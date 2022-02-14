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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сьогодні ми не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися найближчими днями, - Данілов

Сьогодні ми не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися найближчими днями, - Данілов

Українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогодні на території нашої країни, ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни. Але ситуація перебуває абсолютно під контролем, ба більше - ми наразі не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися або 16-го, або 17-го числа. Ми цього не бачимо", - повідомив Данілов журналістам за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради у понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров повідомив про готовність відповіді РФ на реакцію США та НАТО щодо гарантій безпеки: "Шанс на досягнення домовленостей є"

Данілов Олексій (1259) росія (64969) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+26
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14.02.2022 18:34
+18
Пхахаха. А мы не видим, что власть хоть как то готовится к возможному нападению, защите граждан. Мы зато видим как крысы свалили уже из страны.
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14.02.2022 18:34
+7
Данилова миссия ОБСЕ укусила и он ослеп?
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14.02.2022 18:35
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не відбудеться, бо пуйло хоче виставити Байдена пустодзвоном
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14.02.2022 18:32 Відповісти
причем тут Байден путину ссыкотно..он ПОНИМАЕТ--если ОТДАСТ ПРИКАЗ ЕГО УБЬЮТ БАБКИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ... а воно мешает его еле терпят те кто теряет в час сотни тысяч долларов США а потерять все терпеть его убогого никто не будет если было бы иначе не ховалось бы то окурочное ничтожество в Бункере и не принмиало бы на расстоянии 20 метров своих подданных.. переляканно обоссанное Х..ло доживает последние штрихи земной жизни если ему кортит попасть точно в АД транзитом без визита к Богу то пусть попробует....
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14.02.2022 18:39 Відповісти
Ніхто його не вб'є, будь-якого олігарха він може знищити за день.
Охорони в нього більше ніж в армії.
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14.02.2022 18:41 Відповісти
полно примеров когда преданные охоронцы и рабы убивали своих охраняемых лиц... вопрос в цене.... и компромате.. человека можно поставить в ситуацию когда лучше стать киллером и это будет выгодно во всех смыслах в том числе и материально не для тебе- а твоей семьи...
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14.02.2022 19:26 Відповісти
его и выставлять не надо . оно и есть пустозвон . сдал союзников Польшу и Украину за бесплатно куйлу , а сейчас визжит как базарная баба .
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14.02.2022 19:19 Відповісти
НБайден и есть пустозвон = "Северный поток плохая идея"
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14.02.2022 22:17 Відповісти
Не за бесплатно , у них сделка
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14.02.2022 22:18 Відповісти
широкомасштабное наступление началось еще с Переяславской Рады, муфлон ты едакий, Данилов !!!
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14.02.2022 22:04 Відповісти
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14.02.2022 18:34 Відповісти
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14.02.2022 18:35 Відповісти
👍
Давай страйк!!!!!!
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14.02.2022 19:37 Відповісти
Пхахаха. А мы не видим, что власть хоть как то готовится к возможному нападению, защите граждан. Мы зато видим как крысы свалили уже из страны.
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14.02.2022 18:34 Відповісти
Зайцев, ти в якому батальйоні служиш? В диванному? Я чомусь і не сумніваюся.
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03.03.2022 11:07 Відповісти
Воно нічого не бачить ,дайте йому окуляри ........
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14.02.2022 18:34 Відповісти
Данилова миссия ОБСЕ укусила и он ослеп?
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14.02.2022 18:35 Відповісти
Ви і раніше не бачили, і, якщо це станеться, теж не побачите.
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14.02.2022 18:35 Відповісти
Тільки "вузькомасштабний" покі може відбутися?
А тенденція яка - йде накопичення техніки та біосміття?
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14.02.2022 18:35 Відповісти
Пуйло злякався героїчних коментів на сайті справжніх патріотів.
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14.02.2022 18:37 Відповісти
Україну здали...
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14.02.2022 18:36 Відповісти
Може у галюцинаціях ***** й здали...
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14.02.2022 18:46 Відповісти
стань на диван і кричи "зрада" 3 рази
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14.02.2022 19:05 Відповісти
Україну здали, дурнику. Тому вони (стефанчуки, пристайки, данилови, шмигалі, кулеби, клоуни...) хором і запищали, накшталт, що, мовляв, "нічого не буде". Може й наразі, військового вторгнення можливо і не буде. Бо до ху.ла ("гінці" - макрони-блінкени-шольці-барелі...)уже чітко довели, що Україна погодилася на Мінські домовленості (в частині особливого статусу Донбасу у складі України, з наступною, звісно ж федералізацією) і готова підписати документ про обов"язки невступу до НАТО.
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14.02.2022 19:45 Відповісти
в тебе в голові насрано
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14.02.2022 19:55 Відповісти
*****, Ярема, ну ти й ******* створіння... я просто надіюся, що тобі платять за пости, бо інакше я не уявляю, що має робитися в твоїй коробці між вухами...
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03.03.2022 11:09 Відповісти
Про фактор внезапности слышал???
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14.02.2022 18:36 Відповісти
Так же как в феврале 2020 успокаивали что корона это выдумка Била Гейтса
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14.02.2022 18:38 Відповісти
І що?
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14.02.2022 18:39 Відповісти
А наразі навіть супертерплячі і довірливі ізраїльтяни влаштували власний конвой Свободи, тамтешні лікарі почали казати вголос про двохрічну брехню, деякі з них готові свідчити в міжнародних судах.
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14.02.2022 19:03 Відповісти
вообще-то тогда ясно говорили что это синтезированный вирус из Уханьской лаборатории . но кто-то хотел слышать явную белиберду .
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14.02.2022 19:21 Відповісти
16 чи 17-го вторгнення може і не бути.
А 22-го чи 23-го? З відтермінуванням на тиждень? І в гібридному варіанті? Те, що сталось в Криму вісім років тому?!
Що, неможливо?
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14.02.2022 18:39 Відповісти
в 14 году очень многие люди верили, что рсукие - наши братья!
когда произошли преснопамятные события - никто не понимал, кто устраивает кипишь, какие-то бандиты? кто?!!
армия целенаправленно уничтожалась рсукими засланцами и к 2014 году представляла из себя стройбат
Западный мир не знал что это такое - Украина и не обращал внимание на происходящее на её территории...
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14.02.2022 18:48 Відповісти
Ні, Мур, не можливо. Пукан повидаляв вату з більшості голів, зробив прививку від руцького міра. Але бачу, що не всіх взяло раз таке пишеш.
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03.03.2022 11:11 Відповісти
Звісно не бачить, бо сім'я вже у Лондоні😁👍
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14.02.2022 18:42 Відповісти
Ми ничего не видим. Очи роззути не пробовали?
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14.02.2022 18:43 Відповісти
Шевченко щось знав.
Тепер настав час.
"БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ, ВАМ БОГ ПОМАГАЄ!" .
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14.02.2022 18:43 Відповісти
лучше расскажи, секретутка, как вы готовитесь??? Где мобилизация? Или хотябы какой-то блеф в виде пафосны речей, призиву к народу обороняться итд итп? Где хоть что-то что может спугнуть крысу?
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14.02.2022 18:44 Відповісти
Дурню, піди в воєнкомат і спробуй стати на облік... мобілізація повним ходом
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03.03.2022 11:12 Відповісти
открой свои болты и посмотри ДАТУ, я писал 14 ЧИСЛА, ещё ДО начала войны и мобилизации!!!!!!! опохмелись, дурочка
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03.03.2022 16:52 Відповісти
в 1941 за 8 днів до війни "Ізвєстія" опублікували статтю, що жодних ознак війни вони не бачать, і Англія дарма кіпішує.
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14.02.2022 18:47 Відповісти
так сейчас все готовы!!! Украинаская Армия ждёт, добровольцы ждут, Западный мир ждёт! даже назначают даты!
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14.02.2022 18:50 Відповісти
так і тоді нормальні люди знали, що до чого, розвідники передавали інфу, Зорге прогнозував на кінець липня.
Але Сралін дурак дураком не вірив і не готувався.
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14.02.2022 19:03 Відповісти
Еще как готовился , только не к обороне а нападению на Европу . Дружбан Гитлер его опередил .
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14.02.2022 19:24 Відповісти
Меньше читайте офіційну історію все вони знали тоді і готувались, просто чистки в армії в 38 році дали своє, більшість втрат і поразок на початку війни це через диб.. накази і неорганізоване тилове забезпечення в результаті чого техніку кидали, тому що нехватало пального і ***********... Плюс перевага німців в повітрі....

А вже потім це все виставили як несподіваний напад щоб себе оправдати
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14.02.2022 19:34 Відповісти
і як, цікаво, готувалися, якщо всі сили були всередині країни?)) І тільки після того, як Гітлер не відповів на запит про пересування танків, почали рухатись до східних кордонів і війна застала їх саме в процесі цього руху.
А білоруські аеродроми, закриті на ремонт, з яких не могли піднятись літаки - це теж така підготовка?)
Тому й була перевага в повітрі.
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14.02.2022 19:39 Відповісти
Тоді може і просрали вспишку, а зараз все зробили вірно. Чи не тому "друга за потужністю" армія світу вже тиждень топчеться на стартових позиціях. Німець за тиждень тоді на 500 км просунувся, а москаль і на 50 не спромігся.
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03.03.2022 11:14 Відповісти
офіційна історія якраз і не згадує про інформацію розвідників з японського посольства
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14.02.2022 19:40 Відповісти
*на кінець червня
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14.02.2022 19:04 Відповісти
Пам'ятаєте ці пророчі слова, час настав.

Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.

Те що заповів Т. Шевченко відбувається в цей час, і він щось знав, він дав нам підказки і настанови.
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14.02.2022 18:50 Відповісти
Ось самі почитайте, все підходить на даний час, на зараз.
https://intermarium.com.ua/boritesya-poborete-vam-bog-pomagaye-top-8-znakovyh-virshiv-tarasa-shevchenka/ https://intermarium.com.ua/boritesya-poborete-vam-bog-pomagaye-top-8-znakovyh-virshiv-tarasa-shevchenka/

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14.02.2022 18:51 Відповісти
а уже нападать не надо паРаше .. если Бубочка-Зебло уже сливается
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14.02.2022 18:50 Відповісти
та особо не зливається)
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14.02.2022 19:06 Відповісти
По чому видно, що зливається? Ти дрочило і в око вцілило?
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03.03.2022 11:15 Відповісти
А надівати окуляри пробували"
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14.02.2022 18:52 Відповісти
После завтра, на том же месте в тот же час мы узнаем кому нужны окуляры, а кто просто сонный пи.....дун.
Но, к тому времени СВИФТ уже отключат.
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14.02.2022 19:18 Відповісти
Казав сліпий, побачимо.
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14.02.2022 19:26 Відповісти
Цікаво от чому жопоблок так рванув за кордон коли все спокійно?А саме куда рванув у країни ненависного НАТО.Щось у країни одкб не хотять.Це якісь позор!
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14.02.2022 18:53 Відповісти
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14.02.2022 18:53 Відповісти
Красивенькие 🥰
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14.02.2022 19:14 Відповісти
Такие и черта раком поставят.
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14.02.2022 19:30 Відповісти
Раком, да.... Каждая женщина - реализованная или нереализованная актриса. Иллюстрация - жена премьера Армении Анна Акопян и её женский батальон "Эрато" (! огонь названьице! к слову о "раком") "на позициях" во время войны в Карабахе. Обратите внимание на укладку волос в полевых условиях и модные аксессуары на руках.
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14.02.2022 21:17 Відповісти
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14.02.2022 18:56 Відповісти
Бере в руку (праву і ліву, особливо праву) дуже "професійно...". І в очах характерний блиск... Йой, звісно ж від лютої ненависті до москалів!
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14.02.2022 19:13 Відповісти
А шо буде після? Як ми готуємося до захисту? Що робити тим хто не може брати зброю? Якого хєра вони мовчать
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14.02.2022 18:58 Відповісти
А вот никак не готуемся.
Потому что зебланы не видят.

Правда, ********* своих за кордон поотправляли, но это другое
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14.02.2022 19:10 Відповісти
А ти хотіло, щоб тобі всі плани злили? Про дезінформацію чули нє? Саму дезу чули, сто пудов, якщо таку ***** пишете.
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03.03.2022 11:18 Відповісти
Зброю можуть взяти та стріляти всі хто не помер, не присмерті і не ідіот.
От тільки хто їм дасть ту зброю.
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14.02.2022 19:46 Відповісти
Роздали всю, підвезуть нову і знову даватимуть
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03.03.2022 11:18 Відповісти
арта 35 км до Харькова,30сек-и пипец,не видит он ,.ука
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14.02.2022 19:01 Відповісти
****, ти дрочиш в очі без упину... все вони бачать, що є по факту, а про подальшу ескалацію мова.
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03.03.2022 11:19 Відповісти
які іраціональні кацапи вбухали мільярди в навчання і стягування військ щоб розвернутися і піти назад не досягнувши своєї мети.... наївності наших очільників можна позаздрити
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14.02.2022 19:04 Відповісти
...и потерять миллиарды на жёстких санкциях и потерях, связанных с войной?
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14.02.2022 19:23 Відповісти
так в чому логіка кацапів?
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14.02.2022 19:27 Відповісти
Блеф.
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14.02.2022 19:32 Відповісти
А когда кацапы были рациональными ?
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14.02.2022 19:26 Відповісти
Дякуючи таким йолопам як ти.
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03.03.2022 11:20 Відповісти
ну да вы же лучше знаете чем лучшая разведка в мире.
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14.02.2022 19:07 Відповісти
Американці те саме кажуть. Чи ти москальську мав на увазі?
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03.03.2022 11:21 Відповісти
Диагноз ясен: "его (наступления) не видно, потому что я слепой".
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14.02.2022 19:08 Відповісти
Так спроси у Ленки и ее *********.
Они отлично видят, иначе чего б ******?
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14.02.2022 19:08 Відповісти
Да чего вы паникуете? Ну будет и будет, большое дело? Впервые что-ли? Все равно победим же кацапов. Тоже мне панику развели.
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14.02.2022 19:12 Відповісти
Американцы видят, а они нет. Как вообще это объяснить?
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14.02.2022 19:14 Відповісти
Не КАК, а КОМУ! - Психиатрам!
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14.02.2022 19:15 Відповісти
Чтобы здесь психи не бегали и не кричали что-то типа : "ааааа!!! Мы все умрем!!! ". Страх очень заразителен.
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14.02.2022 19:16 Відповісти
Тоесть он обвиняет Байдена во вранье.
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14.02.2022 19:17 Відповісти
Купите Данилову очки и засуньте ему в ОПу. Нападения рабссии в упор не будет видеть, но хоть не будет нести свою ересь с умным видом.
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14.02.2022 19:17 Відповісти
кому дано быть ветеринаром, не дано стать фермаршалом
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14.02.2022 19:20 Відповісти
Те, що "кроти" нічого не бачать, то це і не дивно... Особливо "масковскіє" кроти, вони найбільш "сліпі" і глухі...
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14.02.2022 19:21 Відповісти
А если завтра увидим "широкомасштабное наступление РФ", то обосраться всегда успеем.
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14.02.2022 19:28 Відповісти
Много ты понимаешь в сакральных датах кремля… Тебе же сказали уже не единожды - 23-го февраля парад на Хрещвтике. Хватай клоуна и беги! Мы, настоящие украинцы, без вас разберёмся, как, что, и куда вставить репоедам, чтобы этого не произошло…
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14.02.2022 19:30 Відповісти
как бы так сказать....широкомасштабное наступление поздно просто видеть... его уже ощутишь...
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14.02.2022 19:33 Відповісти
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14.02.2022 19:40 Відповісти
Моё понимание, почему немцы такие спокойные и стоят на своём, не хотят вооружать Украину. Уверены, что НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. (конечно же дай бог, чтобы я не ошибся). Карлик ссыкун по натуре, как личность он не в состоянии как гитлер, загипнотизировать миллионы немцев под ружье на оккупацию всей Европы. Всё, ***** уже на пике "СЛАВЫ", он поднял на уши весь мир, и многие лидеры, как Байден ему в этом только подыгрывают. Уже несколько лет путин не выездной, никто никуда его не зовёт, а тут все ломанулись сами к царю, телефон не умолкает. Цены на нефть и газ растут каждый день, угадайте с трёх раз, кто на этом больше всего зарабатывает. И он не идиот, чтобы в один день всё это похерачить, тем более единственное, что он не мог предвидеть, что Украину завалят вооружением. Он и дальше будет набивать себе цену, пока это ещё работает. Ссыкун он и в кремле ссыкун. Слава Украине!
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14.02.2022 19:58 Відповісти
Не видеть то, что видит разведка США, является нарушением служебного долга украинского чиновника и преступлением против Нации.
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14.02.2022 20:39 Відповісти
Почему войны не будет?! ни 16-17-22 февраля! Идет большая игра информационая - военный эксперт Олег Жданов

Толковый, грамотный анализ-

https://www.youtube.com/watch?v=gsBNMsDxYCo&ab_channel=UKRLIFE.TV
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14.02.2022 22:09 Відповісти
Не можна широким масам казати правду. Більшість людей не мають аналітичного мишлення, особливо в районах бойових дій. Народ треба заспокоїти, а в натурі вони все прекрасно знають і розуміють, інакше замість Харкова москаль бомбив би Львів, якби ми не підготувалися. Натомість "маленька" українська армія зупинила "велику" армаду. Так думала більшість народу по обидві сторони порєбріка. Різниця в тому, що москалям заливали, що вони сильні, а нам заливали, що ми такі, як є. Якби більшості коментаторів з цієї гілки місяць тому сказали, що москаль навіть на 50 км за тиждень не просунеться, то ви б ржали з того, як коні. Тому заткніть свої паршиві язики в дупи і вперед на передову.
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03.03.2022 11:29 Відповісти
 
 