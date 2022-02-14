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Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня

Зеленський наказав підвищити зарплати в армії на 30%, а в Нацгвардії та Держприкордонслужбі на 20% з 1 березня

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України затвердити план заходів щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Відповідний указ №53/2022 оприлюднено на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кабінету Міністрів України в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема: забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України", - зазначається в тексті документа.

Також читайте: Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) військовослужбовці (4719) ЗСУ (7507) зарплата (2238)


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Топ коментарі
+25
Знову довбаний популізм .Де **** в бюджеті ,на це , закладені гроші? Треба щоб законопроект був прийнятий ,але це чмо не дає це зробити ,бо на цьому Порох наполягає.
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14.02.2022 19:56
+24
Капітан Прайс@Price_Cap_UA · 2 ч

Поки ми розгружаємо по бригадах Джавеліни, Стінгери та NLAW - на росії готуються до кадрових змін чисельності армії)))

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14.02.2022 19:52
+18
Не пройшло і року...
Ліш би не Порошенко!
Взагалі то це ідіотизм відкидати правильні пропозиції тільки через те, що їх подала опозиція. Вони тебе випередили? То треба крутитися швидше, а не справи ідіотські заводити!
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14.02.2022 20:01
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Капітан Прайс@Price_Cap_UA · 2 ч

Поки ми розгружаємо по бригадах Джавеліни, Стінгери та NLAW - на росії готуються до кадрових змін чисельності армії)))

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14.02.2022 19:52 Відповісти
Ну а где тендер на гроб "жареный бурят"
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14.02.2022 19:54 Відповісти
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15.02.2022 09:41 Відповісти
Мда. Сокращение рузгоговорящих грядет серьезное
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14.02.2022 20:09 Відповісти
Тендер есть такой, только заказчик другой
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14.02.2022 22:29 Відповісти
Странно, это может быть вброс с их стороны потому что аналогичный заказ на 50к, а не 45к гробов
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15.02.2022 09:42 Відповісти
вот это инфляция будет жесть
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14.02.2022 19:54 Відповісти
во время войны Держава обязана заботится о своих Защитниках!
а чтоб не было инфляции, я как пенсионер готов отказаться от смартфона
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15.02.2022 10:40 Відповісти
Знову довбаний популізм .Де **** в бюджеті ,на це , закладені гроші? Треба щоб законопроект був прийнятий ,але це чмо не дає це зробити ,бо на цьому Порох наполягає.
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14.02.2022 19:56 Відповісти
Урежут с чего то
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14.02.2022 20:00 Відповісти
С закупок кокса для Осла и Ко , урежут.
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15.02.2022 06:59 Відповісти
😀😀😀
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15.02.2022 07:10 Відповісти
Він мільярд дерев продасть і будуть гроші.
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14.02.2022 20:17 Відповісти
...Папа ти менше станеш пить? Не дочка - ти менше сташь кушать.
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14.02.2022 21:49 Відповісти
Когда русские войдут, ему уже и 100% повышения будет не жалко, трепло оно такое зелёное.
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14.02.2022 23:10 Відповісти
явасумоляю, яки закладени??? %30 бюджета (последнее время) рисуется из прогнозируемой инфляциии (более реальной ,а не ой что по тв 10% говорят), напечатают фантиков и врачам, и военным, и ментам - и будет хлеб по 30 и проезд по 20.
Что бы обеспечить ВСЕ что наобещал наполеончик нужно выполнить одно из двух - перестать воровать либо печать, ну нет других вариантов если гребут миллионы взяток
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15.02.2022 08:39 Відповісти
Понеслись обещания уже любые. Совсем дело худо...
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14.02.2022 19:56 Відповісти
чтоб москальная орда не захватила Украину-все средства хороши!
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15.02.2022 10:42 Відповісти
Надеюсь деньги с «Великого…..
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14.02.2022 19:56 Відповісти
Да с Великого
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14.02.2022 20:09 Відповісти
Это шо б не мешали особливый статус лугандона принимать? А ментам чего ж не повысил?
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14.02.2022 19:57 Відповісти
Не пройшло і року...
Ліш би не Порошенко!
Взагалі то це ідіотизм відкидати правильні пропозиції тільки через те, що їх подала опозиція. Вони тебе випередили? То треба крутитися швидше, а не справи ідіотські заводити!
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14.02.2022 20:01 Відповісти
А хлеб теперь сколько в магазине стоить будешь а бубочка? Или у тебя Ленка его дома сама печёт? Если сейчас по 30 то будет по 60??
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14.02.2022 20:09 Відповісти
Лучше хлеб по 60 чем будешь кадырову и Х***Лу сапоги завтра целовать. Или нет? Тут недавно петеботы кричали что каждый украинец вместо проклятой *евробляхи* может себе позволить новую машину за 20-30тыс Евро. А ты на хлеб 2 бакса не насобираешь, миллионэр?
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14.02.2022 20:13 Відповісти
Зелёное г.вно, я то насобираю, а вот моя мать и бабця с пенсиями по 2 тыс. не насобирают. А что это ты так расдухарился зелёное чмо? А - твои слуги вон уже наобещали немцу особый статус бамбаса, а посол в Британии озвучил план ОП по невступлению Украины в НАТО … так кто из нас сапоги куйлу лизать собрался ? А пионэ зелёной эры???
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14.02.2022 20:43 Відповісти
Есть такой фильм: "Тупой и еще тупее"...
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15.02.2022 10:08 Відповісти
Хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати чужу армію.
Якщо рашка реально нападе і нікому буде захищати Україну, то хліба тобі взагалі не буде, навіть за долари не купиш.
Буде черговий голодомор та геноцид, якщо в Україні закріпиться рашка.
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14.02.2022 20:24 Відповісти
30% к окладу - это копейки при курсе 28-29,
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15.02.2022 08:49 Відповісти
в Николаеве в АТБ хлеб от 10 грн, а по 30- ето надо еще поискать
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15.02.2022 10:45 Відповісти
У меня рядом АТБ нету, а если ехать в АТБ на маршрутке то хлеб мне станет вдвое дороже. Рядом со мной Новус и Варус вот по ним и ориентируюсь. Но ты тоже кривишь душой - батон нарезной в Киеве в АТБ стоит не менее 15 гр. (цены на бензин посмотри).
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15.02.2022 12:31 Відповісти
А раніше чого зволікав.
І головне питання - на це гроші є???
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14.02.2022 20:11 Відповісти
Половина из великого крадівництва , друга підвищення ренти з приватних газових компаній,які як сказанув Арахімія в 2021 році отримали прибуток від вкладеного капіталу (маржа) в 1200%.
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14.02.2022 20:25 Відповісти
Ну вы же сами писали, что надо повышать, а теперь против. Ничего не понятно.
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14.02.2022 21:25 Відповісти
против-только ***** боты, а украинцы понимают, что лучше кормить свою армию,чем москальную орду!
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15.02.2022 10:46 Відповісти
Коли я писав, що зелені в 20 році проголосили необхідність збільшення інфляції, саме це було їх наміром - отримати додаткові інфляційні доходи. Через зростання цін збільшуються надходження на кшталт ПДВ. Звісно, за все сплачує платник податків.
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14.02.2022 21:53 Відповісти
А тебе жалко что солдатам защищающим твою шкуру, копейку добавят? Когда десятки миллиардов Ахмету на зельоные тарифы выделяли ежегодно ты не спрашивал откуда деньхи возьмут. Ах, да, ты же вообще до Украины как курица до моря
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14.02.2022 20:16 Відповісти
Та не жалко, как ты не поймёшь что при добавлении копейчины солдатам, их жены дети и родня тот же хлеб тоже по 60 покупать будут. И второе а где эти деньги зельц брать будет? Напечатает? А это будет называться инфляция. И шо такое деньги во время войны??
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14.02.2022 20:59 Відповісти
а тебе не приходила в голову простая мысль: если москальная орда (не дай Бог) захватит Украину-тебе ети деньги уже не понадобятся
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15.02.2022 10:49 Відповісти
Нет не приходила, в АТО я был в 16, а сейчас в терроборону записался и никому (тем более кацапской орде) я Украину отдавать не собираюсь.
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15.02.2022 12:34 Відповісти
Деньги нужны а не фантики! Учится вовремя надо, чтобы ерунду не молоть.
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15.02.2022 10:11 Відповісти
У нас экономика + 30 % дала, за чей счет банкет.
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14.02.2022 20:54 Відповісти
Зеленский :" вообщем так ******* , деньги на армию мы просрали , так что погодьте со смартами , не до вас.." )
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14.02.2022 21:00 Відповісти
я как пенсионер, согласен отказаться от смарта, лишь бы нашим Защитникам повысили зарплату
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15.02.2022 10:51 Відповісти
тю так война после завтра яки зарплаты?
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14.02.2022 21:11 Відповісти
не пойму зачем он в президенты пошёл, для того чтобы дороги делать надо было начальником автодора баллотироваться
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14.02.2022 21:13 Відповісти
Армія дякує п'ятому Президенту України Порошенко !!!

Вельмишановний пане Петре, Ви таки прогризли тупу головешку ЗЄ-льоного !
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14.02.2022 21:17 Відповісти
начальником автодора - мелко, Хоботов !
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14.02.2022 23:27 Відповісти
Боюсь оказаться правым, но похоже что это повышение будет похоже на ковидную тысячу. В свое время в армии были так называемые 33%. Только получал их тот, кто выполнял на отлично нормативы физподготовки, не имел дисциплинарных взысканий, имел отлично по строевой подготовке, отлично по специальной подготовке и отлично по морально-психологической подготовке. Выполнить все эти условия могли от силы 10% личного состава. А баблишко лежало на счетах части и командование части могло при экономии этих средств расходовать на нужды части и поэтому за откаты покупалась мебель и за откаты выплачивалась премия нужным людям, которые отдавали уже налом 90% выданной премии.
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14.02.2022 21:19 Відповісти
Ну, 33% платили всем, только рубили их не по-детски: не так стоишь, не так сидишь, не так лопату держишь...
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14.02.2022 22:32 Відповісти
Я же про это и говорю. Теоретически могли получать все, но получали далеко не все из-за критериев выплаты.
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15.02.2022 08:05 Відповісти
Снятые с человека деньги выплачивались особым людям, которые возвращали командиру 90% от дополнительной премии.
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15.02.2022 08:50 Відповісти
Иначе бабло уходило обратно в казну.
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15.02.2022 09:50 Відповісти
Если каждый следующий президент будет приходить прямо из КВНа, цирка, конного спорта, балета, геологии или кружка филателистов, а потом в течение 5 лет методом проб и ошибок набираться опыта и дозревать до решений профессиональных политиков, страны не хватит на все эти эксперименты! 73%, вы в состоянии это уяснить хотя бы теперь?
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14.02.2022 21:37 Відповісти
А шо, гунявый лошара обосралси?
Таки да, обосрался.
А как дисал, как дисал.
Ссыкло убогое.
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14.02.2022 21:40 Відповісти
Это зеленое недоразумение только пинками и подзатыльниками заставить можно! И то , изворачивается и брешет до последнего!
ТРИ года ни на копейку ВСУ зарплату не подняли при шаленной инфляции! Все гособоронзаказы прос-али! Все деньги на велыком крадивныцтви разворовали!
Сколько месяцев Порох этому клоуну дырку в голове делает: дай денег на Армию, хватит красть!
Разродилось, чмо, очередными обицянками...
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14.02.2022 21:41 Відповісти
Вовка решил внезапно поднять зарплату военным! Оно и понятно… Пока клоун ****@ не получит от Пороха и ЄС, не пошевелится!
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14.02.2022 22:10 Відповісти
30% ??? І не соромно ? 😡😡😡

І при чому тут паркетна національна гвардія???
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14.02.2022 22:11 Відповісти
за три года официальная компенсация инфляции (индексируют только прожиточный минимум) гривен 600 получилась
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14.02.2022 22:35 Відповісти
Вона його захищає!
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15.02.2022 10:13 Відповісти
опять премию поднимут? Что бы ******* пенсов.
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14.02.2022 22:31 Відповісти
Вангую, завтра он издаст ещё какой-ниюбдь никого ни к чему не обязывающий указ, типа "О ракетной оборонной программе" - всё равно ответа с этого говна и его правительства никакого. Жаль, что космодром так и не построил всё-таки, согласитесь.
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14.02.2022 23:14 Відповісти
чому підняття лише на 30 відсотків??? - це лише вирівнює зарплатню військового з середньою по країні - що це бубочка милостиню військовим кидає???
У 2019-му, коли ви, уйопки, отримали владу, зарплатня рядового була вища за середню по Україні на 60 відсотків...
Виходячи з того, що у грудні середня зарплатня склала 17 тисяч гривень, то зарплата рядового повинна бути 27200, ну хочаби 25000 грн, і ще повернути за борг за попередні роки...
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14.02.2022 23:21 Відповісти
1 млрд зелених дерев . 8 млн зелених смартфонов . медикам ляпнув вова добавку . але в бюджет вона не закладена . скорочуйте персонал та як хочте так и добавляйте . тепер до ЗСУ черга дийшла --- черговий хайп . чергова зелена лапша на вуха --- а де змини до держбюджету про зарплату в ЗСУ вова . як ти зелений дятел вже заколихав своею тупостью та популизмом --- не знаеш де взяти кошти . то визьми у калломойського дружка свого --- вин украв 155 000 000 000 млрд грн з ПРИВАТУ --- це дуже багато . всим вистачить . або з офшоров своих зелених визьми --- дуже дякую ......
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15.02.2022 05:43 Відповісти
шмаркле зеленой уже ничего не поможет...
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15.02.2022 07:24 Відповісти
Жаль в бюджете денег на это не предусмотрели
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15.02.2022 07:47 Відповісти
Браво!
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15.02.2022 07:51 Відповісти
30процентов, это смешно, минимум не на фронте 1000 баксов
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15.02.2022 07:55 Відповісти
То есть генштабные кофеносцы вместо 30 тыщ получат 40, а полевые ротные вместо 14 получат 18 тыщ, солдат вместо 10 - 13 тыщ. Нельзя просто так взять и поднять премии, нужно привести выплаты к НАТОвскому порядку, в соответствии к званию, а не к выдуманному тарифному разряду.
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15.02.2022 08:04 Відповісти
Я так понимаю, что военным пенсионерам тоже поднимать придётся? Это где ж зельц такие деньги брать будет??
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15.02.2022 12:37 Відповісти
Котам також пообіцяли...
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15.02.2022 10:23 Відповісти
 
 