такой вы главнокомандующий! Что володя, на стадионе пиз...еть - не мешки ворочать?
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14.02.2022 20:23 Відповісти
Юра, Бог с прописной пишется, запомни себе
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14.02.2022 20:28 Відповісти
дурню. зi Львова година до НАТО.
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14.02.2022 21:53 Відповісти
 
 