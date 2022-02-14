Лавров повідомив про готовність відповіді РФ на реакцію США та НАТО щодо гарантій безпеки: "Шанс на досягнення домовленостей є"

МЗС Росії підготувало відповідь на реакцію США та НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки

Про це повідомив у понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Він сформульований на десятьох сторінках", - сказав Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, відповіді, отримані на запит Росії з трактування принципу неподільності безпеки, були незадовільними, Москва і надалі добиватиметься конкретної реакції від кожної країни в національній якості.

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"Ніхто з моїх колег-міністрів не відповів на моє пряме послання. Отримали ми два маленькі папірці: один - від чиновника Столтенберга, генсека НАТО, другий - від чиновника Бореля - голови дипломатії Європейської зовнішньополітичної служби, в яких сказано: "Ви не хвилюйтеся, треба продовжувати діалог, головне - забезпечте деескалацію навколо України", - розповів російський міністр.

Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО щодо ключових питань тематики безпеки, що викликають занепокоєння Москви, але шанс на досягнення домовленостей є, заявив Лавров.

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"Ми вже не раз сказали, що ми попереджаємо про неприпустимість нескінченного ведення розмов на питання, які вимагають вирішення сьогодні, але все-таки, мабуть, будучи главою МЗС, я маю сказати, що шанс є завжди", - сказав міністр.

Він висловив думку, що можливості не вичерпані. "Вони, звичайно, не повинні продовжуватися нескінченно, але на даному етапі я запропонував би їх продовжувати і нарощувати", - підкреслив він.

"Добре", - відповів Путін.