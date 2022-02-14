23 нардепи перебувають за кордоном, але вважатимемо, що вони встигнуть завтра на засідання, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов підтвердив інформацію про перебування за кордоном 23 народних депутатів.
Про це він повідомив журналістам за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"23 депутати перебувають за межами нашої країни, але вважатимемо, що вони встигнуть завтра на засідання", - сказав Данілов.
Нагадаємо, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну 13 лютого - борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.
Зі списком нардепів, які знаходяться на сьогодні за межами України, можна ознайомитись тут.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з олігархами й депутатами, які напередодні залишили Україну, заявив: "Головне, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось".
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Источник: собеседники УП в правоохранительных органах
Детали: В частности, речь идет о таких народных избранниках:
Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.
"Через високий рівень захворювання на COVID-19 серед народних депутатів та працівників Апарату парламент вніс зміни у календарний план своєї роботи.
Згідно з новим розкладом, після відкриття 1 лютого сьомої сесії відбудеться пленарне засідання. До роботи в режимі пленарних засідань парламент повернеться вже 15 лютого.
«Під час карантину ми працюватимемо в комітетах. Кожен день. Запрошуємо всіх охочих це перевірити», - сказав голова фінансового комітету від «Слуги Народу» Данило Гетманцев."
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Прес-служба Апарату Верховної Ради України
Навіть Лавров не хоче сидіти близько до Путіна, або Путін боїться всього навіть Лаврова.
надеюсь люди не забудут их фамилий, и вспомнят их на следующих выборах.
а то память у избирателей не очень
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!