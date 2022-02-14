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23 нардепи перебувають за кордоном, але вважатимемо, що вони встигнуть завтра на засідання, - Данілов

23 нардепи перебувають за кордоном, але вважатимемо, що вони встигнуть завтра на засідання, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов підтвердив інформацію про перебування за кордоном 23 народних депутатів.

Про це він повідомив журналістам за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"23 депутати перебувають за межами нашої країни, але вважатимемо, що вони встигнуть завтра на засідання", - сказав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України, - ЗМІ. СПИСОК

Нагадаємо, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну 13 лютого - борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

Зі списком нардепів, які знаходяться на сьогодні за межами України, можна ознайомитись тут. 

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з олігархами й депутатами, які напередодні залишили Україну, заявив: "Головне, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось".

ВР (14943) Данілов Олексій (1259) депутат (1771) літак (2900) РНБО (2278) чартер (30)


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Топ коментарі
+13
Он список читал сбежавших ? Зачем они нужны ? Исключить и не пускать .
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14.02.2022 19:10
+9
ДАНІЛОВ, а нахера тобі на засіданні потрібні 23 нардепи з ОПЗЖ. Ти з ними будеш вирішувати, як боронити Україну?
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14.02.2022 19:24
+7
справедливо бы было отобрать у избранников народа дип паспорта и пусть находятся в стране с народом .а не прячутся там по барам и шопингам во время опасности в стране животные....((
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14.02.2022 19:07
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14.02.2022 19:05 Відповісти
Відкрийте "Патріоти України", там є той список, очолює колишній власник жомової ями.
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14.02.2022 19:20 Відповісти
По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов.
Источник: собеседники УП в правоохранительных органах
Детали: В частности, речь идет о таких народных избранниках:
Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.
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14.02.2022 19:29 Відповісти
Не понял, а чо они так направление попутали - кто в Австрию, кто в Швейцарию, кто в Италию с Францией? А как же радныя бирьозки в расейских пердях? Лишь один лошара на своих колёсах в Минский Федеральный Округ вышел.
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14.02.2022 20:26 Відповісти
Лошара він був коли за парашу топив і під санкції попав , так що тепер тільки в білорашу і може втекти 🙂
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14.02.2022 21:53 Відповісти
До,Вы там уже принимать собрались,СЦУКИ???
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14.02.2022 19:06 Відповісти
"Формулу штаймаєра"
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14.02.2022 19:11 Відповісти
справедливо бы было отобрать у избранников народа дип паспорта и пусть находятся в стране с народом .а не прячутся там по барам и шопингам во время опасности в стране животные....((
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14.02.2022 19:07 Відповісти
Зато эти уроды у Пороха (который давно вернулся сам) загранпаспорт забрали.
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14.02.2022 19:07 Відповісти
Вот оно че Михалыч. Я то думаю чего Петька не рванул в Панаму как в 2014. Пашпорта нету
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14.02.2022 19:13 Відповісти
А його що в 2014 році в Панамі вибирали Президентом України?
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14.02.2022 19:29 Відповісти
Дурных нема
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14.02.2022 19:07 Відповісти
Ось саме це і є дупатати-поцрєоти верховної зради...
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14.02.2022 19:08 Відповісти
Зездець. Який закордон, вони ж на робочих місцях.

"Через високий рівень захворювання на COVID-19 серед народних депутатів та працівників Апарату парламент вніс зміни у календарний план своєї роботи.
Згідно з новим розкладом, після відкриття 1 лютого сьомої сесії відбудеться пленарне засідання. До роботи в режимі пленарних засідань парламент повернеться вже 15 лютого.
«Під час карантину ми працюватимемо в комітетах. Кожен день. Запрошуємо всіх охочих це перевірити», - сказав голова фінансового комітету від «Слуги Народу» Данило Гетманцев."

З 7 до 11 лютого народні депутати України працюють у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)
Прес-служба Апарату Верховної Ради України
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14.02.2022 19:10 Відповісти
Он список читал сбежавших ? Зачем они нужны ? Исключить и не пускать .
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14.02.2022 19:10 Відповісти
А вы им скажите что новый кредит из Европы пришел. Иначе очень сомневаюсь что вы их до окончания войны увидите.
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14.02.2022 19:11 Відповісти
В Украину едут главы МИД Британии и Италии.
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14.02.2022 19:12 Відповісти
...і в клітках везуть депутатів?
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14.02.2022 19:14 Відповісти
Вся жизнь впереди -- надейся и жди.
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14.02.2022 19:13 Відповісти
Зато как удобно, список не пришедших - готовый расстрельный список.
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14.02.2022 19:14 Відповісти
Люди, ви не справедливі, вони за кордоном працюють і день і ніч, щоб не було війни
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14.02.2022 19:15 Відповісти
Нада просто позбавити громадянства . І більшістю голосів в парламенті і указом президента одночасно . Ну і націоналізувати майно олігархів втікачів , а їх самих оголосити в міжнародний розшук за корупцію та відмивання грошей .
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14.02.2022 19:15 Відповісти
Споліваюсь, що якщо не встигнуть, то будуть звільнені з роботи за прогули, КЗпПУ ще не відмінили.
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14.02.2022 19:15 Відповісти
Ну ти смішний данілов, а чого вони після канікул за кордоном ? Як же вони встигнуть ? Якщо вони не встигають штани зняти серуться як дядьки, що штани самі від великої ваги падають, і від турботи за Україну.... Вони чисті не всигають одяти, від бріоні... одягають від бріоні а обсираються як від Зе...
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14.02.2022 19:18 Відповісти
Вже 2 місяці відпочивають, ото робота.
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14.02.2022 19:20 Відповісти
Нужно отменять безвиз.
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14.02.2022 19:20 Відповісти
Особенно доставляет диакон и спонсор мокшанского сатаната, агент новинский,который драпанул не к духовноскрепному гундяеву, а в богомерзкую гейропку
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14.02.2022 19:20 Відповісти
Потратилися, будуть чекати "конвертів" на зворотню дорогу.
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14.02.2022 19:23 Відповісти
ДАНІЛОВ, а нахера тобі на засіданні потрібні 23 нардепи з ОПЗЖ. Ти з ними будеш вирішувати, як боронити Україну?
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14.02.2022 19:24 Відповісти
Нормальний такий собі столик.
Навіть Лавров не хоче сидіти близько до Путіна, або Путін боїться всього навіть Лаврова.
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14.02.2022 19:24 Відповісти
там по сути одни опэзжопники. если их так сильно дожидаются, то понятно шо готовится какое то западло, за которое они будут голосовать всемя четырьмя конечностями.
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14.02.2022 19:25 Відповісти
там и зелебилы с голосом.
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14.02.2022 19:47 Відповісти
Якщо не встигнуть, майно націоналізують як завжди.
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14.02.2022 19:34 Відповісти
На ранок список буде більший ..
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14.02.2022 19:40 Відповісти
На даний момент у нас з РФ ніякої різниці, що їхня дума, що наша рада. Всі рішення в кремлі, а у нас в ОПі
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14.02.2022 19:43 Відповісти
Особливо ждуть Ківу , думка вченого багато важить!
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14.02.2022 19:43 Відповісти
Я считаю что необходимо принять на законодательном уровне запрет сейчас для выезда чиновников всех видов, сотрудников силовых структур,всех рангов депутатов запрет на из выезд за границу и из семей в таких ситуациях как сейчас,иначе полный запрет на занятие каких бы то ни было высоких или значимых по влиянию должностей и лишение всех преференций в государстве для них и их членов семей,потому что надоели уже кормить дорапающих ,опять тоже самое что в 2014.взялся служить государству так служи,а то деньги считать и лох умеет а как дело так яйца мешают и своих надо спасти а все остальные как хотите сами гребитесь
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14.02.2022 19:52 Відповісти
Один рецедивіст Рабінович-по правильній адресі (Тель - Авів)- всі інші "радєтєлі за савецкий народ" -отнюдь не в Лаптєстані! ОАЕ-Франція- Іспанія -Німеччина : там же "падєніє нравов і мужчіни виходять замуж за мужчін"! Ай ай ай !
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14.02.2022 19:55 Відповісти
крысы вонючие.
надеюсь люди не забудут их фамилий, и вспомнят их на следующих выборах.
а то память у избирателей не очень
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14.02.2022 19:58 Відповісти
дуже вдячні виборцям цих "дипутатів".....конкретний злодійський біомусор....ці адепти руSSкого міра!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.02.2022 20:12 Відповісти
Зачем народу цифра 23? Конкретно---фамилия. где, и семья где в том числе, и от какой фракции больше всего, и конечно дата выезда, вылета. Прелая макуха осточертела в заявлениях. Напоминаю давнюю совковую мульку---в целом хорошую. Что такое демократический централизм? Ответ---это выборность снизу до верху и отчётность сверху до низу.
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14.02.2022 20:26 Відповісти
Тих ''депутатів'' відпустили на 2 тижні на карантин, а не подорожувати світом!!!...
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14.02.2022 20:28 Відповісти
 
 