Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України затвердити план заходів щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.
Відповідний указ №53/2022 оприлюднено на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кабінету Міністрів України в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема: забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України", - зазначається в тексті документа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поки ми розгружаємо по бригадах Джавеліни, Стінгери та NLAW - на росії готуються до кадрових змін чисельності армії)))
а чтоб не было инфляции, я как пенсионер готов отказаться от смартфона
Что бы обеспечить ВСЕ что наобещал наполеончик нужно выполнить одно из двух - перестать воровать либо печать, ну нет других вариантов если гребут миллионы взяток
Ліш би не Порошенко!
Взагалі то це ідіотизм відкидати правильні пропозиції тільки через те, що їх подала опозиція. Вони тебе випередили? То треба крутитися швидше, а не справи ідіотські заводити!
Якщо рашка реально нападе і нікому буде захищати Україну, то хліба тобі взагалі не буде, навіть за долари не купиш.
Буде черговий голодомор та геноцид, якщо в Україні закріпиться рашка.
І головне питання - на це гроші є???
Вельмишановний пане Петре, Ви таки прогризли тупу головешку ЗЄ-льоного !
Таки да, обосрался.
А как дисал, как дисал.
Ссыкло убогое.
ТРИ года ни на копейку ВСУ зарплату не подняли при шаленной инфляции! Все гособоронзаказы прос-али! Все деньги на велыком крадивныцтви разворовали!
Сколько месяцев Порох этому клоуну дырку в голове делает: дай денег на Армию, хватит красть!
Разродилось, чмо, очередными обицянками...
І при чому тут паркетна національна гвардія???
У 2019-му, коли ви, уйопки, отримали владу, зарплатня рядового була вища за середню по Україні на 60 відсотків...
Виходячи з того, що у грудні середня зарплатня склала 17 тисяч гривень, то зарплата рядового повинна бути 27200, ну хочаби 25000 грн, і ще повернути за борг за попередні роки...