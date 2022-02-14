Рішення про оприлюднення відповіді РФ на реакцію Вашингтона та НАТО ухвалюватиме Путін, - Пєсков..."

Рішення про те, чи стане публічною відповідь Росії на реакцію Вашингтона і НАТО щодо гарантій безпеки, ухвалить президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент ухвалить відповідне рішення", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи буде опублікована відповідна відповідь Росії після того, як текст буде фіналізований.

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Він додав, що Кремль повідомить про те, коли буде передана російська відповідь Вашингтону та Брюсселю, зазначивши, що терміни поки що не відомі.

"Повідомимо, поки що немає", - сказав Пєсков, говорячи про те, чи відомі терміни передачі російської відповіді.