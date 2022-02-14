Сьогодні ми не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися найближчими днями, - Данілов
Українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогодні на території нашої країни, ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни. Але ситуація перебуває абсолютно під контролем, ба більше - ми наразі не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися або 16-го, або 17-го числа. Ми цього не бачимо", - повідомив Данілов журналістам за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради у понеділок.
Будь ласка, зачекайте...
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Охорони в нього більше ніж в армії.
Давай страйк!!!!!!
А тенденція яка - йде накопичення техніки та біосміття?
А 22-го чи 23-го? З відтермінуванням на тиждень? І в гібридному варіанті? Те, що сталось в Криму вісім років тому?!
Що, неможливо?
когда произошли преснопамятные события - никто не понимал, кто устраивает кипишь, какие-то бандиты? кто?!!
армия целенаправленно уничтожалась рсукими засланцами и к 2014 году представляла из себя стройбат
Западный мир не знал что это такое - Украина и не обращал внимание на происходящее на её территории...
Тепер настав час.
"БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ, ВАМ БОГ ПОМАГАЄ!" .
Але Сралін дурак дураком не вірив і не готувався.
А вже потім це все виставили як несподіваний напад щоб себе оправдати
А білоруські аеродроми, закриті на ремонт, з яких не могли піднятись літаки - це теж така підготовка?)
Тому й була перевага в повітрі.
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Те що заповів Т. Шевченко відбувається в цей час, і він щось знав, він дав нам підказки і настанови.
https://intermarium.com.ua/boritesya-poborete-vam-bog-pomagaye-top-8-znakovyh-virshiv-tarasa-shevchenka/ https://intermarium.com.ua/boritesya-poborete-vam-bog-pomagaye-top-8-znakovyh-virshiv-tarasa-shevchenka/
Но, к тому времени СВИФТ уже отключат.
Потому что зебланы не видят.
Правда, ********* своих за кордон поотправляли, но это другое
От тільки хто їм дасть ту зброю.
Они отлично видят, иначе чего б ******?
Толковый, грамотный анализ-
https://www.youtube.com/watch?v=gsBNMsDxYCo&ab_channel=UKRLIFE.TV