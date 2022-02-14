Суд заарештував п'ять суден за заходи до портів окупованого Криму, - Офіс генпрокурора

За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя Херсонський міський суд наклав арешти на 5 суден, які порушили порядок в’їзду на окупований півострів та виїзду з нього і, таким чином, були знаряддям вчинення злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 332-1 КК України). Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів тимчасово окупованого півострова, правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства. Це тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден", - йдеться у повідомленні.

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З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Проте деякі іноземні судна, порушуючи законодавство, здійснюють заходи в Крим.

Наразі вже накладені арешти на 59 суден-порушників.

Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, інших державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму: із 162 з 2014 року до одиничних випадків на сьогоднішній час.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням СБУ в АР Крим.