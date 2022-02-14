23 нардепи перебувають за кордоном, але вважатимемо, що вони встигнуть завтра на засідання, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов підтвердив інформацію про перебування за кордоном 23 народних депутатів.

Про це він повідомив журналістам за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"23 депутати перебувають за межами нашої країни, але вважатимемо, що вони встигнуть завтра на засідання", - сказав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України, - ЗМІ. СПИСОК

Нагадаємо, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну 13 лютого - борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

Зі списком нардепів, які знаходяться на сьогодні за межами України, можна ознайомитись тут.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з олігархами й депутатами, які напередодні залишили Україну, заявив: "Головне, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось".