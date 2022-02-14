На Донбасі поранено українського воїна внаслідок дій військ РФ, окупанти відкривали вогонь з гранатометів та здійснили скидання пострілу ВОГ-17, - ООС
Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а також здійснили скидання пострілу ВОГ-17. Поранення дістав український воїн.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Неподалік Трьохізбенки війська РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.
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У орков результат есть: ранен наш боец.
Уважаемый пресцентр штаба ООС, вы, плять, ******* с такими сообщениями! Не паниковать, говорите ...
ты бухой чи шо.
Не знать и не понимать потери врага? ***** тогда вообще такая "разведка" нужна?
А москалмя - смерть!!!
Смерть москалям!!!