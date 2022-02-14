Зеленський про перенесення посольств у Західну Україну: "Якщо, не дай боже, ескалація відбудеться, то вона буде всюди"
Президент Володимир Зеленський назвав помилкою те, що деякі посольства переводять свій штат з Києва до Львова.
Про це Зеленський заявив під час пресконференції з канцлером ФРН Шолцем, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика помилка, що деякі посольства переїжджають на Західну Україну. Немає Західної України. Є Україна, вона цільна. Тому, якщо, не дай боже, щось відбудеться, то буде всюди", - наголосив президент.
За його словами, не можна бути від "ескалації чи проблем на відстані 5-6 годин".
"Ми всі одна Україна. Не думаю, що львів'яни це нормально сприйматимуть. Тому що це дуже дивно виглядає, але це їх вибір", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+31 Ahmed Nunji
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+18 Maksym Kovalchuk
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+18 Alex Bender
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кацапам не победить Украину в боевом столкновении! кацапы НИКОГДА не воевали против регулярной армии! вся их "мощь" не может справится с сирийскими повстанцами, которых мочит даже их собственная правительственная армия!!
кацапы отсосут
В!!! Украину!!!
Звикайте.
"Якщо, не дай боже, ескалація відбудеться, то вона буде всюди.
Пристайко знаю давно - много лет работал. Когда он пошёл в команду к "зелёным", отношения с ним стали натянутыми, но сохранились. Сейчас, когда вылезло это интервью и слова о возможности отказа от курса на НАТО, сразу позвонил в Посольство, чтобы лично от него услышать подтверждение или опровержение этих слов.
С послом меня не соединили - мол, у него важная встреча. Поговорил с первым секретарём по политическим вопросам. Ожидаемо услышал старую песню имени Арахамии - "вырвано из контекста."
А теперь выскажу своё мнение.
Пристайко действительно зачастую коряво формулирует свои мысли, что стало одной из причин его смещения с поста министра.
Мне очень понравилась бурная и бескомпромиссная реакция всех нормальных украинцев на это интервью. В такой реакции я вижу готовность не ограничиваться диванными требованиями в ФБ, а действовать.
Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина - это не Зеленский и Пристайко. Это весь цивилизованный мир, это Байден, Джонсон, Столтенберг, ЕС, Канада, страны Балтии, Польша и ещё очень много достойных партнёров. Это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні! Та й НАТО також слава!)
З України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу.
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Киев в осаде, все живут в подвалах, нет связи, воды, еды, топлива, электричества. В подвал влетает голубь, на шее записка на пергаменте: "ПриватБанк. Ваш обязательный платеж по использованию кредита в этом месяце составляет...."
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Агов, расіянці, ви ото з нападом не затягуйте, бо нам ще картоплю саджати. Бо якщо хтось з вас потім по саджаному проїде, то вам точно пи..да.
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Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.
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Нравится, не нравится - джавелины справятся.
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В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
Говорит, что если помогать не будете, то хоть на Говерлу лезте, ***** вас и там достанет.
Чмо зелене!