Нам погрожував Олександр Петровський на прізвисько "Нарік", який їхав на день народження Коломойського, - журналіст Ткач розповів про напад у Дніпрі
У журналістів вихопили документи, вибили з рук телефон та приставляли ножа до обличчя, погрожуючи зарізати, а також видалили відзняте відео.
Про це розповів у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
Знімальна група готувала матеріал про святкування дня народження олігарха Ігоря Коломойського. Журналісти проводили зйомку в аеропорту Дніпра, щоб зафільмувати, хто прилетів на свято.
"Оператор Ярослав Бондаренко знімав на телефон тих, хто виходив через віп-термінал. Черговий чартер з Києва заходив на посадку, і Ярослав знову прийшов до терміналу. Двоє охоронців вихопили документи, коли Ярослав представлявся. Один з охоронців забрав телефон у оператора. Далі з терміналу вийшли, власне, двоє пасажирів. Першого ми ще ідентифіковуємо. Саме він дістав ножа і, схопивши Ярослава, почав погрожувати тим, що він його заріже, приставляючи ніж до обличчя", - написав Ткач.
Оператора змусили сказати пароль до телефона й видалили звідти всі фото та відео за півроку.
"Останнім з терміналу вийшов Олександр Петровський на призвисько "Нарік". Петровський не допоміг Ярославу звільнитись, а навпаки почав погрожувати, що його зараз повезуть "в управу". Мовляв, документи можна підробити, і тому треба добре перевірити. Коли Ярослав вкотре сказав, що виконує редакційне завдання і навіть не знає, хто зараз перед ним, Петровський зазначив "лучше тебе и не знать". Далі Петровський з чоловіком з ножем сіли до позашляховика "Лексус" і поїхали на святкування дня народження Ігоря Коломойського", - зазначив Ткач.
Також, за його словами, охоронці на очах у поліції напали на водія знімальної групи, кілька разів намагалися вибити з рук камеру й телефони.
"Зараз працюємо над тим щоб отримати відео з камер віп-терміналу аби одразу його опублікувати. Будемо вдячні джерелам за сприяння. В найближчий час пройдемо всі процедурні моменти для слідства", - додав він.
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Тут не Порошенкові треба закидати, а пану Філатову. Це він за обліко морале запрошених відповідальний! Чому він того наріка на офіційний захід запросив?
звичайна порохоботська логіка....
Чайка, Ви непритомна?
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"Зеленский, это наша с Аваковим общая победа",- Коломойский.
Дружбан Бені "Нарік", допомагав Пороху боротися з "нацжонами", Беніного дружбана Авакова? Серйьозно?
Другий день носитесь з лайновкидами 2019. Не втомились?
Что же я вижу в обсуждениях? "А вы знаете там пять лет назад Порошенко с этим дружбаном фоткался". Прости, но что это если не попытка заговорить тему? Тем более это не один пост, а ряд постов. Такая кучность невозможна, если это не набег.
Ви зробили це разом, пане Ткач! Зє! Радійте і пишайтеся!
Тобі Порошенко не подобався? Так він не 100 баксів, щоб всім подобатися. А те що зараз коїться тобі подобається більше? Як тобі результат твоєї бурхливої діяльності?
Тобі Порошенко не подобався? Так він не 100 баксів, щоб всім подобатися.
А те що зараз коїться тобі подобається більше? /а хто як не Порошенко привів до влади Клоуна своєю Брехнею ,Захланністю і "кадровою політикою"?
2." не "нарік" обвалив рейтинг Бариги.
А Гладковські,Галетеї і Шокіни з Матіосами..
Сказано: "Упорствующій в заблуждєніі єсть піща Сатани"
КРИМІНАЛУ, ЗВІДКІЛЯ І БАБА ЮЛА ПОЧИНАЛА