УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11603 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 294 54

Лавров повідомив про готовність відповіді РФ на реакцію США та НАТО щодо гарантій безпеки: "Шанс на досягнення домовленостей є"

Лавров повідомив про готовність відповіді РФ на реакцію США та НАТО щодо гарантій безпеки:

МЗС Росії підготувало відповідь на реакцію США та НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки

Про це повідомив у понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Він сформульований на десятьох сторінках", - сказав Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, відповіді, отримані на запит Росії з трактування принципу неподільності безпеки, були незадовільними, Москва і надалі добиватиметься конкретної реакції від кожної країни в національній якості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про оприлюднення відповіді РФ на реакцію Вашингтона та НАТО ухвалюватиме Путін, - Пєсков

"Ніхто з моїх колег-міністрів не відповів на моє пряме послання. Отримали ми два маленькі папірці: один - від чиновника Столтенберга, генсека НАТО, другий - від чиновника Бореля - голови дипломатії Європейської зовнішньополітичної служби, в яких сказано: "Ви не хвилюйтеся, треба продовжувати діалог, головне - забезпечте деескалацію навколо України", - розповів російський міністр.

Росія не готова нескінченно вести розмову зі США та НАТО щодо ключових питань тематики безпеки, що викликають занепокоєння Москви, але шанс на досягнення домовленостей є, заявив Лавров.

Також читайте: Ситуація складна та небезпечна, але ще є час, щоб Путін відступив, - Джонсон

"Ми вже не раз сказали, що ми попереджаємо про неприпустимість нескінченного ведення розмов на питання, які вимагають вирішення сьогодні, але все-таки, мабуть, будучи главою МЗС, я маю сказати, що шанс є завжди", - сказав міністр.

Він висловив думку, що можливості не вичерпані. "Вони, звичайно, не повинні продовжуватися нескінченно, але на даному етапі я запропонував би їх продовжувати і нарощувати", - підкреслив він.

"Добре", - відповів Путін.

безпека (929) Лавров Сергій (1576) МЗС рф (959) росія (64969)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
ПНХ
показати весь коментар
14.02.2022 18:21
+15
Неужели ***** моргнуло? Все-таки обосцалось.
показати весь коментар
14.02.2022 18:21
+15
Пыня - в тупике (ЗАГНАННАЯ КРЫСА) .
показати весь коментар
14.02.2022 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПНХ
показати весь коментар
14.02.2022 18:21 Відповісти
Читав про хрущова. Берлінська стіна 1961 рік.Через стінку, направивши дула один на одного стоять американський і радянський танки і мотори гудуть. Хрущов запитує, американський танк збільшив газування двигуна? Якщо збільшив, то відведіть наш танк на цілих 5 метрів назад. Мораль: " А мокші то по натурі людішки сцикливі."
показати весь коментар
14.02.2022 18:28 Відповісти
Неужели ***** моргнуло? Все-таки обосцалось.
показати весь коментар
14.02.2022 18:21 Відповісти
конечно обоссалось! его салдатня умеет воевать только против стариков с берданками, всё что московия смогла достичь за 30 лет "независимости" - создавать видимость
показати весь коментар
14.02.2022 18:32 Відповісти
Можливо, й заява Пристайка була, щоб зберегти "обличчя" Путіна - що це не Путін злякався, а Україна.
показати весь коментар
14.02.2022 18:35 Відповісти
а завтра будет інша вимога під тією ж загрозою,

а потом следующая и следующая.

Если прогнулся под терпилу - опустят
показати весь коментар
14.02.2022 19:22 Відповісти
Там де НАТО,
Люди живуть богато,
А де НАТО нема -
Слухають казки х-ла.
показати весь коментар
14.02.2022 18:57 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 18:22 Відповісти
а каким боком в разборкам Украина нет я не наивный и прекрасно понимаю не оккупируй кацапы Крым и не начни войну на Донбассе в 2014 году ублюдок Х..ленок помирающий не переживал что вступив в НАТО Украина накрутит ему пенис на мясорубку а это блин будет дюже больно вот поставить причины и следствия и последствия Х..ленка не научили в школе КГБу.. там дауны и кретины одни умеющие только писать доносы и убивать.... а думать там не учили -потому как попадают туда увы дебилье и отбросы... а теперь Кацапы требуют гарантий безопасности --чтобы их не убивали и не насиловали Э! нет подонки так не пойдет .....ящик Пандоры открыт Вами в 2014 году и бумеранг прилетит по ваши душонки..
показати весь коментар
14.02.2022 18:32 Відповісти
Пыня - в тупике (ЗАГНАННАЯ КРЫСА) .
показати весь коментар
14.02.2022 18:22 Відповісти
Уже и деньги на потешные воска заканчиваются(вечно не может так продолжаться)
показати весь коментар
14.02.2022 18:23 Відповісти
Шанс ще є... заявив старий вірменський кінь, коли його повели здирати підкови і шкіру.....
показати весь коментар
14.02.2022 18:23 Відповісти
Не вийшло у бандюків на понт взяти
показати весь коментар
14.02.2022 18:27 Відповісти
Чому ж Зеленський із Пристайком уже готові капітулювати.
показати весь коментар
14.02.2022 18:31 Відповісти
А хто їм дасть це зробити?
показати весь коментар
14.02.2022 18:33 Відповісти
а шо там, "сметуны" тревожные чемоданчики готовили для нового майдана а не для выезда в Польшу? Ну тогда да, шансы есть))))
показати весь коментар
14.02.2022 18:38 Відповісти
А вот не надо про Польшу.

Туда только Абрамович выехал.
показати весь коментар
14.02.2022 19:24 Відповісти
шо само по себе удивительно.

Рабинович поехал на Тель-Авивщину
показати весь коментар
14.02.2022 19:25 Відповісти
Старий сівий мєрін,ти ужє всьо правільна понял-вас паслалі нахрєн,шо ж тут нє панятого...
показати весь коментар
14.02.2022 18:27 Відповісти
Эту старую лошадь пора пустить на колбасу!!!
показати весь коментар
14.02.2022 18:27 Відповісти
хорошая тема кстати.....
Донецкая Народная Республика начала экспорт колбасных изделий в Россию.
показати весь коментар
14.02.2022 19:44 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 18:29 Відповісти
Набуй воон туды
показати весь коментар
14.02.2022 20:18 Відповісти
Скоро лаврокляча выпустит книгу мемуаров, под названием (Фраза "идите нах@й на 37ми языках)...
показати весь коментар
14.02.2022 18:30 Відповісти
Не тягне простий народ класти голови за насто...надоївшого х-ла. Одним словом. І він це дуже добре знає.
показати весь коментар
14.02.2022 18:30 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 18:31 Відповісти
Та що там коняка проржала?Що вова іде у мавзолей?
показати весь коментар
14.02.2022 18:33 Відповісти
Вбивцю ніяких гарантій. Вбивці тільки смерть.
показати весь коментар
14.02.2022 18:35 Відповісти
Слава Україні, панове!
показати весь коментар
14.02.2022 18:39 Відповісти
НАХ. иди лошадиная морда
показати весь коментар
14.02.2022 18:41 Відповісти
Йому хтось вірить?
показати весь коментар
14.02.2022 18:46 Відповісти
В последние дни мы все живем с ощущением человека, которому сказали, что он болен раком и должен умереть со дня на день. При этом врачи, сообщившие ему об этом, для убедительности оставили лекарства, обещали победить онкозаболевания в будущем, и удалились наблюдать за агонией по телевизору. "Обреченному" деликатно дали понять, что надеяться он может либо на скрытые резервы своего организма, либо на Бога. "Медицина здесь бессильна!", - сказал доктор в Белом, - "но не теряйте надежды". И свалил, демонстрируя безнадежность вашего положения.

И вот, вы стоите у окна со своим насморком, пытаетесь понять, откуда такой диагноз, что вообще происходит, и куда смылись те, кто давал клятву Гиппократа, или, как там его, - Будапештского меморандума…

И в, принципе, вы нормально себя чувствуете, но когда все вокруг говорят, что со дня на день ты умрешь, - постепенно начинаешь проникаться этой истерией. И тогда возникает вопрос: что делать? А четкого ответа на него вам никто не дает. Только медсестрички, стремясь сохранить ситуацию в больнице управляемой, убеждают, что "все будет хорошо". Но объяснить бегство врачей, их фатальный диагноз и уверенность в своем "хорошо" они тоже не могут.

И вот тогда приходит понимание выражения, что ожидание смерти, может быть хуже самой смерти… А самое неприятное, что ты чувствуешь себя преданным теми, кого считал если не друзьями, то хорошими врачами…

То что происходит сейчас с диппредствительствами наших западных и прочих "партнеров" - это какой-то бред. Абсолютно алогичный. Он показывает не то, что импотентность, но просто отсутствие мировой системы безопасности. Весь мир знает не только намерение Путина напасть, но даже даты этого нападения! И что? Где ООН, созданная специально для предотвращения войн; где ОБСЕ - организация по БЕЗОПАСЕНОСТИ в Европе?... Если все знают, что будет война, то почему вместо упреждающих действий, просто бегут с потенциального поля боя? Если вы действительно так верите в реальность угрозы, то почему ждете пока она произойдет, а не предотвращаете ее своими санкциями, например? Сколько украинцев должны отдать свои жизни за то, чтоб вы посчитали это достаточным для начала реальных действий против войны, которую вы, кстати, считаете более реальной, чем мы? Никакой логики! Это или информационная война, в которой нас назначили жертвами, или деградация всех западных демократических институтов!

Вывозя посольства из Киева "цивилизованный Запад", этот "защитник" ценностей свободы и демократии", как будто расчищает Путину плацдарм для нападения, устраняет помехи, стимулирует его к нападению! Вместо того, чтоб, наоборот, усилить свое дипломатическое присутствие в Украине и этим обезопасить ее, Запад собирает чемоданы, желая нам хорошего дня под российскими бомбами… Хотя вы ведь прекрасно знаете, что регулярные российские войска, наступлением которых вы нас пугаете, - это не банды моджахедов, и в случае их действий против ваших граждан, Российское государство вступает в конфликт с вами. А Путин не может себе позволить воевать со всем Западом! И, значит, ваше присутствие существенно снижает, фактически сводит к нулю, риск войны!

Поэтому, если в Западных столицах действительно хотят мира в Европе, то необходимо не эвакуироваться из Киева, а наоборот, созвать в столице Украины представительный и многочисленный Конгресс за мир и проводить его пока не наступит деэскалация! Он должен стать предохранителем от путинской агрессии!

Я призываю граждан иностранных государств с украинскими корнями или тех, кому просто небезразлична судьба Украины и мира в Европе, прилетать в Киев и проводить здесь как можно больше мероприятий, показывающих солидарность с нашей страной. Диаспора, ты нужна Украине!

Я призываю западные правительства вернуть своих дипломатов в Киев и даже увеличить их количество. Не будьте трусами и предателями!

Мы же все прекрасно понимаем, что возможная война России с Украиной будет не за территорию, и не за население или природные ресурсы! Это будет война за ценности, за западные демократические, либеральные ценности, которые ненавидит Кремль и которые олицетворяет Украина. Поэтому, сегодня либо все, кто разделяет эти ценности, должны быть вместе! Либо, снимите белые халаты и перестаньте лгать, что свобода и демократия для вас что-то значат!
Сергей Гармаш.
показати весь коментар
14.02.2022 18:46 Відповісти
У ***** на руках были шестерки - убитая экономика, согнанное со всех концов страны стадо в виде армии и надувные искандеры. На любой ход серьезной картой Запада, НАТО и США - он тут же бы сдулся. А он заявил, что у него все тузы, пошел ва-банк, и противники, вместо того, что бы проверить и бросить сильную карту, начали блеять про "смертельные санкции" когда-то потом, и что еще гаже - трусливо бежать с Украины, как будто она чумная. И *****, с шестерками в руках, опять ставит Западный мир раком. Вокруг него бегают, лебезят, уговаривают... Уже заблеяли про "НАТО для України не на часі".
показати весь коментар
14.02.2022 19:55 Відповісти
Коли суворі чоловіки йдуть захищати своїх котів, маскалю тут нема що робити.
показати весь коментар
14.02.2022 18:48 Відповісти
ти ніхто, лавруша.
показати весь коментар
14.02.2022 18:51 Відповісти
Мне интересно, а другие, точнее все другие страны могут потребовать от мордора гарантий безопасности?
Вроде как выполнения договоров о мыре, Будапештских мыморандумоа?
Потребовать выполнить всё под чем Россия подписалась? И потребовать всё под чем Россия подписалась выполнить. А все аргументв о "госперевороте" - это больные выдумки.
С бредом о "нациках" и угрозе русскоговорящим - это к психиатрам. Глюки они лечат.
Так что Крым и Донбасс освободить во имя ввполнения кучи бумаг, под которыми мордор подписался.
Может хватит плыть как -умно по течению?
показати весь коментар
14.02.2022 18:54 Відповісти
"БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ, ВАМ БОГ ПОМАГАЄ!" .
показати весь коментар
14.02.2022 18:55 Відповісти
Вторжение в Украину,которая вообще не имеет отношения к НАТО и всяким там безопасностям-вот "ответ" в понимании кремлядей. Ну что ж..сдыхать будут буряты,вепсы,удмурты,каряки,чукчи ..и прочий сброд. А путлер с дружками не выедут за пределы МКАДа.
показати весь коментар
14.02.2022 19:00 Відповісти
Страшно нападать , кацапчиги ? По харе получили бы и от позора не отмылись бы навсегда . Продолжайте ваши телодвижения . Как там дальневосточные воины , яйца в палатках не отморозили ?
показати весь коментар
14.02.2022 19:02 Відповісти
При этом "храбрая зараженная победоносием" армада стоит не возле границ "угрожающего" блока НАТО, а сконцентрирована вокруг Украины которая ни на кого не нападала ( просто по причине отсутствия физической возможности да и желания), которая является жертвой агрессии с оторванными двумя регионами...Герои блин.. Ну вперед на Аляску, Норвегию, страны Балтии, Польшу, Турцию ( благо есть границы с РФ и ОДКБ),в конце концов на Японию ( с которой до сих пор нет мира)... ан нет лучше Молдова, Грузия, Украина... "героическая побеносная армия третьего рЫма" - гопники из подворотни.
показати весь коментар
14.02.2022 19:04 Відповісти
ПОНЯТНО что бесконечно они не могут держать в полях и временных палатках военных у границ .... так как кормить эту араву всю нужно ... мыть их , стирать, туалеты .да пишут что корона среди военных распространяется быстро.... поэтому они там скоро часть из них сдохнут от вирусов ...
показати весь коментар
14.02.2022 19:04 Відповісти
"Ніхто з моїх колег-міністрів не відповів на моє пряме послання." Таки да. Коллеги-министры, будучи настоящими дипломатами, не опустились до озвучивания своего реального ответа : "ПОШЕЛ ТЫ ...!"
показати весь коментар
14.02.2022 19:06 Відповісти
по ходу дристайка у лондони знала, чью сметану надо есть
показати весь коментар
14.02.2022 19:22 Відповісти
Единственно чего добился пукин - стал изгоем для всего демократического мира и на несколько поколений вперед привил ненависть молодежи к русне.
показати весь коментар
14.02.2022 19:24 Відповісти
Уступим сейчас, потом уступим еще больше. Эта российская гадина не успокоится никогда.
показати весь коментар
14.02.2022 19:37 Відповісти
Кремлеские бандиты за Украиной Правда, имели мы вас в виду.
https://fb.watch/bajmjyoAlU/
показати весь коментар
14.02.2022 19:42 Відповісти
Санкция Лавров в материальном смысле для рф, мы знаем что по брабану. Санкция одна Лавров будет, действия группы стран в виде 51 статьи ООН. И вы это знаете.
показати весь коментар
14.02.2022 19:46 Відповісти
А конь прав, в принципе... Пора уже ЕС и НАТО определиться - или Украину принимают здесь и сейчас, или шлют нахер. А вот это "мы готовы но неизвестно когда..." вообще ни к чему
показати весь коментар
14.02.2022 19:58 Відповісти
- по твоей писанине *рен педальный видно, что ты ватан киво-рабиновический.
показати весь коментар
14.02.2022 20:31 Відповісти
Кому интересны мнения кремлевского опущенца? Виват Америка.
показати весь коментар
14.02.2022 20:55 Відповісти
лошадь лавров я тебе нагайкой отвечу
показати весь коментар
14.02.2022 22:11 Відповісти
 
 