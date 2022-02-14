Зеленський про перенесення посольств у Західну Україну: "Якщо, не дай боже, ескалація відбудеться, то вона буде всюди"

Президент Володимир Зеленський назвав помилкою те, що деякі посольства переводять свій штат з Києва до Львова.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з канцлером ФРН Шолцем, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика помилка, що деякі посольства переїжджають на Західну Україну. Немає Західної України. Є Україна, вона цільна. Тому, якщо, не дай боже, щось відбудеться, то буде всюди", - наголосив президент.

За його словами, не можна бути від "ескалації чи проблем на відстані 5-6 годин".

"Ми всі одна Україна. Не думаю, що львів'яни це нормально сприйматимуть. Тому що це дуже дивно виглядає, але це їх вибір", - сказав глава держави.

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