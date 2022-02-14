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Новини Війна
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На Донбасі поранено українського воїна внаслідок дій військ РФ, окупанти відкривали вогонь з гранатометів та здійснили скидання пострілу ВОГ-17, - ООС

На Донбасі поранено українського воїна внаслідок дій військ РФ, окупанти відкривали вогонь з гранатометів та здійснили скидання пострілу ВОГ-17, - ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а також здійснили скидання пострілу ВОГ-17. Поранення дістав український воїн.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Неподалік Трьохізбенки війська РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

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Автор: 

обстріл (28284) поранення (2796) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Українському воїну-скорішого одужання...
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14.02.2022 17:39
+10
А что значит "відкривали вогонь у відповідь"? Каковы результаты этого "відкривали вогонь у відповідь"?
У орков результат есть: ранен наш боец.
Уважаемый пресцентр штаба ООС, вы, плять, ******* с такими сообщениями! Не паниковать, говорите ...
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14.02.2022 17:36
+6
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!

А москалмя - смерть!!!
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14.02.2022 18:07
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А что значит "відкривали вогонь у відповідь"? Каковы результаты этого "відкривали вогонь у відповідь"?
У орков результат есть: ранен наш боец.
Уважаемый пресцентр штаба ООС, вы, плять, ******* с такими сообщениями! Не паниковать, говорите ...
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14.02.2022 17:36 Відповісти
а ты как себе представляешь - у ВСУ в каждом подразделении боевиков сидит по политруку который передает инфу - сколько боевиков зашкварено украинцами за день?
ты бухой чи шо.
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14.02.2022 19:57 Відповісти
А у тебя, типа трезвого, только два варианта: Или по политруку в каждом подразделении или наша разведка не работает от слова совсем?
Не знать и не понимать потери врага? ***** тогда вообще такая "разведка" нужна?
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15.02.2022 09:52 Відповісти
Українському воїну-скорішого одужання...
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14.02.2022 17:39 Відповісти
А засоби боротьби з беспілотниками тільки на відосіку!
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14.02.2022 17:40 Відповісти
Засоби проти дронів гниють на складах, як той американський госпіталь, контрбатарейні радари й інша амуніція
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14.02.2022 18:10 Відповісти
Война идет ужа давно а нас пугают началом войны
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14.02.2022 17:48 Відповісти
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14.02.2022 17:51 Відповісти
Дійсно, як Допа казав: "Текст якось по дебільному написан". Поширюєте "пораженческие" настрої. Треба писати: "Російсько-окупаційні війська стільки-то разів відкривали вогонь. Вогнем у відповідь ЗСУ знищили стільки-то терористів, підбито стільки-то одиниць бронетехники, БПЛА і т.д.".
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14.02.2022 17:58 Відповісти
Елементарна провокація - так починав СРСР проти Фінляндії у 1939 році, а потім бомбордування важкою авіацією -- хлібини Молотова .
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14.02.2022 17:58 Відповісти
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!

А москалмя - смерть!!!
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14.02.2022 18:07 Відповісти
Амінь ! Воістину, смерть москалям
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14.02.2022 18:12 Відповісти
Выздоравливай, воин!!!
Смерть москалям!!!
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14.02.2022 22:26 Відповісти
 
 