Генсек ООН Гутерріш провів переговори з Лавровим та Кулебою, о 22:15 виступить із заявою щодо України

Генсек ООН Антоніу Гутерріш провів зустрічі у віртуальному форматі окремо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Про це заявив представник генсека Стефан Дюжаррик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Раніше сьогодні генеральний секретар провів віртуальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а також незадовго до цього він поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - сказав Дюжаррик на брифінгу.

"Він висловив обом міністрам серйозне занепокоєння через високу напруженість навколо України, схвалив нинішні дипломатичні консультації щодо зниження цієї напруженості й знову наголосив, що дипломатії альтернативи немає", - зазначив представник генсека.

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За словами Дюжжарика, о 15:15 за місцевим часом (22:15 за київським часом) Гутерріш виступить із заявою щодо України.