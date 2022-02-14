Генсек ООН Гутерріш провів переговори з Лавровим та Кулебою, о 22:15 виступить із заявою щодо України
Генсек ООН Антоніу Гутерріш провів зустрічі у віртуальному форматі окремо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Про це заявив представник генсека Стефан Дюжаррик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Раніше сьогодні генеральний секретар провів віртуальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а також незадовго до цього він поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - сказав Дюжаррик на брифінгу.
"Він висловив обом міністрам серйозне занепокоєння через високу напруженість навколо України, схвалив нинішні дипломатичні консультації щодо зниження цієї напруженості й знову наголосив, що дипломатії альтернативи немає", - зазначив представник генсека.
За словами Дюжжарика, о 15:15 за місцевим часом (22:15 за київським часом) Гутерріш виступить із заявою щодо України.
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https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1493281590281129987
А чого Гутерріш не виступить о 22.15 щодо Россії, яка окупувала частину України та почала війну з Україною ще у 2013 році ?
Хто уважно читає новини - кілька годин тому зрозумів, чому.
Канцлер Німеччини Шольц привіз в Україні кредит 150 млн Є, а за це отримав обіцянку від України про створення плану врегулювання на (окупованому!) Донбасі.
І одразу полетів з цією новиною до пуйла в мацкву
https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·
Я редко делюсь чужими текстами. А этот достоен отдельного поста. Очень сильный и своевременный текст о смыслах. Спасибо за него https://www.facebook.com/sergiy.garmash?__cft__[0]=****************************-aLNn8Dx1HJnG-cpt6R1tmqclNy3vgt8dijRfJ0biRwo8jYcuLjnPaXn6gbEe-JusDa0ftOIfQcBy73t-yJhTFwcNetM427hvH9KkXc&__tn__=-]K-R Сергей Гармаш .
«В последние дни мы все живем с ощущением человека, которому сказали, что он болен раком и должен умереть со дня на день. При этом врачи, сообщившие ему об этом, для убедительности оставили лекарства, обещали победить онкозаболевания в будущем, и удалились наблюдать за агонией по телевизору. "Обреченному" деликатно дали понять, что надеяться он может либо на скрытые резервы своего организма, либо на Бога. "Медицина здесь бессильна!", - сказал доктор в Белом, - "но не теряйте надежды". И свалил, демонстрируя безнадежность вашего положения.
И вот, вы стоите у окна со своим насморком, пытаетесь понять, откуда такой диагноз, что вообще происходит, и куда смылись те, кто давал клятву Гиппократа, или, как там его, - Будапештского меморандума…
И в, принципе, вы нормально себя чувствуете, но когда все вокруг говорят, что со дня на день ты умрешь, - постепенно начинаешь проникаться этой истерией. И тогда возникает вопрос: что делать? А четкого ответа на него вам никто не дает. Только медсестрички, стремясь сохранить ситуацию в больнице управляемой, убеждают, что "все будет хорошо". Но объяснить бегство врачей, их фатальный диагноз и уверенность в своем "хорошо" они тоже не могут.
И вот тогда приходит понимание выражения, что ожидание смерти, может быть хуже самой смерти… А самое неприятное, что ты чувствуешь себя преданным теми, кого считал если не друзьями, то хорошими врачами…
То что происходит сейчас с диппредствительствами наших западных и прочих "партнеров" - это какой-то бред. Абсолютно алогичный. Он показывает не то, что импотентность, но просто отсутствие мировой системы безопасности. Весь мир знает не только намерение Путина напасть, но даже даты этого нападения! И что? Где ООН, созданная специально для предотвращения войн; где ОБСЕ - организация по БЕЗОПАСЕНОСТИ в Европе?... Если все знают, что будет война, то почему вместо упреждающих действий, просто бегут с потенциального поля боя? Если вы действительно так верите в реальность угрозы, то почему ждете пока она произойдет, а не предотвращаете ее своими санкциями, например? Сколько украинцев должны отдать свои жизни за то, чтоб вы посчитали это достаточным для начала реальных действий против войны, которую вы, кстати, считаете более реальной, чем мы? Никакой логики! Это или информационная война, в которой нас назначили жертвами, или деградация всех западных демократических институтов!
Вывозя посольства из Киева "цивилизованный Запад", этот "защитник" ценностей свободы и демократии", как будто расчищает Путину плацдарм для нападения, устраняет помехи, стимулирует его к нападению! Вместо того, чтоб, наоборот, усилить свое дипломатическое присутствие в Украине и этим обезопасить ее, Запад собирает чемоданы, желая нам хорошего дня под российскими бомбами… Хотя вы ведь прекрасно знаете, что регулярные российские войска, наступлением которых вы нас пугаете, - это не банды моджахедов, и в случае их действий против ваших граждан, Российское государство вступает в конфликт с вами. А Путин не может себе позволить воевать со всем Западом! И, значит, ваше присутствие существенно снижает, фактически сводит к нулю, риск войны!
Поэтому, если в Западных столицах действительно хотят мира в Европе, то необходимо не эвакуироваться из Киева, а наоборот, созвать в столице Украины представительный и многочисленный Конгресс за мир и проводить его пока не наступит деэскалация! Он должен стать предохранителем от путинской агрессии!
Я призываю граждан иностранных государств с украинскими корнями или тех, кому просто небезразлична судьба Украины и мира в Европе, прилетать в Киев и проводить здесь как можно больше мероприятий, показывающих солидарность с нашей страной. Диаспора, ты нужна Украине!
Я призываю западные правительства вернуть своих дипломатов в Киев и даже увеличить их количество. Не будьте трусами и предателями!
Мы же все прекрасно понимаем, что возможная война России с Украиной будет не за территорию, и не за население или природные ресурсы! Это будет война за ценности, за западные демократические, либеральные ценности, которые ненавидит Кремль и которые олицетворяет Украина. Поэтому, сегодня либо все, кто разделяет эти ценности, должны быть вместе! Либо, снимите белые халаты и перестаньте лгать, что свобода и демократия для вас что-то значат».
Ба більше, є багато інших підстав оцінювати ситуацію інакше.
Good afternoon.
I am deeply worried by the heightened tensions and increased speculation about a potential military conflict in Europe.
The price in human suffering, destruction and damage to European and global security is too high to contemplate.
We simply cannot accept even the possibility of such a disastrous confrontation.
I will remain fully engaged in the hours and days to come.
I just spoke this morning with the Ministers of Foreign Affairs of the Russian Federation and of Ukraine.
My message is clear: There is no alternative to diplomacy.
All issues - including the most intractable - can and must be addressed and resolved through diplomatic frameworks. It is my firm belief that this principle will prevail.
The United Nations Country Team remains fully operational in Ukraine.
As United Nations Secretary-General, it is my duty to appeal for the full respect of the United Nations Charter, a fundamental pillar of international law.
The Charter clearly says, and I quote:
"All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered."
"All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations."
The time is now to defuse tensions and de-escalate actions on the ground.
There is no place for incendiary rhetoric. Public statements should aim to reduce tensions, not inflame them.
I welcome the recent flurry of diplomatic contacts and engagements, including between Heads of State.
But more needs to be done, and I expect all to intensify their efforts.
I have made my good offices available and we will leave no stone unturned in the search for a peaceful solution.
Abandoning diplomacy for confrontation is not a step over a line, it is a dive over a cliff.
In short, my appeal is this: Do not fail the cause of peace.
Thank you.