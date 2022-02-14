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Рішення про оприлюднення відповіді РФ на реакцію Вашингтона та НАТО ухвалюватиме Путін, - Пєсков

Рішення про оприлюднення відповіді РФ на реакцію Вашингтона та НАТО ухвалюватиме Путін, - Пєсков

Рішення про те, чи стане публічною відповідь Росії на реакцію Вашингтона і НАТО щодо гарантій безпеки, ухвалить президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент ухвалить відповідне рішення", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи буде опублікована відповідна відповідь Росії після того, як текст буде фіналізований.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін та Лавров на відстані у кілька десятків метрів обговорили відповіді НАТО та США на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки". ВIДЕО

Він додав, що Кремль повідомить про те, коли буде передана російська відповідь Вашингтону та Брюсселю, зазначивши, що терміни поки що не відомі.

"Повідомимо, поки що немає", - сказав Пєсков, говорячи про те, чи відомі терміни передачі російської відповіді.

безпека (929) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23766) росія (64969)


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Топ коментарі
+12
Я просто впевнений, що Україна була більше захищена і підготовлена в цій ситуації, якби президентом був Порошенко.
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14.02.2022 17:46
+10
http://dostoevsky17.com/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-mbda-brimstone-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0/?fbclid=IwAR20wmzho39wgSh5GdWbPq4H2q5UGhlSSTUmP75mYqXBh5ZkwGLrZwzMmFg Чем британская ракета MBDA Brimstone так напугала российских военных

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14.02.2022 17:42
+9
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14.02.2022 17:36
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«ПОРА ИДТИ НА ПОКОЙ»
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14.02.2022 17:33 Відповісти
знаменитая много ходов очка *****:
1. с грозной мордой заявить: - Собрали манатки и идите нахрен!
2. собрать манатки и идти нахрен
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14.02.2022 17:42 Відповісти
Там есть ещё промежуточный пункт между "собрать манатки" и "идти нахрен" - "повернуться коричневым пятном на штанах к опонентам"...
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14.02.2022 17:59 Відповісти
вот опять начнем гадать понос или запор у Х..ленка случился...
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14.02.2022 18:33 Відповісти
Там, в том оторваном от реалий организме, уже возможен блуждающий эффект...
Он может и блевануть гавном себе в штаны...))
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14.02.2022 18:41 Відповісти
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14.02.2022 20:58 Відповісти
Давно пора,обоим...
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14.02.2022 19:58 Відповісти
А шо можна відповісти на-лапатнікі ідітє нахрєн...
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14.02.2022 17:34 Відповісти
ответить нечего ..... как только гопоту начали пресовать ..... она и слилась
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14.02.2022 17:34 Відповісти
Відповіли вже! Аж на десяти сторінках! Це у юристів іменується "налить води"
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14.02.2022 17:42 Відповісти
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14.02.2022 17:36 Відповісти
а говорил, что настоящий полковник любовник ...
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14.02.2022 20:35 Відповісти
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14.02.2022 20:59 Відповісти
стара ****** бабушкі
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14.02.2022 17:37 Відповісти
Момент ради которого ***** затеяло все это. он с важным видом ****** на камеру из бункера, а весь мир с замиранием сердца будет его слушать. разбудите если война начнется.
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14.02.2022 17:37 Відповісти
...плешивая крыса не хочет выкладывать фотку, на которой ему по губам водят?
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14.02.2022 17:37 Відповісти
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14.02.2022 17:37 Відповісти
Нехай думає як можна довше - час працює на нас.
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14.02.2022 17:38 Відповісти
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14.02.2022 17:39 Відповісти
гарантії вам такі самі як і в будапештському меморандумі будуть
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14.02.2022 17:41 Відповісти
http://dostoevsky17.com/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-mbda-brimstone-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0/?fbclid=IwAR20wmzho39wgSh5GdWbPq4H2q5UGhlSSTUmP75mYqXBh5ZkwGLrZwzMmFg Чем британская ракета MBDA Brimstone так напугала российских военных

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14.02.2022 17:42 Відповісти
Перед принятием решения кацапское чмо будет советоваться с кадыровым ?
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14.02.2022 17:45 Відповісти
дык, ведь Кадырка же новый соотечественник, кунак, даже брат родной !
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14.02.2022 20:47 Відповісти
Я просто впевнений, що Україна була більше захищена і підготовлена в цій ситуації, якби президентом був Порошенко.
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14.02.2022 17:46 Відповісти
Гидота касабська
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14.02.2022 17:46 Відповісти
Цензор не спи, зе вже пообіцяв шольцу закон про особливий статус лугандону.
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14.02.2022 17:47 Відповісти
Тут все зрозуміло залишилась остання тавка ***** або в перед або назад.В перед боляче та дуже дорого.Назад дорога в мавзолей.Вова е третій шлях Жирік з Кабзоном чикають.
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14.02.2022 17:48 Відповісти
А то, жирик уже все?
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14.02.2022 18:14 Відповісти
В Україні такими речами займається секретарка зеленої плісняви.....
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14.02.2022 17:48 Відповісти
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2394268.html Российским чиновникам, приближённым к президенту, значительно усложнили жизнь. Они должны несколько раз в неделю сдавать кал
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14.02.2022 17:48 Відповісти
Это все кацапам - Эх, КАЛинка-малинка...
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14.02.2022 17:52 Відповісти
КАЛбаса, КАКАкола, КАКАін...
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14.02.2022 17:59 Відповісти
Пуйло всея россии. Холопы в россии ничего не решают.
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14.02.2022 17:48 Відповісти
Тупа плишива гебешна істота, провались до пекла!
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14.02.2022 17:51 Відповісти
В. Путин - ОСТАНОВИТЕСЬ.Ваши жестокие решения принесут много горя и Украине и России.
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14.02.2022 17:57 Відповісти
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14.02.2022 18:03 Відповісти
У меня сегодня день такой счастливый,
Что не петь нельзя!
Словно в дом друзья!
К тебе навстречу я пойду,
Сто дорог в одну сведу,
Сто ветров затихнут,
И рассветы вспыхнут,
Будет вся земля в цвету!
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14.02.2022 20:56 Відповісти
Ага...)))
Сразу как только он придумает, как из букв Д, Е, П, И, Ц и З собрать слово "Пабеда"...
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14.02.2022 18:06 Відповісти
Нетиповий тип@nikita_ct14·4 ч

Зацініть зараз наскільки стратегічно думав Порошенко, коли протиснув курс на НАТО в конституцію. От хто ще з наших політиків вміє думати настільки стратегічно?
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14.02.2022 18:10 Відповісти
За це йому подяка !
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14.02.2022 18:15 Відповісти
Порох супер голова !!!!!!!!!!!!!!
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14.02.2022 21:00 Відповісти
А кого воно цікавить?
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14.02.2022 18:14 Відповісти
Там і по фото все зрозуміло. Руки на фото ***** правильно тримає. Тепер залишилося йому пащу поширше розкрити.
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14.02.2022 18:29 Відповісти
давай вова уже здавайся.хватит уже права качать да в хотелки играть..... бери те гарантии что дают...а то много кто хочет мало получит. так всегда бывает....
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14.02.2022 19:11 Відповісти
Уступим сейчас, потому уступим все. Вова блефует. Запад истерит. Все на Украину давят, надо выстоять. Перемирия, прекращения огня, минские и прочие договорняки, как видим, не помогают совсем.
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14.02.2022 19:56 Відповісти
Ну тут понятно - Сцарь!
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14.02.2022 19:56 Відповісти
А что русне кто то еще имеет право голоса?
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14.02.2022 19:57 Відповісти
В переводе звучит так: Царя послали нахер и он пока ещё не понимает, как из этой ситуации выбираться.
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14.02.2022 19:58 Відповісти
Пишите в Спортлото.
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14.02.2022 20:04 Відповісти
вопросики ответики , прямо как в чате . опять перенесут дату "нападения" .
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14.02.2022 20:19 Відповісти
Да срали мы на путина и срали на его решения. И на писькова срали. И на кацапского посла в Швеции срали. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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14.02.2022 20:44 Відповісти
Кому интересны мнения кремлевского опущенца? Виват Америка.
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14.02.2022 20:56 Відповісти
а окрім цього куйла адекватних на параші не лишилося?
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14.02.2022 21:01 Відповісти
у плешака только один возможный ответ это понты железа на кордон стянуть и море перекрыть и усьо на остальное очко жим жим, хотя в зомбоящику чуть ли не бомбят штаты, ну это для лохов ватоголовых))
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14.02.2022 21:07 Відповісти
"
Рішення про оприлюднення відповіді РФ на реакцію Вашингтона та НАТО ухвалюватиме Путін, - Пєсков..."

А ***** що буде робити?
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15.02.2022 02:40 Відповісти
Путин запустил маховик но остановить его у Путина мозгов уже не хватае
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15.02.2022 07:38 Відповісти
 
 