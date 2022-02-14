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Рішення про оприлюднення відповіді РФ на реакцію Вашингтона та НАТО ухвалюватиме Путін, - Пєсков
Рішення про те, чи стане публічною відповідь Росії на реакцію Вашингтона і НАТО щодо гарантій безпеки, ухвалить президент РФ Володимир Путін.
Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент ухвалить відповідне рішення", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи буде опублікована відповідна відповідь Росії після того, як текст буде фіналізований.
Він додав, що Кремль повідомить про те, коли буде передана російська відповідь Вашингтону та Брюсселю, зазначивши, що терміни поки що не відомі.
"Повідомимо, поки що немає", - сказав Пєсков, говорячи про те, чи відомі терміни передачі російської відповіді.
Топ коментарі
+12 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар14.02.2022 17:46
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.02.2022 17:42
+9 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.02.2022 17:36
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1. с грозной мордой заявить: - Собрали манатки и идите нахрен!
2. собрать манатки и идти нахрен
Он может и блевануть гавном себе в штаны...))
полковниклюбовник ...
Что не петь нельзя!
Словно в дом друзья!
К тебе навстречу я пойду,
Сто дорог в одну сведу,
Сто ветров затихнут,
И рассветы вспыхнут,
Будет вся земля в цвету!
Сразу как только он придумает, как из букв Д, Е, П, И, Ц и З собрать слово "Пабеда"...
Зацініть зараз наскільки стратегічно думав Порошенко, коли протиснув курс на НАТО в конституцію. От хто ще з наших політиків вміє думати настільки стратегічно?
Рішення про оприлюднення відповіді РФ на реакцію Вашингтона та НАТО ухвалюватиме Путін, - Пєсков..."
А ***** що буде робити?