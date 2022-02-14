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Нам погрожував Олександр Петровський на прізвисько "Нарік", який їхав на день народження Коломойського, - журналіст Ткач розповів про напад у Дніпрі

Нам погрожував Олександр Петровський на прізвисько

У журналістів вихопили документи, вибили з рук телефон та приставляли ножа до обличчя, погрожуючи зарізати, а також видалили відзняте відео.

Про це розповів у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Знімальна група готувала матеріал про святкування дня народження олігарха Ігоря Коломойського. Журналісти проводили зйомку в аеропорту Дніпра, щоб зафільмувати, хто прилетів на свято.

"Оператор Ярослав Бондаренко знімав на телефон тих, хто виходив через віп-термінал. Черговий чартер з Києва заходив на посадку, і Ярослав знову прийшов до терміналу. Двоє охоронців вихопили документи, коли Ярослав представлявся. Один з охоронців забрав телефон у оператора. Далі з терміналу вийшли, власне, двоє пасажирів. Першого ми ще ідентифіковуємо. Саме він дістав ножа і, схопивши Ярослава, почав погрожувати тим, що він його заріже, приставляючи ніж до обличчя", - написав Ткач.

Читайте: Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра

Оператора змусили сказати пароль до телефона й видалили звідти всі фото та відео за півроку.

"Останнім з терміналу вийшов Олександр Петровський на призвисько "Нарік". Петровський не допоміг Ярославу звільнитись, а навпаки почав погрожувати, що його зараз повезуть "в управу". Мовляв, документи можна підробити, і тому треба добре перевірити. Коли Ярослав вкотре сказав, що виконує редакційне завдання і навіть не знає, хто зараз перед ним, Петровський зазначив "лучше тебе и не знать". Далі Петровський з чоловіком з ножем сіли до позашляховика "Лексус" і поїхали на святкування дня народження Ігоря Коломойського", - зазначив Ткач.

Також читайте: На знімальну групу журналіста Ткача у Дніпрі напали бандити, пов'язані з фірмою "авторитета" Петровського, - Бутусов

Також, за його словами, охоронці на очах у поліції напали на водія знімальної групи, кілька разів намагалися вибити з рук камеру й телефони.

"Зараз працюємо над тим щоб отримати відео з камер віп-терміналу аби одразу його опублікувати. Будемо вдячні джерелам за сприяння. В найближчий час пройдемо всі процедурні моменти для слідства", - додав він.

Автор: 

журналістика (1753) напад (1118) Ткач Михайло (136) Петровський Олександр (35)


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Топ коментарі
+21
А куда ему тикать? Ему везде цугундер светит, даже в Израэле.
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14.02.2022 19:29
+20
Не хочеться фотки шукать, з ким "нарік" в церкві селфиться
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14.02.2022 19:18
+17
Як вже ці наріки зверху до низу задовбали...
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14.02.2022 19:17
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14.02.2022 19:16 Відповісти
Дивно, що Коломойський ще не втік... Він дуже сильно ризикує...
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14.02.2022 19:26 Відповісти
А куда ему тикать? Ему везде цугундер светит, даже в Израэле.
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14.02.2022 19:29 Відповісти
А навіщо йому тікати. Він перший буде топити за московію якщо що.
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14.02.2022 19:37 Відповісти
Е-е-е-е,чоловіче,було б куди...
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14.02.2022 19:37 Відповісти
Як вже ці наріки зверху до низу задовбали...
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14.02.2022 19:17 Відповісти
Не хочеться фотки шукать, з ким "нарік" в церкві селфиться
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14.02.2022 19:18 Відповісти
https://images.app.goo.gl/tpUE4kRmnPhe2Gaf8
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14.02.2022 19:26 Відповісти
Дякую. То я приколовся. Все в мене є
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14.02.2022 19:27 Відповісти
Невже с Філаретом? Не може бути.
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14.02.2022 19:40 Відповісти
Ну да, то тільки з Порохом не можна. З бенею ж можна фоткатися і на днюхі ужиратися, бо беня ж свій, зеленомордий.
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14.02.2022 19:50 Відповісти
Ти будеш здивований, але я теж з Порошенком селфівся, і що? В натовпі, під час офіційного заходу, притерлася якась людина, попросила сфоткатися... Я з ним на стадіоні фоткався.
Тут не Порошенкові треба закидати, а пану Філатову. Це він за обліко морале запрошених відповідальний! Чому він того наріка на офіційний захід запросив?
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14.02.2022 19:38 Відповісти
Ну шо ти будеш робити? Нарік є, а Пороха немає? Сховався, мабуть.
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14.02.2022 19:47 Відповісти
Не прикидайся, чайко. Фотку постить не буду, бо тема не про це. А тобі треба
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14.02.2022 19:50 Відповісти
Не питання. Прошу.
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14.02.2022 19:51 Відповісти
Бозє ш ти мій! Кримінал!!!! Гєволт!!!!! АТУ!!!!!!
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14.02.2022 19:53 Відповісти
Той Нарік який будував в Дніпрі українські церкви ще до Порошенка! Для дебілів таке щастя, побачити його в одній церкві серед натовпу разом з Порошенко під час офіційного заходу на честь отримання томосу?
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15.02.2022 06:36 Відповісти
Цього Ткача я б швидше провокатором назвав а не журналістом 🤣
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14.02.2022 19:20 Відповісти
Яка украiнська пика.
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14.02.2022 19:21 Відповісти
Ну и где сбу.полиция....
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14.02.2022 19:21 Відповісти
А чого стрімом не знімали?
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14.02.2022 19:22 Відповісти
...або на хмару заливать. Такі відповідальні зйомки... На камеру з віп терміналу надії мало. Можуть почистить за гроші. Ї скажуть - не працювала
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14.02.2022 19:26 Відповісти
Льотчік позви зенітчика
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14.02.2022 19:43 Відповісти
Як там у танку?
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14.02.2022 19:58 Відповісти
Та так само як в тебе в пєрдальоті
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14.02.2022 20:13 Відповісти
Так этот ткач провокатор заказной. После его брехни про пороха его нельзя называть журналистом. Благодаря таким как он у власти сейчас бенины бандиты и наркоманы.Совсем недавно он так же за порохом бегал, правда его тогда никто не обижал, а зря. бигус-лещенко №2
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14.02.2022 19:37 Відповісти
всі,хто проти Пороха- негідники,зрадники і просто "редиски"..

звичайна порохоботська логіка....
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14.02.2022 20:16 Відповісти
нет просто недоразвитые клоуны из за которых мы можем потерять родину!
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14.02.2022 20:31 Відповісти
Що за "Нарік"? То з Петром якусь релігію в українські маси **********, то до ворога №1 серед українських олігархів на іменини прилітає?
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14.02.2022 19:23 Відповісти
Православ'я це якась релігія? Чи ви за гундяєвську секту образились?
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14.02.2022 19:42 Відповісти
этот из правящей элиты маланцев.
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14.02.2022 20:09 Відповісти
На кічу Наріка...
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14.02.2022 19:23 Відповісти
Відео ще можна відновити на телефоні і камері, якщо після видалення нічого нового не записувати. Для цього існує куча програм-реаніматоріа. Несіть апаратуру в надійний сервіс і роздавіть цю гниду!
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14.02.2022 19:24 Відповісти
А якщо спішили і не знають, як корзину чистить, то взагалі нема проблем.
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14.02.2022 19:33 Відповісти
Мусора тут бессильны нарик их крыша...
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14.02.2022 19:26 Відповісти
Он святой, он с петей в церкви с томосом фоткался.
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14.02.2022 19:28 Відповісти
Точно, Окрім наріка і Петі, нікого. Ви б до якогось лікаря звернулись. Чи офтальмолога, чи психіатра.
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14.02.2022 19:49 Відповісти
ОТАКОЇ
Чайка, Ви непритомна?
https://images.app.goo.gl/tpUE4kRmnPhe2Gaf8
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14.02.2022 19:54 Відповісти
Ви виклали фото з церкви? Вам би за власну притомність переживати.

"Зеленский, это наша с Аваковим общая победа",- Коломойский.

Дружбан Бені "Нарік", допомагав Пороху боротися з "нацжонами", Беніного дружбана Авакова? Серйьозно?
Другий день носитесь з лайновкидами 2019. Не втомились?
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14.02.2022 20:16 Відповісти
Спустят на тормозах скорее всего. А Ткач в следующий раз побоится снимать.
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14.02.2022 19:28 Відповісти
- на те й розрахунок...
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14.02.2022 21:13 Відповісти
Журналюги, не на прізвище, а на прізвисько...
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14.02.2022 19:32 Відповісти
В теме половина постов о фотке Порошенка с этим Петровским. Ну как бы будь я модером цензора я бы побанил все эти аккаунты. Это же чистая ботоферма,
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14.02.2022 19:32 Відповісти
Тебе палево глаза режет? Так и скажи. Тут не надо быть ботофермой, чтоб не видеть очевидного.
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14.02.2022 19:37 Відповісти
Дано. Новость как на глазах полиции журналистов избивают. Как выясняется избивает дружбан Коломойского, который имеет большое влияние на президента.

Что же я вижу в обсуждениях? "А вы знаете там пять лет назад Порошенко с этим дружбаном фоткался". Прости, но что это если не попытка заговорить тему? Тем более это не один пост, а ряд постов. Такая кучность невозможна, если это не набег.
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14.02.2022 19:41 Відповісти
Кто банить будет? они первые тут их публиковали. А теперь плачут ,журнашлюху душат.
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14.02.2022 19:41 Відповісти
Знову у зєбілів абсирон по повній
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14.02.2022 19:33 Відповісти
Єврєї охрєнєлі.
Ви зробили це разом, пане Ткач! Зє! Радійте і пишайтеся!
Тобі Порошенко не подобався? Так він не 100 баксів, щоб всім подобатися. А те що зараз коїться тобі подобається більше? Як тобі результат твоєї бурхливої діяльності?
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14.02.2022 19:34 Відповісти
1.демагогія.

Тобі Порошенко не подобався? Так він не 100 баксів, щоб всім подобатися.

А те що зараз коїться тобі подобається більше? /а хто як не Порошенко привів до влади Клоуна своєю Брехнею ,Захланністю і "кадровою політикою"?

2." не "нарік" обвалив рейтинг Бариги.

А Гладковські,Галетеї і Шокіни з Матіосами..
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14.02.2022 20:22 Відповісти
Ви судомно шукаєте виправдання власній дурості.
Сказано: "Упорствующій в заблуждєніі єсть піща Сатани"
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14.02.2022 20:40 Відповісти
Зебіли щасливо волають від радощів - фокус вдався на ура
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14.02.2022 20:25 Відповісти
Така кадра,чому не а ОП чи в ?ВР!
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14.02.2022 19:34 Відповісти
А день народження каломойського - то дуже визначна подія? Вам нічим зайнятися? ДЛБ!
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14.02.2022 19:41 Відповісти
нарік дурік лєшій хромий... вся ця наволоч з ********* лізе коли візовий режим буде, і паркан бетоний 5 метрів заввишки
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14.02.2022 19:42 Відповісти
Схоже що в Україні як в Індії є касти "нєпрікасаємих".
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14.02.2022 19:44 Відповісти
Кликуху «нарик» просто так и всем подряд не дают, такуюкликуху надо заслужить.
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14.02.2022 19:45 Відповісти
Прізвищем батька ?
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14.02.2022 20:15 Відповісти
А шо, Бутусов, вже забув?https://censor.net/ru/blogs/3123399/za_foto_poroshenko_s_kriminalnym_avtoritetom_narikom_glavreda_tsenzornet_yuriya_butusova_osudili_na
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14.02.2022 20:00 Відповісти
Який чудовий привід підірвати всіх скопом. Це чиєсь недопрацювання...
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14.02.2022 20:03 Відповісти
ТІПА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЛЯЛЬКОВОДА КАРАБАСА - СВОГО З ДНІПРОВСЬКОГО

КРИМІНАЛУ, ЗВІДКІЛЯ І БАБА ЮЛА ПОЧИНАЛА

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14.02.2022 20:24 Відповісти
Як виявляється, кримінелітет тісно пов'язаний не тільки з бізнесом, а й з владою. Хтось здивований?
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14.02.2022 20:32 Відповісти
Вот кто Украиной и украинцами рулит. А вы и дальше пойти дифирамбы коломойшам и им подобным...
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14.02.2022 21:24 Відповісти
Це не той самий "Нарік", що з Петром Олекійовичем по Томос їздив?
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14.02.2022 21:43 Відповісти
Вот это размах,чувака крышует и потрох и беня одновременно,такому можно все.
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15.02.2022 06:35 Відповісти
 
 